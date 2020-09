Xiaomi POCO X3 NFC, análisis: con esta experiencia por 200 euros es la ganga del año en gama media

Xiaomi nos hizo esperar mucho con POCO, llegándonos a cuestionar su futuro, pero volvió a la carga en 2020 y de qué manera. En el análisis del POCO X3 lo comprobamos con una de las propuestas de gama media que rellenan ese ahora amplio catálogo, compitiendo por tener la mejor relación calidad-precio por debajo de los 300 euros.

Se trata de lo que podría entenderse por evolución del POCO X2, incorporando NFC y más enfocado al mercado internacional. Uno de sus principales reclamos es incorporar una tasa de refresco de 120 Hz en su pantalla, más de lo que vemos en algunos móviles de gama alta, pero veamos en detalle cómo es en el día a día.

Xiaomi POCO X3 NFC Pantalla IPS 6,67" FullHD+

20:9, 395 ppp, 450 nits

120 Hz, HDR10, Wildvine L1 Procesador Qualcomm Snapdragon 732G RAM 6 GB LPDDR4X Almacenamiento 64/128 GB UFS 2.1 (+ microSD) Cámaras traseras 64 MP Sony IMX682 (1/1.73"), f/1.89, PDAF

13 MP gran angular, f/2.2, 119º

2 MP macro f/2.4

2 MP profundidad f/2.4 Cámara frontal 20 MP, f/2.2 Batería 5.160 mAh + 33W mAh Sistema operativo Android + MIUI 12 Conectividad NFC WiFi Dual

Bluetooth 5.0 Dimensiones y peso 165,3 x 76,8 x 9,4 mm

215 g Otros Lector de huellas lateral, puerto IR

Altavoces estéreo, minijack Precio 6 + 64 GB: 229 euros (lanzamiento 199 euros)

6 + 128 GB: 269 euros (lanzamiento 249 euros)

Poco X3 NFC - Smartphone 6+128GB, 6,67” FHD+ cámara Frontal con Punch-Hole, Snapdragon 732G, 64 MP con IA, Quad-cámara, 5160 mAh, Color Gris Sombra (versión española + 2 años de garantía) PVP en Amazon 249,00€

Diseño: se nota, se siente, POCO está presente

Mucho ha llovido desde aquel primer POCOPHONE F1 y sus acabados. Pese a que el plástico sigue siendo el material elegido para la trasera, en el POCO X3 se ha logrado dejar un acabado que da la sensación de ser cristal, por el brillo y por el tacto.

La del X3 es una trasera llamativa, reflectante y en nuestro caso hemos probado el modelo en azul eléctrico. Parece un tono similar al que también tiene el POCO X2, pero aunque ambos coronan su parte trasera con un círculo, el módulo de cámaras es completamente diferente. Lo es también el diseño en general de esta parte, que también se aleja de otros como el del POCO M2 Pro y el POCO M2, siendo algo más parecido al POCO F2 Pro.

El módulo de cámaras tiene una forma bastante atípica, tomando una fracción del círculo para la protuberancia del mismo y encajando las cuatro lentes y el flash. El módulo sobresale bastante, pero al ser ancho no hay balanceo si lo apoyamos en la mesa, además de que con el terminal se entrega una funda que lo protege y lo iguala algo más con la trasera.

Este circulo central marca las guías del patrón de rayas que ocupa una tira central, sobre la cual se posa el logo de la marca, bien destacado y con un reflejo antagónico al resto de la superficie para que no pase desapercibido. No cabe duda de la marca del móvil en ningún momento.

Con estas líneas de diseño, no cabe duda de la marca del móvil en ningún momento

La trasera además no resbala y resiste más que otros acabados a las huellas, aunque sí se pueden quedar con relativa facilidad. El borde es de aluminio y presenta un tono más metalizado que el de la carcasa de plástico, sin solución de continuidad con la pantalla, que se encaja de manera que sobresale un segundo borde negro que se suma al azulado.

Es por ello que es un terminal relativamente grueso, de casi 1 centímetro, aunque en mano no resulta incómodo ni mucho menos. Es grande y también relativamente pesado, pero el agarre es adecuado y ayuda que no resbale, y tampoco dista mucho en dimensiones de la media actual sobre todo en móviles con esta diagonal y batería grande.

Comparándolo con algunos móviles de diagonal equivalente o aproximada, no gana en volumen y peso pero sí queda entre los tres que más voluminosos son tras el Nubia Red Magic 5G y el ASUS Zenfone 7 Pro. Queda también entre los cinco más pesados de éstos, aunque cierto es que incorpora la batería más grande que vemos de esta selección y logra pesar menos que el Huawei P40 Pro+ o el Zenfone 7 Pro, éste último con una pila de similar capacidad.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) POCO X3 165,3 76,8 9,4 215 6,67 5.160 125,41 117,88 ASUS Zenfone 7 Pro 165,05 77,28 9,6 230 6,67 5.000 127,55 122,44 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 164,8 77,2 8,1 208 6,9 4.500 127,22 103,05 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Huawei P40 Pro+ 158,2 72,6 9 226 6,58 4.200 114,85 103,37 Xiaomi Mi 10 Pro 162,5 74,8 9 208 6,67 4.500 121,55 109,39 LG Velvet 5G 167,08 74 7,85 180 6,8 4.300 123,58 97,0103 Motorola Edge 161,4 71,1 9,29 188 6,7 4.500 114,75 106,60 Nubia Red Magic 5G 168,6 78 9,8 218 6,65 4.500 131,51 128,88 OnePlus 8 Pro 165,3 74,35 8,5 199 6,78 4.510 122,9 104,47 iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 6,5 3.969 122,92 99,57

Siguiendo por los aspectos de la estética y la construcción, en ese borde de aluminio se deja hueco a la bandeja para SIMs y microSD en la parte izquierda, los botones físicos y el lector de huellas en el lateral derecho y el USB tipo C y el altavoz principal en la base, junto al jack de 3,5 milímetros. La trasera está ligeramente curvada a los lados, pero la pantalla es completamente plana, con barbilla en los marcos y la cámara frontal insertada con un agujero, alineada al centro.

La calidad de construcción es adecuada y da la sensación de ser robusto y resistente. Como hemos dicho es cómodo y cierto es que lo notaremos algo pesado, pero tampoco se tarda en acostumbrarse.

Pantalla: la clave para destacar son los 120 Hz, la clave para acertar con ellos es la frecuencia adaptable

Uno de los puntos interesantes de este móvil es que acerca al usuario que quiere algo sencillo y económico la posibilidad de tener una pantalla con tasa de refresco de 120 hercios por unos 200 euros. No es un parámetro que determine la visualización o la nitidez, pero sí afecta directamente a la experiencia y es una pequeña ayuda cuando el resto de hardware o el mismo software da una fluidez justa.

En este caso vemos esta tasa (de manera opcional) en un panel LCD IPS de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles), teniendo una densidad de píxeles de unos 395 píxeles por pulgada y soportando HDR10 y Widevine L1.

El brillo máximo según el fabricante es de 450 nits. Una cifra que basta para que se vea bien el contenido incluso cuanta más luz ambiental hay (y más directa), pero aunque el ajuste de brillo automático va bien, puede quedar algo alto cuando estamos en entornos de luz muy baja.

El contenido se ve bien con esas resolución y densidad de píxeles, adecuadas para un móvil de este rango y sin que echemos en falta más definición. A nivel de colores y espectro de color también es adecuada, si bien peca de sobresaturación. Podemos rebajarla un poco eligiendo el modo de color natural (dado que el automático es el intenso), pudiendo ajustar la temperatura a nuestro gusto para compensar lo cálida que queda con ese modo.

Es un panel correcto a nivel de sensibilidad táctil y ángulos de visión. Y hablando de la tasa de refresco, la experiencia mejora bastante con los 120 Hz a nivel de fluidez, juguemos o no, y posteriormente veremos que el impacto en la autonomía no es demasiado notable en la experiencia (no en comparación, sino hablando de la autonomía media con cargas enteras a 120 Hz).

Esto se consigue en parte al ser un ajuste adaptable. En su presentación ya explicaron que la tasa de refresco se adapta según el uso buscando suavizar el impacto de su aumento en el consumo de autonomía, como Samsung también ha ido haciendo, y veremos que esta regulación sí sirve como colchón de cara al impacto en la autonomía.

Atendiendo a la interfaz y al agujero en pantalla, se habilita el ajuste que veíamos previamente en MIUI para móviles con notch y podemos disimular el agujero con una barra de tareas en negro. De esta manera no queda simétrico al quedar un marco más alto que la barbilla inferior, y parece un panel más pequeño, así que nos ha gustado más con el agujero tal cual.

La cámara frontal no es muy grande (unos 3,5 milímetros) y colocada como la vemos en el POCO X3 nos deja una barra de tareas de unos 5,62 milímetros. Es más que lo que hemos visto lograr a Samsung (rozando los 4,5 milímetros, que es como una barra normal sin agujero) y el texto tiene algo más de espacio sobre él, pero en todo caso no llega a quedar "perdido" como en barras de mayor amplitud y estéticamente no está mal.

Tampoco hemos notado que interfiera en ningún elemento, ya sea una app a pantalla completa estándar o un juego, en horizontal. Según GSMArena, el aprovechamiento del frontal es de 84,6%, algo que no bate récords pero no está mal (sobre todo viendo que no son marcos especialmente finos) y que deja mucha superficie al panel.

Así queda el 'PUBG' a pantalla completa en el POCO X3 NFC.

Rendimiento: unos "mínimos" que son suficientes

El POCO X3 es el móvil que se encargó de estrenar el Snapdragon 732G, uno de los más recientes procesadores de Qualcomm centrado en aumentar la potencia para los juegos para la gama media con 4G. En este caso va acompañado de 6 GB de RAM LPDDR4 y 128 GB de almacenamiento que pueden ampliarse con una tarjeta microSD.

Teníamos curiosidad de probar este nuevo SoC, aunque por sus características esperábamos un rendimiento similar al de su predecesor, el Snapdragon 730G en las tareas estándar. Donde sí debería haber salto es en los juegos, los cuales también se deberían beneficiar de los 120 Hz.

El hardware es suficiente para mover cualquier tarea sin problema, así como cargar la multitarea

En general consideramos que el hardware es suficiente para mover cualquier tarea sin problema, así como cargar la multitarea o abrir las más exigentes. El software va fluido y no hay signos de que la RAM o el procesador sean insuficientes.

En cuanto a la temperatura, notaremos que la zona cercana al módulo de cámaras se empieza a calentar sobre todo cuando jugamos. No hemos detectado nada preocupante al tacto o en los números, y no ocurre cuando hacemos un uso menos exigente como el habitual de navegación, redes o fotografía.

Atendiendo a los tests sintéticos, éstos son los resultados de los benchmarks para quienes los toméis como referencia. Es el único móvil con este procesador de momento, pero el tú a tú con el 730 y 730G con RAM similar es igualmente interesante y sí hemos analizado varios móviles con ellos.

POCO X3 Realme X2 Xiaomi Mi 9T Samsung Galaxy A71 Xiaomi Redmi Note 9 Pro OPPO A5 2020 Procesador Snapdragon 732G Snapdragon 730G Snapdragon 730 Snapdragon 730 Snapdragon 720G Snapdragon 665 RAM 6 GB 8 GB 6 GB 6 GB 6 GB 3 GB Geekbench (Single/Multi) 566 / 1.787 (5.0) 545 / 1.728 (5.0) 2.545 / 6.900 544 / 1.683(5.0) 568 / 1.771 (5.0) 312 / 1.306(5.0) 3DMark (SlingShot) 3.780 3.494 3.196 3.532 3.499 1.181 PCMark Work 8.299 7.613 9.095 7.795 7.553 5.872

Software: a MIUI no se le acaban las opciones

Como buenos móviles Xiaomi, los POCO llevan MIUI como software añadido a Android y en el caso del POCO X3 vemos MIUI 12 sobre Android 10, concretamente la versión 12.0.2. La capa se estrenó en abril, con novedades tanto en aspecto como en funciones.

Antes de empezar podemos elegir entre un tema clásico o “sin límites”, y en cuanto se inicia el sistema veremos que el sistema está estructurado en cajón y escritorio, sin opción a unificar espacios. Posteriormente hablaremos de las posibilidades, pero primero comentar que esta capa de software trae de la mano mucho servicio y app propia, así como algunas de terceros. Serán éstas últimas las que podremos desinstalar, pero no las utilidades propias.

Así viene de fábrica el escritorio del POCO X3 NFC.

Con estas apps se enciende por primera vez el POCOX3 NFC.

Los ajustes del sistema presentan un aspecto claro y con secciones y orden muy deductivo. Incorporan algunas partes menos habituales que ahora describiremos y un buscador que nos puede resultar muy útil, especialmente en alguna función que no encontramos donde normalmente lo hacemos.

La capa ofrece bastantes opciones de personalización de la interfaz, sobre todo en cuanto al tamaño y distribución de los elementos. Podemos elegir el tamaño del texto, el de los iconos (o instalar packs de iconos) y hasta cierto punto la distribución de la parrilla de aplicaciones, y en cajón mantienen las opciones de agrupar los iconos por colores y categorías.

Hemos hablado de algunas opciones de pantalla teniendo también el modo oscuro o cambiar el color del fondo del cajón de apps, pero en el launcher de POCO no hemos encontrado posibilidades como configurar la pantalla siempre activa (pantalla ambiente) o la opción de tener sólo escritorio (que sí dispone MIUI). Si vemos las opciones de navegación, que no se encuentra en ajustes de pantalla, sino en la sección de ajustes adicionales, en el apartado “Reproducir en pantalla completa” (quizás algún día se decidan a poner “navegación”).

Podemos cambiar los iconos tradicionales para poner la navegación por gestos, que permite aprovechar mejor la superficie por la interfaz y es muy cómoda. Eso sí, si llevamos la funda que incluye el terminal, el saliente de los laterales podrá molestar un poco para hacer el gesto de atrás.

En ajustes adicionales encontramos además la configuración del LED de notificaciones, que brilla discreto en la zona del altavoz superior, la bola flotante o el modo a una mano entre otros. Interesante y muy poco habitual también la función de limpiar el altavoz, lo cual se realiza mediante un sonido (al estilo de algunos wearables) para que haya una liberación mecánica de partículas.

Veremos que al instalar una app hay un escaneo automático previo cuyo resultado aparece antes de que podamos abrir la app. Es un escaneo que se puede desactivar y que incluye publicidad, lo cual también podemos evitar si seleccionamos “Recibir recomendaciones”, pero a nivel de sistema ya vimos que debemos desactivar las notificaciones de la app propia msa (yendo al apartado de Aplicaciones).

En el apartado de Funciones especiales encontramos los ajustes de Game Turbo y ventana flotante entre otras. Hablando de lo primero, veremos que automáticamente se activa con cada juego optimizando el sistema (en teoría), aunque lo que realmente es interesante es que podemos ajustar para cada juego la respuesta táctil, la sensibilidad a repetidos toques o el área resistente al tacto para evitar toques accidentales (sobre todo en las esquinas inferiores).

Las herramientas de Game turbo durante el juego.

La Ventana flotante se activa desde la multitarea la cual sigue siendo bastante nutrida) y funciona muy bien. Hemos probado a activarla con tareas como YouTube y el vídeo se reproduce sin problemas sea lo que sea que haya en el primer plano.

Además del Bienestar digital que ya es habitual en todos los móviles Android, se mantienen las herramientas de mantenimiento y algunas de manera automática. Conviene echar un vistazo para ver si nos conviene ejecutarlas o desactivarlas, habiendo herramientas para borrar archivos, liberar memoria, buscar virus o gestionar el consumo de batería.

La capa de software es bastante estable y no vemos que haya un lag manifiesto como nos pasó con los Redmi Note 9 y MIUI 11. Tiene algún problema de estabilidad al cerrar tareas exigentes, no con reinicios o cierres inesperados pero sí con algo de ralentización (puntual), además de que la rotación horizontal se activa con demasiada sensibilidad (sin que hayamos girado el móvil), pero salvando estos puntos el software va bien y nos parece de los más completos.

Biometría

El POCO X3 cumple con los mínimos en sistema de bloqueo biométricos e incorpora lector de huellas y reconocimiento facial. Uno en el lateral del móvil y otro mediante la cámara frontal, respectivamente.

La ubicación del lector de huellas es adecuada y resulta cómodo usarlo tanto al sostenerlo en la mano como apoyado en la mesa, con el aliciente de poder seleccionar si preferimos presionar o sólo tocar. Actúa con el teléfono en reposo y pueden añadirse más de cuatro huellas.

Su desempeño es correcto y la lectura es rápida, sin ser exigente en el porcentaje de superficie que se ha de apoyar. Aunque eso sí, si activamos el reconocimiento facial quizás no lo lleguemos a usar tanto.

La lectura del rostro es muy rápida y también pueden añadirse varios, aunque si usamos gafas o no a ratos no será necesario. Eso sí, al necesitar la pantalla activa será recomendable configurar que se active al levantar el móvil o con el doble toque.

Es un sistema sencillo y no funcionará en la oscuridad absoluta, pero sí lo hace en entornos nocturnos o con baja luz. Como hemos dicho, si lo tenemos activado y configurado de este modo será el sistema que más usemos por su rapidez.

Cámaras: sobresalen literalmente, pero no tanto en la experiencia

En ese módulo tan peculiar del POCO X3 vemos cuatro cámaras traseras junto al flash, las cuales presentan las opciones que vemos de manera más habitual y que también se corresponden con lo más básico (hablando del tipo de lentes). No hay teleobjetivo en este nuevo POCO y lo que presenta en cuanto a fotografía es lo siguiente:

Sensor principal de 64 megapíxeles (píxeles de 1,6 μm) y lente con apertura f/1.89.

Ultra gran angular f/2.2 con sensor de 13 megapíxeles (píxeles de 1 μm).

Macro con apertura f/2.4 y sensor de 2 megapíxeles (píxeles de 1,75 μm).

Sensor de 2 megapíxeles (píxeles de 1,75 μm) para la lectura de profundidad con lente con apertura f/2.4.

La cámara frontal, por su parte, integra un sensor de 20 megapíxeles con una lente con apertura f/2.2. No dispone de estabilización óptica y la máxima calidad en la grabación de vídeo es 4K a 30 fps (1080p en la frontal). Antes de hablar de su rendimiento, damos el habitual paseo por la app de cámara.

App de cámara

La app de cámara de MIUI sigue manteniendo la clásica interfaz con modos en pestañas, aunque se recurre al menú de hamburguesa para almacenar opciones y el modo Macro. Para la interfaz principal siguen apostando por el botón dedicado a la inteligencia artificial, aunque el que más útil resulta es el de HDR (también directo).

El cambio al gran angular es también el que se ha establecido como estándar, añadiendo la posibilidad de hacer zoom directo (digital) de 2x. En el modo de vídeo vemos un botón directo para la estabilización y algo que también nos gusta: poder cambiar desde ahí la calidad del vídeo, además de poder añadir cuadrícula y alguna otra opción.

Los ajustes en MIUI son algo más nutridos porque mantienen la posibilidad de poder configurar las bandas y la calidad de la imagen. Además, podemos personalizar la disposición de los modos de cámara en la pestaña Más o bien en un panel deslizable, así como cuáles aparecen en la interfaz principal (hasta cierto punto) y los colores.

Podemos activar el guardado en RAW y activar la corrección de los disparos con el gran angular, así como otras opciones para la interacción. En general, es una app bastante nutrida en opciones y es algo que siempre se agradece, sobre todo cuando tal cual viene es intuitiva, como es el caso (salvo para el disparo en macro y a 64 megapíxeles).

El modo noche sólo está activo para la cámara principal y el modo retrato actúa tanto con objetos como con personas y animales. En general la app va bien y no se echa en falta prácticamente nada, aunque la configuración del HDR sigue yendo algo lenta y como veremos también ocurre con algunos disparos.

Podemos retocar la profundidad de los retratos al activar el editor desde la propia foto.

Cámaras traseras

La calidad de las fotografías en automático con iluminación abundante y en exteriores está dentro de lo esperado para un móvil de gama media actual, salvando bien el detalle en esta situación y con una paleta de colores bastante cercana a la realidad. El balance de blancos es lo que más irregular vemos (tiende a lo cálido) sobre todo al pasar al gran angular, pero en general es bastante correcto y si no tiene fácil corrección.

Fotografía en automático.

Normalmente la saturación se encuentra en un punto correcto, pudiendo echar en falta algo de contraste según la iluminación. El rango dinámico en modo automático es correcto, aunque veremos que activar o no el HDR puede ser determinante para el resultado sobre todo en cuestión de recuperar la información de las sombras.

El rendimiento del HDR es cuestionable. Nos puede salvar cielos quemados y equilibrar sobre todo los fondos en contraluces, pero los primeros planos en ocasiones quedan subexpuestos y puede perderse matiz, especialmente con luz abundante. Y en baja luz aparecen acuarelas que no vemos en el disparo automático.

El gran angular es quizás el disparo con más margen de mejora, viendo que la nitidez se pierde bastante con respecto al objetivo principal y que aún con la corrección de la deformación por curvatura de la lente activada podemos ver algo de exageración en los bordes. Además, el balance de blancos varía mucho y en ocasiones es demasiado cálido.

En cuanto al disparo con 64 megapíxeles, es un buen recurso si se busca tener imágenes de gran tamaño o un recorte adecuado. Pero el desempeño tampoco hay una variación a simple vista con una foto a 16 megapíxeles y teniendo en cuenta que es un disparo más lento (por el procesado) quizás no compense demasiado en el día a día.

En baja luz y de noche (en automático) lo vemos muy en la media y no se defiende más que otros móviles de configuración similar. El contraste y el balance de blancos nos pueden jugar una mala pasada sobre todo en interiores (con disparos demasiado contrastados y/o cálidos), y el gran angular pierde mucho en cuanto la luz empieza a disminuir, ni siquiera es necesario que sea de noche.

La ausencia de estabilización óptica normalmente se paga con una aparición más pronta del ruido, si bien en este caso el modo noche puede ser un buen aliado. Además de eliminar algo de ruido puede ayudar a definir contornos, sin llegar a la exageración de los mismos.

El modo retrato en teoría se apoya de ese objetivo dedicado al análisis de profundidad, pero vemos un desempeño correcto y dentro de lo esperado. Cierto es que incluso de noche diferencia bien el sujeto principal del fondo, y aunque la calidad baje por las condiciones al menos se logra que se capte bien y que el recorte pueda ser incluso correcto ahí. En buenas condiciones y sin tanta exigencia el recorte es adecuado y el bokeh plano, pero sin aberraciones.

Modo retrato.

El objetivo macro nos permite exigir lo máximo en la distancia mínima de enfoque y podemos sacar fotos “pequeñas” a modo de lupa. La calidad es algo ajustada y de noche será casi inusable, eso sí, así que mejor con buena iluminación.

Fotografía con la lente para macro.

Cámara frontal

La naturalidad no es siempre el objetivo de los fabricantes hablando de las autofotos y durante un tiempo hemos visto resultados artificiales y mucha potenciación de los modos de belleza sobre todo en fabricantes asiáticos, pero poco a poco vamos viendo cómo (al menos para las ROM europeas) estos ajustes quedan en un plano más opcional y secundario. De este modo, los selfies en el POCO X3 llegan a ser naturales, aunque ojo porque en la app de cámara de MIUI el ajuste de belleza viene activado de serie en los retratos.

Fotografía en automático.

Las fotografías presentan un grado de detalle adecuado y dentro de lo esperado, con buen contraste y colorimetría. El rango dinámico es algo más ajustado, pero tampoco es pobre e incluso se salvan los fondos.

De noche y por la tarde veremos que puede subexponer y que la calidad disminuye, viendo que en ocasiones sí son disparos demasiado contrastados en estas situaciones. Y el modo retrato da buen resultado en cuanto a discriminación del sujeto frente al fondo, pero el recorte tiene algunos problemas con el pelo cuando éste no tiene un contorno regular o está en movimiento.

Modo retrato.

Vídeo

El 4K está disponible para la lente principal y el gran angular y su desempeño en la primera es correcto. Vemos buen color y contraste, con un rango dinámico equivalente a lo que se veía en fotografía y con mayor definición si optamos por el 4K en vez del 1080p.

Veremos que en el gran angular se limita más el rango dinámico y la nitidez, aunque lo que más destaca sea cual sea la lente es la tendencia al rojo/magenta en las tomas. Es un matiz fuerte que no vemos en muchas fotos y que se va bastante del tono real.

El ruido aparece pronto por la tarde, aunque con luz media aún se sacan buenas tomas. Destacar la captura del sonido, que se produce con detalle y sin carraspeos.

El modo de superestabilización deja tomas a 1080p en todo caso y se nota mucho su aplicación, pero la estabilización electrónica de serie actúa bien y no es demasiado postiza. Si priorizamos resolución compensará no activarla.

La cámara frontal da muy buen resultado en general. Destaca la naturalidad y el nivel de detalle, midiendo bien el contraste e incluso la estabilización.

Autonomía: sin temor a las altas tasas de refresco

Uno de los aspectos que destaca más sobre el papel al ver la ficha del POCO X3 es la batería, integrando una de 5.160 mAh. Una capacidad que está entre las más altas que solemos ver en móviles Android y que por precedentes (como el Xiaomi Redmi Note 9 Pro, von 5.020 mAh) esperábamos que diese cifras más que aceptables.

Y lo son. La media de autonomía es de 1 día y 16 horas, alternando días de frecuencia a 60 Hz o a 120 Hz. Incluso con 120 Hz hemos obtenido autonomías de más de 24 horas, aunque cabe matizar que el sistema puede bajar la frecuencia automáticamente (como hace en la reproducción de vídeos a pantalla completa), con una media de horas de pantalla de más de 10 horas.

El tiempo de carga (con el cargador que incluye) es de 1 hora y 25 minutos, de 0 a 100% y con el móvil apagado. En media hora se llega en torno al 60% de la carga, con lo que es poco el tiempo que exige para la autonomía que da.

En resumen, ésta es una de las partes en la que destaca este móvil y compensa dejarlo en 120 Hz, teniendo en cuenta que el sistema tiene una autorregulación mínima y que la autonomía no se ve tan afectada como para que no merezca la pena. Sólo por lo que se nota en los scrolls (sin ni siquiera jugar a juegos compatibles) ya compensa.

Sonido: bien por los ajustes, mejor por el estéreo

El estéreo se va generalizando en los móviles pero tampoco es algo aún habitual, y menos en la gama media. Pero el POCO X3 provee tanto de sonido estéreo como de jack de 3,5 milímetros, recurriendo para lo primero al auricular y al altavoz principal en la base.

El sonido que da este sistema es aceptable y de una calidad quizás algo mayor de la esperada sobre todo con unos agudos y graves bien potenciados, aunque se descompensa un poco con los tonos medios. El sonido es claro y está bien para un móvil de estas características.

Eso sí, potencia tiene y de sobra. Hemos detectado (en la salida del altavoz) hasta 116 decibelios, lo cual queda en unos 95-100 dB ambientales (que es mucho). No es un sonido de calidad porque ya distorsiona, lo más conveniente es no pasar del 70% (unos 76-80 dB ambientales), que no está mal de volumen y la calidad se conserva más.

Veremos que hay algunos ajustes de audio disponibles, pero sólo podremos usarlos con auriculares. Se dispone el habitual ecualizador y preajustes según el tipo de contenido, aunque lo más interesante (y lo que más hemos notado) es la compensación con perfil de audio, la cual se ajusta tras una prueba de sonido para ambos oídos.

También se mantiene la opción de aplicar una configuración según el tipo de auriculares, pero está muy centrado en modelos de Xiaomi y si no disponemos de alguno de ellos no tiene demasiada utilidad. En general, el audio con auriculares es correcto, echando en falta algo de rango dinámico pero estando dentro de lo esperado.

POCO X3 NFC, la opinión de Xataka

La estrategia de POCO es muy seductora porque implica pegar donde más duele en la gama alta (incluso propia): la relación calidad-precio, la persecución por ser la ganga del año, el dar lo más por lo menos. Aunque en gama media la situación está mucho más reñida y el POCO X3 NFC, pese a su renombre, lo tiene también más complicado.

Es cómodo y su gran baza es la autonomía

El POCO X3 NFC va muy bien, es cómodo y su gran baza es la autonomía sin preocuparnos de ajustar la tasa de frecuencia a 60 Hz o el modo oscuro. La parte fotográfica es menos ambiciosa y se nota; no va a ser un móvil para quien busque la mayor calidad en imágenes dentro de la gama media. Pero tampoco da algo que no se espere de un precio de partida como el de este móvil, por debajo de los 300 euros.

Con la combinación de posibilidades y especificaciones que presenta, la experiencia con el POCO X3 es satisfactoria y creemos que aspira a ser uno de los que mejor se vendan este año. No es la ganga perfecta, pero con una pantalla competente, un buen rendimiento multimedia, unos componentes que no tiemblan ante juegos exigentes (ni se calientan apenas) y una construcción de calidad pueden encajar en muchos perfiles de uso, sobre todo si MIUI se va estabilizando con las actualizaciones.

8.5 Diseño8,50 Pantalla8,50 Rendimiento8,50 Cámara8,25 Software8 Autonomía9,50 A favor El conjunto de hardware lo convierte en un buen candidato para centro multimedia, por rendimiento, pantalla y sonido.

La autonomía es más que aceptable: se compensa muy bien la tasa de refresco de 120 Hz.

Bien construido. Otro móvil que en sí demuestra que el plástico para la trasera es una buena opción. En contra La fotografía no está al nivel de otros gama media similares.

Da la impresión de que a MIUI 12 aún le falta madurez.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de POCO/Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.