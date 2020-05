POCO vuelve a la carga: la marca de móviles económicos de Xiaomi confirma un nuevo lanzamiento para la semana que viene

Desde el POCOPHONE F1 la marca ha ido con un ritmo más bien pausado en sus lanzamientos, pero por fin han anunciado novedades que saldrán más allá del continente asiático. Desde Xiaomi confirman que habrá un nuevo móvil POCO y lo conoceremos pronto.

En febrero dieron a conocer el POCO X2 lanzándolo para el mercado indio. En esta ocasión no han dado ni una pista, pero lo que han especificado es que será un nuevo modelo y como es habitual no faltan rumores que lo acompañen.

Esta marca relativamente independizada de Xiaomi empezó con un móvil que presentaba características de gama alta entremezcladas con otras algo menores, continuando en ese POCO X2 que conocíamos hace pocos meses y que encaja en la gama media. Eso sí, sin renunciar a los 120 hercios de tasa de refresco.

¿Qué podemos esperar ahora? Pues de momento que el 12 de mayo a las 14:00 (hora peninsular española) presentarán, como decíamos, un nuevo modelo. Dado que por tanto parece que se trate de una novedad en sí y no de una llegada al mercado internacional, podría tratarse del rumoreado POCO M2 Pro, que siguiendo la estela del X2 podría ser un Redmi X30 Pro rebautizado para otros mercados y bajo esta marca.

We focus on one thing that truly matters:



We surpass ourselves everyday.



We can't wait to reveal the 2nd generation of POCO!#POCOisBACK pic.twitter.com/cCHbpZWKwR