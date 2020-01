POCO, la submarca de Xiaomi que firmó el POCOPHONE F1, pasa a ser una marca independiente

Manu Kumar Jain, VP Gobal de Xiaomi, acaba de anunciar en su perfil de Twitter que "POCO será una marca independiente". Según ha explicado el directivo en la publicación, "lo que empezó como una submarca de Xiaomi, ha crecido hasta tener su propia identidad" Destaca que el POCOPHONE F1 fue un móvil "increíblemente popular y que "sentimos que es el momento correcto para dejar que POCO opere por sí misma".

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Xiaomi para saber exactamente cómo será este proceso, si POCO seguirá de alguna forma bajo el amparo de la compañía o si pasará a funcionar de forma totalmente independiente como una marca nueva. Actualizaremos este artículo en cuanto obtengamos una respuesta.

El POCOPHONE F1, primero y único de su nombre

El POCOPHONE F1 ha sido único en su especie, literalmente. El dispositivo fue lanzado en septiembre de 2018 y fue todo un éxito. El dispositivo contaba con lo último de lo último en especificaciones, como el Snapdragon 845 y almacenamiento UFS 2.1, y se fue actualizando para mejorar elementos como Widevine, y sí, es cierto que fue un dispositivo grueso y, en algunos aspectos, tosco, pero su precio era imbatible: 329 euros.

Su popularidad quedó reflejada en las ventas, que ascendieron a 700.000 unidades en los tres primeros meses. No está mal, aunque no se puede comparar con los 15 millones de Redmi Note 7 vendidos en los seis primeros meses o los tres millones en cuatro meses de la familia Mi 9T y Redmi K20. Algunos analistas han apuntado que el motivo es que el POCOPHONE F1 "se lanzó como una opción de actualización la gran base de usuarios de Xiaomi sin que fuera necesario que gastaran lo que cuesta un gama alta", por lo que "la respuesta realmente fue mixta".

Redmi, otra submarca de Xiaomi, también pasó a ser una marca independiente de Xiaomi en enero de 2019

Llama la atención que el dispositivo no haya sido renovado con una segunda unidad, algo propio de Xiaomi (véase el Mi A1, Mi A2 y Mi A3). Jai Mani, jefe de producto de POCO, abandonó Xiaomi en julio de 2019 para ser sustituido por Alvin Tse, lo que podría llevar a pensar que no habrá un POCO F2. Sin embargo, un representante de POCO dijo en una entrevista que el producto no había sido descontinuado, si bien estaban centrados en mantener el POCO F1.

Recientemente, el POCOPHONE ha vuelto al punto de mira después de que Xiaomi registrase la marca POCO F2, lo que podría interpretarse como una declaración de intenciones, si bien no implica necesariamente que llegue a salir el teléfono. Solo el tiempo nos dirá si el POCOPHONE F1 se renueva con un segundo modelo.