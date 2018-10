POCOPHONE F1, tras un mes de uso: difícil igualar la experiencia a este precio

No es ninguna sorpresa que una marca como Xiaomi ofrezca terminales muy competitivos a precios muy atractivos, pero lo que sí fue una sorpresa fue el anuncio del POCOPHONE F1. Para empezar, Xiaomi lanzaba una submarca nueva. Y, además, lo hacía con un teléfono muy completo a precio de derribo. Un precio que en España, y contrario a lo que suele pasar, resultó ser muy ajustado: 329 euros.

En su análisis nos dejó muy buenas sensaciones pero ¿cómo se comporta el POCOPHONE F1 después de usarlo durante unas semanas? Eso es precisamente lo que hoy os voy a contar en nuestro mes de uso. ¡Comenzamos!

Adaptando la gama media al diseño premium

Si ya Xiaomi nos tiene acostumbrados a muchos lanzamientos cada año, con este movimiento nos ha terminado de sorprender. Un smartphone que incluye un hardware parecido a su buque insignia, el Xiaomi Mi 8 que también pude probar durante un mes, pero por un precio oficial bastante rompedor, 329€. Aunque antes de hablar del hardware, quiero hacer un repaso por el diseño.

Este POCOPHONE no es el terminal más delgado del mercado, ni el mejor acabado, ni cuenta con los mejores materiales de construcción pero, con esto, no quiero decir que sea un teléfono feo ni mal fabricado. Simplemente opta por policarbonato para la trasera, en lugar de aluminio o cristal, y es un poco más ancho que otros teléfonos de esta gama. Aunque esto no tiene porqué preocuparte necesariamente si no eres un amante del diseño premium.

Una trasera menos premium que esconde algunas ventajas gracias al policarbonato

En estas semanas con él me ha dejado una buena sensación en mano, el peso me parece correcto para sus dimensiones aunque quizás, si tienes una mano pequeña, te cueste manejarlo bien si no haces uso de las dos. Además, al tratarse del policarbonato, encontramos dos plus: el primero es que nos olvidamos en gran parte de las huellas y, por otro lado, notaremos que el teléfono se sobrecalienta menos.

Pasando a la pantalla, recordar que tenemos un panel IPS de 6,18” con resolución FullHD+ y relación de aspecto 18,7:9, y, por supuesto, con el notch. En cuanto a la experiencia durante este mes de uso, personalmente me parece un panel correcto que tiene ciertos pros y contras a la par.

Por un lado, en cuanto a brillo, representación de colores, contraste y experiencia reproduciendo contenido, ninguna pega. No he tenido problemas con el brillo cuando estaba en exteriores, el panel tiene una calibración buena de color y contraste aunque, como nos tiene acostumbrados MIUI, tenemos opciones como la calibración de estos parámetros por software. Por supuesto, no estamos ante el mejor panel del mercado, y eso es lógico por este precio.

Buen panel que el "notch" llega a aprovechar del todo

Después de haber probado la pantalla del Xiaomi Mi 8 puedo notar las diferencias entre ellos. Y con esto me refiero a que se aprecian las diferencias entre un panel Super AMOLED (Mi 8) y un IPS (POCOPHONE F1), como la profundidad de negros o la viveza de los colores, pero en líneas generales me ha gustado la experiencia con esta pantalla del POCOPHONE.

He podido jugar, ver series y películas en Netflix y HBO aunque, aquí, viene una de mis pocos contras, y es que aplicaciones como Netflix, HBO o Amazon Prime vídeo no se pueden reproducir en FullHD. Aunque sea algo que hago puntualmente (lo mejor es ver las series y películas en una pantalla más grande), es algo que considero interesante resaltar.

Comparación de "Notch" POCOPHONE F1 (Izquierda) vs Honor Play (Derecha).

Y, por otro lado, otro contra que tiene que ver directamente con el panel es el notch. No la presencia de éste como tal, sino que, al ser tan grande, no deja ver ningún icono de notificación. Esto es algo que me ha incomodado en estas semanas porque me obligaba a bajar constantemente las notificaciones para ver si tenía algo pendiente.

Lo que sí me gustaría destacar en defensa de esta "ceja" es que, a pesar de su tamaño, he llegado a acostumbrarme a ella. Las aplicaciones de consumo de contenido multimedia están optimizadas para ella y en ningún momento ha llegado a molestarme, salvo en el mencionado tema de tener que desplazar para ver las notificaciones.

Un hardware al más alto nivel

Si algo ha llamado la atención de este teléfono, además del precio, ha sido lo que esconde en su interior. Y es que el POCOPHONE F1 incluye el último procesador de Qualcomm (Snapdragon 845), 6GB de RAM, almacenamiento de 64GB y 128GB según el modelo y un sistema de refrigeración líquida para cuando el teléfono está al máximo rendimiento. Este conjunto sin duda nos recuerda a teléfonos de gama alta y encontrarlo en un smartphone de este precio no es usual.

Diseño comedido que esconde un corazón de Snapdragon, lo último de Qualcomm

Personalmente tenía muchas ganas de saber si realmente cumpliría con lo que prometía y, después de estas semanas, os lo confirmo: cumple. Lo he probado con juegos potentes, como ya os comenté en la comparativa con el Honor Play, como por ejemplo el 'Asphlat 8' y el 'PUBG', y el rendimiento ha sido muy bueno. Algunos decían que el teléfono se calentaba, pero yo no he notado nada alarmante. Después de jugar durante 1 hora al Asphalt, por ejemplo, apenas notaba una ligera subida de temperatura en la parte trasera.

Esto quiere decir que, por un lado, el sistema de refrigeración cumple con su función y, por otro, que el sistema está bien optimizado. Y aquí es donde quizás entremos en terreno pantanoso porque, como no podía ser de otra forma, nos encontramos con el mismo EMUI de Xiaomi salvo por una diferencia, el POCO Launcher.

Un Launcher que, a pesar de correr sobre MIUI, se siente más minimalista y "sencillo" de utilizar

Al principio pensé que este launcher sería idéntico al que trae MIUI por defecto pero no fue así. Nos encontramos con un launcher bastante minimalista, nada estrambótico en cuanto a colores o personalizaciones extremas, lo cual agradezco. Tras esto, si entramos en ajustes, podemos ver que la manera de mostrar los menús en este POCOPHONE F1 es más sencilla y minimalista, aunque se parece bastante a MIUI stock. Encontramos los típicos gestos, la calibración del tono y contraste de pantalla. Algo que sigo echando en falta y seguimos esperando es el sistema de reconocimiento de rostros que, según comenta Xiaomi, llegará vía OTA próximamente.

4.000 mAh de batería que dan para mucho

Acompañando a este buen pack de hardware tenemos una batería de 4.000mAh, una cantidad considerable de mAh que hacen que el teléfono sea algo más ancho de lo que podríamos esperar pero que, en el día a día, se agradecen.

¿Sacrificar diseño a cambio de una mayor autonomía?

Por suerte, pruebo varios smartphone al mes y no recuerdo uno que, por este rango de precio, me diese la experiencia que el Pocophone me ha dado en cuanto a autonomía. ¿La media en horas de pantalla? alrededor de las 7 h. Por supuesto esto es algo que depende de cada usuario y de cómo use su teléfono pero, teniendo en cuenta que trabajo con él, los resultados son más que aceptables.

Además, la carga rápida también ayuda en este apartado. Con unos 30 minutos de carga podemos llegar al 50%, necesitando sólo 1,5 horas para la carga completa. Una vez más, muy buena nota en este apartado.

Unas cámaras más que correctas para la gama en la que se encuentra

Y, llegó el momento de hablar de cámaras. En algunas ocasiones, salir a la calle con un smartphone de gama media puede resultar un reto para tomar una buena fotografía, pero os puedo asegurar que no es este caso. Para este POCOPHONE, el fabricante ha optado por una doble cámara trasera y una única cámara en la parte delantera.

Cuando estamos en condiciones de buena luz, las fotos que podemos tomar tienen un gran nivel de detalle, realismo en los colores y un buen contraste. Aunque mi consejo después de estas semanas de uso es que desactivéis la IA si no os gustan las fotos con un extra de saturación e irrealismo.

Todo parecía perfecto hasta que llegamos al Modo Retrato. Un modo "beauty" que no se puede desactivar

Profundizando más en la cámara, encontramos el tan solicitado modo retrato, y los resultados aquí dependen un poco de a qué estemos enfocando. Cuando apuntamos a un objeto o a plantas, podemos obtener fotografías bastante curiosas (salvando las típicas partes cuando aplicamos este modo a una planta o a geometrías sin una forma “fácil de capturar”). Pero, si hacemos la foto a una persona, el postprocesado aplica un modo beauty a todos los rostros que no se puede desactivar por el momento, lo que hace que las fotos pierdan ese extra de realismo.

Y, cuando la luz no es tan favorable, la calidad de las fotos baja y el ruido aparece. Haciendo uso del modo manual, eso sí, podremos salvar un poco la escena.

En cuando a la cámara delantera, los resultados son parecidos a los de la principal: cuando tenemos buena luz, cumple bastante bien con su función. Aquí no encontramos el problema del efecto beauty y, además, contamos con desenfoque a través de software. Quizás el recorte no es el más realista de todos, pero está en la media de a lo que Xiaomi nos tiene acostumbrados.

Después de probar la cámara frontal tanto en condiciones de buena y mala luminosidad y de probar el recorte del modo retrato en condiciones de alto (contraste como dando la espalda a un atardecer), me atrevo a decir que la cámara frontal cumple pero tampoco destaca. Algo que, en muchas ocasiones, sí podremos decir de la cámara principal.

POCOPHONE F1, la opinión de Xataka

En definitiva, mi experiencia con el POCOPHONE F1 ha sido bastante buena tras estas semanas de uso. No, no tenemos el mejor diseño del mercado al ser más grueso que la media o tratarse de policarbonato en lugar de otros materiales "más premium". A cambio, eso sí, tenemos un hardware puntero con Qualcomm, una cámara que da un resultado más que decente (salvo el problema del modo beauty) y una experiencia en el apartado de autonomía que ha sido espectacular.

¿Cómo evolucionará la gama media de smartphone alrededor de esta apuesta de POCOPHONE by Xiaomi?. Ofrecer características de gama alta por un precio que no supera los 330 euros es un gran golpe sobre la mesa que obligará a otros, como ya ha hecho Honor con su Honor Play, a apostar por un mejor hardware a un precio más competitivo. Sin duda, y para mí, este POCOPHONE F1 es uno de los mejores smartphones relación calidad/precio que se pueden comprar hasta el momento.