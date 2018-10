Si buscas la mejor calidad precio en un móvil seguramente acabes comprando un smartphone de marcas como Xiaomi, Honor o Oneplus. Para aquellos que estén interesados en los mejores móviles chinos de 2018, aquí os traemos un resumen con todo lo que debes saber antes de decidirte por uno y cuáles son los modelos más competitivos de este año.

Un apartado fotográfico excelente, lo último en potencia y procesadores y un diseño vanguardista que también marca tendencias. La tecnología avanza a pasos agigantados pero eso no debe estar reñido con el precio. Oppo, Vivo o Nubia, marcas cada vez más conocidas y que muchos usuarios ya las colocan a la altura de las mejores.

Este es el listado actualizado de los móviles Android made in China más destacados y buscados. Una guía para quienes busquéis un móvil bueno, bonito y barato pero también una selección de dispositivos para quienes quieran saber cuáles son algunos de los buques insignia más completos del momento.

Los móviles chinos son mucho más que un buen precio

Más del 50% del mercado está dominado por móviles de marcas procedentes de China. Hoy en día hay muchas posibilidades que tu móvil nuevo sea chino y eso no debería ser una sorpresa. Si bien es cierto que debemos diferenciar dos tipos de móviles chinos: aquellos que se pueden comprar directamente y los que se adquieren a través de tiendas de importación. Los primeros son garantía de buena calidad precio y son una excelente opción. Los segundos son bastante menos conocidos pero suelen tener acceso a las últimas tecnologías y ofrecen un precio todavía más agresivo.

En caso que vayáis a comprar el móvil desde china, es importante fijarse en el tipo de envío, ya que puede ser parado en aduanas, y en el tipo de software que lleva. Lo recomendable es que el móvil posea una ROM Global, ya que si tiene un software chino podremos tener algún tipo de incompatibilidad. Es importante estar seguros ya que algunos fabricantes como Xiaomi están impidiendo pasar de la ROM China a la ROM Global. Afortunadamente esta información a la hora de comprarlos suele estar marcada de manera transparente.

No ocurre lo mismo con el problema de las bandas LTE, en concreto la de 800Mhz. Hoy en día los últimos procesadores de Qualcomm permiten una amplia compatibilidad e incluso los móviles pensados para el mercado chino suelen ser compatibles con esta banda para la conexión 4G.

Los fabricantes chinos ofrecen la misma seguridad que cualquier otro. Lo importante es fijarse dónde lo estamos comprando, la garantía que nos ofrece la tienda y si dispone de la ROM Global.

Aquí os dejamos con nuestra selección de 17 móviles Android, los mejores de las grandes marcas chinas. Encontraremos desde buques insignia muy populares y fáciles de comprar en cualquier gran superfície, móviles super ventas con un precio muy ajustado y otros dispositivos menos conocidos pero igualmente interesantes.

Queda a vuestra elección apostar por un modelo o por otro, pero casi todos ellos añaden la última tecnología en pantallas, memorias y cámaras para móvil. Hemos decidido agruparlos por marca, pero no siguen un orden concreto de popularidad ni predilección. Sin duda un claro salto de calidad respecto a los móviles chinos que teníamos el año pasado.

Xiaomi Mi 8

Xiaomi es probablemente el primer fabricante que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de móviles chinos. Entre su amplio catálogo destaca el Xiaomi Mi 8, su buque insignia para 2018. Estamos ante todo un gama alta pero con un precio por debajo de los quinientos euros. Un móvil con algunas peculiaridades y puntos flojos, pero donde el rendimiento y la experiencia de uso es excelente.

En el interior encontramos el potente procesador Snapdragon 845, un chipset que veremos repetido varias veces en este listado. Nos acompañan 6GB de memoria RAM, una batería de 3.400 mAh y una pantalla de 6,21 pulgadas con espacio para el omnipresente 'notch'.

No es un móvil que destaque por su personalidad, pero sí ofrece una muy buena sensación en mano. Y por supuesto el apartado fotográfico también acompaña con una cámara doble de 12 megapíxeles, modo retrato y lente teleobjetivo. Un móvil que se ubica sin lugar a dudas en la gama alta y ofrece lo que pocos por su precio.

<img alt="xiaomi mi8" src="https://image.ibb.co/hFaTSK/Xiaomi_Mi8.jpg"> Xiaomi Mi 8 Pantalla 6,21" Memoria interna 64 GB RAM 6GB Procesador Snapdragon 845 Cámara 12+12 MP Batería 3400 mAh Precio 419 euros

Xiaomi Mi A2

El primer modelo nos sorprendió a todos, pero este Xiaomi Mi A2 tiene lo justo y necesario para volver a convertirse en uno de los móviles de gama media más fáciles de recomendar. Un smartphone donde al contrario de lo que suele ocurrir en Xiaomi se apuesta por Android One, con lo que tenemos una experiencia limpia y con todos los servicios de Google.

Contamos con modelos que van desde los 32GB hasta los 128GB, pero nuestro recomendado es el de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. Un término medio que se ajusta muy bien con el resto de características. La batería queda algo justa con 3.000 mAh. Y no tiene jack de 3.5mm ni NFC. Pero son detalles que se nos olvidan pronto cuando vemos su pantalla, el potente procesador Snapdragon 660 y su sensacional cámara doble de 12 y 20 megapíxeles.

Un móvil equilibrado, un software fiable y un precio por debajo de los doscientos euros. Un rango donde es difícil encontrar alternativas que se asemejen a lo que ofrece el Mi A2. Un móvil chino cuya experiencia sea probablemente la más occidentalizada.

<img alt="xiaomi mi a2" src="https://image.ibb.co/fZME6p/xiaomi_mi_a2.jpg"> Xiaomi Mi A2 Pantalla 5,99" Memoria interna 64 GB RAM 4GB Procesador Snapdragon 660 Cámara 12+20 MP Batería 3000 mAh Precio 197 euros

Xiaomi Mi Max 3

Para quienes guste de móviles grandes, sin duda una de las mejores phablets del mercado es el Xiaomi Mi Max 3, un gigante con una pantalla de 6,99 pulgadas en formato 18:9. Casi siete pulgadas pero en un cuerpo suficiente aceptable como para llevarlo en bolsillos grandes o pequeñas bolsas.

Pero no es la pantalla el verdadero apartado protagonista del Mi Max 3, sino su batería. Contamos con 5.500 mAh y carga rápida 3.0. Unos números suficientes como para ofrecernos una autonomía de un par de días reales. No es un móvil para cualquiera y tampoco es un gama alta, pero de seguro que muchos lo disfrutarán.

Este año ha mejorado respecto a su antecesor con el procesador Snapdragon 636 y una cámara trasera doble de 12 megapíxeles. Es uno de los pocos móviles que Xiaomi todavía no ofrece oficialmente en España, pero no debería tardar en hacerlo. Vivimos una época donde los móviles cada vez son más grandes pero este Mi Max 3 es de los pocos que realmente dan un paso más allá en tamaño.

<img alt="mi max 3" src="https://image.ibb.co/dhFerp/mi_max_3.jpg"> Xiaomi Mi Max 3 Pantalla 6,9" Memoria interna 64 GB RAM 4GB Procesador Snapdragon 636 Cámara 12+5 MP Batería 5500 mAh Precio 232 euros

Pocophone F1

Pocos se esperaban la aparición de POCO by Xiaomi, una submarca del fabricante chino enfocada en la gama alta y creada para competir en aquellos mercados donde Xiaomi no tiene tanto tirón. Y lo cierto es que la jugada les ha salido redonda, al menos en su primer modelo: el Pocophone F1.

El Pocophone F1 tiene en su interior el procesador Snapdragon 845 junto a 6GB de RAM y una batería de 4.000 mAh por menos de trescientos euros en su modelo más económico. Estamos ante una relación calidad-precio excepcional donde obtenemos fluidez, autonomía y buen sonido.

No es el móvil perfecto ni mucho menos. De hecho queda lejos de los buques insignia en términos de diseño y cámara, pero si hay un móvil este año que representa lo que significa ser un "móvil chino" es este Pocophone F1.

<img alt="poco" src="https://image.ibb.co/mR0MK9/pocophone_f1.jpg"> Pocophone F1 Pantalla 6,18" Memoria interna 128 GB RAM 6GB Procesador Snapdragon 845 Cámara 12+5 MP Batería 4000 mAh Precio 399 euros

Oppo Find X

Los móviles chinos no tienen por qué ser baratos. El Oppo Find X es uno de los mejores ejemplos de cómo las marcas chinas también pueden liderar en innovación y ofrecer un diseño vanguardista. Estamos ante uno de los smartphones con mejor diseño del mercado, una pantalla de 6,40 pulgadas que ocupa prácticamente todo el frontal y donde incluso la cámara frontal está escondida ya que dispone de un mecanismo extraíble para que aparezca.

En su interior encontramos características del más alto nivel como el procesador Snapdragon 845, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su batería se va a los 3.730 mAh y tenemos cámara doble con sensores de 20 y 16 megapíxeles.

Todo un buque insignia que está disponible para comprar en España a través de tienda física por un precio que roza los mil euros. No es un precio para todos los bolsillos pero su cámara ofrece muy buenos resultados, el almacenamiento es generoso y su diseño es incluso más avanzado del de muchos de los buques insignia tradicionales.

<img alt="oppo find x" src="https://image.ibb.co/dew0CU/oppo_find_x.jpg"> Oppo Find X Pantalla 6,40" Memoria interna 256 GB RAM 8GB Procesador Snapdragon 845 Cámara 20+16 MP Batería 3730 mAh Precio 999 euros

Oppo R17 Pro

BBK Electronics es el conglomerado formado por Oppo, OnePlus y Vivo. Un gigante chino únicamente rivalizado por Huawei y Xiaomi. De las tres marcas que lo forman, Oppo es la más centrada en el diseño. Y el Oppo R17 Pro es un buen ejemplo de ello. No estamos ante un buque insignia como el Find X, pero sí tenemos un móvil con un panel de 6,4 pulgadas, 'notch' minimalista en forma de gota de agua y lector de huellas integrado bajo la pantalla.

En la parte trasera contamos con cámara triple con apertura variable y en el interior el procesador Snapdragon 710 junto a 8GB de RAM. Es un móvil muy llamativo y con tecnologías muy novedosas pero sin embargo no incorpora la máxima potencia. Aunque no le hace falta para que lo consideremos uno de los mejores móviles chinos del mercado. Para quienes no tengan suficiente, el OnePlus 6T repetirá gran parte de sus características.

<img alt="oppo r17 pro" src="https://image.ibb.co/dfd0E9/Oppo_r17_pro.jpg"> Oppo R17 Pro Pantalla 6,4" Memoria interna 128 GB RAM 8GB Procesador Snapdragon 710 Cámara 12+20 MP Batería 3700 mAh Precio 474 euros

(ROM China)

Vivo Nex

La tercera marca del grupo BBK Electronics tiene su mayor exponente en el Vivo Nex, un móvil con una pantalla de 6,59 pulgadas SuperAMOLED y sin presencia del notch. Esto se consigue gracias a una cámara frontal extraíble, lo que unido al lector de huellas integrado nos da un ratio de pantalla del 91%.

Si a este excelente diseño le sumamos al potente procesador Snapdragon 845 y una cámara de 4.000 mAh, nos queda un smartphone top a un precio más que competitivo. Otro móvil chino donde diseño y precio no están reñidos.

<img alt="vivo nex" src="https://image.ibb.co/j2cD1p/vivo_nex.jpg"> Vivo Nex Pantalla 6,59" Memoria interna 128 GB RAM 8GB Procesador Snapdragon 845 Cámara 12+5 MP Batería 4000 mAh Precio 556 euros

Nubia Z18

Nubia es otro fabricante chino que ofrece grandes móviles a precios bastante competitivos. El Nubia Z18 es el último buque insignia de la marca y llega con una pantalla de seis pulgadas con 'notch' al estilo Essential, un procesador Snapdragon 845 y hasta 6GB de memoria RAM. En la batería se opta por 3.450 mAh con carga rápida de 26W.

Para el apartado fotográfico tenemos una cámara doble con sensores de 16 y 24 megapíxeles con una apertura f/1.6 y el software Neovision E1 con inteligencia artificial para mejorar las imágenes mediante el reconocimiento de escenas. Un gama alta con un precio base alrededor de los cuatrocientos euros y con una versión especial personalizada con la Noche Estrella de Van Gogh.

<img alt="nubia z18" src="https://image.ibb.co/kubZ7U/nubia_z18.jpg"> Nubia Z18 Pantalla 6" Memoria interna 64 GB RAM 6GB Procesador Snapdragon 845 Cámara 16+24 MP Batería 3450 mAh Precio Por confirmar

ZTE Axon 9 Pro

ZTE no ha tenido un buen año. Pero pese al veto de los EEUU, el fabricante chino nos ha presentado su nuevo buque insignia, el ZTE Axon 9 Pro. Estamos ante un móvil que pasa del aluminio de los modelos anteriores a un diseño de cristal más común. En el interior el Snapdragon 845 hace su presencia obligatoria y para la batería contamos con 4.000mAh.

El ZTE Axon 9 Pro es uno de los pocos móviles chinos de la lista con resistencia al agua IP68. También dispone de sonido Dolby Atmos, cámara doble con efecto de gran angular y un panel SuperAMOLED de 6,21 pulgadas. El fabricante chino no se da por vencido y nos ofrece un móvil que pese a perder en personalidad sigue ofreciendo características de alto nivel poco habituales en el resto de móviles chinos.

<img alt="zte axon 9 pro" src="https://image.ibb.co/diuwnU/zte_axon_9_pro.jpg"> ZTE Axon 9 Pro Pantalla 6,21" Memoria interna 128 GB RAM 6GB Procesador Snapdragon 845 Cámara 12+20 MP Batería 4000 mAh Precio 741 euros

ASUS ROG Phone

Los móviles gaming son una de las tendencias del año y los fabricantes chinos no han querido perder la ocasión. Además de la norteamericana Razer, queremos destacar el ASUS ROG Phone. El fabricante taiwanés traslada su experiencia con el mundo de los portátiles a los móviles y nos ofrece un dispositivo con un diseño muy llamativo, buen agarre, refrigeración líquida y un sonido brutal.

El ASUS ROG Phone va como un tiro gracias a sus 8GB de RAM y el Snapdragon 845. Cuenta con un modo para juegos 'X mode' donde se libera la memoria y se bloquean las interrupciones y tenemos 4.000 mAh para poder jugar durante horas. Un dispositivo especializado que no saldrá barato pero sin duda está entre los móviles chinos más completos.

<img alt="asus rog phone" src="https://image.ibb.co/hSyaE9/asus_rog_phone.jpg"> ASUS ROG Phone Pantalla 6" Memoria interna 128 GB RAM 8GB Procesador Snapdragon 845 Cámara 12+8 MP Batería 4000 mAh Precio Por confirmar

Meizu 16 Plus

La gama alta de Meizu se divide entre el modelo estándar y el Meizu 16 Plus, dos smartphones que comparten gran parte de sus características más allá del tamaño de pantalla, que en el modelo Plus crece hasta las 6,5 pulgadas. Tenemos lector de huellas integrado en la pantalla, procesador Snapdragon 845 y cámara doble con OIS y hasta 20 megapíxeles.

Con un precio oficial cercano a los 400 euros, el Meizu 16 Plus es un gama alta que deja atrás la pantalla secundaria que tenía su anterior modelo para centrarse en intentar hacer un móvil equilibrado y con buenas características. Un móvil chino que no logra competir contra los modelos más top pero sí cumple con esa idea de móvil de buena calidad-precio que tanto se busca.

<img alt="Meizu 16 Plus" src="https://image.ibb.co/bVaSSU/meizu_16_plus.jpg"> Meizu 16 Plus Pantalla 6,5" Memoria interna 128 GB RAM 6GB Procesador Snapdragon 845 Cámara 12+20 MP Batería 3460 mAh Precio Por confirmar

Umidigi Z2 Pro

UMI es un fabricante chino que mantiene los valores tradicionales. Si algo funciona, cópialo de la mejor manera y ofrécelo más barato. El Umidigi Z2 Pro es un gama media que por un precio bastante reducido ofrece características muy llamativas. Empezando por su pantalla de 6,2 pulgadas con 'notch', un procesador Helio P60 de MediaTek y doble cámara tanto atrás como adelante con inteligencia artificial.

Tenemos una batería generosa de 3.650 mAh y dispone de NFC para pagos móviles, pero lo que más llama la atención es esa parte trasera con un degradado de colores que nos recuerda a la estética del Huawei P20 Pro.

<img alt="umi" src="https://image.ibb.co/e3D0E9/umidigi_z2_pro.jpg"> Umidigi Z2 Pro Pantalla 6,2" Memoria interna 128 GB RAM 6GB Procesador Helio P60 Cámara 16+8 MP Batería 3650 mAh Precio 339 euros

Motorola Z3 Play

Motorola, marca bajo el amparo de la china Lenovo tiene en su catálogo como máximo exponente el Moto Z3, pero queremos centrarnos en el Moto Z3 Play, un gama media con pantalla SuperAMOLED, lector de huellas lateral, carga rápida TurboPower y la presencia de los MotoMods, accesorios que ofrecen enormes posibilidades y convierten al Moto Z3 en una navaja multiusos.

No es un móvil económico, pero se ofrece junto al MotoMod de batería y es sin duda una alternativa diferente. Un terminal que eso sí deberá rebajar su precio si quiere rivalizar contra muchos de los móviles que tenemos en este listado.

<img alt="moto z3 play" src="https://image.ibb.co/foKeP9/moto_z3_play.jpg"> Motorola Moto Z3 Play Pantalla 6" Memoria interna 64 GB RAM 4GB Procesador Snapdragon 636 Cámara 12+5 MP Batería 3000 mAh Precio 499 euros

Blackberry Key 2

Blackberry es otra marca americana que actualmente está bajo un fabricante chino. En este caso TCL Corporation. Con la Blackberry Key2 tenemos un móvil que sigue apostando por el teclado físico, la construcción de lo materiales es muy buena y la autonomía es excelente.

La cámara está por debajo de un terminal de su nivel, pero es otro de esos móviles especializados que ofrecen una experiencia difícil de igualar por los modelos más genéricos. Si en este mundo de pantallas infinitas todavía sigues echando de menos los teclados físicos, la nueva Blackberry todavía sigue diciendo de las suyas en la gama media-alta.

<img alt="Blackberry Key 2" src="https://image.ibb.co/huCNcU/blackberry_key2.jpg"> Blackberry Key 2 Pantalla 4,5" Memoria interna 64 GB RAM 6GB Procesador Snapdragon 660 Cámara 12+12 MP Batería 3500 mAh Precio 649 euros

OnePlus 6

A falta de conocer el nuevo OnePluts 6T. El OnePlus 6 sigue siendo uno de los mejores móviles chinos del año. Un verdadero buque insignia con una fluidez insuperable, una pantalla SuperAMOLED protegida con Gorilla Glass 5 que cumple a todos los niveles y una construcción sólida y atractiva.

En su interior tenemos el potente procesador Snapdragon 845 junto a 6GB de RAM y una batería de 3.300 mAh, mientras que la cámara doble trasera incorpora sensores de 16 y 20 megapíxeles. No se colocará en el top de las mejores cámaras, pero sí está un par de niveles por encima de otras como la del Pocophone F1, un móvil que como el OnePlus 6 ofrece la mejor fluidez a precio contenido.

<img alt="Oneplus 6" src="https://image.ibb.co/ex6yHU/oneplus_6.jpg"> Oneplus 6 Pantalla 6,28" Memoria interna 64 GB RAM 6GB Procesador Snapdragon 845 Cámara 16+20 MP Batería 3300 mAh Precio 519 euros

Huawei P20 Pro

Una de las sorpresas del 2018. El Huawei P20 Pro es el mejor ejemplo de como un móvil chino es uno de los grandes aspirantes a móvil del año. Tenemos una pantalla OLED excelente, un diseño muy bien construido que oculta su enorme batería de 4.000 mAh y un procesador Kirin 970 de fabricación propia que nos da un rendimiento más que de sobras.

Pero sin duda el verdadero avance respecto a años anterior está en su triple cámara trasera. Un apartado fotográfico que no solo ha marcado tendencias, sino que ofrece unos resultados sobresalientes, con tomas nocturnas muy logradas y un zoom híbrido difícil de igualar.

A falta de conocer el Mate 20 Pro, estamos ante uno de los mejores móviles chinos jamás construidos. Huawei es un ejemplo de lo mucho que han evolucionado los fabricantes chinos hasta colocarse en la cima mundial de la telefonía móvil junto a Samsung y Apple.

<img alt="huawei p20 pro" src="https://image.ibb.co/daMWMp/huawei_p20_pro.jpg"> Huawei P20 Pro Pantalla 6,1" Memoria interna 128 GB RAM 6GB Procesador Kirin 970 Cámara 40+20+8MP Batería 4000 mAh Precio 631 euros

Honor Play

Honor nació como marca secundaria de Huawei y sigue compartiendo con ella parte de los componentes y el sistema operativo. Su buque insignia es el Honor 10, pero si hay un móvil con excelente calidad precio y una batería enorme es el Honor Play. Un móvil enfocado para jugar que mantiene el procesador Kirin 970 y ofrece un sonido envolvente potente y limpio.

En este repaso a los mejores móviles chinos hemos tocado muchas marcas, pero Honor es una de las que mejor representa hoy en día esa idea. Buen diseño, componentes acertados, capa de personalización colorida pero estable y por supuesto una potencia bestial para su ajustado precio.

<img alt="honor play" src="https://image.ibb.co/igtWnU/honor_play.jpg"> Honor Play Pantalla 6,3" Memoria interna 64 GB RAM 4GB Procesador Kirin 970 Cámara 16+2MP Batería 3750 mAh Precio 329 euros

Qué móvil chino se ajusta más a lo que buscas

Recomendar un móvil chino en 2018 es mucho más fácil que no hace unos años. Fabricantes como Xiaomi o Oppo, anteriormente difíciles de conseguir ya que debían ser importados, ahora se pueden comprar de manera normal. Esto ha ayudado además a que otros fabricantes como Huawei o Honor se pongan las pilas con los precios. La competencia ha subido de nivel y eso nos lleva a que los móviles sean más baratos pero también más completos y fiables.

Dicho esto, vamos a ver qué tipo de móvil chino podría interesante en función de lo que busques:

¿Quieres el mejor móvil de gama alta con la última tecnología? Si el precio no es tu preocupación y quieres acceso a lo más moderno como la triple cámara o el lector de huellas integrado, entonces tus opciones pueden ser el Huawei P20 Pro o el Oppo Find X, dos smartphones que demuestran que desde China se realiza un trabajo de primera categoría mundial.

¿Buscas un móvil con las mejores prestaciones pero a precio razonable? Si lo quieres es invertir una buena cantidad pero sin sobrepasarse, entonces tenemos multitud de opciones. Por un lado está el siempre excelente trabajo de OnePlus. También tenemos el buque insignia de Xiaomi, el Mi 8. Y como no, los dos nuevos rivales como son el Pocophone F1 y el Honor Play, dos móviles que por unos trescientos euros nos dan una batería y un rendimiento a la altura de móviles de casi el doble de precio. Y si quieres algo competitivo pero no buscas gastar más de doscientos euros, entonces el Xiaomi Mi A2 es el superventas que buscas.

¿Quieres un móvil chino distinto, original o que sobresalga en un aspecto concreto? De entre todos los móviles de la lista algunos destacan especialmente por tener un diseño pensado para jugar como el ASUS ROG Phone y otros ofrecen marcos ultrareducidos como el Vivo Nex o el Nubia Z18. Mientras, otros como la Blackberry Key2 o el Moto Z3 Play son móviles de marcas tradicionales que han encontrado una segunda vida bajo el amparo de los fabricantes chinos.

Decidir qué móvil chino comprar queda en vuestras manos. Esperamos que ahora conozcáis mejor cuáles son los móviles más destacados de procedencia china y cuáles son esos modelos de los que todo el mundo habla. Con el paso de los meses irán apareciendo nuevos smartphones que iremos añadiendo a este listado, por lo que las opciones serán todavía mayores.