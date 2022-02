OPPO Find X5 Pro y Find X5, primeras impresiones: al asalto de la gama alta blandiendo la experiencia en fotografía de Hasselblad

Su discurso no deja lugar a dudas: OPPO quiere pelear de tú a tú con las marcas que están fabricando los mejores móviles con ambición fotográfica. Sus nuevos modelos insignia para 2022, el Find X5 Pro y el Find X5, ya están aquí, y los hemos probado con la calma suficiente para formarnos una idea bastante precisa acerca de qué es lo que nos proponen (aunque las filtraciones apenas han dejado espacio a una posible sorpresa).

A mediados del pasado mes de agosto esta marca dio a conocer cuatro innovaciones en materia fotográfica que objetivamente tienen muy buena pinta, y algunas de ellas ya están presentes en estos nuevos smartphones. Además, la alianza que OPPO ha firmado con Hasselblad persigue aprovechar la experiencia de esta empresa sueca especializada en la puesta a punto de cámaras de formato medio para catapultar el rendimiento de las cámaras de sus móviles.

Los recursos que Apple, Google o Samsung, entre otras marcas, están destinando a la puesta a punto de las cámaras de sus teléfonos móviles reflejan que este año el trono al mejor smartphone fotográfico va a estar más disputado que nunca. Pero OPPO va a estar ahí. En la liza. Esto es lo que podemos anticiparos a la espera de que tengamos la oportunidad de analizar el Find X5 Pro y el Find X5 a fondo.

OPPO Find X5 Pro y Find X5: especificaciones técnicas



oppo find x5 pro oppo find x5 pantalla AMOLED LTPO de 6,7 pulgadas WQHD+, 10 bits y 120 Hz (1 a 120 Hz) Cobertura Gorilla Glass Victus AMOLED LTPS de 6,55 pulgadas FHD+, 10 bits y 120 Hz (10 a 120 Hz) Cobertura Gorilla Glass Victus procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888 npu MariSilicon X de 6 nm MariSilicon X de 6 nm memoria principal 12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 almacenamiento 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 cámara frontal Sensor RGBW de 32 megapíxeles, ángulo adaptativo y óptica con valor de apertura f/2.4 Sensor de 32 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.4 cámaras traseras Principal: sensor de 50 megapíxeles, f/1.7, estabilización óptica de 5 ejes y lentes G+C

Ultra gran angular: sensor de 50 megapíxeles, f/2.2 y lentes Freeform

Teleobjetivo: sensor de 13 megapíxeles, f/2.4 y zoom óptico 2x Principal: sensor de 50 megapíxeles, f/1.8 y estabilización óptica de 2 ejes

Ultra gran angular: sensor de 50 megapíxeles y f/2.2

Teleobjetivo: sensor de 13 megapíxeles, f/2.4 y zoom óptico 2x sistema operativo Android 12 + ColorOS 12.1 Android 12 + ColorOS 12.1 conectividad USB-C USB-C conectividad inalámbrica 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC sonido Estéreo Estéreo batería 5000 mAh 4800 mAh carga 80 vatios SuperVOOC 50 vatios AirVOOC 80 vatios SuperVOOC 30 vatios AirVOOC proteCCIÓN IP68 IP54 construcción Cerámica y metal Vidrio y metal colores Negro y blanco Negro y blanco desbloqueo de huella en pantalla Sí Sí dimensiones 163,7 x 73,9 x 8,5 mm 160,3 x 72,6 x 8,7 mm peso 218 g 196 g precio 1299 euros 999 euros

Los dos están impecablemente acabados, pero su apuesta estética es distinta

Como cabía esperar, estos dos smartphones comparten un mismo ADN, pero si nos ceñimos a su diseño y su acabado hay algunas diferencias entre ellos que merece la pena que no pasemos por alto. El recinto del Find X5 Pro está fabricado en cerámica y metal, mientras que el del Find X5 es de vidrio y metal. En cualquier caso, los dos móviles recurren a materiales que encajan bien en los segmentos en los que aspiran a competir: en la gama prémium el Find X5 Pro, y en la gama alta el Find X5.

La dotación de cámaras de ambos smartphones es la misma (aunque hay algunas diferencias importantes en este ámbito entre ellos en las que indagaremos más adelante). Sin embargo, el diseño del módulo en el que residen las cámaras traseras es distinto. El Find X5 Pro aglutina las tres cámaras en una protuberancia similar a la que nos propuso OPPO con el estupendo Find X3 Pro que tan buen sabor de boca nos dejó cuando tuvimos la ocasión de analizarlo en profundidad.

La 'joroba' del Find X5 Pro no es un capricho; está en gran medida propiciada por las peculiares características de las cámaras de este móvil

Lo curioso es que, como podéis ver en la siguiente fotografía, el Find X5 va por otros derroteros. Y es que su módulo de cámaras está completamente alineado con la superficie del recinto de este smartphone. Apenas sobresale un milímetro, una característica que posiblemente gustará a los usuarios a los que las cámaras traseras abultadas que tanto se han popularizado no les convencen. No obstante, la 'joroba' del Find X5 Pro no es un capricho; está en gran medida propiciada por las peculiares características de las cámaras de este móvil.

Cuando tienes en la mano estos dos smartphones e inspeccionas cuidadosamente su acabado te das cuenta de que su mecanizado es impecable. Estamos acostumbrados a que los móviles de las gamas alta y prémium estén muy bien construidos, pero el Find X5 Pro tiene algo muy curioso: mecanizar la protuberancia de la parte trasera del recinto con tanta precisión no debe de ser nada fácil. OPPO nos confirmó el año pasado que fabricar el recinto del Find X3 Pro requería 40 horas de trabajo, y me da la sensación, aunque no tengo información oficial que lo confirme, de que la producción del recinto del Find X5 Pro es incluso más costosa.

Cuando los tienes en la mano ambos smartphones transmiten robustez. Rigidez. Además, el acabado cerámico del Find X5 Pro no te da la sensación de que se pueda deslizar con facilidad, algo que, sin embargo, sí sucede con otros teléfonos móviles. Se agradece no tener la sensación constante de que en cualquier momento se te va a caer y se va a golpear contra el suelo.

Eso sí, tanto el Find X5 Pro como el Find X5 se ensucian con facilidad al entrar en contacto con la grasilla que tenemos en la piel. No es nada que no hayamos visto antes en muchos otros móviles, pero quien quiera tenerlos impolutos tendrá que tener siempre a mano una gamuza como las que utilizamos para limpiar las gafas.

La elección de materiales diferentes en la fabricación del recinto de estos dos smartphones posiblemente ha condicionado su resistencia al polvo y las salpicaduras, aunque en este ámbito lo más relevante es la forma en que está sellado este componente. El Find X5 Pro tiene certificación IP68, por lo que nos propone una protección más alta que el Find X5, que tiene certificación IP54 (en este artículo os explicamos con todo detalle en qué consisten estos estándares de protección). Eso sí, estos dos móviles estarán disponibles en España el próximo 14 de marzo en los mismos dos colores: negro y blanco.

En la pantalla la apuesta es clara: AMOLED y refresco adaptativo

Las pantallas de estos smartphones tienen mucho en común, pero no son idénticas. La del Find X5 Pro recurre a un panel AMOLED de tipo LTPO, mientras que la del Find X5 incorpora una matriz AMOLED LTPS. La primera, además, tiene 6,7 pulgadas y resolución WQHD+, mientras que el panel del Find X5 tiene 6,55 pulgadas y resolución FHD+.

Además, las dos pantallas incorporan sincronización adaptativa, aunque la del Find X5 Pro es un poco más ambiciosa debido a que es capaz de ajustar el refresco en el rango que se extiende entre 1 y 120 Hz, mientras que la del Find X5 se mueve entre 10 y 120 Hz. Otro punto a favor de estos paneles consiste en que, según OPPO, consiguen cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3.

Las dos pantallas incorporan sincronización adaptativa, aunque la del Find X5 Pro es un poco más ambiciosa

Durante esta primera toma de contacto no hemos podido analizarlos a fondo, pero sin duda tienen un contraste sobresaliente y una colorimetría muy convincente. Cuando los probemos a plena luz del día comprobaremos si su capacidad de entrega de brillo da la talla (este es el auténtico talón de Aquiles de muchos smartphones de gama alta).

Estos dos smartphones incorporan la misma NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal), un chip MariSilicon X desarrollado por OPPO que, como veremos más adelante, tiene un papel muy importante en las prestaciones fotográficas de estos teléfonos móviles. Sin embargo, su CPU no es la misma. El Find X5 Pro incorpora un procesador Snapdragon 8 Gen 1, y el Find X5 un también muy capaz chip Snapdragon 888. Es evidente que esta diferencia persigue colocar al rendimiento del modelo Pro un paso por encima del Find X5.

Además, las versiones de estos terminales que llegarán a España no tendrán la misma cantidad de memoria principal. El Find X5 Pro aterrizará con 12 GB LPDDR5, mientras que el Find X5 estará equipado con 8 GB LPDDR5. Eso sí, ambos smartphones se apoyan en la misma solución de almacenamiento secundario: una unidad UFS 3.1 con una capacidad de 256 GB.

La estabilización de cinco ejes del Find X5 Pro es una baza irresistible

Unos párrafos más arriba he mencionado que estos dos teléfonos móviles tienen la misma dotación de cámaras traseras, que, por otro lado, es la habitual: unidad principal, cámara ultra gran angular y teleobjetivo. Sin embargo, hay varias diferencias importantes entre ellas.

La estabilización óptica de cinco ejes de la cámara principal del Find X5 Pro pinta muy bien

La cámara principal de los dos smartphones recurre a un sensor de 50 megapíxeles, pero su óptica es diferente. La del modelo Pro tiene un valor de apertura f/1.7, mientras que la del Find X5 tiene una apertura f/1.8. Los elementos ópticos de esta cámara también son distintos (sobre el papel son más refinados, como cabe esperar, los del Find X5 Pro).

Pero lo más relevante es que esta cámara en el modelo Pro cuenta con estabilización óptica de cinco ejes, una solución por la que apuestan desde hace unos años algunas cámaras fotográficas semiprofesionales y profesionales. Esta prestación debería tener un impacto profundo en la calidad de imagen de las fotografías de larga exposición tomadas a pulso (lo comprobaremos cuando probemos a fondo este móvil). Y también en el vídeo. La cámara principal del Find X5 se apoya, sin embargo, en un sistema de estabilización óptica de dos ejes, que, por otro lado, no pinta nada mal.

Por otro lado, las cámaras ultra gran angular de ambos móviles son muy similares. Ambas apuestan por un captador de 50 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.2, pero los elementos ópticos del Find X5 Pro son un poco más refinados que los del Find X5.

Eso sí, sobre el papel el teleobjetivo de estos dos smartphones es idéntico. Apuesta por un sensor de 13 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.4 para poner en nuestras manos un zoom óptico 2x. Será interesante ponerlo a prueba cuando caigan en nuestras manos estos teléfonos móviles.

La mano de Hasselblad se nota en el software de las cámaras

No hemos dejado escapar la oportunidad de preguntar a los responsables de OPPO acerca del alcance de la colaboración que han pactado con Hasselblad con el propósito de pulir el rendimiento de las cámaras de sus móviles. Y su respuesta fue certera: los ingenieros de la compañía sueca han intervenido en el desarrollo del software de las cámaras de los Find X5 Pro y Find X5, pero no en la puesta a punto del hardware de estas cámaras (aunque no descartan que en el futuro también puedan participar en esta área).

Los terminales que hemos utilizado para preparar este artículo tenían una versión preliminar del software de las cámaras, por lo que los responsables de OPPO nos pidieron que no extrajésemos de ellos las fotos que tomamos durante esta primera toma de contacto. Esta es la razón por la que no podemos publicar esas fotografías, pero lo que sí podemos hacer es adelantaros algo: las cámaras de estos smartphones van a hacer mucho ruido. Y, por supuesto, esperamos analizarlos a fondo en nuestras instalaciones para poder llevar sus cámaras al límite.

Como os anticipé unas líneas más arriba, el chip NPU MariSilicon X que incorporan estos smartphones interviene en el rendimiento de las cámaras. Y es que es el responsable en gran medida de ejecutar los algoritmos diseñados conjuntamente por los ingenieros de Hasselblad y OPPO para recuperar en las fotografías el máximo nivel de detalle posible, y, sobre todo, para reproducir el color de una forma muy fidedigna incluso en aquellos escenarios de disparo en los que escasea la luz ambiental.

Además, esta NPU, según OPPO, optimiza el acabado de las imágenes con HDR y permite a estos móviles grabar vídeo a 4K y 30 FPS por la noche sin necesidad de elevar la sensibilidad. Suena bien.

Los técnicos de Hasselblad también han diseñado para estos teléfonos móviles varios filtros que nos permiten imitar la estética visual de algunas de las cámaras emblemáticas de esta marca. Uno de ellos emula el acabado del modelo XPan, que es una veterana cámara de Hasselblad muy apreciada por los incondicionales de la fotografía panorámica, pero hay otras opciones que también son interesantes. Cómo no, probaremos estos filtros en nuestro análisis detallado de estos smartphones.

OPPO aspira a pegar duro en la liga de los móviles con ambición fotográfica

Competir en la gama alta no es fácil. Las marcas que quieren tener una presencia destacada en este segmento del mercado están poniendo toda la carne en el asador, y cada año el trono está más disputado, especialmente si nos ceñimos al rendimiento fotográfico de los terminales. Aun así, estos dos móviles de OPPO nos han transmitido muy buenas sensaciones durante la preparación de esta primera toma de contacto.

Estamos deseando probarlos a fondo, y, sobre todo, estamos decididos a hacérselo pasar mal a la estabilización de cinco ejes del Find X5 Pro

Y es que están impecablemente acabados, tienen un diseño original (especialmente el Find X5 Pro), y, como cabía esperar, sus especificaciones están a la altura de lo que deben proponernos dos móviles con una clara vocación prémium. Sin embargo, intuimos que lo que les va a permitir poner a algunos de sus rivales contra las cuerdas va a ser su rendimiento fotográfico. Nosotros estamos deseando probarlos a fondo, y, sobre todo, estamos decididos a hacérselo pasar mal a la estabilización de cinco ejes del Find X5 Pro. La ocasión lo merecerá.