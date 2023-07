OnePlus Nord 3 5G, análisis: OnePlus tiene la receta para perfecta para la gama media premium

OnePlus debutó como una marca con un único (y mítico) terminal, sobresaliendo en la relación calidad-precio, pero con el paso de los años tuvo que adaptarse a las tendencias del mercado. Los sucesivos terminales al original OnePlus One, fueron mejores que este, aunque el precio fue creciendo cada generación. Ahora mismo, es casi imposible hacer un flagship económico, de aquí nació la gama Nord con el fin de volver a los orígenes. Un buen OnePlus Nord dio paso al Nord 2, pero ahí se detuvo esta gama si dejamos apartadas las versiones CE o Lite.

Tras un par de años sin sucesor para el OnePlus Nord 2 5G, era hora de que el fabricante chino lanzara una nueva generación. Lo ha hecho, además, rompiendo todos nuestros esquemas. Será un gama media y costará 500 euros, pero es lo más cerca que hemos estado del concepto original. Hemos exprimido al máximo este OnePlus Nord 3 y te contamos el resultado tras pasar por nuestro laboratorio de pruebas.

Ficha técnica del OnePlus Nord 3 5G

ONEPLUS NORD 3 5G DIMENSIONES Y PESO 162 x 75,1 x 8,15 mm

193,5 gramos PANTALLA AMOLED de 6,74 pulgadas

Resolución de 2772 x 1240 píxeles (1,5K)

Tasa de refresco de 120 Hz MEMORIAS 8 / 128 GB o 16 / 256 GB

LPDDR5X / UFS 3.1 PROCESADOR Mediatek Dimensity 9000 CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 megapíxeles

Gran angular: 8 megapíxeles

Macro: 2 megapíxeles CÁMARA DELANTERA 16 megapíxeles BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida de 80 W SOFTWARE OxygenOS 13.1

Android 13 CONECTIVIDAD 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.3

NFC

GPS, Glonass, Galileo

Sensor infrarrojos OTROS Sensor de huellas dactilares en pantalla

Gorilla Glass 5 en la trasera

Dragontrail cristal frontal PRECIO Desde 449 euros

Diseño continuista, pero elegante y sobrio

Al analizar un terminal, lo primero que salta a la vista es su diseño. Este OnePlus Nord 3 no ofrece nada diferencial con respecto a la anterior generación, pero tampoco le hace demasiada falta. No bebe de sus hermanos mayores, como el OnePlus 11, pues sus cámaras no se encuentran aisladas en un módulo exclusivo, pero la solución para estas ha sido bastante efectiva y natural. De hecho, es un terminal con cierta personalidad, diferenciándose de la competencia, en pocas palabras: es y luce como un OnePlus.

La unidad analizada tiene una trasera de un tono azul bastante bonito, que parecerá verde agua dependiendo de la luz que reciba. Este reverso está construido en cristal templado, dando buenas sensaciones en la mano. Como pega, tenemos un diseño que deja pasar a las huellas, todas están invitadas. Esto supone que cada toque quedará marcado, dándonos una sensación de suciedad constante, aunque nada que una funda no pueda paliar. Sin embargo, si somos de los que llevamos el móvil "desnudo", debemos considerarlo.

También su acabado resulta exageradamente resbaladizo, no siéndolo en mano pero sí cuando lo apoyamos sobre alguna superficie lisa. Hemos tenido que ser cuidadosos cuando lo dejábamos en la mesa, porque las circunferencias que enmarcan las cámaras son algo más gruesas. ¿El resultado? No tiene un punto de apoyo perfecto, "bailando" siempre hacia el lado izquierdo.

Los laterales posibilitan un agarre correcto, de lo contrario resbalaría con suma facilidad. Estos, por cierto, están elaborados en un metal mate pulido que le sienta de maravilla. En cuanto a las dimensiones y peso, nada a destacar, ni para lo bueno ni para lo malo. Hablamos de un terminal bastante grande, en parte culpa de su panel de 6,74 pulgadas. A pesar de esto, hemos podido usarlo con una mano en momentos determinados, pero lo recomendable será usar ambas para sostenerlo con mayor seguridad.

El Alert Slider sigue presente en la familia Nord

La botonera de este terminal nos ha parecido muy cómoda, pues cambia de lugar los botones de volumen. En lugar de aparecer junto al botón de desbloqueo, estos se localizan en el lateral opuesto, evitando pulsaciones erróneas. El lado derecho se reserva para el habitual pulsador de desbloqueo, pero no está sólo: el Alert Slider es una seña de identidad de la marca. Por otro lado, el lateral izquierdo se muestra limpio a excepción de la botonera citada anteriormente.

Si volteamos el móvil para observar su borde inferior, nos topamos con varios elementos por el camino: aquí se aglutina la rejilla de uno de los altavoces, el conector USB tipo C y la bandeja extraíble de tarjeta SIM. Sin restarle al conjunto, hubiéramos agradecido una mejor distribución en este apartado, pasando la bandeja a la parte superior. Precisamente esta, queda bastante limpia, destacando únicamente el segundo altavoz, el micrófono secundario y el sensor de infrarrojos.

En el frontal, predomina el panel que roza las 7 pulgadas, con el ya habitual recorte en forma circular para albergar la cámara de selfis. De nuevo, buenas sensaciones con una pantalla casi simétrica en relación con los biseles, aunque sigue faltando una barbilla un poco más fina para cumplir completamente.

Sin embargo, la evolución es más que clara si la comparamos con la del Nord 2. Siguiendo con la parte frontal, destaca lo bien disimulada que está la rejilla del altavoz (o auricular), casi imperceptible. No tenemos jack de 3,5 milímetros por lo que nos olvidamos de nuestros auriculares cableados.

En definitiva, es un terminal bien construido, sin faltas importantes y que sabe mantener la esencia tanto del fabricante como la de la familia a la que pertenece. No es compacto, pero eso no significa que resulte incómodo. Al contrario, es robusto y elegante, y a pesar de esto, la facilidad con la que se marcan las huellas le resta algo al conjunto.

Un panel perfecto para este teléfono

Pasamos a comentar uno de los aspectos más importantes de cualquier teléfono, la pantalla. Este OnePlus Nord 3 equipa un panel AMOLED de 6,74 pulgadas con resolución 1,5K. Las altas tasas de refresco han llegado a todas las gamas, y en esta ocasión no habrá una excepción, con una pantalla que alcanza los 120 hercios. Nos queda una densidad de 409 píxeles por pulgadas, una marca bastante extendida en la actualidad, pero no por ello despreciable.

Seguimos hablando de un gama media... que responde a las mil maravillas. Esta pantalla aporta buena nitidez, colores vibrantes y una respuesta táctil casi inmejorable. No vamos a debatir sobre las ventajas o inconvenientes de los paneles AMOLED, pero este nos ha encantado.

Los ángulos de visión son más que correctos, de hecho, por más que rotemos el terminal, la pantalla sigue visible sin tintes que empeoren la experiencia. Además, es un panel totalmente plano, algo que se agradece sobremanera, pues todos sabemos los problemas (toques fantasma, reparaciones más costosas, etc) de las pantallas curvas.

La calibración por defecto está bastante bien equilibrada: buen contraste, correcta colorimetría, y temperatura adecuada. Aunque, si no nos convence, siempre podremos optar por los ajustes que el software permite. Podemos alternar entre cuatro modos de visualización: Intenso, Natural o los modos para profesionales (Cinemático y Brillante).

A la misma vez, permite variar la temperatura del color con una barra deslizable, para dejarla a nuestro gusto. Eso sí, los modos están bien diferenciados, y a nuestro gusto, el modo Brillante satura demasiado los colores, perdiendo bastante realismo.

No son las únicas opciones modificables, pues aparecen tres ajustes que hacen referencia al motor de mejora de vídeo. Aquí destaca el "Refinador de imágenes", el "Potenciador de color para vídeo" y el aumento de brillo cuando reproducimos contenido compatible con HDR. Nuestra elección ha sido mantenerlas desactivadas, porque conllevan un aumento en el consumo de batería y tampoco proporcionan una gran diferencia.

Como hemos dicho anteriormente, los buenos ángulos de visión se mantienen siempre, haciéndola visible en cualquier circunstancia gracias también al brillo. No hemos tenido problemas para ver el contenido en pantalla, ni fuera ni dentro de casa. Tampoco debemos molestarnos en ajustar el nivel de brillo, pues el brillo adaptativo funciona realmente bien, no apreciamos saltos bruscos cuando la luz ambiental cambia.

Volviendo a la tasa de refresco, tiene como cifra máxima los 120 hercios aunque el software la gestiona de manera óptima. La mayor parte del tiempo, los 120 hercios se mantienen estables, ofreciendo un scroll súper suave y efectivo. No obstante, sí habrá algunas ocasiones en las caiga, y notaremos el cambio. Si no nos gustan estos vaivenes, podemos fijarla en el máximo, siendo conscientes de que la batería nos durará algo menos.

La tasa de refresco adaptativa nos permite "estirar" la batería un poco más. Pero si somos inconformistas, podemos bloquearla a 120 hercios.

El modo pantalla siempre activa, o 'Always On Display' nos ayuda a enterarnos de las notificaciones, además de proporcionar información útil como la hora, el tiempo atmosférico o la música que estamos escuchando. Al entrar en los ajustes de dicho modo, tenemos una amplia variedad de opciones a personalizar: distintos estilos de reloj, posibilidad de añadir textos personales, e incluso podemos "imprimir" nuestra cara usando el estilo Canvas. Es de elogiar las diferentes combinaciones que se pueden generar, y es que OnePlus ha trabajado seriamente este apartado.

Potencia a raudales gracias a Mediatek

Es la hora del rendimiento, proporcionado en gran medida por el procesador y memorias que lo acompañan. El OnePlus Nord 3 ha elegido a Mediatek como protagonista para el 'cerebro' que se alinea junto a grandes cantidades de memoria RAM, 16 GB en nuestra unidad. Aunque todavía quedan algunos usuarios recelosos, el fabricante de SoC chino ha demostrado su poderío en reiteradas ocasiones. Esta no será menos gracias al Mediatek Dimensity 9000 que encontramos en las entrañas de este gama media.

Con estas seleccionadas piezas, cabe esperar un rendimiento a la altura. Y así ha sido: transiciones entre apps fluidas, scroll sin tirones, y tiempos de carga mínimos. La temperatura también se mantiene a raya, aunque es normal observar un calentamiento generalizado cuando lo empezamos a exprimir con juegos exigentes gráficamente hablando.

Por lo demás, ninguna queja. El cambio entre aplicaciones es ágil y rápido, y no tendrá problemas para ejecutar cualquier tipo de tarea, en resumen, un rendimiento sobresaliente.

La multitarea también cumple sobremanera, considerando que los 16 GB de memoria RAM deberían sobrar ante cualquier situación. Nos permite mantener muchísimas aplicaciones en segundo plano sin que el rendimiento se vea comprometido y por otro lado, las rápidas memorias (256 GB de almacenamiento en la unidad analizada) también colaboran en esta tarea.

Para probar la potencia bruta de este teléfono, hemos instalado y reproducido dos títulos muy demandantes, 'Genshin Impact' y 'PUBG: Mobile'. Como adelanto podemos decir que rinden bastante bien. En primer lugar, el juego de MiHoYo es totalmente disfrutable con la configuración predeterminada, sin embargo, podemos mejorar todo su apartado gráfico ajustando manualmente las opciones.

Este Nord nos permite movernos por las tierras de Teyvat en calidad alta, y tasa de fotogramas fijada en 60, sin que ello suponga un lastre. En todo momento se muestra estable, sin tirones ni retrasos. Es una gozada jugar a esta calidad con la pantalla del OnePlus Nord 3, pues los colores del juego lucen genial en el panel AMOLED.

Sin ser un móvil orientado puramente a gaming, cumple para largas sesiones de entretenimiento

En la acera de enfrente tenemos al adictivo título de supervivencia y tiros en tercera persona, 'PUBG: Mobile', no siendo tan demandante en materia gráfica. Por ende, podremos maximizar todas las opciones gráficas sin que el terminal lo padezca, añadiendo un plus de fluidez con el rendimiento configurado en nivel "extremo". No será un móvil gaming, pero no le hace falta para aguantar largas sesiones sin calentarse en exceso.

Además, como acostumbramos, hemos puesto a prueba al móvil con varios tests sintéticos que nos permiten comparar de forma numérica la potencia máxima con la de otros terminales analizados.

ONEPLUS NORD 3 5G XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+ REALME 11 PRO+ GOOGLE PIXEL 7A XIAOMI 13 LITE PROCESADOR Mediatek Dimensity 9000 MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 7050 Google Tensor G2 Snapdragon 7 Gen 1 RAM 16 GB 8 GB 12 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 1.081 / 3.322 958 / 2399 944 / 2.361 1.367 / 3.332 953 / 2.624 3D MARK WILD LIFE UNLIMITED 8.615 - 2.312 6.710 3.049 3D MARK WILD LIFE STRESS UNLIMITED 7.164 / 4.095 - 2.314 / 2.303 - 3.137 / 3.098 PCMARK WORK 10.137 10.435 13.375 11.035 11.604

OxygenOS está en un buen momento de forma

Una vez hemos visto todo lo que este OnePlus Nord 3 es capaz de hacer, pasemos a un aspecto no menos importante. Para conseguir un producto redondo, la unión entre el hardware y el software debe ser firme, sentirse en sintonía. En los últimos tiempos, este apartado se ha unificado de cierta manera entre todos los integrantes del consorcio BBK, por lo que OxygenOS 13.1 tiene ciertas similitudes con otras capas como Realme UI. Eso es bueno, y en una pequeña parte, malo, pero veámoslo en profundidad.

Algo que suele preocupar a los usuarios es la versión de Android instalada en sus teléfonos, con todo lo que ello implica. OnePlus no se ha andado con complicaciones y dota al terminal de Android 13, con el penúltimo parche de seguridad al momento de escribir esta review (mayo de 2023). Sin problemas en este sentido, y es que el fabricante ha asegurado tres grandes actualizaciones de Android durante los próximos años además de cinco años completos de parches de seguridad.

OnePlus no se ha metido en problemas con su software: Android 13 y actualizaciones de sistema durante tres años

El funcionamiento de la capa de OnePlus es sólido, y su estética no está tan alejada de Android stock como el que encontramos en los Google Pixel o Motorola. En lo que mejora a este es en la personalización, ofreciéndonos múltiples ajustes en cada apartado.

Las opciones de pantalla se comentaron anteriormente, resaltando los 'extras' que incorpora, pero como decimos van mucho más allá. Merecen una mención los ajustes de personalización que nos permiten cambiar los colores de acento (con más profundidad que en Android puro), la animación de la huella e incluso la iluminación de los bordes (para el modo pantalla siempre activa).

No menos importante es la implementación de la háptica en este teléfono, con una vibración capaz de emular texturas e interacciones como su propio apartado nos demuestra. Por otro lado, esta capa también ofrece características diferenciales como las ventanas flexibles o flotantes, similar a lo que hacemos en nuestro ordenador, o la barra lateral inteligente que potencia nuestra productividad.

También el launcher es completo, y pone paz al dilema "con cajón o sin cajón de apps", ofreciendo ambas opciones además de la personalización de diversos aspectos como el tamaño de iconos, el texto incluido en ellos, la disposición de la pantalla de inicio o la función de doble toque para bloquear.

También tenemos buenas noticias en relación con el odiado bloatware, pues apenas tenemos aplicaciones de terceros preinstaladas, ni siquiera las típicas que acaban siendo duplicadas por el fabricante y en segunda instancia por Google. De hecho, si nos sobran algunas podremos desinstalarlas sin problemas o como alternativa las dejaremos inhabilitadas.

Esta es la lista de aplicaciones instaladas nada más encendemos por primera vez el OnePlus Nord 3 5G

Aunque contamos con 16 GB de memoria RAM, los usuarios que necesiten inflar más esta cifra pueden hacerlo mediante la función de RAM virtual, lo que nos posibilita añadir 4, 6 o 12 gigas extras usando la memoria de almacenamiento.

No podemos olvidarnos del modo juego, útil para nuestras largas sesiones de gaming, porque libera la memoria RAM y realiza algunos cambios en el dispositivo de forma autónoma para que la experiencia de juego sea aún mejor. Realmente no supone un cambio abismal, pero quizá si sea de mayor provecho cuando llenemos el móvil de aplicaciones con el paso del tiempo.

Al comienzo de este apartado, comentábamos que el software reunía a las marcas del mismo consorcio, con funciones similares, resaltando una parte negativa. ¿Por qué decíamos que en parte era malo? Pues básicamente porque ha convertido a OnePlus en una más dentro del conglomerado, cuando en el pasado proporcionaban una experiencia que les caracterizaba. Sin embargo, sólo era una mención pues llevamos unos años viendo esta misma situación.

Antes de dar por cerrado este capítulo debemos repasar la biometría, a un buen nivel en este gama media de OnePlus. Esto no significa que haya algo rompedor, ni falta que le hace. Tenemos un sensor de huellas en la pantalla, que puede ser fácilmente el más rápido de la gama media. No hemos tenido ningún problema para registrar un par de huellas, ni posteriormente al desbloquear el móvil con ellas. Por regla general, en este segmento de mercado ya son comúnes los sensores en pantalla, pero no suelen ser tan veloces como este.

La marca hermana de OPPO y Realme tampoco descarta el desbloqueo mediante reconocimiento facial, siendo este más inseguro por su propia naturaleza: utiliza la cámara frontal para registrar nuestro rostro. El propio móvil lo indica durante la configuración, pero es un método más que está ahí y funciona bien casi en cualquier situación.

El apartado multimedia mantiene el nivel

Las pruebas de fotografía siempre son un duro reto para los terminales que analizamos, y el OnePlus Nord 3 no es una excepción. Hemos puesto a prueba las cámaras de este gama media y como adelanto podemos afirmar que alcanzan un buen nivel, pero revisémoslas en profundidad.

El módulo de cámaras trasero guarda hasta tres sensores destinados a distintas tareas fotográficas. Para comenzar, destacamos el sensor principal de 50 megapíxeles, firmado por Sony, un IMX890 capaz de todo y el mismo que encontramos en el OnePlus 11. Viene acompañado de estabilización óptica, además de dos sensores secundarios: gran angular IMX355 de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles.

App de cámara

La aplicación de cámara incuida en OxygenOS 13.1 sigue siendo muy cómoda de usar, y permite exprimir todas las cámaras de este terminal. Ahora, el disparo a resolución completa se esconde tras un botón en la parte superior, y tenemos una función para mejorar la nitidez llamada "Extra HD". La navegación por pestañas se mantiene intacta.

Es posible editar las diferentes funciones, para quitar las que menos usemos y añadir a las que recurramos con más asiduidad. En sus profundos ajustes, nos da la posibilidad de añadir marcas de agua, cuadrículas para un mejor encuadre, un nivel para la orientación, sin olvidar algunos extras como modos de audio (que utiliza la inteligencia artificial para ajustar la grabación de sonido estéreo cuando hacemos zoom).

No podía faltar un modo 'Pro' en el que podremos modificar valores como el ISO, la velocidad de obturación, el balance de blancos, el enfoque y la exposición, muy completo con el añadido de capturar en RAW para una posterior edición. Ninguna queja con el software de fotografía, similar a lo visto en la gama alta del fabricante chino.

Un sensor principal digno de la gama alta

Las fotografías con abundante luz, como las que tomamos durante el día, muestran resultados de alto nivel. Destaca el realismo de las tomas, sin saturar los colores ni reinterpretar las escenas. El sensor firmado por Sony se acerca a la gama alta, con un disparo y guardado rápido, buena nitidez, colorimetría ajustada a las circunstancias y procesado excelente.

En modo automático, se comporta como debería, no abusa de valores ISO altos. De hecho, con luz natural suele moverse entre los 50 y 200 de ISO, y tiempos de exposición realmente reducidos.

Aunque, en interiores sí tiende a mejorar la fotografía a través del ISO, lo que hace aumentar el ruido. En estas ocasiones será mejor optar por el modo manual y anclar el móvil a un trípode, permitiéndonos exprimir al máximo el sensor de 50 megapíxeles.

Cuenta con modo HDR que salta automáticamente para mejorar el rango dinámico, incluyendo más detalles de elementos como el cielo. No obstante, tiene algunas pegas como una interpretación de sombras menos ajustada a la escena, aunque por lo general es recomendable usarlo.

Para escenas nocturnas, tenemos disponible un modo noche bastante eficaz, capaz de recoger la suficiente luz para iluminar la captura. Utiliza una tecnología bautizada por OnePlus como TurboRAW e incluye un botón que aumenta el tiempo de exposición, útil cuando utilizamos un trípode. Si no contamos con dicha herramienta, el modo noche predeterminado es capaz de mejorar las tomas, aunque la natural pérdida de calidad y nitidez estará ahí.

El gran angular es otra historia completamente distinta: sí será de utilidad para inmortalizar recuerdos en gran amplitud (112 grados), pero conlleva una pérdida bastante notable de nitidez, y en general de calidad. Tenemos un menor contraste, lo que "lava" la imagen, pero como decimos, nada alarmante si lo utilizamos exclusivamente para su objetivo. A considerar también la tendencia a subexponer la luz, oscureciendo la mayoría de fotografías. De noche, es complicado sacarle más partido, pero si hay suficiente luz nos hará alguna foto más que resultona.

Pasamos ahora al tercer sensor, un macro para capturar detalles a pocos centímetros del móvil. Poco se puede decir, pues como sucede la mayoría de veces, queda como una presencia puramente testimonial. Son 2 megapíxeles donde el ruido y las trepidaciones abundan, pero ahí está si queremos capturar algún detalle en primer plano.

Cámara frontal

Una grata sorpresa ha supuesto la cámara frontal de 16 megapíxeles: buena interpretación de los colores, resolución más que suficiente, buen nivel de detalles y rango dinámico bien ajustado. Los selfis de este OnePlus no pecan prácticamente de nada, incluso en entornos oscuros se resuelven bastante bien.

Si activamos el modo retrato, apreciamos un recorte de calidad, aunque en ocasiones confunde algunos detalles de los sujetos como accesorios o el pelo. No se produce con mucha frecuencia, pero es habitual ver este tipo de fallos en móviles de cualquier gama.

En este sentido, la app de cámara nos proporciona opciones muy diversas para mejorar los autorretratos, funciones que pueden no agradar a la mayoría (retoques artificiales en pómulos, textura de la piel, tamaño de los ojos, etcétera) pero que funcionan bien en territorios asiáticos.

Usar el modo noche con la cámara frontal no aporta demasiado, pues termina lavando los colores para obtener algo más de luz. Si tenemos una fuente de luz cerca, será más recomendable acercarnos a ella y tomar la foto en modo estándar.

Puedes comprobar todas las tomas capturadas con este OnePlus Nord 3 5G sin retocar en el siguiente álbum de Google Fotos.

Vídeo

En grabación de vídeo también es capaz de brillar el sensor principal, devolviéndonos una calidad aceptable y con buena estabilización óptica. El OIS se nota sobremanera, y si nos parece insuficiente siempre podemos activar el ultraestabilizador por software. El balance de blancos se muestra equilibrado, y al final nos quedan clips fieles a la escena real.

Podemos grabar a un máximo de 4K y 60 fotogramas, pero si activamos el estabilizador citado, la resolución se limita a 1080p/60. A destacar la función de grabación que emula distintas aperturas, lo que permite tener vídeos con efectos de desenfoque realmente bonitos.

Con la cámara frontal, nos tendremos que conformar con 1080p y 30 fotogramas. A pesar de esto, obtendremos vídeos con buena colorimetría y nitidez aceptable. Evidentemente no es el mismo resultado respecto a la cámara principal, pero para subirlos a redes sociales sobra. Además, quedarán bien estabilizados por software, aunque esto repercuta en la presencia de algunos artefactos durante giros bruscos.

Dos altavoces que suenan muy bien

Después de dar un repaso por la experiencia fotográfica que propone OnePlus en este modelo, es hora de comentar el audio. Como dijimos al inicio, no contamos con puerto jack de auriculares, así que tendremos que usar cascos Bluetooth. Mediante la conexión inalámbrica, obtenemos buena calidad de audio aunque esta dependerá más de la calidad del accesorio que del móvil en sí.

El fabricante asiático ha dotado al terminal de dos altavoces, por lo que contamos con sonido estéreo, algo que acompaña al conjunto. La salida de audio vía altavoces también alcanza buenas cotas, con un sonido muy balanceado en todas sus vertientes. Los graves son bastante aceptables, sin llegar al nivel visto en gamas superiores, pero los medios y agudos nos devuelven una agradable experiencia.

Por tanto, el audio de este OnePlus Nord 3 se encuentra a la altura del resto de características, sin que notemos sonidos "enlatados". El volumen no será un problema para oir las llamadas y notificaciones en exteriores, pues roza los 90 dB en nuestras pruebas, y tampoco pierde calidad ni nitidez al llevarlo al límite. Aunque con un 50 o 60% sobre el volumen máximo ya es suficiente, sobre todo en interiores.

En lo que respecta a opciones de sonido, la firma ha cambiado la colaboración con Dirac del Nord 2 por la tecnología de Dolby Atmos. Ofrece dos perfiles de audio: uno para auriculares y el general que permanece activo dándonos a su vez cuatro modos. Lo recomendable será dejarlo en el modo "Inteligente", adaptándose al contenido multimedia en reproducción, no obstante, existen otros como el de "Teatro/Cine" (para películas), "Juego" (ideal para jugar) y "Música" (perfecto para equilibrar el audio mientras escuchamos música).

Autonomía decente, carga rápida como el rayo

Este punto se ve algo mermado en comparación con su antecesor, sin llegar a ser alarmante. Si cuando analizamos el Nord 2 decíamos que se podían alcanzar las 9 horas de pantalla activa sin problemas, el OnePlus Nord 3 no llega con la misma facilidad. En este modelo tenemos una batería de 5.000 mAh, suficiente para alimentar todos los componentes del móvil. Quizá la pantalla y su tasa de refresco suponga un lastre mayor, pero tampoco es una diferencia tan acusada.

Durante nuestras pruebas, hemos conseguido una media de entre 7 y algo más de 8 horas de pantalla, siempre dentro de una marca superior a la jornada. El día y medio lo hace sin problemas, si no abusamos de juegos o aplicaciones exigentes (mapas con GPS, o contenido en streaming).

Es cierto que si apuramos el porcentaje en las mismas 24 horas, alcanzaremos una cifra superior, pero en caso de necesitar más vida antes de hacerlo pasar por el enchufe, podemos disminuir la tasa de refresco. Esto alargará el tiempo de uso por algunas horas más, dejando claro que el mayor consumo de la pantalla junto al esfuerzo del procesador y GPU afectará a la autonomía.

Respecto a la carga rápida, no podemos pedir más. 80 vatios que recargarán la batería velozmente, aproximadamente en menos de 40 minutos. Cualquier ocasión será buena para darle un toque extra de autonomía, porque es capaz de superar el 50% en 20 minutos, ahí es casi nada.

Existen cargas rápidas más potentes, pero recordemos que este terminal no llega a los altos precios de la gama alta y premium. Por cierto, tanto el cable como el cargador vienen incluidos en la caja original, algo que nos ahorraremos respecto a otros fabricantes que optan por eliminarlos del packaging.

A continuación dejamos las marcas de batería alcanzadas durante distintos períodos de tiempo, quedando así:

5 minutos de carga : 17 % de batería.

: 17 % de batería. 10 minutos de carga : 34 % de batería.

: 34 % de batería. 20 minutos de carga : 63 % de batería.

: 63 % de batería. 30 minutos de carga : 88 % de batería.

: 88 % de batería. Total: 38 minutos de carga.

OnePlus Nord 3 5G, la opinión de Xataka

El OnePlus Nord 3 5G es un terminal muy bien equilibrado, buena construcción, buen procesador y memorias "para aburrir". Esto lo convierte en una altenativa más que interesante en la gama media premium. Al final la elección recae en el usuario, pero hay pocas opciones mejor que esta en este rango de precios.

En general cumple en cada apartado, sobresaliendo en software y rendimiento, pero como hemos visto, eso no significa que sacrifique la experiencia multimedia o de conectividad. La fluidez es otro de sus puntos fuertes, y con la promesa de actualización se equipara a los Google Pixel en soporte, uno de sus principales contrincantes.

Definitivamente es un digno sucesor del OnePlus Nord 2, elevando todas sus características a cotas nunca antes vista en esta familia. No es perfecto pero también se convierte en la principal arma del fabricante si no queremos desembolsar los 849 euros que vale el OnePlus 11. Una sorpresa más que agradable ha supuesto este smartphone, fácilmente recomendable para todo aquel que busque un gama media premium.

8,7 Diseño 8 Pantalla 8,5 Rendimiento 9 Cámara 8,5 Software 9 Autonomía 9 A favor Potencia suficiente para cualquier tarea

Grandes cantidades de memoria

Un diseño con identidad

Cámara principal de alto nivel En contra El resto de cámaras no aportan nada diferencial

Trasera bastante sucia