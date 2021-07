OnePlus Nord 2 5G, análisis: un bastión de “superfluidez” con precio muy competitivo para su gama

OnePlus decidió volver a sus orígenes a nivel de precios iniciando una línea de “móviles asequibles”, según sus propias palabras. Esa nueva estirpe, la de los Nord, ha resultado ser bastante variada y en el análisis del OnePlus Nord 2 5G hemos puesto a prueba a fondo al que ahora es el representante estrella de esta familia de móviles del fabricante con precios más ajustados.

Es el sucesor directo del OnePlus Nord, quedando por encima éstos de los Nord CE y Nord N a nivel de especificaciones. Se trata de un smartphone a medio camino entre la gama media y la alta, con algunas especificaciones que vemos en móviles de primera línea pero un precio que queda a la mitad de los buques insignia incluso de la propia marca.

Ficha técnica del OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G Pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas

FullHD+ (2.400 x 1.080 px), 410 ppp

Refresco a 90 Hz Procesador MediaTek Dimensity 1200 RAM 8/12 GB Almacenamiento 128/256 GB Cámara trasera Principal: 50 megapíxeles (1.0 μm, 6P, OIS) f/1.88

Angular: 8 megapíxeles (EIS, 119,7º) f/2.25

Monocromo: 2 megapíxeles f/2.46 2X Cámara frontal 32 megapíxeles f/2.45 Software Android 11

OxygenOS 11.3 Dimensiones y peso 158,9 x 73,2 x 8,25 mm

189 gramos Batería 4.500 mAh

Carga rápida de 65 vatios Conectividad y sonido Dual 5G/4G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, 2*2 MIMO

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC

Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, LDAC y AAC) Otros Lector de huellas en pantalla

Sonido estéreo

Botón deslizador para modos de sonido Precio 8 GB + 128 GB: 399 euros

12 GB + 256 GB: 499 euros

Diseño: sacando el mejor partido de una estética conocida a nivel de usabilidad

La idea con el Nord 2 parece conservar el tamaño que han estado teniendo sus móviles con pantalla de hasta 6,5 pulgadas. De hecho, en este caso las dimensiones son muy similares a las del OnePlus 8T, compartiendo también algún rasgo estético que vimos en el Nord.

Hemos probado el modelo en azul, que parece seguir siendo el color representativo de los móviles de la marca y que en este caso vemos bajo una trasera de cristal con acabado en brillo. El módulo de cámaras es metálico y en mate, con unas formas que recuerdan a lo que vimos en los OnePlus 9.

Por sus formas y dimensiones es un móvil cómodo y se agradece un peso que quede por debajo de los 200 gramos. Puntos positivos también son el hecho de no resbalar y no ensuciarse apenas, aunque el borde cromado sí es más proclive a mantener las huellas. En todo caso, con el móvil se entrega una funda transparente si nos preocupa esto y/o queremos protegerlo ante golpes o arañazos.

Algo que han mantenido en este Nord 2 es el deslizador para los modos de sonido, marca de la casa que mantiene con respecto a su antecesor y que no vimos en el OnePlus Nord CE, el OnePlus Nord N10 y el OnePlus Nord N100. Este botón se coloca sobre el de encendido/bloqueo, dejando al otro lado los de volumen y ubicando la bandeja de la SIM en el borde inferior, junto al USB tipo C y el altavoz principal.

Como decíamos, las dimensiones nos recuerdan bastante a las del OnePlus 8T (de hecho, de no ser por el módulo de cámaras las fundas casi encajarían). Vemos que es casi un clon del Nord "1", pero en el Nord 2 se ha integrado una batería mayor (sin apenas aumentar peso). Y como también podemos observar encaja bien en la línea de móviles más compactos dentro de los grandes, como el Sony Xperia 1 II.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cc) OnePlus Nord 2 158,9 73,2 8,25 189 6,34 4.500 116,31 95,96 OnePlus Nord 158,3 73,3 8,2 184 6,57 4.160 115,96 95,09 Xiaomi Mi 11 Lite 160,53 75,75 6,81 159 6,55 4.250 121,6 82,81 Samsung Galaxy S21 151,7 71,2 7,9 171 6,2 4.000 108,01 85,33 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 iPhone 12 Pro 146,7 71,5 7,4 187 6,1 2.815 104,89 77,61

El frontal también recuerda mucho al de sus antecesores, viendo que se ha optado por una cámara subjetiva en una esquina y unos marcos bastante delgados, con la habitual “barbilla”. Cabe decir que no tiene minijack de audio pero sí sonido estéreo, manteniendo el diseño de la rendija para el auricular/altavoz secundario sobre el borde superior del cristal de la pantalla.

Abajo a la izquierda: OnePlus Nord 2. Arriba a la derecha: OnePlus 8T.

Es un móvil cómodo, bien construido y que preserva el ADN de la marca en cuestión de estética (incluyendo las fundas)

Es un móvil cómodo, bien construido y que preserva el ADN de la marca en cuestión de estética (incluyendo las fundas). No es pequeño, pero tampoco se nos hace grande teniendo en cuenta las tendencias actuales y vemos con muy buenos ojos que no resbale ni se ensucie.

Pantalla: una apuesta por el estándar en un panel plano

El OnePlus Nord 2 ofrece una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución FullHD+, concretamente de 2.400 x 1.080 píxeles. Con esto queda una densidad de 410 píxeles por pulgada, con lo cual nos ofrece características más bien habituales en móviles de gama media y de gama alta más conformistas.

Con ellas tenemos una experiencia correcta, apreciando un nivel de nitidez adecuado y pudiéndonos conformar con la resolución (como suele ocurrir en este caso). Visto que el objetivo con este móvil es ajustar el precio incluyendo ciertos aspectos de la gama alta, se puede entender que no veamos una pantalla como la de los “Pro” y que sea plana, lo cual agradecemos.

La pantalla viene bien calibrada de fábrica, tanto a nivel de colores como de contraste y temperatura. No hay muchas posibilidades de modificaciones en los ajustes de pantalla, pero al menos sí podremos ajustar la temperatura de blancos a nuestro gusto con un deslizador y elegir el nivel de saturación, viendo que es más natural la opción de modo de color suave.

El panel da buena experiencia a nivel de ángulo de visión, sin apreciar problemas incluso exagerándolos (más allá de los habituales reflejos de las AMOLED). Vemos también que se han añadido opciones para la mejora en la visualización de vídeo, aunque la que notamos ligeramente es el potenciador de color (amplía algo más el rango dinámico y la saturación), no tanto el refinador de imágenes.

La tasa de refresco máxima es de 90 Hz, que en el uso habitual permite que los scrolls tengan algo más de fluidez. No hay una diferencia drástica como sí suele notarse al pasar a 120 Hz o más, pero es un pequeño aliciente que se agradece si atendemos a este aspecto en la interacción o si buscamos que los juegos con soporte de esta tasa de refresco funcionen con ella.

Podemos cambiar los botones de navegación por los gestos, pudiendo ocultar la habitual barra, y añadir gestos para la pantalla apagada. Eso sí, el “levantar para activar” sólo está disponible para la pantalla ambiente y no para que, por ejemplo, pueda activarse el reconocimiento facial, aunque al menos sí tenemos activación por doble toque.

Hablando de la pantalla ambiente, con este Nord 2 vemos una nueva versión de esta pantalla con un diseño que muestra los desbloqueos que realizamos a lo largo del día, con un reloj que desciende a medida que transcurre la jornada. No se han añadido opciones de personalización salvo la posibilidad de la iluminación lateral accesoria.

El agujero para la cámara no molesta en el manejo cuando la app es a pantalla completa. Tiene un diámetro bastante reducido (unos 3,75 milímetros) y queda una barra de unos 6,26 milímetros, que no es de récord pero está bastante bien.

Así quedan dos apps de ejecución en pantalla completa, 'PUBG' (arriba) y 'Real Racing 3' (abajo).

La pantalla en general da buena experiencia tanto a nivel visual como táctil. No vemos los mayores valores en cuanto a densidad de píxeles, resolución o tasa de refresco, pero es más que suficiente para que la lectura, visualización de vídeos y contenido en general se produzcan de manera satisfactoria.

Rendimiento: cambio de bando sin dejar la potencia de lado

Desde sus inicios, en OnePlus han apostado por Qualcomm para lo referente al procesador, pero el Nord 2 viene con nuevos aires en este área. El corazón del OnePlus Nord 2 está compuesto por el Dimensity 1200, un procesador de MediaTek construido en 6 nanómetros para la gama alta. Según explica la marca, se ha decantado por esta opción al ver que mejoraba en velocidad y consumo con respecto al Dimensity 1000+, de manera que el Nord 2 es el primer móvil en el que incluyen chip de este fabricante.

Lo hacen acompañándolo de 8 ó 12 GB de RAM, habiendo probado la versión de 12 GB en este análisis. Con este hardware, cabría esperar que no hubiese ningún problema de rendimiento y así es: fluidez mantenida y ninguna tarea con lag o problemas de ejecución, sea cual sea.

Hablando de la temperatura, no hemos notado que se caliente más de lo que cabría esperar (teniendo en cuenta, además, las altas temperaturas del verano). Tanto la temperatura en la superficie de la trasera como las internas se mantienen en valores habituales, viendo que se incrementan con la ejecución de videojuegos y al estar un rato reproduciendo streaming.

En cuanto a los benchmarks, os dejamos los resultados del OnePlus Nord 2 en los habituales tests de rendimiento, con un plus de curiosidad al ser el primer móvil que probamos con este procesador. Atendiendo a los números, parece que el Dimensity 1200 queda más cerca del Snapdragon 865, si bien comparando especificaciones el de Qualcomm permitiría configuraciones algo más completas.

OnePlus Nord 2 OnePlus 8T ASUS Zenfone 8 Xiaomi Mi 11 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra Huawei P40 Pro iPhone 12 Pro PROCESADOR Dimensity 1200 Snapdragon 865 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Exynos 2100 Kirin 990 Apple A14 Bionic RAM 12 GB 12 GB 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB 6 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 806 / 2.471 892 / 3.194 1.031 / 3.538 1.127 / 3.663 991 / 3.272 943 / 2.527 1.614 / 4.148 3D MARK (SLING SHOT) 6.818 8.925 (Maxed out) (Maxed out) 9.226 8.726 - PCMARK WORK 8.037 9.304 11.113 11.691 14.043 9.476 -

Software: estrenando versión y manteniendo la esencia de la marca

OxygenOS es gran parte de lo que caracteriza a OnePlus. Una capa de software que cuenta con bastantes años de evolución (pese a no ser de las más antiguas) y que se ha caracterizado por no llevar al extremo la personalización extrema y no sobrecargar para mantener la fluidez.

El OnePlus Nord 2 se encarga de estrenar la versión 11.3 de OxygenOS sobre Android 11. Una actualización que no supone una nueva versión del sistema per sé, pero que han aprovechado para optimizar los gestos y los desplazamientos en pantalla, según explicó OnePlus.

Por tanto, recordando también experiencias cercanas con la capa como la que tuvimos con el Nord CE, podemos decir ya que no hay novedades importantes a nivel de interfaz o apps preinstaladas. Vemos que se mantiene la mínima dosis de apps añadidas, con las justas de Google (que se pueden inhabilitar), pocas propias (desinstalables) y alguna de terceros como Netflix (que se puede eliminar).

Escritorio de fábrica en el OnePlus Nord 2.

Cajón de apps como viene de serie en el OnePlus Nord 2 (podemos distribuir las apps en un solo espacio si lo preferimos, dejando únicamente el escritorio).

En los ajustes del sistema vemos el habitual minimalismo de OxygenOS y algunos aspectos que nos recuerdan mucho, mucho a Realme UI (podéis echar un vistazo a las interfaces y ajustes en el análisis del Realme GT, bastante reciente): un apartado de “iniciar sesión” (que no podremos omitir) y los de “Herramientas prácticas” y “Configuración adicional”. Esto no es extraño debido a la integración con OPPO y Realme, todas marcas independientes (y competencia entre ellas) pero dentro del BBK Group.

Aquí vemos añadidos relacionados con los gestos (que hemos comentado antes) y la interacción, así como la aceleración de RAM. La sección de personalización se mantiene con respecto a lo previo, pudiendo elegir el color del sistema y los estilos del icono (esto muy parecido también a lo que vemos en Realme UI), y los ajustes del Modo Juego están en la propia app de esta utilidad.

El Modo Juego permite configurar el modo profesional automáticamente en cada y ver directamente las capturas (“momentos”), aunque lo interesante es ver todo lo que hay en los ajustes de este modo. Podemos elegir cómo se muestran las notificaciones, añadir respuestas hápticas según el juego y añadir filtros de juego a escenas del ‘PUBG’.

En general es una capa muy estable, completa y fluida. De momento sigue siendo intuitiva, aunque con una estructura tan correcta de los ajustes esperamos que no se diversifiquen demasiado las secciones y que vayan llegando añadidos como el levantar para activar independiente de la pantalla ambiente.

Biometría

El OnePlus Nord 2 dispone de lector de huellas en pantalla y reconocimiento facial estándar gracias a la cámara frontal. Ambos sistemas funcionan muy bien, aunque el reconocimiento facial requiere pantalla activa y no le vale con que se active la pantalla ambiente, así que tendremos que dar siempre un doble toque y es menos cómodo que en la mayoría de ocasiones.

El escaneo de rostros se produce en la mayoría de situaciones, salvo en la completa oscuridad a no ser que activemos la iluminación de la pantalla. Es rápido y podemos elegir si queremos que reconozca o no caras con ojos cerrados.

La lectura de huellas también requiere pantalla activa, pero aquí sí tendremos cierta ventaja con la pantalla ambiente. Podemos configurar la animación de la lectura (siempre es recomendable eliminarla) y la experiencia es muy buena con el lector.

Cámaras: una mezcla entre lo ambicioso y lo conservador que da una buena experiencia

El Nord 2 cuenta con el sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles en su cámara principal, el mismo que vimos en el OnePlus 9 Pro. Se ve acompañado de estabilización óptica y una lente de seis elementos con apertura f/1.88.

Con ello han querido perseguir ese objetivo de que este móvil lleve, al menos en parte, una cámara propia de un móvil de gama alta, si bien la combinación con las secundarias es más bien conformista. Vemos en este sentido un gran angular con sensor de 8 megapíxeles (EIS, 119,7º) y lente con apertura f/2.25 y un sensor monocromo de 2 megapíxeles, con una lente con apertura f/2.46. Y para la cámara frontal han instalado un sensor de 32 megapíxeles con lente con apertura f/2.45.

App de cámara

La app de cámara de OxygenOS se ha ido adaptando a las modas sin perder del todo algunos rasgos característicos, como la pestaña superior para desplegar algunas opciones de disparo como los 50 megapíxeles. Con ello conseguimos, por ejemplo, que la máxima resolución soporte el HDR, algo que no suele ocurrir.

La navegación se produce por pestañas que podemos editar, de modo que dejemos en el cajón Más. En los accesos rápidos vemos el HDR (activado siempre por defecto), el botón AI, los filtros, el flash y los ajustes, con bastantes opciones para personalizar la experiencia de disparo y los resultados del retrato.

Es una app completa que funciona muy bien y deja sacar bastante partido de los componentes que integra el set de cámaras, hablando también de las herramientas de vídeo. Sobre todo nos ha gustado ver que es cómoda de usar, aunque quizás podría mejorarse el tirador de la cortina de opciones y hacerlo algo más grande.

Cámaras traseras

Las fotografías de día y en exteriores son realistas y correctas. El sensor de Sony da un resultado próximo a lo que vimos en el OnePlus 9 Pro, si bien en este caso notamos un procesado menos agresivo a nivel de saturación y contraste, viendo estos dos parámetros más equilibrados.

Fotografía en modo automático con la lente principal (12 megapíxeles).

El balance de blancos tiende a la calidez dentro de ese resultado próximo a la realidad y al detalle vemos que a 12 megapíxeles se exageran los contornos ligeramente al recorte. Disparando a 50 megapíxeles vemos que esto se reduce un poco y que sí se saca mayor detalle al recorte, lo cual también beneficia al hacer zoom (digital).

El HDR lo vamos a notar especialmente en los contraluces, donde a cambio de aumentar el rango dinámico y recuperar color de cielo y planos más próximos deja bastante neblina y no acaba de hacer una correcta interpretación de sombras e iluminaciones, siendo especialmente agresivo en contraluces a 50 megapíxeles. En otras escenas (exteriores con cielo abierto, luz indirecta, etc.) puede que no notemos cambios.

En el gran angular sí vemos que se retoma ese punto de exceso de saturación, especialmente en los azules. La nitidez disminuye bastante con respecto a la principal, lo cual se acentúa con el disparo nocturno (más lento además en esta cámara).

Fotografía con el gran angular (con HDR).

La cámaras estándar de los móviles suelen suelen salir bien airosas con el disparo macro y la del OnePlus Nord 2 no es una excepción (otro carraspeo a la nula necesidad de insertarlas, sobre todo con sensores de 2 megapíxeles). Eso sí, hay que ir con cuidado con el enfoque automático porque en este estilo "baila" bastante, sobre todo al tirar de los 50 megapíxeles (quizás porque se combina esa cierta inestabilidad del autofocus con un disparo un poco más lento).

Fotografía en modo automático (12 megapíxeles).

Además del disparo a máxima resolución, vemos que OnePlus estrena un modo "extra HD". Se trata de un modo para incrementar la nitidez de manera artificial (algo parecido a aumentar la claridad en un editor de fotos), que puede ayudar a incrementar la definición en los planos secundarios a 12 megapíxeles. No lograremos algo milagroso, pero puede sacar cierta mejora en superficies como el follaje de los árboles.

Modo Extra HD.

De noche, las fotografías son relativamente acertadas, tanto en modo automático como a 50 megapíxeles. Al recorte se nota la pérdida de nitidez, pero no sobrepasa lo esperado y al menos con la cámara principal son aceptables. El gran angular sufre bastante más y se hace bastante más dependiente del modo noche que la cámara principal, aunque ésta última también sale beneficiada con ese toque algo artificial pero más definido (y mejor rango dinámico).

Vemos mejora en el modo retrato, aunque sigue siendo bastante exigente con la distancia precisa para activarse. El bokeh artificial es ligeramente más gradual (aunque si pasamos del 69% en el ajuste sí queda más artificial, sobre todo en objetos cercanos) y el recorte suele ser acertado, incluso por la noche.

Modo retrato.

Cámara frontal

Las fotografías con la cámara frontal en una situación favorable (luz abundante e indirecta) son altamente detalladas y muy realistas. La colorimetría es correcta, no hay exceso de contraste y hay un buen rango dinámico, aunque esto mejora con el HDR (sobre todo si tenemos un cielo de fondo).

Fotografía en automático.

Los días nublados van a suponer uno de los principales problemas, dado que ni siquiera el HDR consigue equilibrar las iluminaciones con la combinación de disparos y queda una gran cantidad de neblina (algo que pasa de manera similar en las cámaras traseras con los contraluces). El modo retrato da buen resultado a nivel de recorte, aunque mejor rebajar ligeramente el desenfoque (que viene preestablecido al 60%).

Modo retrato.

El modo noche es una compensación de la exposición que quizás ayude en situaciones de iluminación muy baja, pero cuando ésta es suficiente mejor no recurrir a él. Deja la foto con los colores algo lavados y no resulta tan realista.

Vídeo

Los vídeos de día tienen una calidad más que aceptable, hablando tanto de definición como de estabilización. En la cámara principal se nota el OIS y, aunque podremos ver que el balance de blancos tiende a cálido cuando grabamos a mediodía o con sol abundante, al final quedan tomas realistas, con buen rango dinámico y totalmente aprovechables. De hecho, el 1080p cumple bastante bien en estas situaciones.

De noche la calidad baja bastante, no tanto en nitidez pero sí en la estabilización. Es como si el OIS no actuase del mismo modo y se nota cierta deformidad con el movimiento, sobre todo en 4K. También hay disponible un modo de mejora con el botón AI, pero nos parece que deja una sobreexposición que no mejora la toma.

Para la cámara frontal tenemos resolución 1080p y un modo extra de estabilización. En automático las tomas son bastante buenas de día, manteniendo buen nivel de detalle en el primer plano y color realista.

La estabilización supone efectivamente subir un grado más este aspecto y, aunque se aprecia el temblor que suelen dar los pasos en este tipo de estabilizaciones electrónicas forzadas, sí se nota con respecto al automático. Eso sí, la moneda a pagar es la definición del fondo, que pierde algo de detalle.

Sonido: el estéreo que venga para quedarse

El haber optado por un sonido estéreo es algo que le coloca bien ante la competencia y en la actualidad. Acusábamos bastante justo lo contrario en el Vivo X60 Pro, terminal de gama alta que se dejaba de camino una salida dual del audio, mientras que el Realme GT sí dispone de esta característica.

Esta salida de audio dual se agradece porque es equilibrado y da una experiencia mucho más satisfactoria en la audición de cualquier contenido en comparación al mono. De hecho, teniendo a la vez el OnePlus 8T y éste la diferencia es bastante notable, a favor del Nord 2.

Más allá de lo envolvente que logra ser este tipo de salida dual, la experiencia en este área con el Nord 2 es más que aceptable y da un audio nítido y a la altura de un móvil que intenta mantenerse en una gama alta básica o gama media con pretensiones. No hemos notado carraspeos o sonidos "enlatados", y en general todos los tipos de reproducción quedan bien a nivel de calidad. Como mucho podemos echar en falta algo más de graves, pero tampoco sale mal parado.

De volumen va sobrado, logrando al máximo un sonido de 81-83 decibelios (103-105 dB en la inmediata salida del altavoz principal), que es más que suficiente e incluso demasiado, al perder calidad. Mejor quedarnos más abajo, de hecho el 50% del volumen ya es suficiente si usamos el móvil como centro multimedia en una habitación de tamaño medio.

A nivel de ajustes de audio, vemos que OnePlus vuelve a colaborar con Dirac para conseguir una buena optimización del sonido. De serie este ajuste viene activado (por lo que lo que hemos hablado ya alude a esto), pudiendo elegir una de las opciones (música, juego o película), dejarlo en automático o desactivarlo en el caso de usar auriculares. De hecho, el ecualizador sólo nos aparecerá con éstos conectados.

Hablando de Dirac por auriculares, la verdad es que notamos que este ajuste deja un sonido demasiado comprimido y se pierde algo de rango dinámico. Notamos algo más de nitidez, pero quizás prefiramos el matiz de más que da el sonido de serie.

Siguiendo con el sonido por auriculares, la calidad adecuada contando con la ventaja inherente del aislamiento y la proximidad del audio a diferencia de los altavoces. Tiene mayor nitidez y profundidad, manteniendo el rango dinámico.

En general hemos tenido una buena experiencia que queda dentro de lo esperado en un móvil de estas características y que mejora bastante con respecto a sus precedentes sin estéreo. Únicamente hemos visto que la atenuación del audio por las notificaciones no siempre funciona bien en YouTube (el volumen no vuelve a la normalidad), pero por lo demás todo correcto.

Autonomía: los 90 Hz no llegan a ser un problema aunque sí se noten

En este punto vemos uno de los saltos cuantitativos (y en teoría cualitativo) con respecto a su predecesor, ya que el OnePlus Nord 2 incorpora una batería de 4.500 mAh y soporta una carga rápida de 65 vatios. El Nord quedaba en 4.115 mAh y carga de hasta 33 vatios.

En nuestra experiencia hemos visto que las cifras son algo mejores, llegando incluso a las 9 horas y media de pantalla y quedando con una autonomía media de 25 horas. Eso sí, quizás sí se note más la diferencia entre una tasa de refresco y otra, pero de todos modos a 90 Hz se cubre perfectamente una jornada de uso, llegando a las 24 hors incluso habiendo usado cámara o jugado a ratos.

Algo a destacar es la velocidad de carga. OnePlus consigue que con los 65 vatios el Nord 2 se cargue en apenas media hora, pasando del 0 al 100% de la carga con el adaptador incluido.

OnePlus Nord 2 5G, la opinión de Xataka

El OnePlus Nord 2 5G ha resultado ser un móvil interesante por la relación calidad-precio que tiene, considerando tanto el hardware como la experiencia. Una apuesta que nos recuerda mucho a la que vemos en la gama Mi T de Xiaomi (por ejemplo, con el Xiaomi Mi 10T), en la que también se entremezclan características de la gama alta y la media con un precio considerablemente menor al de sus respectivos buques insignia.

En general, cumple bien en todos los apartados y es un buen rival de propuestas similares en hardware al mantener esa fluidez prometida. El procesador no es el más potente de su clase, pero con lo que cumple y ayudado de una buena dosis de RAM no hemos visto ninguna limitación y el desempeño ha sido correcto de continuo.

Nos parece un móvil equilibrado dentro de esa reciente gama "no escrita" entre la media y la alta a nivel de especificaciones y resulta ser una correcta iteración del primer Nord en la práctica. Sin ser perfecto y con mejoras posibles, nos parece que da lo que promete.

8.8 Diseño8,75 Pantalla8,50 Rendimiento9 Cámara8 Software9,50 Autonomía9 A favor No se ensucia, no resbala y no se hace pesado. Construcción de calidad y vuelta del deslizador.

El software se ve "influenciado", aunque en parte para bien. Lo principal es que nos da la fluidez que esperábamos.

El estéreo, sin ser la bomba, representa una mejora con respecto a los OnePlus previos sin él. En contra La fotografía no acaba de lucirse conforme a lo que esperamos.

La experiencia con los sistemas biométricos mejoraría con un levantar para activar pantalla funcional.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de OnePlus. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.