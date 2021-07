Vivo X60 Pro, análisis: subiendo el listón en rendimiento con el diseño de todo un buque insignia

Los de Vivo han venido para quedarse y también para que su gama media con pretensiones no quede en eso, sino en una gama por definición. Con la ayuda de Qualcomm y con una construcción que destila distinción, en el análisis del Vivo X60 Pro vemos qué tal se desenvuelve este móvil que aspira a ser uno de los máximos exponentes de la marca de este año.

Lo decimos porque, como veremos al hablar de rendimiento, la marca opta por uno de los procesadores de la serie 800 de Qualcomm. También por los 12 GB de RAM, el teleobjetivo o una conectividad a la última, haciendo así "check" en bastantes de las casillas que se ponen en una lista de "móvil tope de gama" en la actualidad, pero con varias concesiones que notamos en la experiencia.

Ficha técnica del Vivo X60 Pro

Vivo X60 Pro Pantalla Panel curvo

AMOLED de 6,56 pulgadas

Ratio 19.8:9

FullHD+ a 2.376 x 1.080

Refresco a 120Hz

HDR10+ Procesador Qualcomm Snapdragon 870 RAM 12GB LPDDR5 Almacenamiento 256 GBUFS 3.1 Cámara trasera Principal: 48 megapíxeles f/1.48 Gimbal

Angular/macro: 13 megapíxeles f/2.2 120º

Teleobjetivo: 13 megapíxeles f/2.46 2X Cámara frontal 32 megapíxeles f/2.45 Software Android 11

Funtouch 21.0 Dimensiones y peso 158,57 x 73,24 x 7,59-7,69 mm

178 gramos Batería 4.200 mAh

Carga rápida de 33W Conectividad y sonido Dual 5G/4G

WiFi 6

Bluetooth 5.1

GPS Dual

USB tipo C Otros Lector de huellas en pantalla Precio 799 euros

Diseño: la marca de la casa en esta serie es sentir "el lujo"

El Vivo X60 Pro bebe mucho, muchísimo del Vivo X51 5G a nivel estético. Los materiales parecen los mismos y sobre todo las líneas de diseño, con ese módulo escalonado, las curvas y, sobre todo, la sensación de sostener un móvil sofisticado y de gama alta.

La trasera tiene un acabado mate muy bonito, pero que por desgracia se ensucia con facilidad. Eso sí, no resbala y es un móvil bastante fino, tanto que al añadirle la funda que se incluye en el pack sigue siendo cómodo (y sin ella las esquinas no molestan ni mucho menos).

La trasera tiene un acabado mate muy bonito, pero por desgracia se ensucia con facilidad

Los bordes también son muy parecidos en la forma, pero personalmente creo que se han mejorado (con respecto al X51 5G) al dejar de lado el acabado en brillo (más sucio) y al simplificar también los lados superior e inferior, resultando mejor acabados que en el X51. En todo caso, las curvaturas y los materiales nos dan esa sensación continua de sostener un móvil de gama alta.

El USB tipo C y el altavoz (tiene sólo uno) están en la parte inferior, junto a la bandeja de la SIM y sin presencia de minijack de 3,5 milímetros. El módulo de cámaras sobresale lo suficiente como para crear algo de balanceo su lo manejamos apoyado en una mesa.

Las curvaturas de la trasera y la pantalla son simétricas (o casi del todo) y hacen que estéticamente quede muy bien, aunque en la siguiente sección hablaremos del manejo. Con un panel de 6,56 pulgadas no es un móvil demasiado pesado y es delgado, si bien cabe resaltar que la batería es de 4.200 mAh y en los que ya tocan los 200 gramos solemos ver mayores capacidades.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cc) Vivo X51 5G 158,57 73,24 7,6 178 6,56 4.200 116,18 88,26 Xiaomi Mi 11 Ultra 164,3 74,6 8,38 234 6,81 5.000 122,57 102,71 Samsung Galaxy S21 Ultra 165,1 75,6 8,9 228 6,8 5.000 124,82 111,09 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 OnePlus 9 Pro 163,2 73,6 8,7 197 6,7 4.500 120,12 104,5 iPhone 12 Pro Max 160,8 78,1 7,39 228 6,7 3.687 125,59 92,81

Como vemos, el Vivo X60 Pro se acerca más en volumen al Sony Xperia 1 II, aunque más ancho y menos alto. La batería logra tener también algo más de capacidad, quedando por debajo de la del Samsung Galaxy S21 Ultra o el Xiaomi Mi 11 Ultra, más pesados y voluminosos.

En general, es un móvil de construcción sólida y, como ya nos pasó con el X51 5G, transmite esa sensación de móvil de gama alta: diseño cuidado, buenos materiales, etc. Muy cercano a los Galaxy o los Huawei de estándar más alto, por comentar algún parecido que pueda resultar familiar.

Como también hemos comentado, en la pantalla vemos una curvatura a los lados y la cámara frontal queda al centro, encajada en un agujero. Aunque lo que llama la atención es que los marcos sean casi del todo simétricos, sin apreciar la barbilla que normalmente se queda en el lado inferior (normalmente por cuestiones de espacio de los componentes de esa región).

Las curvaturas hacen que los lados adelgacen bastante, lo cual no hace que sea incómodo ni en agarre horizontal ni vertical. En general tampoco hemos tenido mucho toque accidental, aunque en la siguiente sección lo comentaremos en más detalle.

Pantalla: la apuesta por las curvaturas manteniendo el FullHD+

Esta pantalla curva que describimos es un panel AMOLED de 6,56 pulgadas con resolución FullHD+, soporte de HDR10+ y tasa de refresco de hasta 120 Hz. Unas especificaciones que suelen contentar a mucha gente, pero que desde luego ya no son características de un móvil de gama alta, dado que los gama media más competitivos se acomodan también en estos valores.

La pantalla viene bastante fría y saturada de fábrica, pero podremos ajustarlo y dejarlo algo más a nuestro gusto con los ajustes de pantalla. Una vez ajustamos la saturación, los colores son correctos y tienen una buena reproducción.

De hecho, junto con las opciones de visualización queda un menú bastante completo, incluyendo un modo de antiparpadeo con brillo bajo. Y hablando de brillo, éste es más que suficiente para ver bien la pantalla por la calle, a pleno sol. El ajuste de brillo automático se retrasa ligeramente al pasar a un ambiente más oscuro, pero desde luego no es algo problemático ni tampoco tan perceptible en muchas ocasiones.

Como suele ocurrir con las AMOLED, de contraste va sobrada y, aunque no va a ganar ninguna competición en densidad ni en resolución, el detalle es suficiente y la visualización es correcta. Eso sí, aunque los ángulos de visión son correctos, si ladeamos más la pantalla veremos la temida sombra debida al panel curvo (tenue, pero ahí está). Al menos no nos ha dado mucho problema de manejo, algún toque fantasma esporádico (al tocar con el pulgar de apoyo el borde de la pantalla, esto se reconoce como tap y no el verdadero tap con el dedo de interacción).

La pantalla da muy buena experiencia, especialmente si configuramos la tasa de refresco en 120 Hz. Posteriormente hablaremos de si hay impacto o no en la autonomía, pero de momento ya podemos decir que por el extra de fluidez que da esta frecuencia merece la pena, dado que la notaremos en los scrolls y la interfaz del sistema en general (salvando algunas excepciones en las que queda en 60 Hz).

Esta buena experiencia se debe también al conseguido efecto "todo pantalla", viendo que el borde es prácticamente simétrico horizontal y verticalmente. El agujero de la cámara es relativamente discreto, y aunque no quede muy pegado del borde superior, no molesta en la interacción.

Las opciones alternativas de la pantalla que afectan a la interacción funcionan muy bien, como el levantar para activar pantalla o el doble toque. También podemos cambiar los de navegación por los habituales gestos.

En general la pantalla nos da una buena experiencia, especialmente si encontramos algún atractivo a las curvas. La resolución es más que suficiente para tener una buena experiencia, aunque sea una lástima que en este punto no lleguen a algo más propio de un tope de gama. Tener HDR para YouTube o Netflix es también un añadido en este sentido.

Rendimiento: apostando por la nueva gama de Qualcomm

Qualcomm amplió su gama 800 de este año con algunas opciones más, buscando democratiza las prestaciones de gama alta y que, en cierto modo, se diluya esa frontera ya casi extinta entre los gama alta menos ambiciosos y los gama media más completos. Así, el Vivo X60 Pro integra el Snapdragon 870, que le sirve para ir sobrado, en parte también gracias a los 12 GB de RAM.

Eso sí, se calienta relativamente pronto. No vemos valores que destaquen respecto a los que se suelen percibir de manera interna, pero se nota mucho en mano, quizás por la delgadez del móvil. Ocurre al ver vídeos durante mucho rato (como un streaming) o al jugar a títulos exigentes a nivel gráfico como ‘PUBG’ o ‘Real Racing 3’.

Temperaturas de uso en el Vivo X60 Pro: de izquierda a derecha, uso normal, modo eSports y máxima temperatura registrada.

Pese a esto, la fluidez se mantiene y no vemos nada que haga pensar que el hardware no es suficiente para dar esa experiencia de gama alta que anticipábamos en la intro. Para quien prefiera verlo con números, os dejamos los benchmarks como de costumbre.

Vivo X60 Pro Realme GT ASUS Zenfone 8 Xiaomi Mi 11 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra Huawei P40 Pro iPhone 12 Pro PROCESADOR Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Exynos 2100 Kirin 990 Apple A14 Bionic RAM 12 GB 8 GB 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB 6 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 1.033 / 3.385 1.143 / 3.511 1.031 / 3.538 1.127 / 3.663 991 / 3.272 943 / 2.527 1.614 / 4.148 3D MARK (SLING SHOT) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) 9.226 8.726 - PCMARK WORK 11.163 14.673 11.113 11.691 14.043 9.476 -

Software: una capa completa a la que le falta madurar

En este caso vemos Android 11 vestido de Funtouch 11, una capa de estética propia y algo incisivos que deja claro desde el primer momento que no hablamos del software de Google tal cual viene de fábrica. Los ajustes son bastante intuitivos al tener los nombres habituales para las secciones comunes, y las que son más propias de la capa están bien indicadas.

La capa de Vivo aún lleva un bloatware considerable teniendo en cuenta la tendencia a reducirlo y que hay apps de cuestionable utilidad que tendremos que preservar sí o sí. Las apps de terceros como Facebook, Booking y TikTok sí pueden eliminarse, pero no las propias como Vivo.com o Información. En este sentido hay bastante margen de mejora.

Así viene el escritorio de fábrica en el Vivo X60 Pro.

Así viene el cajón de apps de fábrica en el Vivo X60 Pro.

Viene con bastantes añadidos, como el iManager, que es la tradicional suite de mantenimiento, y el Modo Ultra Juego. En este caso vemos la habitual pestaña a la izquierda, primero con un resumen de las funciones (que podemos obviar tras la primera muestra) y los botones de acciones rápidas, como el modo experto. Como es habitual, se nota más por el hecho de poder evadirnos de notificaciones y demás que por el rendimiento, dado que en modo normal el juego se ejecuta de manera casi indistinta.

También a nivel de efectos visuales, como la iluminación ambiental (que aparece en pantalla bloqueada y se mueve según la reproducción de música) y una serie de animaciones que podemos elegir que van desde la lectura de huellas hasta la conexión del USB. También podemos elegir la navegación del sistema, pudiendo ocultar la barra inferior en el caso de los gestos.

Resulta ser una capa bastante completa, pero la hemos notado algo inmadura en cuanto a comportamiento. Hemos tenido algún cierre esporádico y un lag puntual no ligado a la ejecución de tareas pesadas que parecen indicar que la versión de software puede ser algo prematura, así que habrá que ver si en posteriores actualizaciones se solventa.

Biometría

El Vivo X60 Pro dispone de lector de huellas en pantalla y de reconocimiento facial básico, siendo el combo más habitual en la actualidad. En cuanto a la lectura de huellas, quizás lo que echemos en falta en relación a los efectos de animación que comentábamos en el anterior apartado es, precisamente, que se puedan desactivar del todo, porque nos da la impresión de que la animación (habiendo escogido la más breve) tiende a enlentecer.

Por lo demás, el reconocimiento de la huella se produce muy rápido y casi podríamos decir que la única “pega” es que a veces no dé tiempo a poner el dedo cuando actúa el reconocimiento facial Esto se debe a que como vemos en modelos de Xiaomi y algún otro fabricante, la lectura del rostro se produce incluso antes de colocar el móvil frente al mismo, de manera que el desbloqueo se produce de camino a hacerlo, por así decirlo.

El reconocimiento facial tendrá la limitación de no funcionar en plena oscuridad, aunque si activamos la opción de luz de relleno de pantalla veremos que con ese efecto flash sí tendremos suficiente para que se produzca la lectura. Conviene además activar la opción para que la pantalla se active al levantar el móvil porque el reconocimiento es tan rápido que ni veremos la animación que configuremos.

Cámaras

Lo que barrunta ese logo de ZEISS en el módulo trasero de cámaras es la alianza con, la histórica casa de fotografía. Esta colaboración de momento se materializa, según Vivo, al permitir una mayor miniaturización de los componentes y en el modo ZEISS Biotar, un modo retrato vitaminado.

En cuanto al hardware de las cámaras, para este móvil con apellido Pro vemos lo siguiente:

Cámara principal con sensor de 48 megapíxeles Sony IMX598 con una apertura f/1.48 y estabilización óptica tipo gimbal.

Cámara súper gran angular con sensor de 13 megapíxeles Samsung S5K3L6 con lente de 120 grados, con modo macro y enfoque de detección de fase.

Teleobjetivo con sensor de 13 megapíxeles (el mismo que para el gran angular), apertura f/2.46 y zoom de 2X.

Cámara frontal con sensor de 32 megapíxeles con lente con apertura f/2.45.

Vemos que el fabricante ha apostado por un teleobjetivo en este móvil, lo cual es un aliciente respecto a muchos de los móviles actuales (incluso echando un ojo a la gama alta). Vemos que mantienen además esa estabilización tipo gimbal que estrenaron en año pasado y que sobre todo

App de cámara

La app de cámara se amolda a la tendencia y al status quo, lo cual nos beneficia directamente a los usuarios en tanto al cambio de lente o a la activación del HDR, el modo macro o cualquiera de las acciones de los botones de la barra superior. En la pestaña “Más” vemos la mayoría de modos secundarios, pudiendo editarlo para que tengan su pestaña junto al modo de vídeo y el de fotografía.

Vale la pena darse una vuelta por los ajustes, dado que hay opciones que no siempre vemos como la calibración del micro gimbal o efectos quizás más prescindibles como el “maquillaje masculino”. Aquí podemos activar el nivel y el histograma, que son buenos alicientes sobre todo si tiramos de modo pro (bastante completo).

La app de cámara funciona muy bien, disponiendo de muchos efectos para el modo retrato y sin notar ningún comportamiento anómalo ni cierres repentinos. Es muy completa si nos gusta experimentar e ir más allá del modo automático o el cambio de lentes, especialmente si nos gusta ir con un minitrípode y probar la larga exposición.

Cámaras traseras: much logo y pocas nueces

En el Vivo X60 Pro encontramos algunas mejoras con respecto al X51 sobre todo a nivel de nitidez y en el HDR. Sin necesidad de activar la máxima resolución ya nos da fotografías válidas a este nivel hablando de día y exteriores, aunque notamos que aún queda margen de mejora en la colorimetría.

Fotografía en modo automático con la lente principal.

En ocasiones podemos encontrar una saturación exagerada de algunos tonos, de hecho es casi algo que caracteriza a la fotografía diurna de este móvil. En escenas “fáciles” como una con luz abundante e indirecta nos puede sacar unos azules sobresaturados, especialmente en gran angular y zoom, que no acaban de dar el resultado correcto que esperaríamos.

El HDR es necesario para salvar cielos en contraluces, sea cual sea la lente. Aunque en general tanto rango dinámico como contraste son equilibrados y no se echa en falta ninguno de estos dos ingredientes.

El teleobjetivo da muy buen resultado de día, de manera general. No es un zoom de récord hoy en la actualidad y bien es cierto que sigue sobresaturando, pero acerca con acierto y resulta de utilidad si queremos obtener una foto de un elemento lejano con más detalle.

Fotografía con el teleobjetivo (2x).

El gran angular en general da buen resultado, aunque como es habitual el detalle es inferior al de la cámara principal. Destaca que no saca apenas ruido de día y que no se aqueja de bajo rango dinámico, si bien la sobresaturación está igualmente presente.

Foto con el gran angular.

Los 48 megapixeles dan claramente más detalle al recorte, con algo más de ruido a cambio, eso sí. Se mantienen más o menos el contraste y la saturación, pero si vamos al detalle vemos que se notan los píxeles de más.

El **modo noche* ayuda a mejorar un resultado que no está mal teniendo en cuenta la dificultad de la situación, con el principal beneficio de reducir ligeramente el ruido. Se definen más contornos complicados como los del follaje y parece tener un rango dinámico algo mayor que el modo automático.

En cuanto al modo retrato, por defecto veremos que recurre al teleobjetivo (2x) y esto es correcto al conservar bien el detalle del primer plano (aunque siempre algo por debajo de la principal en este sentido). No nos parece que tenga un resultado por encima de lo habitual en referencia a la asistencia de ZEISS, eso sí.

Modo retrato.

Cámara frontal

Los 32 megapíxeles del sensor se traducen en un buen nivel de detalle en el primer plano. Normalmente la exposición es correcta, así como el contraste y el rango dinámico.

Fotografía en automático.

El modo retrato tiene un resultado algo irregular por la detección del sujeto, pero cuando es correcta las fotos son aceptables. Eso sí, conviene tocar el desenfoque para que se note algo más, dado que automáticamente parte de f/16 y esta apertura (simulada) es demasiado pequeña como para provocar un desenfoque perceptible.

Modo retrato.

Los disparos que más le cuestan son los contraluces. Ahí veremos que aparece mucha neblina y el contraste disminuye, siendo bastante necesario el HDR.

Vídeo

El 4K del Vivo X60 Pro se puede obtener con la cámara principal, mientras que el máximo para el gran angular y el tele es 1080p. El “2x” que aparece cuando seleccionamos 4K se produce igualmente con la principal, algo de lo que puede que no nos demos cuenta en un principio, a diferencia de lo que ocurre a 1080p, donde sí cambia al tele.

A máxima resolución, los vídeos tienen una calidad más que aceptable, aunque se aquejan de un ruido mínimo pero presente de día. En alguna ocasión se logra escapar de esa sobresaturación de las fotografías, pero casi siempre suele ocurrir en 1080p. En 4K es fácil ver sobresaturación y demasiada calidez.

A la hora de usar el zoom 2x digital en 4K, resulta más adecuado recurrir a la resolución 1080p y que sea el teleobjetivo el que realice la toma. Esta resolución da grabaciones con buena colorimetría y rango dinámico, y el detalle es suficiente también en la cámara principal, así que si vemos a estar saltando de lente en lente quizás convenga quedarnos en esta resolución.

La estabilización de serie da buen resultado, por lo que normalmente no vemos necesario activar los modos de estabilización superior, que normalmente dan tomas algo forzadas y exageradas. De noche, eso sí, veremos que tanto en 4K como a 1080p no nos salvamos de los temblores al andar con dicha estabilización estándar.

Con la cámara frontal obtenemos tomas bastante válidas. Aquí vemos que al probar la reducción de ruido es efectiva en tanto a eliminar el ruido de tráfico, etc., pero también afecta a la voz (suena más enlatada).

Autonomía: un aprobado discreto para una batería sin muchas pretensiones

Como hemos comentado en la parte de diseño, la batería que aloja el Vivo X60 Pro es de 4.200 mAh. A priori no es un número que destaque hoy en día en un móvil de gama alta y de una diagonal como ésta, de hecho es menos capacidad que la que vimos en el X51, se salta a los 120 Hz y se integra un procesador más exigente, pero veamos hasta qué punto son determinantes estos (u otros) números.

Según lo que hemos estado viendo, la autonomía media queda en unas 22 horas de autonomía, prolongándose más si lo configuramos a 60 Hz y no abusamos de apps que suelen consumir mucho como el streaming o los juegos con conexión de datos. Las horas de pantalla quedan entre 5 y 6 horas, dependiendo del uso y la autonomía total.

En cuanto a la tasa de refresco, podemos ver con el test de PC Mark que hay algunas diferencias y sí interfiere en la autonomía media. Eso sí, por la experiencia que hemos tenido, y viendo que a 120 Hz se obtienen al menos unas 21 horas de autonomía sin privarnos de nada, creemos que compensa dejarlo en 120 Hz o al menos en automático por la fluidez que se gana.

Test de autonomía de PC Mark con ajuste automático de la tasa de frecuencia.

Test de autonomía de PC Mark con tasa de frecuencia de 120 Hz.

Test de autonomía de PC Mark con tasa de frecuencia de 60 Hz.

En cuanto a la velocidad de carga, de 0 a 100% y con el móvil apagado tarda unos 55 minutos con el cargador de 33 vatios, logrando algo más del 60% en la primera media hora (lo cual está muy bien teniendo en cuenta la media).

Audio: nos hemos llevado un chasco con un móvil así

A veces nos pasa (o, quizás, en algunos años) en la mesa de Xataka que se nos juntan varios dispositivos para analizar, lo cual tiene sus aspectos positivos como el poder comparar algunas características. Nos pasó esto con el Vivo X60 Pro y el Realme GT, y pese a que a nivel de fluidez estaban bastante a la par, en el audio el Realme quedaba mejor, sin ser tampoco una filigrana.

Esto es en parte por haber recurrido a un solo altavoz y no a un sonido estéreo. Sostener un móvil con esta construcción, este diseño, ese desempeño y que suena a “del montón” resultó ser un ligero chasco, algo así como si jugando al ‘Genshin Impact’ el dragón, después de aparecer en su majestuosidad, hablase como Bob Esponja.

Al sonido, además, le falta algo de matiz, aunque defiende bien los graves. No le vendría mal un rango dinámico más ampliado, sobre todo hablando de los agudos, pero tampoco es un audio de baja calidad. Está en la media, pero en la media muy media.

La experiencia con auriculares compensa un poco esta carencia, pudiendo además personalizar el sonido con perfiles de audio, aunque quizás se eche de menos tener un ecualizador (para usuarios más avanzados). Recordar en este punto que no tiene minijack de audio, pero que se entregan unos auriculares con el móvil.

Vivo X60 Pro, la opinión de Xataka

El Vivo X60 Pro nos gana en la primera impresión, porque con ese diseño y construcción es fácil transmitir un toque de elegancia y sofisticación que quizás busquemos cuando tenemos algo más ahorrado para comprarnos un móvil. Es un buen envoltorio que tiene un contenido algo desequilibrado, aunque dando un buen resultado en general.

Los puntos a destacar son los buenos tonos de la pantalla, aunque literalmente ensombrecidos por esas curvas, así como el rendimiento. El Snapdragon 870 es un procesador a la altura de la alta gama de los móviles actuales, sobre todo si tiene una buena dosis de RAM como escudera.

Es una lástima que no haya sonido estéreo y que la autonomía sea algo justa, dado que las cámaras asientan una buena base de cara a que futuras actualizaciones puedan, quizás, ajustar algunos parámetros del autoprocesado. Aunque no nos dé los mejores disparos con diferencia, es una cámara versátil y da bastante juego, eso sí, sin que esa estabilización que usan como reclamo luego lo sea realmente.

8.6 Diseño9 Pantalla8,75 Rendimiento9,5 Cámara8,75 Software8 Autonomía7,75 A favor Diseño y construcción. Da la sensación de que se sostiene un buque insignia.

Buen rendimiento, no le cuesta ejecutar nada.

El teleobjetivo y los 48 megapíxeles dan un buen resultado. En contra La autonomía es algo justa a la hora de competir.

No hay estéreo, cuando es algo ya muy normalizado incluso en gamas media económicos.

Al hardware de la cámara le falta aún una buena dosis de mejora del procesado para brillar.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de Vivo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.