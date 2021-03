Cuanto más grande, mejor: 29 teléfonos con gran pantalla que puedes comprar en 2021

Cada vez vivimos más pegados al móvil y este cada vez es más grande. Y es que con un panel más grande tareas como ver contenidos, jugar o incluso trabajar resulta más cómodo, a costa de que integrar una pantalla mayor supone un reto para no perder manejabilidad. Si buscas un teléfono con pantalla grande, estos algunos de los smartphones más modernos con mayor diagonal

No solo es cuestión de pulgadas

En 2021 es rara avis encontrar teléfonos compactos de menos de 6 pulgadas, aunque haberlos, haylos: la norma es que la vasta mayoría ronden las 6,5 pulgadas. Y de ahí, hacia arriba.

No obstante, fijarse en las pulgadas de la pantalla de la ficha técnica puede llevarnos a engaño por una cuestión de diseño. No solo importa el aprovechamiento de sus dimensiones en favor de bordes finos, también elementos de diseño como el recurso utilizado para integrar la cámara selfie (agujeros, notch o gotas), el formato o incluso la apuesta por introducir una bisagra y convertirlo en plegable.

Por ejemplo, si buscamos un móvil compacto podríamos decantarnos por el iPhone SE (2020), que sí, tiene 4,7 pulgadas de pantalla, pero también unos marcos notables donde se integra el Touch ID. Con unas dimensiones similares (138,4 x 37,3 x 7,3 mm) podemos encontrar modelos que sean parecidos en tamaño, pero con un panel más grande.

Cuando buscamos un móvil grande el equilibrio está también entre la diagonal de su pantalla y sus dimensiones para conseguir un gran panel en un terminal que sea lo más manejable posible.

Volvemos a la premisa de esta sección: además de en la diagonal merece la pena fijarse en características de la pantalla como la resolución, el tipo de panel e incluso la tasa de refresco, con el objetivo de que ofrezca la mejor experiencia.

Los móviles son cada vez más grandes, pero también se están volviendo más estilizados. Así, cada vez es más frecuente dar con terminales con formatos 19:9, 19,5:9, 20,5:9 e incluso los 21:9 del Sony Xperia 1 II. El objetivo sigue siendo el mismo: contar con una mayor diagonal (que podremos disfrutar especialmente en apaisado) sin que pierdan comodidad y manejabilidad en el bolsillo.

A partir de aquí, surgen las cuestiones de decantarse por pantallas OLED u LCD, cada una con sus pros y contras. En general el punto fuerte de las OLED es su alto brillo y contraste, que lucen más en grandes paneles (aunque la calibración tiene mucho que decir). Asimismo los paneles OLED posibilitan un mejor aprovechamiento del frontal y son más eficientes desde el punto de vista energético. A cambio, cuestan más, sufren de mayor degradación, los ángulos de visión son inferiores y son susceptibles de sufrir pérdida de nitidez por el patrón de subpíxeles.

Con un panel más grande la resolución cobra más relevancia. En los terminales que vas a ver a continuación el punto de partida general va a ser la resolución Full HD+, pero los modelos más ambiciosos suben al QHD, QHD+ e incluso 2K. Relacionado con el tamaño aparece la densidad de píxeles por pulgada pero claro, ¿cuánto es capaz de percibir el ojo humano? Hasta 530 píxeles por pulgada.

Finalmente está la tasa de refresco, una característica que también es tendencia en el sector y que posibilita una mayor sensación de fluidez, algo que agradecerás especialmente en juegos. Salvo alguna notable excepción como los iPhone 12, la gama alta y bastantes modelos de gama media ya han dejado atrás los 60Hz en favor de los 90, 120 Hz e incluso como verás más adelante, los 144 Hz del ASUS ROG Phone 5.

Independientemente de fichas técnicas que devuelven los datos en frío de un panel, te recomendamos que eches un vistazo a nuestros análisis donde además profundizamos en cómo es la experiencia que ofrecen en la práctica.

Microsoft Surface Duo

Pantalla : Abierto: Dual Pixel Sense Fusion 8,1" AMOLED, 2.700 x 1.800 px (3:2), 401 ppp. Cerrado: Single Pixel Sense 5,6", 1.800 x 1.350 px (4:3), 401 ppp, 100% SRGB y 100% DCI-P3

Dimensiones: Abierto: 145,2 x 186,9 x 4,8mm. Cerrado: 145,2 x 93,3 x 9,9 mm

Vuelta por la puerta grande (al menos a nivel conceptual) de los de Redmond al sector tiene forma de plegable: se trata del Surface Duo, que llegó al mercado estadounidense en la primavera de 2020 y todo apunta que no cruzará nuestras fronteras. El foldable de Microsoft lleva Android como sistema operativo.

Huawei Mate Xs

Pantalla : Desplegado: 8 pulgadas con resolución 2.380 x 2.200 OLED (414 ppp). Plegado: 6,6 pulgadas AMOLED (1148 x 2480)

: Desplegado: 8 pulgadas con resolución 2.380 x 2.200 OLED (414 ppp). Plegado: 6,6 pulgadas AMOLED (1148 x 2480) Dimensiones: Abierto: 161,3 x 78,5 x 11 mm. Cerrado: 161,3 x 146,2 x 5,4-11 mm

El Huawei Mate Xs fue la apuesta de la firma china en formato foldable para 2020 con la particularidad de contar con una única que pantalla se dobla hacia fuera, vamos, que siempre está en el exterior. Un gama alta orientado a la productividad con un gran panel que da la talla a nivel de detalle, contraste y colores

Huawei Mate X2

Pantalla : Interna: OLED de 8 pulgadas con resolución 2.480 x 2.200 píxeles (413 ppp). Tasa de refresco de 90 Hz (180 Hz de muestreo táctil). Externa: OLED de 6,45 pulgadas con resolución 2.700 x 1.160 píxeles (456 ppp), tasa de refresco de 90 Hz (240 Hz de tasa de muestreo)

Dimensiones: Abierto: 161,8 x 74,6 x 14,7 mm. Cerrado: 161,8 x 145,8 x 8,2 mm

El nuevo foldable de Huawei sigue sin servicios de Google, pero ha renovado el mecanismo de bisagra, además de componentes como las cámaras y el procesador (Kirin 9000). Basta un gesto para pasar de 6,45 a 8 pulgadas. Presentado este febrero, todavía no sabemos cuándo llegará a España.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Pantalla : Principal: 7,6" QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2.208 x 1.766 px). Externa: 6,2" Super AMOLED (2.260 x 816 px)

Dimensiones: Abierto: 159,2 x 128,2 x 6,9-6 mm. Plegado: 159,2 x 68 x 16,8-13,8 mm

La segunda entrega del Foldable de Samsung, el Samsung Galaxy Z Fold 2 (1699 euros), es una versión mucho más refinada y funcional que su precedesor. Entre los puntos fuertes de nuestro análisis no destacamos sus pantallas, sino el software adaptado para sacarle partido al formato, su robusta construcción y la utilidad de la pantalla externa.

Samsung Galaxy Z Fold2 256 GB + 12 GB Mystic Bronce móvil libre PVP en El Corte Inglés 1699€ PVP en Phone House 2009€

Xiaomi Black Shark 3 Pro

Pantalla : 7,1 pulgadas AMOLED 2K con ratio 19.5:9, tasa de refresco de 90 Hz y respuesta al toque de 270 Hz

Dimensiones : 177,79 x 83,29 x 10,1 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 83,6%

Precisamente una de las tareas para sacar mayor partido a un móvil grande es el juego y para gaming está diseñado el imponente Xiaomi Black Shark 3 Pro (605 euros), un terminal grande, contundente, potente y con una pantalla grande en tamaño y en calidad. A destacar la utilidad de sus gatillos retráctiles y la rapidísima – valga la redundancia – carga rápida.

Honor X10 Max 5G

Pantalla : 7,09 pulgadas IPS LCD con resolución FHD+ (1080 x 2280 pixeles,356 ppp) y ratio de 19:9, compatible con HDR10

Dimensiones : 174,4 x 84,9 x 8,3 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 84,7%

Aunque hasta el momento estamos recorriendo la gama alta, este Honor X10 Max 5G es un gama media que precisamente tiene como puntos fuertes su enorme panel, su gran batería y el procesador MediaTek MT6873, un SoC de gama media-alta.

ZTE Axon 20 5G

Pantalla : 6,92 pulgadas OLED con resolución FullHD+ (2.460 x 1.080 píxeles), tasa de refresco de 90 Hz, formato de 20,5:9. Con Color 10 bit

Dimensiones : 172,1 x 77,9 x 7,98 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 84,8%

Este ZTE Axon 20 5G tiene el honor de ser el primer terminal con la cámara selfie integrada bajo la pantalla, así que ni notch, ni agujero ni gota ni nada. Destaca asimismo por su veloz carga rápida.

ZTE Axon 20 5G - 8 GB/128 GB - Negro PVP en ZTE 449€

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Pantalla : Dynamic AMOLED 6,9 pulgadas con resolución WQHD+ (3.088 x 1.440px) con 496 ppp, 120 Hz, ratio 19,3:9 y compatible con HDR10+

Dimensiones : 77,2 x 164,8 x 8,1 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 91,7%

El Samsung Galaxy Note 20 Ultra es el modelo más ambicioso de la marca de 2020, un terminal que hasta el lanzamiento de los S21 tenía el S-Pen como uno de los rasgos característicos y diferenciales para productividad. Gama alta sobresaliente en diseño, pantalla, rendimiento y cámara en nuestro análisis, en el que resaltamos que está a la altura a nivel de características, aunque haya que elegir entre la tasa de refresco y la resolución más altas.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Pantalla : Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución de 1.440 x 3.200 píxeles (511 píxeles por pulgada), soporta HDR10+ y tasa de refresco de 120 Hz

Dimensiones : 166,9 x 76 x 8,8 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 89,9%

Nos vamos a la generación anterior con el Samsung Galaxy S20 Ultra (848 euros), un teléfono cuya pantalla ofrece muy buena experiencia a nivel de visualización de contenidos de cualquier tipo, además su curvatura menos pronunciada mejora en ángulos de visión respecto a su predecesor. En nuestro análisis destacamos la llegada de los 120Hz a la tasa de refresco, además de su sonido de calidad y el diseño.

TCL 20 SE

Pantalla : LCD de 6,82 pulgadas con ratio 20.5:9, resolución HD+ a 1.640 x 720, contraste 1.500:1 y brillo 450 nits

Dimensiones : 172,08 x 77,14 x 9,1 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 83,2%

Para los presupuestos más ajustados que no renuncian a una gran diagonal, este TCL 20 SE (149 euros) que destaca en su rango de precios no solo por su tamano, sino también por su gran batería de 5.000 mAh y su cámara cuádruple.

Xiaomi Mi 11

Pantalla : AMOLED de 6,81 pulgadas con resolución WQHD+ (3.200 x 1.440 píxeles, 515 ppp) hasta a 120 hercios en su tasa de refresco con ratio de 20:9.

Dimensiones : 164,3 x 74,6 x 8,06 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 91,4%

El flamante nuevo buque insignia de Xiaomi ha esmerado su pantalla, uno de los aspectos destacados de nuestro análisis por lo bien que le sientan esas resoluciones y tasas de refresco unidas a las opciones de personalización. Otros puntos fuertes son su gran rendimiento y su buena construcción.

Nokia 8.3 5G

Pantalla : 6.81 pulgadas con resolución FHD+ (1.080 x 2.400 píxeles), PureDisplay y un aspecto ratio de 20:9.

Dimensiones : 164,3 x 74,6 x 8,06 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 91,4%

El primer móvil 5G de la marca llega con una gran pantalla perforada y cámara cuádruple trasera firmada por Zeiss para hacerse fuerte en la gama media. Por 299 euros

Samsung Galaxy S21 Ultra

Pantalla : pantalla Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución WQHD+ (1440 x 3200 pixeles 515 ppp) y una tasa de refresco máxima de 120 hercios

Dimensiones : 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 89,8%

El modelo más ambicioso de la nueva familia Galaxy S21 tiene una pantalla con lo más avanzado del mercado que en nuestra experiencia cumple de sobra con lo que se le puede pedir a un buque insignia, en este caso sin tener que elegir entre la mejor resolución o la más alta tasa de refresco. A destacar lo atractivo de su diseño, fluidez y el salto cualitativo a nivel fotográfico

ZTE Nubia RedMagic 6 y RedMagic 6 Pro

Pantalla : 6,8 pulgadas AMOLED con 165 Hz de tasa de refresco (tasa de refresco táctil de hasta 500 Hz), resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles), con ratio 20:9, color 10-bit, 100% DCI-P3

Dimensiones : 169 x 77,09 x 9,7 mm / 169 x 77,09 x 9,6 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 85,1%

Recién presentados en pareja, estos Nubia RedMagic 6 y RedMagic 6 Pro anticipan una experiencia gaming de primera con tasas de refresco de récord para que la latencia no sea un problema. Con idéntica pantalla y el músculo del chip Snapdragon 888, se diferencian en la batería y la RAM.

LG V60 ThinQ 5G

Pantalla : OLED de 6,8 pulgadas con formato 20,5.9, resolución FullHD+ (2.460 x 1.080 píxeles), densidad de 395 píxeles por pulgada y compatible con HDR10+

Dimensiones : 169,3 x 77,6 x 8,9 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 83,6%

El nuevo buque insignia de la firma coreana llega con una pantalla accesoria LG Dual Screen para ampliar la pantalla y tener una experiencia más inmersiva, abrir dos aplicaciones y usarlas al mismo tiempo. Con Snapdragon 865 bajó el capó, conectividad 5G y tres cámaras con grabación en 8K.

Motorola Moto G9 Plus

Pantalla : LCD IPS de 6,8 pulgadas con resolución FullHD+, ratio 20:9 y compatible con HDR10.

Dimensiones : 170 x 78,1 x 9,7 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 84,3%

El Motorola Moto G9 Plus no solo adquiere ese apellido de Plus por su panel, que ofrece muy buena experiencia en su rango de precios, sino también por su magnífica batería que nos invita a olvidarnos del enchufe según nuestro análisis.

Motorola Moto G9 Plus - 6.81" Max Vision FHD+, Qualcomm Snapdragon 730G, 64MP quad camera system, 5000 mAH batería Dual SIM, 4/128GB, Android 10 - Color Azul Hoy en Amazon por 199,00€ PVP en Media Markt 209€

LG Velvet 5G

Pantalla : 6,8 pulgadas OLED con formato 20,5:9 y Cinema FullVision display. Resolución de 1080 x 2460 pixeles (395 ppp) y tasa de refresco de 60 Hz

Dimensiones : 167,1 x 74,1 x 7,85 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 88,6%

El LG Velvet 5G llegó el verano pasado con un diseño de lo más personal y una pantalla curva de gran calidad y muy personalizable. En el "debe", una tasa de refresca humilde para este gama alta, que también destaca por su batería y la limpieza de la capa de personalización de LG.

Motorola Moto G9 Power

Pantalla : IPS LCD 6,8" HD+ (720 x 1640 pixeles). Tasa de refresco de 60Hz

Dimensiones : 172,14 x 76,79 x 9,66 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 83,1%

Para quienes además de una pantalla grande busquen una batería enorme a un precio contenido, este Motorola Moto G9 Power. Eso sí, pese a su gran diagonal, su tasa de refresco y resolución son más bien discretas.

Motorola G9 Power - Smartphone de 6.8" MAX Vision HD+ (Snapdragon, Sistema de Triple cámara de 64 MP, batería de 6000 mAh, Dual SIM, 4/128 GB, Android 10) Gris [Versión ES/PT] Hoy en Amazon por 209,99€

OnePlus 8 Pro

Pantalla : AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución QHD+ (3.168 x 1.440 pulgadas) y tasa de refresco de hasta 120 hercios

Dimensiones : 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 90,8%

En nuestro análisis lo dejamos claro: en el OnePlus 8 Pro la pantalla es la absoluta protagonista, haciéndola merecedora de su apellido. Todo un referente para la gama alta de 2020 y en ella reina la fluidez. A destacar asimismo su diseño, la carga rápida y el rendimiento.

Teléfono OnePlus 8 Pro Negro Onyx | 6.78" Pantalla Fluid AMOLED 3D a 120Hz | 8GB de RAM + 128GB de Almacenamiento | Quad Cámara | Carga Rápida Inalámbrica | Dual Sim | 5G | 2 Años de Garantía PVP en FNAC 679€ Hoy en Amazon por 698,06€

ASUS ROG Phone 5

Pantalla : AMOLED de 6,78 pulgadas con ratio 20,4:9 y resolución FullHD+ de 2.448 x 1.080 píxeles (395 ppp), tasa de refresco de 144 Hz (300 Hz táctil) compatible con HDR10+

Dimensiones : 172,8 x 77,2 x 10,29 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 82%

La nueva "bestia parda" para jugar es este ASUS ROG Phone 5, teléfono que derrocha potencia y fluidez, gran personalización en cuanto a hardware y un sonido de calidad para quienes lleven al máximo este contundente smartphone gaming.

Huawei Mate 40 Pro

Pantalla: OLED de 6,76 pulgadas con resolución FHD+ 2.772 x 1.344 píxeles (456 ppp) y tasa de refresco 90Hz

Dimensiones : 162,9 x 75,5 x 9,1 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 94,1%

El último gama alta lanzado por Huawei cuenta con un panel curvo al que su nueva tasa de refresco le sienta genial, buen contraste y alto brillo. Este terminal destaca, según nuestro análisis por contar con el conjunto de cámaras más versátil reforzado por su procesado de imágenes. Por 1199 euros. Sin servicios de Google.

iPhone 12 Pro Max

Pantalla : OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas y resolución de 2.778 x 1.284 píxeles (458 ppp) con True Tone. Tasa de refresco de 60Hz

Dimensiones : 160,8 x 78,1 x 7,4 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 87,4%

Aunque la ficha técnica del panel es más modesta en resolución y tasa de refresco que otros gamas altas de la actualidad, en nuestro análisis la puntuamos con un sobresaliente por la experiencia de uso que ofrece en cuanto a nitidez y definición. Entre sus puntos fuertes, la estabilización en vídeo, el acabado mate y la calidad del audio.

Motorola Edge S

Pantalla : IPS/LCD de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles, 409 ppp), tasa de refresco de 90 Hz, compatible con HDR10

Dimensiones : 163,38 x 73,97 x 9,69 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 84,1%

El Motorola Edge S (399 euros) es el nuevo gama alta económico de la firma con una pantalla atractiva en calidad precio, un potente chip

Snapdragon 870 y conectividad 5G.

Samsung Galaxy A71

Pantalla : OLED de 6,7" FHD+ (2.520 x 1.080 píxeles) con ratio 21:9 y Gorilla Glass 6

Dimensiones : 163,6 x 76,0 x 7,7 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 87,2%

Este Samsung Galaxy A71 (289 euros) es uno de los bestseller de la firma coreana para 2020 gracias, entre otras cosas, a la experiencia de su pantalla. Además, pese a su tamaño, es un terminal manejable. Redondea la propuesta una magnífica autonomía.

Acaba de lanzarse al mercado el Samsung Galaxy A72 , con pantalla Super AMOLED 6,7" FullHD+ (394 ppp) hasta a 90 Hz. Precio: 449 euros

OPPO Find X3 Pro 5G

Pantalla : AMOLED de 6,7 pulgadas QHD+ (3216 x 1440 puntos con 525 ppp), refresco máximo de 120 Hz, capacidad de entrega de brillo de 1200 nits, certificación HDR10+ y cobertura Gorilla Glass 5

Dimensiones : 163,4 x 74 x 8,3 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 89,6%

El nuevo buque insignia de OPPO tiene como puntos fuertes su pantalla, ambiciosa en cuanto a prestaciones y que en nuestras primeras impresiones nos dejó buen sabor de boca. Asimismo también llama la atención su carga rápida de su 65W y su Snapdragon 888 con 12GB de RAM anticipa un gran rendimiento.

Samsung Galaxy S21+

Pantalla : Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ y 120hz adaptativos

Dimensiones : 161,5 x 75,6 x 7,8mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 88,3%

El hermano mediano de la nueva gama alta de Samsung mantiene tecnología de pantalla y tasa de refresco, pero reduce mínimamente la diagonal y sacrifica notablemente en resolución respecto a la versión Ultra. No obstante, en base a nuestro análisis ofrece una buena experiencia. Entre sus puntos fuertes, lo atractivo y funcional del diseño mate, el rendimiento del Exynos 2100 y el rendimiento de sus altavoces.

Motorola One 5G Ace

Pantalla : IPS LTPS de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y ratio 20:9

Dimensiones : 166, 1 x 76,1 x 9,9 mm

Ratio cuerpo - pantalla (según GSM Arena): 85,7%

El Motorola One 5G Ace es un terminal de gama media con procesador Snapdragon 750G de Qualcomm para ofrecer conectividad 5G y una batería de 5.000 mAh para prometer hasta dos días de autonomía.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.