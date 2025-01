Huawei Mate X6, análisis: una cámara sublime en un plegable que lo tiene todo

A medida que pasan los años los teléfonos plegables se están ganando a pulso un hueco en el corazón de muchos usuarios, y Huawei no quiere perder esa oportunidad. Una generación más, la marca China nos presenta a su flamante Huawei Mate X6 con la intención de enseñarnos hasta dónde son capaces de llegar a nivel de innovación, y el nivel ya os adelantamos que está muy arriba.

Ya tuvimos la oportunidad de poder pasar unos minutos con él y ahora, tras probarlo durante algunos días, os podemos contar cuál ha sido nuestra experiencia a todos los niveles. A modo de resumen estamos quizás ante el mejor teléfono plegable que tenemos en la actualidad sobre todo hablando de fotografía, pero vamos a comprobar si los 1.999 euros que vamos a tener que desembolsar para adquirirlo están o no justificados.

Ficha técnica del Huawei Mate X6



Huawei Mate X6 dimensiones y peso Desplegado: 156,6 x 144,04 x 4,6 mm Plegado: 156,6 x 73,78 x 9,85 mm 239 gramos Pantalla Interna OLED flexible de 7,93 pulgadas Resolución de 2.440 x 2.240 píxeles Panel LPTO 1 - 120 Hz de refresco Pantalla Externa LTPO OLED flexible de 6,45 pulgadas Resolución de 2.440 x 1.080p Panel LPTO 1 - 120 Hz de refresco Procesador Huawei Kirin 9020 Memoria 12 GB Almacenamiento 512 GB Cámaras traseras Principal: 50 MP f/1,4-4.0 Gran angular: 40 MP f/2,2 Teleobjetivo: 48 MP f/3,0 Cámara Frontal 8 MP f/2,2-2,4 Batería Mate X6: 5.110 mAh Carga rápida a 66 W Carga rápida inalámbrica a 50 W Carga inalámbrica inversa a 7,5 W Sistema operativo Android 12 EMUI 15 Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax a 2,4 y 5 GHz Bluetooth 5.2 GPS NFC USB-C (USB 3.1 Gen 1) Otros IPX8 Precio 1.999 euros

Diseño: estética, robustez y funcionalidad se dan la mano

No cabe duda que desde que Huawei nos presentó a su Huawei Mate X3 el diseño de sus dispositivos plegables tipo Fold no ha cambiado demasiado, pero sí que han ido puliendo ciertos aspectos para hacer de su uso una experiencia única y placentera. Sin duda, si algo hay que destacar del nuevo X6 es lo robusto que se siente el plegado de la pantalla interna.

Cuando llegamos al último punto de despliegue notamos una sensación dura, firme y muy difícilmente dañable, y eso en un dispositivo de este precio es completamente esencial. De hecho, el clásico pliegue que tenemos en la parte central en este tipo de paneles es prácticamente inapreciable a la vista y, a pesar de que al tacto sí que está ahí, es de largo uno de los mejores exponentes en este sentido.

Plegado, la cosa mejora aún más. La sensación de usar este dispositivo es prácticamente calcada a la que tenemos con un teléfono convencional gracias al ancho que presenta el panel externo. Hablamos de un panel LTPO OLED flexible de 6,45 pulgadas a 120 Hz y, lo más importante, con un brillo pico de hasta 2.500 nits que se disfruta mucho cuando lo utilizamos en exteriores.

Donde quizás sí que podamos notar que estamos ante un móvil plegable sea en esos 239 gramos y 9,85 mm de grosor, un grosor que se sube un poco en el caso de que utilicemos la funda que se incluye en la caja. No nos ha parecido que sea un infierno llevarlo en el bolsillo, pero sí que se siente peor que otros equipos más convencionales sobre todo por lo que sobresale su módulo de cámaras trasero.

Esa para mí sería una de las tareas a revisar por parte de Huawei y la otra, sin duda, sería la colocación de la botonera. Y no me entendáis mal, los botones se sienten sólidos y muy bien construidos con una pulsación consistente, pero siguen estando demasiado arriba. He usado otros plegables que los colocan más al centro y las sensaciones son mucho mejores. Te acabas acostumbrando, pero lo ideal sería que el móvil se adaptase a nosotros y no nosotros a él.

Y esto tiene especial importancia porque en el botón de desbloqueo se incluye un sensor de huellas que funciona muy bien, pero es bastante incómodo poder acceder a él. Por lo demás, cero quejas: trasera acabada en cuero vegano con un tacto fantástico, cuerpo fabricado en acero inoxidable de altísima calidad y en general, un plegable que roza la excelencia allá por donde lo miremos.

Pantalla y sonido: la mejor experiencia multimedia en Android

Para ver contenido, donde se ponga un plegable, que se quite todo lo demás. Ya os hemos hablado un poco de la buenísima experiencia que da la pantalla externa de este dispositivo cuando lo usamos como un teléfono convencional, pero es en el panel interno donde vamos a poder sacarle el máximo partido.

Desplegar este equipo para poder ver cualquier tipo de contenido es una auténtica gozada y, a pesar de que esta pantalla no es tan buena como la que tenemos fuera, sí que eleva la experiencia a otro nivel completamente diferente. Y es que tener a nuestra disposición un panel OLED flexible con casi 8 pulgadas directamente en la palma de nuestra mano no se puede comparar con ningún otro teléfono, sobre todo si somos de ver muchos vídeos con el móvil.

Personalmente yo lo he utilizado mucho para ver contenido en YouTube e incluso, por qué no decirlo, alguna película que otra, y la experiencia me parece fantástica. Es cierto que el brillo en exteriores no es tan alto como el que tenemos en la pantalla externa (1.800 nits de pico), pero sí que considero que es más que suficiente para poder usarlo en el transporte público sin sentir que no vemos bien lo que estamos reproduciendo.

A eso debemos añadir un audio que, de lejos, es de lo mejor que he escuchado en la gama alta. Esto último es una tónica que Huawei viene cuidando en sus plegables desde hace muchas generaciones con un volumen alto que, si bien distorsiona un poco cuando lo llevamos al límite, mantiene muy bien la compostura y sigue ofreciendo unas frecuencias bajas que en la mayoría de smartphones son muy complicadas de encontrar a este nivel.

Rendimiento: Huawei cumple con creces

Quizás podéis pensar viendo la hoja de especificaciones que el procesador Huawei Kirin 9020 propio de la casa iba a suponer un lastre para el rendimiento del teléfono, pero nada más lejos de la realidad: el Huawei Mate X6 vuela y sin importar lo que hagamos con él, ya sea movernos por el sistema, abrir aplicaciones de alta exigencia o realizar fotografías con él.

Y hay que tener en cuenta que los números que consigue en los benchmarks no son ni mucho menos espectaculares y están muy lejos de sus competidores en la gama alta, pero la experiencia me ha demostrado completamente lo contrario. La sensación de usar este Mate X6 para tareas del día a día es fantástica. Seguramente esto se deba a una muy buena optimización del sistema operativo, pero pocos móviles os van a dar esta sensación de fluidez.

No soy mucho de guiarme por números y, en este caso, está claro que hice bien en mantener esa idea. El Mate X6 se siente rápido, sin atisbo alguno de lag e incluso si lo usamos para jugar el rendimiento es excelente. Quizás no sea el mejor procesador del mercado en cifras brutas, pero os aseguro que no vais a notar que tenéis un móvil lento o con falta de potencia en las manos ni muchísimo menos.

Autonomía: suficiente, pero ojo con darle caña a la pantalla interna

Por suerte, Huawei ha ido mejorando la capacidad de batería de sus teléfonos plegables año tras año para ofrecer una mejor autonomía. El Huawei Mate X6 tiene 5.110 mAh con una carga rápida de 66 W aunque, eso sí, no se incluye el cargador en la caja. La mayoría del tiempo he usado el teléfono plegado como un dispositivo convencional y, con ello, las seis horas de pantalla al final del día están más que aseguradas.

Esta autonomía es más que suficiente para pasar una jornada completa con bastante solvencia ya que, en muchos de los días que lo he usado, le he dado mucha caña a las cámaras e incluso a la navegación GPS aunque, evidentemente, esto va a depender mucho del uso que haga cada uno. Sin embargo, cuando la pantalla interna entra en acción las cifras se modifican ligeramente.

Y es que os he de decir que en los días que he usado el equipo más intensivamente para ver contenido en él esa autonomía se ha reducido alrededor de unos 30 minutos de pantalla activa. No es algo dramático ni mucho menos, pero hay que tener en cuenta que este panel consume más y quizás tengáis que hacer una visita al cargador antes de acabar la jornada.

Eso sí, lo positivo es que tenemos tecnologías de carga rápida bastante potentes ya que el móvil incluso es compatible con carga rápida inalámbrica a 50W. Con ello, tenemos un pack bastante completo que, si bien no llega a las cuotas de algunos dispositivos que estamos viendo en la actualidad con casi 6.000 mAh, sí que considero que es más que suficiente para llegar holgados a conectar el móvil antes de dormir.

Software: máxima optimización en un teléfono en el que Google ha dejado de ser un problema

Como sabéis, llevamos bastantes años sin servicios de Google en los dispositivos Huawei, pero eso ha dejado de ser un problema tan grave gracias a aplicaciones como Micro G o Aurora Store. Durante mi uso no he tenido absolutamente ningún problema de cierre inesperado o funcionamiento anómalo tanto de las apps de Google como de cualquier otra que haya instalado, pero hay que tener presente que usuarios menos avanzados sí pueden llegar a tener dificultades.

Además, algo que considero criticable es la cantidad de aplicaciones que vienen instaladas por defecto y, a pesar de que la grandísima mayoría se pueden desinstalar, lo cierto es que es hay bastante bloatware. No hacen que el smartphone funcione peor ni mucho menos, pero os vais a llevar un buen rato desinstalando apps que no queréis.

El móvil viene con la última versión de EMUI 15 eso sí, y, con respecto a su competencia, quizás lo que más echamos de menos es un mayor número de funciones de inteligencia artificial aplicadas al sistema. Lo más parecido que tenemos a eso es un borrador mágico en la aplicación de galería, pero el resto de funciones las vamos a tener que buscar en otras apps de terceros.

Sí que nos gusta bastante lo bien optimizada que está la capa porque todo funciona de auténtico lujo y como todo buen gama alta. También disponemos de una multitarea muy avanzada gracias a las múltiples pantallas de las que disponemos pudiendo incluso dividirla con diferentes apps, un punto clave para potenciar la productividad con este equipo. Así que lo dicho, un buen software pero que no destaca especialmente por nada.

Cámara: quizás las mejores en un teléfono plegable

Sin duda, el Huawei Mate X6 es el claro ejemplo de que un plegable no tiene que tener un sistema de cámaras por debajo de lo que ofrece un gama alta convencional. Es cierto que sobre el papel sus sensores no destacan demasiado, pero la experiencia que estos dan sorprenden por su grandísima versatilidad y, sobre todo, por unos resultados excepcionales.

Hacer fotografías y vídeos con el Mate X6 me recuerda muchísimo a los iPhone por el lado de que puedes tirar fotos prácticamente sin preocuparte ya que sabes que los resultados van a ser buenos. La captura es rapidísima y apenas tenemos que esperar para tomar otra, el paso entre sensores es fluido y encima tenemos esa versatilidad de poder utilizar la pantalla externa para tomarnos selfies y jugar con nuestra creatividad.

En cuanto a su sistema, este integra la siguiente configuración:

Principal de 50 MP con apertura variable f/1,4-4.0 y OIS.

con apertura variable f/1,4-4.0 y OIS. Ultra gran angular de 40 MP con apertura f/2,2.

con apertura f/2,2. Teleobjetivo de 48 MP con apertura f/3,0.

con apertura f/3,0. Cámara frontal de 8 MP con apertura variable f/2,2-2,4.

En cuanto a la aplicación es la clásica de Huawei con una estética sencilla pero tremendamente funcional. No tenemos un modo nocturno ya que las fotos con poca luz se toman automáticamente con larga exposición y, además, tenemos esa versatilidad de los móviles plegables a la hora de hacer fotos en prácticamente cualquier ángulo y con la posibilidad de ver una previsualización en todo momento.

Fotografía con cámara principal

Vaya nivel de detalle. Este podría ser un buen resumen de los resultados que obtenemos con el sensor principal de este Huawei Mate X6. Y es que poco (o más bien nada) tiene que envidiar esta cámara a cualquier otro sensor principal de gama alta que podamos encontrar en el mercado y lo mejor, sin importar la situación en la que nos encontremos.

Estamos ante una cámara con la que sólo debemos centrarnos en el encuadre y los elementos que queremos capturar, del resto ya se encarga Huawei. El look es una maravilla, el control del HDR es magnífico incluso cuando tenemos una situación de luz del sol directa y, lo que más me ha sorprendido, las aberraciones cromáticas son casi inexistentes gracias al buen procesado que aplica la firma china.

De día, la mayoría de fotografías se toman con una apertura de f/2.2 entendemos que para potenciar ese punto dulce de enfoque de la cámara, y la verdad es que no podemos poner ninguna queja al respecto. Es de noche cuando sí que se utiliza esa apertura f/1.4 de cara a conseguir la mejor iluminación posible en situaciones complicadas, y vaya que si lo consigue.

Y es que el sensor principal del Mate X6 también da un resultado magnífico en estas condiciones manteniendo un buen balance de blancos en cualquier escena, un nivel de detalle asombroso que ya en el teléfono sorprende pero cuando pasas las fotos al ordenador son aún mejores y, por si fuese poco, muy poco ruido en las escenas.

Por ponerle alguna pega, quizás sí que me habría gustado que el control de las altas luces hubiese estado un poco mejor gestionado por parte de Huawei sobre todo en las típicas farolas que encontramos por la calle, pero aún así es probable que estemos delante del mejor sensor principal que ha montado nunca un teléfono plegable.

Fotografía zoom y gran angular

Está claro que la clave de este Mate X6 es el zoom, pero empecemos hablando del sensor ultra gran angular. Y la verdad es que aquí pocas sorpresas: de día el salto con respecto al principal se nota pero se mantienen unos colores más que adecuados y un buen nivel de detalle en el centro pero, si nos vamos a las esquinas, aquí es donde vemos las carencias.

Bastante pérdida de detalle o aberración cromática en situaciones complicadas es una tónica que podríamos considerar habitual, pero al menos es un sensor que podemos usar sin miedo si las condiciones son buenas. Y de noche más de lo mismo, aunque aquí sí que se nota bastante más el salto de un sensor al otro.

Se nota claramente una extraña tendencia a los tonos verdes cuando pasamos del sensor principal a este ultra gran angular, una pérdida de nitidez evidente y, sobre todo, un control de altas luces bastante mejorable. No nos parece nada grave ya que casi cualquier gama alta adolece de lo mismo, pero al menos es un sensor que puede usarse y no lo debemos tener como algo intocable si vamos a hacer fotos de noche.

Sin embargo, con el telefoto cambia la película, sobre todo de día. Huawei asegura que este sensor cuenta con cuatro aumentos ópticos y una distancia focal equivalente a 90mm, pero desde la propia interfaz de la aplicación tenemos la posibilidad de llegar a un 10x con simplemente tocar un botón (aunque forzándolo llegamos a un absurdo 100x).

Fotografía realizada a 4x

Fotografía realizada a 10x

De día, los resultados me han parecido excelentes incluso utilizando los diez aumentos ópticos a pesar de que sea un aumento digital bastante evidente. Este teleobjetivo mantiene un detalle altísimo con unos colores prácticamente calcados a los del sensor principal, así que el salto de uno a otro si las condiciones acompañan es realmente bueno y consistente.

Y de noche un poco más de lo mismo. Tenemos un teleobjetivo bastante solvente y, a pesar de que se note claramente que tiene una menor apertura que la que tiene el sensor principal, el ruido está muy bien controlado y son fotografías totalmente usables. Me lo he pasado en grande utilizando este sensor a pesar de que los resultados no sean tan buenos como en la cámara principal, y eso siempre es una buena noticia.

Selfie

Cortita y al pie. De día tenemos un selfie de gran calidad con muy buen control del HDR, colores más que adecuados y un look ganador que agradará a la gran mayoría. De noche, los resultados no son tan sobresalientes. Se nota rápidamente que la pérdida de definición es evidente, pero aún así tenemos unas fotografías más que adecuadas para ser una cámara delantera.

Vídeo

El apartado de vídeo es donde el Huawei Mate X6 me ha parecido que ofrece unos resultados que no destacan demasiado por encima de los de su competencia. Es cierto que contamos con la posibilidad de grabar a 4K a 60fps con todos los sensores e ir saltando de uno a otro sin tener que pausar la grabación, pero el salto entre ellos se nota brusco y muy poco refinado.

Aún así los resultados son más que decentes con una muy buena estabilización (sobre todo en el sensor principal), un enfoque rápido y efectivo e incluso tenemos la posibilidad de acceder a un modo profesional para configurar los parámetros como queramos. Vamos a poder grabar vídeo con una gran calidad, pero tengo claro que está lejos de los mejores exponentes.

Huawei Mate X6, la opinión de Xataka

Sonará un poco a cliché pero este es, sin lugar a dudas, el mejor teléfono plegable que jamás ha creado Huawei y además de largo. De hecho, me atrevería a decir que puede ser uno de los mejores que tengamos actualmente en el mercado a pesar de que sigue careciendo del ecosistema de aplicaciones de Google tal y como ofrecen todas sus alternativas.

Y aunque eso es una realidad, también lo es que se pueden instalar de forma bastante fácil. Requiere de unos mínimos conocimientos por parte del usuario, pero no es algo excesivamente complicado. Hablando de cosas buenas, también me ha sorprendido la cámara, aspecto que Huawei ha cuidado mucho en su nuevo plegable y es que, a pesar de que pagar 1.999 euros no está al alcance de todo el mundo, la realidad es que es un móvil completísimo.

Personalmente he estado comodísimo llevándolo en el bolsillo todos estos días y más con la seguridad de tener batería y cámara de sobra para cumplir con todo lo que le pido a un móvil de estas características. Y por qué no decirlo, abrir un plegable y que te pregunten por él siempre gusta y más sabiendo la tremenda versatilidad que te da si consumes mucho multimedia.

8,4 Diseño 9 Pantalla 9,25 Rendimiento 8,5 Cámara 9 Software 6 Autonomía 8,5 A favor Las pantallas son un escándalo

El mejor diseño en un plegable

El sensor principal y el teleobjetivo son una delicia En contra Excesivo bloatware en el software

El ultra gran angular podría ser mejor, sobre todo de noche

Mala ubicación de los botones laterales



Imagen | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.