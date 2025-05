Apple estuvo a punto de desaparecer: la historia del iPod que la salvó es un relato de secretos y milagros técnicos

“Hoy es casi imposible imaginarlo, pero hubo un momento en que Apple estuvo a punto de desaparecer”. Así arranca nuestro nuevo episodio de ‘Xataka Presenta’, con un mazazo directo a la historia de una de las compañías más admiradas del planeta. Y no es solo un buen comienzo: es una realidad que mucha gente ha olvidado. En esta serie ya hemos explorado otras historias curiosas de la tecnología, como la de Bonzi Buddy, aquel asistente virtual morado que prometía ayudar y acabó convirtiéndose en una pesadilla digital.

Cuando pensamos hoy en Apple, pensamos en liderazgo, en innovación, en un ecosistema que muchos intentan imitar. Pero hubo una época en la que todo eso parecía un espejismo. Apple estuvo contra las cuerdas. Y si logró sobrevivir fue gracias a una serie de decisiones que, vistas en retrospectiva, parecen casi milagrosas.

¿Qué decisiones fueron esas? ¿Qué producto fue tan importante que cambió por completo la trayectoria de la compañía? Y sobre todo, ¿cómo fue posible que un dispositivo aparentemente simple (un reproductor de música) acabara siendo el punto de inflexión de toda una era?

Si te apasiona la tecnología tanto como a nosotros, este vídeo es un viaje obligatorio. Porque no hablamos solo del iPod. Hablamos de visión, de riesgo, de momentos en los que todo pudo salir mal. De cómo una empresa sin experiencia en productos de bolsillo, sin know-how en baterías de litio ni software portátil, se lanzó a lo desconocido… y ganó.

“El iPod fue ese producto y fue un éxito”, nos adelanta nuestro compañero Jota García en el vídeo. Pero llegar hasta ahí fue todo menos fácil.

Tras la compra de NeXT, Steve Jobs había regresado a Apple con una misión clara. El iMac ya había sido un primer golpe sobre la mesa, pero no bastaba. Napster agitaba los cimientos de la industria musical. Los CDs comenzaban a perder terreno. El mundo pedía otra forma de consumir música. Jobs, como siempre, no quería conformarse. “Él no quería hacer otro reproductor más del montón. Quería hacer el mejor. El más elegante, el más rápido, el más simple.”

De ahí surge una pieza insólita: “un disco duro Toshiba de 1,8 pulgadas, compacto, ligero y con 5 GB de capacidad”. Y de ahí nace una frase que acabaría definiendo toda una generación: mil canciones en tu bolsillo.

¿Y sabías que el nombre “iPod” ni siquiera fue idea de Apple? ¿O que el proyecto se gestó casi en secreto y estuvo a punto de ser cancelado más de una vez? En el vídeo desgranamos paso a paso cómo Apple pasó del “P-68” al dispositivo que lo cambiaría todo.

“No tenían experiencia fabricando productos de bolsillo. No manejaban baterías de litio, no tenían software para dispositivos portátiles…”. La Apple de entonces no era la Apple de ahora. Era una empresa vulnerable. Y, sin embargo, se lanzó con todo.

El resto es historia… pero una historia con muchos matices. Porque cuando Jobs presentó el iPod, no todo fue ovación. “El día que Apple presentó el iPod… a casi nadie le importó”. Costaba 399 dólares, funcionaba solo con Mac, y muchos medios lo criticaron abiertamente. Y, sin embargo, ahí estaba la magia: la historia de Apple estaba empezando a reescribirse, aunque pocos lo supieran aún.

En el vídeo revivimos ese momento, y también cómo, paso a paso, Apple rompió sus propias reglas para cambiar su destino. Además, navegamos por la historia del iPod hasta su desaparición y su legado en el iPhone. Pero esa historia no solo sirve para entender el pasado, también nos ayuda a contrastar dos épocas muy distintas.

Aquella Apple que improvisaba para sobrevivir hoy es una de las compañías más valiosas del mundo, pero sigue tomando decisiones estratégicas para no quedarse atrás. En plena carrera por la inteligencia artificial, ha presentado Apple Intelligence y ha anunciado la integración de ChatGPT en sus sistemas operativos. Todo eso, como entonces, con un objetivo: seguir en carrera cuando el rumbo de la tecnología vuelve a cambiar.

¿Tuviste un iPod? ¿Recuerdas la canción que más escuchabas? Déjalo en los comentarios. Y dale al play. Porque si alguna vez pensaste que ya se había contado todo sobre Apple… todavía no has visto este vídeo.

Imágenes | Xataka

