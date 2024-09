iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, primeras impresiones: la generación de la continuidad (y eso es bueno para Apple)

Escribo estas líneas desde la habitación de mi hotel en California, a apenas unos kilómetros del Steve Jobs Theater, donde Apple presentaba ayer, por todo lo alto, sus nuevos iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max (entre muchas otras cosas).

Unos teléfonos que ya he podido probar y que, por simplificar, podríamos resumir en una frase: apuesta continuista por el hardware con algunos detallitos para los "pros" y con las novedades de software como argumento principal de renovación.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, especificaciones técnicas



apple iphone 16 pro APPLE IPHONE 16 PRO max dimensiones y peso 149,6 x 71,5 x 8,3 mm 199 g 159,9 x 76,7 x 8,3 mm 227 g pantalla Super Retina XDR 6,3" ProMotion 120 Hz 2.868 x 1.320 px 460 ppp 2.000 nits Contraste 2.000.000:1 Super Retina XDR 6,9" ProMotion 120 Hz 2.622 x 1.206px 460 ppp 2.000 nits Contraste 2.000.000:1 procesador Apple A18 Pro Apple A18 Pro ram N.d. N.d. almacenamiento 128 / 256 / 512 GB / 1 TB 256 / 512 GB / 1 TB cámaras traseras 48 megapíxeles, f/1.78 48 megapíxeles ultra gran angular, f/2.2 12 megapíxeles teleobjetivo 5x, f/2.8 48 megapíxeles, f/1.78 48 megapíxeles ultra gran angular, f/2.2 12 megapíxeles teleobjetivo 5x, f/2.8 cámara frontal 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 batería N.d. N.d. sistema operativo iOS 18 iOS 18 conectividad 5G (sub-6 GHz)

LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA

WiFi 7

Bluetooth 5.3

Chip de banda ultraancha

NFC 5G (sub-6 GHz)

LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA

WiFi 7

Bluetooth 5.3

Chip de banda ultraancha

NFC otros IP68

Sonido estéreo

FaceID Botón de acción Control de cámara IP68

Sonido estéreo

FaceID Botón de acción Control de cámara precio Desde 1.219 euros Desde 1.469 euros

El iPhone 16 Pro llega con diseño continuista pero con ligeras mejoras

El aspecto de la trasera en el iPhone 16 Pro no cambia este año

Los iPhone 16 Pro mantienen el mismo diseño exterior que el iPhone 15 Pro: son cómodos en la mano, no pesan demasiado y la textura es muy agradable. Sin embargo, hay dos novedades interesantes: se hacen un poquito más grandes y los marcos de la pantalla se reducen a su mínima expresión.

Buenas noticias para los que temían por un móvil más grande: apenas se nota el cambio de tamaño

Sobre el tamaño, el cambio es prácticamente imperceptible en la mano. Son buenas noticias para todos aquellos que estén pensando "no quiero un teléfono más grande". Apenas lo vas a notar. Sobre el tamaño de los marcos, se nota que Apple ha mejorado mucho este aspecto sin que pase factura al grosor del teléfono, que sigue siendo el mismo.

El acabado en titanio de grado 5 llega a todos modelos, que están disponibles en cuatro colores: natural (plateado), negro, blanco y desierto. El color desierto es nuevo de este modelo y es muy bonito: es tono arena, no tan dorado como aparece en las fotos y parece que va cambiando ligeramente con la luz. Es muy muy bonito.

El nuevo acabado "desierto" es muy bonito

Más allá del diseño, se mejora la cámara, el procesador, la refrigeración y varios detalles más que en una toma de contacto tan breve como la nuestra es imposible valorar, pero os emplazamos a la review que publicaremos dentro de unos días y en la que tendréis todos los detalles.

El botón Control de Cámara, la gran novedad de diseño

La gran novedad de este año a nivel de diseño es la inclusión de un nuevo botón, que Apple ha llamado Control de Cámara, en uno de los laterales del teléfono. Se trata de un botón con tecnología háptica (es decir, no es físico, no se "pulsa" como tal) y de forma alargada en el que, en función de cómo y cuánto pulses (es sensible a la presión), se despliegan unas opciones u otras de la cámara.

Por ejemplo, la primera vez que lo pulsas con un click, automáticamente se abre la cámara. Si haces un segundo click, haces una foto. Esta configuración está muy bien para casos en los que necesitas sacar rápidamente una foto, mucho más rápido y sencillo que el acceso actual de la pantalla.

Pero no es lo único que puedes hacer: si pulsas y dejas pulsado se abre la cámara de vídeo (aunque primero tienes que abrir la cámara para ello), si tocas ligeramente sin hacer click se abre el último ajuste de cámara que habías usado y si tocas ligeramente sin hacer click dos veces se te abre la selección de herramientas de foto (zoom, estilos, etc.).

El botón, además, funciona como un pequeño deslizador. Es decir, una vez seleccionas una herramienta, como por ejemplo el zoom, puedes seleccionar el tipo de zoom deslizando el dedo hacia los laterales. En ese sentido funciona de forma muy intuitiva.

En la parte de arriba a la derecha se puede ver el nuevo botón en acción, en este caso están seleccionando funcionalidades de la cámara

Empezar a usar el botón ya no es tan intuitivo: distinguir entre el "click" y el "toque" cuesta al principio. ¿Cuestión de acostumbrarse? Puede ser, lo veremos en nuestra review. También devuelve un pequeña vibración cuando seleccionas que ayuda a guiarte en su uso. A su favor he de decir que la función de deslizamiento funciona como se espera y sigue perfectamente al dedo cuando lo deslizas y que, además, está colocado en un punto perfecto, donde estaría el obturador de una cámara cuando coges el teléfono en horizontal para sacar una foto.

Apple ha hecho un gran trabajo con el botón, pero la sensación es que tan solo los usuarios más "Pro" le sacarán partido

Apple ha hecho un gran trabajo con el botón, pero mi sensación es que sólo se aprovecharán de él los usuarios profesionales o aquellos que más utilizan las opciones de la cámara. También lo pone un pelín más difícil a los fabricantes de fundas: las oficiales llevan, según Apple porque no hemos podido probarlas, una extensión del botón que hace que funcione como si la funda no estuviera.

Como detalle, este botón no sólo tiene funciones en la app Cámara nativa, sino que la API lo abre a terceros para que las apps puedan personalizar las opciones. Con Snapchat, por ejemplo, puedes seleccionar de forma rápida a qué contactos mandar una foto. Sin embargo, su uso está limitado a opciones siempre relacionadas con la Cámara y la toma de fotografías.

Con un pequeño guiño a los pros

Aunque probaremos la cámara más a fondo en el análisis, sí que me gustaría resaltar algunas opciones que ha incluido Apple en el iPhone 16 Pro y Pro Max (que, por cierto, este año llegan con exactamente la misma configuración de cámaras, el zoom 5X llega al modelo pequeño por fin).

La primera es la grabación a 120fps en 4K y la posibilidad de grabar un vídeo y seleccionar después, a posteriori, los fps. Es decir, podrás ajustar la velocidad de reproducción después de grabar. Lo mismo con los Estilos Fotográficos, los "filtros" de Apple. Puedes tomar una foto con uno pero luego puedes recuperar el original o incluso ver en tiempo real cómo quedaría la imagen con él antes de tomarla.

Los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max estrenan una buena cantidad de filtros.

A modo de curiosidad, Apple también permite en sus nuevos teléfonos que cada usuario pueda personalizar el ajuste de los tonos de piel de forma automática según sus gustos.

Lo que verdaderamente me ha sorprendido, sin embargo, llega en el apartado de vídeo y, más concretamente, en la grabación de audio. Tiene diversos modos de mezcla de sonido y creo que esto puede marcar la diferencia a la gente que más utilice la cámara de vídeo.

Por ejemplo, en un entorno con mucho eco y mucho ruido en el que se grababa sin micro, el modo "en pantalla" elimina el eco y todos los sonidos que se produzcan por gente o cosas fuera de cámara. El resultado, en una prueba en la que había mucho eco y ruido con dos personas hablando entre sí en cámara, fue espectacular: se escucha de forma clara y se filtra todo lo que no son las voces de las dos personas hablando.

Apple Intelligence llega con la mejor de las estrategias: sin grandes promesas pero con vistas a ser útil

Que "inteligencia artificial" es la buzzword de moda no tiene discusión. Que en algunas ocasiones y en dispositivos de todo tipo parecen meter con calzador nuevas funciones con IA... tampoco la tiene. Sin embargo, la aproximación de Apple aquí me parece la más apropiada: Apple Intelligence, el conjunto de funciones de software de Apple con IA, son todo un alegato a favor de la utilidad, y eso es algo que me gusta mucho.

¿Que te han llegado muchos correos mientras dormías? No tienes que leerte el hilo entero: Mail te hace un resumen de todo lo que se ha hablado. ¿Que recibes un correo de un amigo preguntándote si puedes ir a recogerle al aeropuerto? El sistema estudia el contexto y te propone respuestas concretas y completas tanto para "sí" como para "no" con sólo un click. ¿Que alguien o algo "sobra" en una foto? Te sugiere quitarlo y se encarga de ello. ¿Que quieres ver todas las fotos de tu hijo jugando al fútbol? En la galería buscas por el nombre de tu hijo y añades "jugando al fútbol".

En la parte superior, el resumen que genera Apple Intelligence de un hilo de varios correos.

A esto se le suman las funcionalidades que están incluidas dentro de lo que Apple ha llamado "Writing tools". No sólo te corrige un texto si se lo pides, sino que te lo resume, te saca los principales puntos en una lista o te lo reescribe con el tono que quieras ("amigable", "conciso" o "profesional").

Y la eterna promesa: una Siri revitaminada que por fin podrá usarse para algo más que preguntar el tiempo y poner recordatorios. Durante las demos pudimos ver cómo le preguntaban cómo configurar alguna funcionalidad concreta del iPhone y ella generaba la respuesta, o cómo por fin entiende de contextos y recuerda la conversación: si le preguntas "¿cuándo amanece en California?" y después añades "¿Y en Miami?", sabe a qué te estás refiriendo la segunda vez. Puede parecer básico, pero antes era algo que no se podía hacer.

Durante las demos todos estos ejemplos concretos que menciono funcionaron correctamente, pero habría que ver en un entorno real (y, a ser posible, en español) cómo funcionarían todas estas funcionalidades. Será algo que intentaremos probar en cuanto sea posible. Y destaco "en cuanto sea posible", porque...

El iPhone de la IA... que llega sin IA a gran parte del mundo

Hasta aquí, todo lo que ha contado hoy Apple me encaja, pero hay otra parte de este planteamiento que no entiendo demasiado, y va ligada precisamente a la IA. En la presentación del iPhone 16, y durante al menos dos ocasiones que yo haya contado, Tim Cook señaló que el nuevo teléfono ha sido diseñado desde cero pensando en Apple Intelligence.

Sin embargo, Apple Intelligence sólo estará disponible en inglés de Estados Unidos a partir del mes que viene. Durante la presentación, la compañía de la manzana confirmó que lanzarán estas funcionalidades en español, francés, japonés y chino "durante el año que viene". Si llegará o no a Europa sigue siendo un misterio, aunque el hecho de que hayan incluido el francés en la lista (el español podría ser por Latinoamérica) nos hace tener esperanzas.

El problema aquí no es únicamente de idioma: en junio se avivó la polémica cuando desde Apple aseguraron que Apple Intelligence se retrasaba en Europa por "las incertidumbres regulatorias". Unas semanas más tarde, aparecía la esperanza: mientras que en las notas de la beta de iOS 18.1 sí que se precisaba que estas funciones no iban a estar disponibles en España, en las de macOS Sequoia no se incluye dicha excepción, lo que podría interpretarse como que a Europa podrían llegar algunas de las funcionalidades de la nueva versión del sistema operativo de escritorio. Lo sé, muchos "podrías", pero Apple no se ha pronunciado oficialmente más allá de la previsión de idiomas que os comentaba justo hace unas líneas.

Es una pena que vayamos a tener un iPhone a dos velocidades, porque las funciones de Apple Intelligence, sin dejar de tener un impacto y una repercusión brutal, apuntan maneras y podrían ser, a falta de probarlas bien y más allá de las demos, un añadido indispensable en el día a día.

El iPhone 16 Pro es el iPhone que Apple necesita

Siendo realistas, es complicado seguir mejorando los teléfonos y seguir generando un efecto "wow", y esto es así para todos los fabricantes, no sólo para Apple. Los smartphones están en un punto de maduración en el que en muchos casos los nuevos modelos tradicionales (es decir, los no plegables) son muy similares en diseño y, simplemente, mejor cámara, mejor procesador y más batería.

Apple lleva varios años ya siguiendo esta estrategia, y le sigue dando resultados: las mejoras entre generaciones son incrementales, sin grandes cambios en el diseño, y la gente sigue comprando iPhones.

Puede que si comparamos el iPhone 15 Pro con el iPhone 16 Pro veamos pocas razones para actualizar, pero me atrevería a decir que poca gente actualiza su iPhone todos los años. Al final hablamos de renovaciones con ciclos de vida mucho más largos y donde, con el cambio de modelo, el salto entre varias generaciones se nota lo suficiente como para justificar el cambio. Apple lo sabe, a Apple le funciona.

Aún así, Apple ha introducido en el iPhone 16 cosillas que hacen la experiencia aún más redonda. El botón de Cámara no va a ser para todo el mundo, pero ojo a los detalles como a la mejora enorme en la grabación de audio en modo vídeo. ¿La única pega? Apple Intelligence y toda la incertidumbre que le rodea fuera de Estados Unidos. Veremos cómo Apple lo resuelve.

Imagen | Xataka

