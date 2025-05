El Mundial de Piedra, Papel, Tijera existe. Y es una cosa muy seria

Netflix nos ha enseñado con ‘El juego del calamar’ que los juegos infantiles son una cosa muy seria. A medida que crecemos, dejamos de jugar a la mayoría de ellos, pero hay uno tan arraigado que lo usamos cuando toca ganar una discusión o para decidir algo de manera rápida: el de piedra, papel y tijera.

Y es tan importante que hasta hay mundiales con miles de dólares en juego.

WRPSA. En esta historia, cuesta diferenciar lo que es una broma de lo que va en serio. Su canal de YouTube parece una parodia, y en la galería de su web modifican obras de arte para que parezca que están jugando a este juego y tienen hasta una sección de juegos de navegador que llaman “simuladores”. Pero no, la Asociación Mundial de Piedra, Papel Tijera existe y no es una americanada, como podríamos pensar, sino que tiene presencia por todo el mundo.

La aventura de World Rock Paper Scissors Association, o WRPSA, comenzó en 2015. No nació de la nada, sino tomando el testigo de la World Rock Paper Scissors Society que ya había celebrado campeonatos internacionales entre 2002 y 2009. Y tanto una como otra organizaban torneos de lo que estás pensando: piedra, papel y tijera, enfrentando a los que consideran como los mejores jugadores del mundo y otorgando jugosos premios.

Reglas. ¿Hay que explicar cómo se juega? Básicamente, los participantes realizan de forma simultánea uno entre tres gestos: piedra (puño cerrado), tijera (dos dedos extendidos formando una ‘V’) y papel (la palma y todos los dedos extendidos. La mecánica es que la piedra gana a la tijera, la tijera al papel y el papel a la piedra y es algo que ha dado vida a innumerables juegos RPG, mentando la saga ‘Pokémon’ como una de las más conocidas.

Sin embargo, para competir en eventos internacionales, al menos con las reglas de la WRPSA (lagarto y Spock son gestos que no están permitidos), hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta. Lo primero es que los jugadores deben mostrar su gesto al mismo tiempo. Las manos deben ocultarse hasta que se lance el gesto, deberían mirarse a los ojos, se juega al mejor de tres, cinco o siete rondas, hay variante por equipos y árbitros que se encargan de que no se haga trampa.

Estrategias. Este juego parece azar puro y, evidentemente, hay un factor muy, muy importante de aleatoriedad, pero también hay algunas estrategias que se pueden emplear para aumentar las posibilidades de victoria. Algunas son lógicas, como no usar siempre el mismo patrón, ya que es algo que se puede aprovechar en tu contra. Otras tienen más psicología detrás.

Por ejemplo, las investigaciones sugieren que los ganadores tienden a repetir sus movimientos, mientras que los perdedores cambian a otro gesto. Por tanto, si ganas, es más probable que repitas el gesto y, si pierdes, puedes aprovechar que la tendencia de repetición existe en el caso ganador e intentar anticiparte. Por ejemplo, si te ganaron con piedra, puede que el rival vuelva a usar piedra, por lo que sacando papel conseguirías la victoria.

¿La mejor jugada para ganar? Que tu táctica sea la aleatoriedad. Un matemático chino llamado Zhijian Wang descubrió que la forma más precisa de ganar es eligiendo una estrategia al azar. También descubrió que el patrón más común entre los jugadores perdedores de su estudio era, precisamente, el de piedra, papel y tijera, en bucle.

Dinerito. Como noción por si quieres convertirte en profesional no está mal, pero… ¿se gana dinero? Depende. En la edición anual del World Rock Paper Scissors Championships de Toronto se ofrece un premio principal de hasta 10.000 dólares. La Rock Paper Scissors League de Estados Unidos, que organizaba eventos por todo el territorio, repartió premios de entre 1.000 y 5.000 dólares.

Otros torneos menores ofrecen cheques de comida, tarjetas regalo o entradas de cine durante un año, pero cuando un patrocinador grande se mete en la ecuación, la cantidad monetaria se dispara. Fue el caso del "campeonato" de 2005 protagonizado por la marca cervecera Bud Light, que durante la Super Bowl de ese año dio un premio de un millón de dólares. En 2006 y 2008 patrocinó la liga estadounidense con un premio de 50.000 dólares al campeón y un pase para el campeonato internacional celebrado en China.

Salto a Europa. Algunos de estos campeonatos se han retransmitido por televisión y, al margen de las comentadas, se han realizado algunos torneos menores que tienen premios en efectivo, pero que sobre todo son una fiesta de comida bebida con buen ambiente. Y en Europa no nos hemos quedado al margen de este peculiar deporte.

Quizá, la liga más famosa del continente es la organizada por Wacky Nation en Reino Unido, dando premios de hasta 20.000 libras en la edición de 2019. En España, los premios han sido algo más modestos, algo curioso si tenemos en cuenta que culturalmente es un juego que se emplea frecuentemente para decidir algo de manera sencilla, rápida y justa.

En 2023, la Universidad Politécnica de Valencia celebró el Primer Torneo de Piedra, Papel y Tijera, una competición cerrada a sus estudiantes, con 128 inscritos y con un premio que consistía en una experiencia de paracaidismo para dos personas. El año pasado, la Caja Rural de Navarra y la Comisión General de la Carpa Universitaria celebraron un torneo con 64 participantes y 500 euros de premio para el ganador, 200 euros para el segundo y 50 para el tercero.

Asia a su rollo. Pero si antes hablábamos de que en China se habían celebrado las finales de un mundial, es porque en Asia, como suele suceder, van a otra velocidad en este tipo de cuestiones. Tiene mucho sentido, en realidad, ya que en China es donde, durante la dinastía Han (206 a.C. a 220 d.C.) existía un juego llamado shǒushìlìng es el antecesor del juego actual. De china llegó a Japón en el siglo XVII, donde se adaptó y consolidó con los gestos y reglas que usamos en la actualidad.

Tras los Juegos Olímpicos de 2008, se celebró el campeonato de la Federación Internacional de Piedra, Papel y Tijera con competidores importantes de todo el mundo. En Hong-Kong, de forma menos seria, un torneo de este juego dictaminó quién conseguía un apartamento valorado en 500.000 dólares y en Japón hay una fiebre por este juego.

Desde 2009, el grupo AKB48 organiza un torneo anual en el que la ganadora es coronada como la Reina del Janken (como se llama allí este juego). Es televisado, tiene público y las audiencias son generosas. Y, como en España, es un juego que se utiliza de manera informal a diario. Al final, sea más o menos atractivo el premio, de lo que se trata es de divertirse, y una muestra es que estos eventos suelen estar englobados en un ambiente de celebración.

Pero, aunque al final no sean tan raras estas competiciones, debo confesar que cuando me enteré de su existencia… arqueé una ceja. Pero bueno, como cuando me enteré de que había un campeonato mundial de recogida de basura. También en Japón, por supuesto. Y, si te interesa, aquí está el formulario para hacerse profesional.

Imágenes | Caja Rural de Navarra, AKB48

En Xataaka | En los Juegos Olímpicos de 1900 ya había competiciones de tiro. De tiro con cañón, en concreto