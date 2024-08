En los Juegos Olímpicos de 1900 ya había competiciones de tiro. De tiro con cañón, en concreto

Llevamos una semana de los Juegos Olímpicos de París 2024, una competición que ha estado marcada por la polémica prácticamente desde antes del pistoletazo de salida. Que si la ausencia de aire acondicionado era un error, que si faltaba comida, que si el Sena está sucio (y se está demostrando que lo está). Luego vino la llamativa ceremonia de apertura, retrasos en triatlón porque el Sena está intratable y las dificultades de la piscina anti récords.

Sin embargo, más allá de los deportes mayoritarios, si algo está conquistando al público es la competición de tiro. El carisma que desprenden algunos de los participantes de esta disciplina no sólo ha causado futor en redes, sino que está provocando un aumento del interés por estas competiciones más desconocidas que se traduce en fuentes explicando cómo funciona este deporte.

Sin embargo, el tiro olímpico queda en nada si tenemos en cuenta que utilizan rifles y pistolas. En los Juegos Olímpicos de 1900 utilizaron algo mucho más potente para una disciplina llamada… tiro con cañón.

Tiro con cañón olímpico

París fue una cita concurrisísima a comienzos del siglo pasado. En el año 1900, no sólo se celebró allí la Exposición Universal, sino también los Juegos de la II Olimpiada. Los segundos juegos olímpicos de las olimpiadas modernas, vaya. Los juegos de hace un siglo no eran como los actuales y, de hecho, aunque atrajeron a más de 58.000 participantes, poco más de mil eran 'olímpicos'. Lo que el Comité Olímpico Internacional consideraba como atletas.

Concretamente, fueron 997 competidores de 24 países, 22 de ellos mujeres. La participación femenina fue testimonial, pero aun así relevante, ya que eran los primeros Juegos Olímpicos en los que pudieron participar. Y fueron unos juegos… raros. Había deportes como los actuales y podemos encontrar el waterpolo, tenis, tiro, natación, remo, gimnasia artística o esgrima, pero también fútbol americano, pelota vasca y el juego de tira y aloja con una cuerda. Sí, eso que jugabas en el recreo fue olímpico en una ocasión.

También había otros deportes que únicamente aparecieron en esa cita, como el salto largo a caballo o la natación con obstáculos. Sin embargo, y ya hemos dicho que fueron raros, también se disputaron disciplinas que el COI no reconoce ahora como deporte olímpico, pero en su momento no había distinción.

Un ejemplo es la pesca con caña. Otro la de los globos aerostáticos. Y la que nos interesa: el tiro con cañón. Esta disciplina se disputó en el Polígono de Artillería de Vincennes y, como organizadores colaboradores, estaba la Société de tir au canon de París. Había modalidades individuales, con batería de campaña (varios cañones operados por varias personas) y la batería de asalto (cañones de gran calibre para destruir fortificaciones y posiciones de artillería).

Las modalidades consistían en lo siguiente:

Individual - Un operario tenía la ayuda de dos asistentes y debían disparar un cañón de 90 mm para acertar a objetivos situados a 60 metros. Podían hacer cuatro disparos y la prueba reunió a 542 participantes.

- Un operario tenía la ayuda de dos asistentes y debían disparar un cañón de 90 mm para acertar a objetivos situados a 60 metros. Podían hacer cuatro disparos y la prueba reunió a 542 participantes. Batería de campaña - 16 oficiales y 30 asistentes disparaban seis cañones. La participación fue de 46 baterías.

- 16 oficiales y 30 asistentes disparaban seis cañones. La participación fue de 46 baterías. Batería de asalto - Era la más compleja, ya que se necesitaba un comandante, doce apuntadores y ocho asistentes para operar cuatro cañones.

La modalidad individual se celebró a lo largo de seis días, pero el recinto era compartido para la celebración de otras modalidades de tiro y, como es lógico, el tiro con cañón no es algo que se pueda compaginar bien con otras pruebas. Por eso, las competiciones de batería de campaña y asalto se disputaron con rondas en julio y agosto y, tras un parón, con las rondas finales entre octubre y noviembre.

Y, aunque seguro que espectacular, sólo los competidores pudieron disfrutar de las pruebas. El Ministerio de la Guerra indicó que no podría haber público en las pruebas, algo que enfadó a unos organizadores que esperaban llevarse un buen pellizco por las entradas. Amagaron con no celebrar la competición, pero al final no fue así.

Sin duda, habría sido una disciplina llamativa, sobre todo ahora que tenemos las repeticiones a cámara superlenta, pero por un motivo que no entiendo, no hay cañón olímpico. ¡Ah! Por si te lo estabas preguntando, el equipo olímpico español sólo conquistó una medalla durante los Juegos: el oro en pelota vasca.

