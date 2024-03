La increíble historia de cómo Microsoft Excel llegó a convertirse en un deporte de ESPN

Prácticamente todo lo que hacemos en el día a día se puede convertir en un juego. Hay formas de 'gamificar' hasta el trabajo y actividades cotidianas para hacerlas en el menor tiempo posible, ser más productivos y, en el fondo, que no se nos hagan pesadas. Cuando eso va un paso más allá, se pueden crear competiciones, como el mundial de recogida de basura en Japón o el campeonato mundial de Excel. Sí, ese programa de hojas de cálculo que odias en el trabajo, pero que hay gente que "juega" de manera profesional.

Y para entender la competición o esport de Excel, hay que irse a 1972.

El campeonato de Spacewar fue el germen de todo esto

En 1972, la competición online y los esports era algo que ni se planteaba. Sin embargo, ya existían los videojuegos. Bueno, más o menos. Ese año, Atari lanzó su popular Pong, pero también fue el año en el que un grupo de estudiantes de la Universidad de Standford se reunieron alrededor de un PDP para jugar un campeonato de 'Spacewar', uno de los primeros videojuegos de la historia.

Este ordenador utilizaba cinta de papel perforado como sistema de almacenaje, era enorme, la pantalla tenía un formato circular y el teclado estaba aparte y parecía una máquina de escribir. Perfecto para una competición de videojuegos.

Así, con el 'Spacewar' de 1962 nació el primer torneo de videojuegos de la historia. ¿El premio? Una suscripción anual a la revista Rolling Stone. Luego vinieron otros juegos y competiciones como la de 'Space Invaders' de Atari o la de 'Quake' con el Ferrari de John Carmack en juego y toda la explosión posterior del medio gracias a juegos como 'StarCraft', 'Age of Empires II', 'Counter Strike' o 'League of Legends'.

Y sí, también llegó la competición de Excel.

Espera, ¿Excel es divertido?

Pues parece que sí. Al menos, eso es lo que opinan desde la FMWC. Las siglas responden a 'Financial Modeling World Cup' y se trata de una organización que, en 2020, pensó que era una buena idea empezar a albergar competiciones de Excel.

Para este primer torneo se apuntaron más de 100 personas y había un fondo de 10.000 dólares en premios. Se trató de una competición pequeña con cuatro etapas previas y una ronda final en la que los participantes resolvían diferentes casos basados en modelos de negocios y fue el germen de una competición bastante más grande.

Ese éxito inicial originó nuevas competiciones adyacentes como el Campeonato Mundial de Microsoft Excel o el Microsoft Excel Collegiate Challenge. Era 2021 y, en ese momento, Excel se convirtió en un esport que está respaldado por la mismísima Microsoft y ha sido retransmitido por algunos de los canales de la cadena ESPN.

Seguramente pienses que Excel no es divertido y no quieras verlo ni en pintura fuera del trabajo, pero lo que hay que comprender es que, en una competición de Excel los participantes están resolviendo problemas que se proponen desde la organización.

Y… ¿por qué funciona como juego? Pues porque, como la FMWC detalla, "si pasas 10.000 horas haciendo algo, te vuelves profesional. Imagina que juegas 10.000 horas al Counter Strike: Global Offensive. ¿Qué rango alcanzarías? ¿Qué ocurriría si pasaras esas 10.000 horas en Microsoft Excel? Pues que te conviertes en un Global Elite Excel."

Tienen hasta el cálculo que nos marca cuándo podemos considerarnos profesionales del Excel:

Imagen de MEWC

Lo cierto es que tiene bastante sentido. Como ellos mismos apuntan, "cuando abres Excel por primera vez, parece abrumador, pero cuando trabajas a diario en Excel, te vuelves bastante avanzado. Es como empezar un juego nuevo, ya que aprendes como se juega y mejoras cada día".

Evidentemente, también tienes que ver la parte divertida de esto Excel, puesto que yo trabajo todos los días en él y cuando termino de trabajar no pienso en resolver unos problemitas. Pero no se trata tanto de Excel como de los problemas que podemos resolver con él.

¿Cómo se juega a esto?

Lo importante llegados a este punto es responder a la gran pregunta: has leído estas líneas, has abierto tu Hoja de Cálculo o tu Excel y sigues sin ver nada divertido en esas filas y columnas vacías. ¿Dónde está la diversión?

La clave es que, como decíamos hace unos párrafos, la competición propone tres problemas a resolver. Por ejemplo, en la competición de 2022, el Campeonato Mundial de Excel asignó casos a los participantes que consistían en descubrir todas las recompensas posibles en una máquina tragaperras, una carrera de barcos en Excel y un problema para descubrir la cantidad de puntos que puede obtener un jugador dependiendo de sus acciones en una especie de juego de plataformas.

Es curiosa la publicidad de Nvidia RTX. Excel no tiene trazado de rayos. De momento

La descripción de este último es apasionante:

"En nuestro juego, el personaje clave es Modelario, un gurú de Excel y modelador financiero. Modelario tiene que superar diferentes obstáculos en su camino para salvar el modelo de la empresa de la quiebra.

Hay un total de siete niveles diferentes en el juego. Cada segundo Modelario se mueve automáticamente exactamente una celda a la derecha, hacia la meta. Cada segundo el jugador que controla a Modelario pulsa exactamente un botón de un joystick. En su camino hacia la meta, Modelario tendrá que matar algunos monstruos y recoger bonificaciones. Matar con éxito a un monstruo, recoger una bonificación o llegar a la bandera de meta dará puntos al jugador. Tu objetivo es calcular el número de puntos conseguidos en la partida dada la secuencia de botones del joystick que el jugador ha pulsado durante la partida.

Puedes infligir daño a los monstruos (1) disparándoles (también funciona a distancia), (2) dándoles patadas (sólo funciona desde la celda más cercana) o (3) saltando sobre ellos (de nuevo, sólo funciona desde la celda más cercana). Ejemplo. Si un monstruo se encuentra en la celda #5, entonces patear y saltar tiene efecto sólo cuando Modelario se encuentra en la celda #4.

Modelario comienza el juego con 1 vida solamente. Sin embargo, Modelario puede conseguir vidas extra recogiendo los regalos. Modelario pierde una vida en los siguientes casos: (1) hace un salto cuando el techo está directamente encima de él, (2) se mueve hacia la celda que está ocupada por un monstruo y no presiona el botón "H" o "D" mientras está en esa celda, (3) se mueve hacia una pared y no hace un salto mientras está en la celda anterior, (4) es asesinado por el disparo del Dragón (niveles 6 y 7 solamente). Si cualquiera de estos eventos ocurre pero Modelario tiene más de 1 vida, entonces pierde 1 vida y continúa. Si esta era la última vida, entonces el juego termina".

Los jugadores tienen que estar imaginando el "juego" claramente, pero para el espectador es más parecido a ver las letras y números en columnas, como en Matrix, antes que algo realmente divertido. Realmente tienes que prestar mucha, muchísima atención a lo que está ocurriendo en pantalla y a lo que cuentan los comentaristas para entender algo. Si eres un usuario básico de Excel, claro.

Aunque muchos de los participantes de esta competición de Excel ya trabajan en empresas, la FMWC es un altavoz para los finalistas de la competición, ya que estos muestran su dominio del programa y es algo que puede atraer a empresas que busquen usuarios avanzados capaces de gestionar enormes bases de datos o escribir programas complejos dentro de Excel.

También es una forma de mostrar cómo se trabaja bajo presión. En el evento del año pasado, uno de los primeros eliminados, Brandon Moyer, fue muy contundente: "no tengo ni idea de cuál fue el caso". Es una de las personas que más domina excel a nivel mundial y no sabía cómo empezar.

Entrenar como cuando te sacas el carné de coche

En cada competición se cambian los casos prácticos. Esto es lógico, pero también podemos preguntarnos cómo alguien puede entrenar para ser jugador de Excel. La respuesta la tiene Andrew 'El Aniquilador' Ngai, jugador que ha ganado el Campeonato Mundial de Excel durante tres años seguidos y el campeón de la última edición celebrada en Las Vegas en diciembre del año pasado.

Ngai explica que "la mayor parte de la preparación consiste en ensayar con casos anteriores, algo así como cuando te estás presentando a un examen. Replicas casos de otros años para acostumbrarse a cómo será el examen final".

Ya está en marcha el Microsoft Excel World Championship de 2024 con varios eventos de enero a octubre, una ronda final en octubre y la gran final que volverá a ser presencial en Las Vegas. Para cada una de las batallas clasificatorias, los participantes recibirán el caso en su correo electrónico y tendrán que enviar sus respuestas. No importa cuándo la inicien, pero tendrán 30 minutos de margen para completar dicha tarea y el precio de inscripción es de 20 dólares.

Y si te interesa competir, en sus bases se especifica que las tareas no requieren conocimientos específicos de finanzas, ingeniería, estadística u otras disciplinas científicas, pero sí se necesitará que tengan un amplio conocimiento de Excel, habilidades de gestión de datos y un pensamiento lógico.

Algo curioso es que, si bien se puede jugar a Excel con versiones anteriores a MS Excel 2010, la organización avisa: versiones más nuevas de Excel pueden proporcionar formas más rápidas de resolver las tareas. Es bueno, sin embargo, que se permita disfrutar de la competición a alguien que, por ejemplo, domine una versión del programa de hace diez años.

Excel vs Fortnite

Espera, la cosa no termina ahí. Aparte de los tres casos, el MEWC tiene una modalidad llamada 'The Ocho' que, básicamente, es un battle royale de Excel. Si has jugado o conoces 'Fortnite', 'Call of Duty Warzone' o 'PUBG', ya sabrás que un juego de mecánica battle royale premia al único usuario restante en el mapa.

The Ocho es similar, ya que empiezan ocho participantes, pero cada cinco minutos se elimina al jugador que menos puntos tenga. Y, de hecho, tirando de humor, los organizadores de la competición han comparado Excel con algunos de los juegos más populares:

"En mayo de 2020, 'Fortnite' tenía,350 millones de jugadores. En julio de 2021, 'League of Legends' tenía 115 millones de usuarios activos y 'DOTA 2' sólo 11 millones de usuarios. Microsoft no proporciona una cifra específica de Excel, pero con más de 1.200 millones de descargas de Office, el número de usuarios de MS Excel debería superar los 750 millones en todo el mundo".

Es venirse un poco arriba, pero es evidente que el humor juega un papel muy importante en esta competición.

Imagen de MEWC

Lo que está claro es que hay un Michael Jordan de los esports y veremos si, con el tiempo, algún profesional de Excel es reconocido como… no sé, el Leo Messi de las hojas de cálculo.

Por cierto, si te interesa, puedes hacerte con todos los casos del año pasado para entrenar por 249 dólares. Son 24 casos con nombres muy divertidos y, si sabes ver esa diversión, está claro que este esport es para ti.

Portada | FMWC (YouTube)

En Xataka | Todo sobre los eSports en 11 documentales y series que puedes ver en streaming