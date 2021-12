Lo último en eSports se juega con Excel: la herramienta de Microsoft ya no solo sirve para hacer cálculos o arte

Si eres de los que utilizan Excel únicamente para hacer cuentas y listas, tienes que saberlo: te estás perdiendo un mundo de posibilidades. Desde hace años estamos al tanto de que hay quien, como el artista japonés Tatsuo Horiuchi, saca el lado más creativo de la herramienta de cálculo de Microsoft para crear detalladas composiciones. También que algunos usuarios aprovechan su versatilidad para medir su nivel de felicidad, su vida sexual o incluso las excusas para no ir al trabajo. En una inesperada vuelta de tuerca, su última aplicación va más allá y se centra en los eSports.

Sí, en los deportes electrónicos.

Y de momento, no le va nada mal. Su potencial lo demuestra la Financial Modeling World Cup (FMWC), que ofreció este mismo fin de semana un torneo de maestros que se desarrolló con Excel. Los competidores que llegaron a la final se batieron por un premio de 10.000 euros. No es lo que se juegan los futbolistas de la Champions League, cierto; pero no está nada mal para un deporte por descubrir. Tampoco lo está su volumen de participación: más de un centenar de concursantes procedentes de medio planeta, desde África o Asia a Europa o América.

Como detalla The Verge, en cada ronda los concursantes afrontan estudios de casos de entre una y cinco páginas con problemas y listas de preguntas que deben resolver. Si quieren avanzar en el juego deben elaborar y enviar modelos financieros elaborados en hojas de cálculo.

La pregunta clave es: ¿funciona Excel como juego?

En la Financial Modeling World Cup lo tienen claro: sí, y mucho. “Existe la teoría de que si pasas 10.000 horas haciendo algo, te vuelves profesional. Imagínese jugando al Counter-Strike: Global Offensive durante 10.000 horas. ¿Qué rango alcanzaría? ¿Qué pasaría si pasaras 10.000 horas en Microsoft Excel, que en realidad son solo cinco años de rutina de la semana laboral? Si, así es: ¡Te conviertes en un usuario de Global Elite Excel!”, explica en su web.

A diferencia del Global Elite CS:GO u otros juegos, Excel ofrece una ventaja: está instalado en los ordenadores de la mayoría de las oficinas. “A los jugadores profesionales no se les paga por las partidas diarias, se les paga por ganar torneos, mientras que los usuarios de Excel hacen Excel a diario y aun así se les paga por ello. ¿No es genial?”, incide tirando de retranca FM World Cupm, que a día de hoy asegura ser el principal organizador de campeonatos de Excel. En verano celebró batallas por invitación y en otoño, de noviembre a diciembre, decidió lanzar la FMWC Open.

🔴 We are LIVE with the long-awaited FMWC Open finals!



There are more than 2000 people already watching! Find out who is going to take home a big share of the $10,000 prize fund and the Excel master title at https://t.co/TbkInoJF85 or ESPN App! pic.twitter.com/Kbyl22oBrF