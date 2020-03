'Call of Duty' estrena 'Warzone', su Battle Royale gratuito que llega hoy a consolas y PC con partidas de hasta 150 jugadores

Tras el lanzamiento de 'Call of Duty: Modern Warfare', Activision vuelve a la carga con un nuevo "modo de juego", entre comillas: 'Warzone'. A diferencia del modo multijugador o cooperativo de 'Call of Duty: Modern Warfare', 'Warzone' es una especie de modo aparte, una suerte de título accesorio que llega hoy a Playstation 4, Xbox One y PC. Hay una buena noticia y una mala: la mala es que habrá que esperar un poquito para descargarlo; la buena es que será totalmente gratuito.

Aunque 'Warzone' bebe de 'Call of Duty: Modern Warfare' para los gráficos, armas y ubicaciones, no es necesario tener el título original para poder jugarlo. 'Warzone' es un Battle Royale free-to-play, lo que significa que cualquier persona, tenga o no el juego, podrá acceder a él. A continuación vamos a repasar los detalles de este nuevo modo de juego.

Prepárate para el despliegue

Vayamos por partes. Lo primero: ¿qué es 'Warzone'? Se trata de un modo Battle Royale basado en 'Call of Duty: Modern Warfare'. Como todo Battle Royale, los jugadores aterrizarán en un enorme mapa sin apenas equipamiento y tendrán que recorrer el terreno recogiendo armas, munición y equipo. Gana el último en quedar en pie. Hasta aquí no hay diferencias significativas con 'PUBG', 'Fornite' o 'Apex Legends', pero hay una peculiaridad: 'Warzone' admite hasta 150 jugadores.

El modo convencional es ese: matar a los 149 rivales (o si juegas en equipo, al resto de equipos) hasta ser el último vivo. Ahora bien, Activision ha implementado un modo secundario llamado 'Plunder', en el que no solo hay que matar, sino ganar dinero, conseguir equipo y cumplir contratos (misiones). El jugador que gana es que el más dinero consigue al final de la partida.

¿Y qué pasa si mueres? Puedes revivir, aunque hay condiciones. Cuando caes en combate vas al gulag, una especie de cárcel dentro del juego. Si quieres salir, tu equipo tendrá que pagar para liberarte, pero además tendrás que ganar una batalla uno vs uno contra otro jugador. Así conseguirás volver a Verdansk, el campo de juego, una ciudad con elementos de otros mapas multijugador de la saga 'Call of Duty' y diferentes vehículos, como quads, jeeps y helicópteros.

Finalmente, cabe destacar que cumpliendo los contratos, que son como pequeños retos dentro de la partida, el jugador conseguirá equipo, dinero y habilidades especiales. Ese dinero se puede gastar en las estaciones de compra para conseguir objetos, armas o rachas de bajas. De jugar al modo 'Plunder', también se podrán usar para almacenar el dinero conseguido.

Cuánto pesa y cuándo se podrá descargar

'Warzone' llegará a las consolas y PC de los jugadores en dos tandas. La primera será a las 16:00, hora española, y exclusiva para los ya poseedores de 'Call of Duty: Modern Warfare'. Aparecerá como un nuevo modo de juego en la pantalla del multijugador. La segunda será a las 20:00, hora española, y es cuando los jugadores que no tengan el juego podrán comenzar a descargarlo.

Y ahora que hablamos de descarga, toca preparar el disco duro. Los jugadores que tengan 'Call of Duty: Modern Warfare' tendrán que descargar alrededor de 80 GB de datos. Los usuarios que no tengan el juego original tendrá que descargar entre 83 y 110 GB. Al descargar los primeros 20 GB se podrá jugar a un modo offline contra bots.

Por último, tres apuntes. Hay juego cruzado, así que se podrá jugar con jugadores de PS4, Xbox One y PC. El juego comparte el progreso, por lo que todo lo conseguido en 'Call of Duty: Modern Warfare' estará en la 'Warzone'. Los jugadores que no tengan el juego verá su progreso guardado para pasarlo al título original en caso de adquirirlo posteriormente. Finalmente, destacar que no será necesario pagar por PlayStation Plus para jugar en PS4, pero no se sabe si será igual en Xbox y si será o no obligatorio parar por Live Gold.