'Call of Duty: Modern Warfare' y el reto de reinventarse cada año: todas las novedades que llegan ahora a la franquicia

Vuelve la apisonadora 'Call of Duty': el blockbuster por excelencia de la industria, desarrollado en esta ocasión por Infinity Ward y publicado, como siempre, por Activision. El juego trae más novedades de lo habitual en la saga. Muchas de ellas están orientadas al multijugador, y algunas también al desarrollo argumental de la entrega, algo poco habitual en una serie entregada a la acción sin más contemplaciones.

'Call of Duty: Modern Warfare' lleva en desarrollo desde 2016, siguiendo la costumbre de la franquicia, ya perfectamente engrasada, de lanzar un juego de cada uno de los estudios implicados en la saga cada tres años, para que no haya año sin 'CoD'. Infinity Ward se encarga, como estudio principal, de los juegos con más carga tecnológica y los que suelen dar un vuelco a la franquicia en la estética y estilo de juego.

'Call of Duty', con su estilo perfectamente definido y con una facción de los jugadores poco amigos de la experimentación como grueso de sus usuarios, tiene que introducir cambios en la franquicia con mucha cautela. La saga se ha convertido en el titán de la industria que es por su perfecto equilibrio entre respetar el legado y renovarlo. Por eso, las novedades de cada año se observan y juzgan con lupa.

Hemos seleccionado algunas de las innovaciones que trae la serie con esta especie de reboot del 'Modern Warfare' clásico y os contamos cómo afectan a esta entrega. El peso parece caer en un argumento que, acorde con los nuevos tiempos, es más serio, menos excesivo que en entregas más peliculeras de la saga. Y de paso, añade algunas novedades muy interesantes al multijugador.

Esta puesta al día retoma personajes ya empleados por la saga, como el Capitán Price (anteriormente con voz de Bill Murray, ahora con la de Barry Sloane). Sin embargo, aunque el personaje es el mismo, no tiene en cuenta sus apariciones anteriores, como las tres primeras entregas de la encarnación clásica de 'Modern Warfare'. En realidad, es una forma de decir que no hay que tener en cuenta lo que ha sucedido en juegos anteriores de la franquicia, pero el personaje es el mismo.

En la versión de PC, 'Modern Warfare' soportará ray tracing en los equipos más avanzados. La nueva sensación gráfica y sus espectaculares efectos de reflejos en los ordenadores más monstruosos es fruto de la colaboración directa entre Activision y Nvidia y sus tarjetas GeForce RTX. El ray tracing será incluso empleado en el diseño de audio, en la búsqueda de realistas efectos 3D.

Por primera vez en la saga, las partidas salvadas en una plataforma podrán continuarse en otra. Se trata de la tendencia de moda en el multijugador actual, y con la que Sony ha tenido sus más y sus menos: hasta septiembre de 2018 no la admitía en Platstation 4, para disgusto de los jugadores de 'Fortnite', entre otros títulos. Desde esa fecha, lo abrió en el juego de Epic Games y admitió que se consideraría en juegos third-party. Nada mejor para empezar con ello que un éxito del calibre de 'CoD'.

Las loot boxes son una de las grandes plagas de los videojuegos, y han sido criticadísimas durante años por prensa y jugadores. La tendencia actual parece ser la de franca retirada (o al menos, sustitución por mutaciones menos agresivas), y Activision se acoge a ello, sustituyéndolas por pases de batalla, que no estarán disponibles desde el primer día y que otorgarán mejoras a los jugadores no meramente cosméticas, sino reales, de impacto en el juego.

Los pases de temporada, otra forma de exprimir a los jugadores con más contenido descargable por el que se paga aparte (aunque menos tóxicos que las loot boxes, claro), también han sido eliminados del juego. Este, posiblemente, recibirá contenido gratuíto, nuevos mapas y opciones de juego de forma gratuita, haciendo que Activision de un paso para alejarse del salvaje sangrado económico de los jugadores de otros tiempos.

Según sus responsables, se ha buscado una narrativa más madura ambientada en eventos bélicos actuales, como el terrorismo en las grandes ciudades (aquí, nada menos que Piccadilly Circus en Londres) o la guerra de Siria, así que quizás nos acerquemos más a experimentos de ambientación bélica pero tono introspectivo como 'Spec Ops: The Line' que a explosivas piezas de acción ruidosa como en otras entregas. El equipo menciona series y películas que les han inspirado como 'Homeland' o 'Sicario'. Esto ha llevado a cierta polémica por elementos dramáticos como la aparición de niños soldado.

Vuelven los puntos basadaos en número de muertes conseguidas, en contraposición a los Scorestreaks, que premian al jugador según la puntuación obtenida y que era lo habitual en las últimas entregas. Podemos encontrar este cambio en mapas masivos de jugadores, como 'Ground War', que admite hasta a 100 jugadores. Otro nuevo modo es 'Gunfight', partidas rápidas de cuarenta segundos por asalto de dos equipos de dos jugadores cada uno.

Por primera vez desde la entrega de 2013, 'Ghosts', no habrá Modo Zombies en esta entrega. Se trata de una de las modalidades de juego más celebradas y esperadas por los habituales (también de las más discutidas, por su carácter derivarivo y romper con el tono de la serie), y su desaparición se debe posiblemente -además de que las características de los 'CoD' son habitualmente rotatorias- al estilo más serio de esta entrega. Algo que compartía, por cierto, con 'Ghosts', que en algunos aspectos también fue un giro en ese sentido.

Lo que decíamos de los modos rotatorios. 'Spec Ops' se vio en los clásicos 'Modern Warfare', en las entregas 2 y 3, y ahora vuelve. Este modo, que nació como un cooperativo en la sección para un solo jugador, pronto se ganó su propia versión para multi: misiones frenéticas y llenas de acción, y diseñadas especialmente para el cooperativo online o en pantalla partida.

Loadouts locked. Gear up for the #ModernWarfare Multiplayer Gameplay Premiere on August 1st. pic.twitter.com/vJIMbPZRyE