La otra verdad incómoda del apagón: España no tiene todavía suficientes baterías para su boom renovable

El apagón pasado lunes 28 de abril ha evidenciado una de las vulnerabilidades del sistema eléctrico español: pese al avance en generación renovable, sigue existiendo el mismo desafío: almacenamiento energético.

Un crecimiento insuficiente. España ha tenido un boom de renovables, pero el crecimiento en almacenamiento no le ha podido seguir el ritmo. A diferencia de países como Alemania, donde ambos sectores han evolucionado en paralelo, en España se ha quedado atrás. Según los datos expuestos por Red Eléctrica Española, al final de 2024 la capacidad instalada de almacenamiento era de 3.356MW, una cifra muy lejana del objetivo de 22 GW establecido por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030.

Aún queda mucho trabajo. El problema del almacenamiento en España no es únicamente una cuestión técnica, sino también regulatoria y económica. Tanto Franc Comino, director general de Sonnen Spain, y Manel Pujol, cofundador de Samara Energy, han afirmado para este medio que la principal barrera es la ausencia de un marco regulatorio que ofrezca señales claras de precio para facilitar la integración de baterías. Concretamente, Manel Pujol ha destacado que el actual marco normativo excluye la participación de baterías no ligadas al autoconsumo en los mercados de balance, lo que frena su rentabilidad y dificulta su implementación masiva.

Y no solo baterías. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha solicitado a la Comisión Europea que agilice los procedimientos para implementar grid forming. Como ha detallado para 20 Minutos José Donoso, director general de la UNEF: "Para tener un sistema más robusto tenemos que acelerar el almacenamiento y utilizar electrónica de potencia (grid forming), que no se está pudiendo todavía utilizar porque falta que la Comisión Europea apruebe los requisitos técnicos".

¿Sistemas que estabilicen la red? No solo existe el grid forming sino también las microrredes. Pero profundizar un poco más en el grid forming, o formación de red, se refiere a la capacidad de ciertos inversores de almacenamiento para emular las características de los generadores tradicionales, manteniendo la frecuencia y la tensión del sistema de manera autónoma, según El Economista. Esta tecnología permite a las instalaciones renovables y de almacenamiento funcionar como una "fuente de inercia" virtual, aportando estabilidad en momentos críticos.

No es el único. También, están las microrredes que representan un modelo distribuido de gestión energética que combina generación renovable, almacenamiento y sistemas de control inteligente. Durante el apagón, las microrredes que pudieron operar en "modo isla" demostraron su capacidad para mantener el suministro eléctrico localmente, desconectándose del sistema principal y evitando el colapso, ha detallado Franc Comino. En este contexto, Manel Pujol ha subrayado que la integración de baterías residenciales ya está ganando terreno, especialmente en proyectos solares, donde más de la mitad de las instalaciones que gestionan incluyen almacenamiento, reflejando así una tendencia positiva hacia la adopción del modelo distribuido.

La financiación. El precio de las baterías ha descendido y se espera que en 2026 se rompa la barrera de los 100 dólares/kWh. Sin embargo, el coste sigue siendo una barrera para los pequeños consumidores, lo que frena su adopción masiva. Además, hace menos de dos meses, la Comisión Europea aprobó un esquema de ayudas de 700 millones de euros para reforzar el almacenamiento de energía en España dentro de los fondos FEDER.

Una posible solución. Franc Comino ha señalado que para acelerar la penetración del almacenamiento hay que aplicar incentivos fiscales: en el ámbito residencial a través IRPF y en el industrial mediante el Impuesto de Sociedades. Gracias a esta medidas se podría reducir coste inicial de las baterías y facilitar así su implementación a gran escala. Por su parte, Manel Pujol ha incidido que el acceso a las ayudas públicas y la implementación de incentivos fiscales deben ir de la mano para evitar que el coste del almacenamiento se convierta en una barrera insalvable para los pequeños consumidores, especialmente en el ámbito residencial.

Previsiones. El futuro del sistema eléctrico español dependerá de su capacidad para integrar de forma eficiente el almacenamiento energético y adoptar tecnologías avanzadas como el gridforming y las microrredes. Además, Franc Comino ha declarado que las ayudas aprobadas no serán suficientes si no se acompaña de una agilización en la tramitación administrativa y de un marco regulatorio que permita desplegar estas tecnologías con rapidez. Por su parte, Pujol remarca que el verdadero reto no solo está en la infraestructura, sino en cambiar la percepción pública sobre el almacenamiento y en desarrollar un modelo económico viable para que la transición sea accesible para todos los consumidores.

España tiene la oportunidad de liderar una nueva etapa energética. La pregunta es si sabrá moverse con la rapidez que exige el momento.

Imagen | Unsplash y Kecko

