Por primera vez, el 100% de la energía de España se ha cubierto con renovables. La cuestión es si podemos repetirlo

Si hace un par de años era una utopía hablar de producir energía 100% renovable en España, el año pasado mostró, junto con Portugal, cómo liderar la transición energética con el 82% de electricidad limpia. Pero en un alarde de ambición energética, el pasado jueves santo, 17 de abril, España logró producir energía 100% renovable.

En corto. A finales de 2024, España cerró con una potencia instalada de 132.343 MW en su sistema eléctrico, siendo el 64,3% del total renovables. El pasado jueves, la energía eólica y solar cubrieron con más del 100% de la demanda en España, según la Red Eléctrica Española (REE). Concretamente, a las 14:45 horas alcanzó el pico máximo en un 114,42%.

En datos. Según las estadísticas de la Red Eléctrica Española (REE), el máximo de energía de ese día fue de 114,52% de renovables y la eólica junto con la solar llegó al 100,29%; mientras que, la nuclear no superó el 12%. Por su parte, como ha explicado el analista energético Xavier Cugat, los datos mínimos de energía limpia fueron del 55,89%, y la solar junto con la eólica llegó al 25,88%; por otro lado, la energía nuclear no alcanzó el 7%.

Cierre nuclear temporal. El jueves santo fue un día bastante movido, no solo por los pasos de Semana Santa, sino porque en lo que refiere a materia energética la central nuclear de Cofrentes se clausuró temporalmente, dejando sólo dos nucleares activas, según el medio El País. En total, cinco nucleares estaban paradas, lo que elevó el protagonismo renovable a más del 77% de la generación. Y aún con ese escenario, según el analista energético Pedro Fresco, la situación fue de exportación y almacenamiento al máximo, e, incluso, se desperdició energía renovable que no se estaba generando.

Este contexto reabre el debate sobre el calendario de cierre nuclear. Frente a quienes argumentan que apagar centrales implica más emisiones, el experto en energía Xavier Cugat ha sostenido lo contrario: “Eliminar nucleares no implica más emisiones; es la única forma de seguir ampliando las renovables, que son las únicas que están reduciendo emisiones aquí y en todo el mundo”. En 2023, según datos de IRENA el mundo sumó 585 GW de renovables, frente a apenas 3,9 GW de nuclear.

Entonces, ¿está sobrando energía? Con tantos gigavatios verdes generados, la gran pregunta es qué hacer con la energía cuando sobra. El almacenamiento se ha convertido en el gran reto técnico y España ha encontrado una solución en sus embalses. Este sistema ha duplicado su actividad en los últimos 15 años y es clave en la gestión de la red, el último megaproyecto de batería se encuentra en Gran Canaria.

¿Y si no hay sol ni viento? En Alemania le llaman Dunkelflaute, una palabra que describe esa tormenta perfecta en la que hay días nublados sin viento por lo que la generación renovable cae en picado. Sin embargo, en España, este escenario es menos frecuente. Además de tener una mayor irradiación solar y fuertes rachas de vientos en según que zonas del país, el sistema cuenta con el respaldo de la energía hidroeléctrica que actúa como un gran estabilizador. Aunque todavía dependemos parcialmente del gas en momentos de baja generación, lo cierto es que no hay un “señor Burns” dispuesto a taparnos el sol. El problema no es la falta de luz, sino cómo aprovecharla cuando sobra.

¿Síntoma de algo más o flor de un día? Cada vez son más los casos de países que están usando el 100% de su demanda eléctrica con renovables, hay casos potenciales como Dinamarca que la producción eólica supera la demanda total del país o Portugal que consiguió abastecer exclusivamente con energía limpia durante seis días seguidos. En el caso de España, alcanzar este hito no parece casualidad ya que se produce en un contexto de fuerte crecimiento renovable, infraestructura reforzada y mejoras en la gestión de red. Todo apunta a que no es una anécdota, sino un indicio claro de un cambio estructural que avanza con firmeza.

Un día histórico. ¿Y ahora qué? La producción de energía 100% renovable en España marca un hito y el destino final proyectado para la nuclear. Aunque ha sido una fuente estable, su elevado coste, los residuos que genera y el empuje de las nuevas tecnologías renovables ponen en duda su continuidad en el mix energético. La clave del futuro será construir un sistema eléctrico más flexible, capaz de adaptarse a la variabilidad renovable y respaldada por infraestructuras modernas de almacenamiento y red.

