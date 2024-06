El boom de la energía solar en España tiene al enemigo en casa: el bajo precio de la factura de la luz

Instalar paneles solares cada vez es más fácil y barato, pero los últimos datos en España muestran una tendencia muy diferente a la de los últimos años. Si en 2022 y en 2023 se vivió un boom enorme en la instalación de paneles solares en los tejados de nuestros hogares, en 2024 estamos experimentado un importante frenazo.

Mientras que con la crisis energética se disparó el interés en el autoconsumo y la energía solar, la bajada en el precio de la electricidad ha disminuido seriamente el interés en estas instalaciones. El consumidor ya no se ve tan necesitado y las nuevas instalaciones de paneles fotovoltaicos han caído en picado.

Así lo muestran los últimos datos registrados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que apuntan que en el primer trimestre de 2024 el ritmo de instalación del autoconsumo en España ha caído en un 26% respecto al año anterior. No significa que no se estén instalado nuevos paneles solares, pero sí que ya no hay un crecimiento tan rápido de la energía solar.

Si diferenciamos por sectores, donde más se nota esta desaceleración es en el campo industrial, con una caída del 30%. En el comercial un 22% y en el doméstico ha caído un 15%.

¿Cómo se explica esta situación? Básicamente todo se apunta a la situación del mercado. El enemigo está en casa. Es el bajo precio de la luz el que ha disminuido la atracción, de manera equivalente a como el alto precio de la luz de hace unos años impulsó el boom.

La UNEF habla de una situación coyuntural pero no es pesimista respecto a lo que estamos teniendo en 2024. Se describe el interés por los paneles solares como una estabilización: "Nos encontramos en un momento de estabilización del autoconsumo en España. La pérdida de la percepción de altos precios de la energía por parte de la ciudadanía, así como la reducción del poder adquisitivo de las familias debido al aumento de la inflación, junto con el agotamiento de las ayudas contempladas dentro de los Fondos de Recuperación motivan estos datos", explica José Donoso, director general de la UNEF.

Según el Informe de 2024 de la UNEF junto a SotySolar y Aiko Energy, el 22% de los propietarios españoles ya tiene energía solar en casa o están planteándose seriamente su instalación. Si nos vamos a instalaciones, el porcentaje se reduce al 5%.

Aunque los datos muestren un frenazo, la energía solar sigue batiendo récords en España. Según datos de mayo de Red Eléctrica, la solar fotovoltaica batió su récord de producción diaria con 199 GWh. En 2023 se batió récord de nuevos MW de potencia instalar solar fotovoltaica conectada a la red, con 5.594 nuevos MW, un 28% más que en 2022. Habrá que esperar para ver cómo termina 2024.

