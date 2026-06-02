Ya es oficial: regresa en España el Prime Day de Amazon con fechas y beneficios confirmados

Amazon anunció semanas atrás que durante este mes de junio que acabamos de comenzar tendría lugar una nueva edición de su Prime Day: varias jornadas repletas de chollos, exclusivos para miembros Prime, con los que ahorrarnos un pellizco en tecnología, hogar, videojuegos y mucho más. Pero no ha sido hasta hoy, 2 de junio, cuando ha confirmado las fechas definitivas.

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El Prime Day 2026 de Amazon llega a finales de junio con cuatro jornadas de ofertas

Concretamente, tendrá lugar entre los días 23 y 26 de este mismo mes de junio. Es decir: dará el pistoletazo de salida la medianoche del lunes 22 al martes 23 y se alargará durante cuatro jornadas completas, hasta finalizar a las 23:59 horas del viernes 26 de junio.

Tenemos por delante, por tanto, cuatro días para aprovechar las miles de ofertas que lanzará Amazon, frente a los dos días de ediciones pasadas. Es decir, el doble de tiempo para ahorrarnos un pellizco, por ejemplo, en aquella televisión barata que llevábamos tiempo pensando comprar para ver la Copa del Mundo de fútbol. O en aquel teléfono con el que sustituir nuestro antiguo móvil y mucho, mucho más.

Además, otro cambio que vemos este año respecto a anteriores ediciones de este Prime Day veraniego es el mes elegido. En este sentido, lo habitual en últimos años era que tuviera lugar en julio, pero en esta ocasión lo hará en junio. Ya mismo, de hecho: exactamente, dentro de tres semanas.

Una campaña exclusiva de miembros Prime

Al igual que las fechas de este Prime Day, Amazon también ha anunciado que es una campaña de rebajas exclusiva para sus miembros Prime. Contrariamente a lo que sucede con la Fiesta de Ofertas de Primavera de hace unas semanas o el Black Friday de noviembre, cuyos chollos son accesibles para cualquier tipo de usuario.

Entonces, ¿cómo aprovechar las rebajas de este Prime Day si no estamos suscritos? Muy fácil: basta con disfrutar de la prueba gratuita que ofrece Amazon para nuevas altas, que no sólo nos abre las puertas del Prime Day sino que además nos permite de ahorrar el coste de los envíos, acceder a un amplio catálogo de películas, series y documentales a través de Prime Video y más durante treinta días.

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Una vez que seamos miembros Prime, ya podremos acceder a las ofertas del Prime Day que, como en años anteriores, tendrá aseguradas rebajas en los dispositivos de Amazon (Kindle, Echo, Fire TV...). Y también en marcas como Braun, Puma, Samsung y Philips, entre otras, como ya han confirmado.

Más ofertas, ya disponibles en AliExpress

En caso de que no queramos esperar a entonces, ahora mismo tenemos disponible otra potentísima campaña de rebajas de AliExpress. Desde ayer mismo y hasta el próximo 10 de junio, encontramos chollos en Nintendo Switch 2, PlayStation 5 Pro, relojes Garmin, teléfonos súper ventas de Xiaomi y mucho más en su Promo de Verano.

Algunos chollos de Amazon que ya puedes aprovechar

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

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