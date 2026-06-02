Hay un móvil de gama media que rivaliza con modelos de gama alta. Y ahora se puede comprar por menos de 300 euros

AliExpress está lanzando un buen surtido de ofertas en tecnología y hay de todo, incluso móviles con precios muy competitivos. Uno de los más interesantes es el Poco X8 Pro 5G, cuyo precio ha bajado hasta los 287,42 euros. No obstante, introduciendo el cupón XATAKAES30 antes de tramitar la compra, se queda en 257,42 euros.

Cabe mencionar que, según la descripción que da la tienda, se trata de la versión europea. Se vende en AliExpress con envío desde España a través de Cainiao Warehouse Standard Shippin, una empresa logística de la propia tienda AliExpress.

Si prefieres curarte en salud y comprar el móvil en otras tiendas, Amazon no lo vende mucho más caro, ya que ahora mismo se encuentra de oferta por 309,99 euros.

Un móvil con muchísima autonomía

El Poco X8 Pro 5G es uno de los móviles recientes más interesantes, sobre todo de los que han salido en estos meses que va de año. ¿Por qué? Básicamente porque, pese a tratarse de un modelo de gama media, en determinados apartados rivaliza con la gama alta.

Su pantalla se ve de escándalo gracias a su resolución 1,5K (1.268 x 2.756 píxeles) y a su brillo máximo de 2.000 nits, una cifra lo suficientemente alta como para poder ver la pantalla perfectamente en exteriores. Además, se trata de una pantalla de 6,59 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, lo que significa que además de verse bien, se ve muy fluida.

A nivel interno incorpora el procesador MediaTek Dimensity 8500 junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su cámara destaca por el módulo trasero que se compone de un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.5 y un gran angular de 8 MP, ofreciendo resultados fotográficos bastante buenos para el precio que tiene.

La guinda del pastel viene en la batería porque Xiaomi ha apostado en este caso por el silicio-carbono. Su batería cuenta con una capacidad de 6.500 mAh, que en la práctica puede dar autonomías que oscilan entre el día entero (uso exigente) o tres días (uso habitual).

⚡ EN RESUMEN: oferta del poco x8 pro 5g hoy ✅ LO MEJOR S u pantalla : destaca sobre todo por la calidad de imagen, por el brillo máximo y también por la tasa de refresco.

: destaca sobre todo por la calidad de imagen, por el brillo máximo y también por la tasa de refresco. Su batería: podrás utilizar el móvil durante varios días sin necesidad de cargarlo. ❌ LO PEOR E l bloatware : para conseguir un autonomía mejor, es necesario hacerle una limpieza de apps en segundo plano porque el bloatware es excesivo.

: para conseguir un autonomía mejor, es necesario hacerle una limpieza de apps en segundo plano porque el bloatware es excesivo. El gran angular se queda algo justito. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil que sea muy económico y que cuente con una buena batería de silicio-carbono, con una pantalla excelente y con un buen procesador. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un móvil que no tenga bloatware, es excesivo y aparece a través de apps, juegos y notificaciones.

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Imágenes | Iván Linares, Xiaomi

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