Nintendo Switch 2, análisis: lo único que necesitaba como jugador de Switch era, precisamente, una Switch en esteroides

No todos los años nace una nueva generación de consolas. Mientras en el mundo del PC se avanza a toda velocidad, las consolas van a otro ritmo: ciclos largos y apuestas que deben ser seguras. Ocho años después de una Nintendo Switch que revolucionó el concepto de “consola híbrida”, ya tenemos la sucesora: Nintendo Switch 2.

Con 152 millones de unidades vendidas, Nintendo ha seguido al dedillo la fórmula de “si funciona, no lo toques”, y el resultado es una nueva Switch que no busca reinventar la rueda, sino actualizar lo imprescindible: sensaciones y, sobre todo, potencia. Tras decenas de horas con sus juegos de lanzamiento, te cuento mi opinión de Nintendo Switch 2 en este análisis.

Y viendo la polémica en algunos apartados, hay bastante que contar.

Ficha técnica de Nintendo Switch 2



nintendo switch 2 dimensiones y peso 272 x 116 x 13,9 mm Sin Joy-Con: 401 gramos Con Joy-Con: 534 gramos pantalla LCD de 7,9 pulgadas Resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) 120 Hz VRR HDR procesador NVIDIA almacenamiento interno 256 GB UFS Ampliable con tarjetas microSD Express conectividad inalámbrica WiFi 6 Bluetooth salidad de vídeo 4K a 60 FPS con HDR FullHD/1.440p a 120 FPS con HDR audio PCM Lineal 5.1 (TV) Altavoces estéreo Micrófono monoaural botones Encendido Volumen puertos 2 x USB tipo C Jack de 3,5 mm batería 5.220 mAh autonomía De 2 a 6,5 horas precio 469,99 euros

Diseño más premium. También más adulto

En las primeras impresiones de Nintendo Switch 2 hablé largo y tendido sobre el diseño de la máquina, ya que es lo más fácil de valorar en un primer momento. Lo cierto es que no han variado demasiado desde entonces.

En todos los sentidos, la nueva Switch se siente como una versión más premium de la original lanzada en 2017. Bebe mucho del modelo OLED, pero ofrece algunos cambios que hacen que se sienta mucho mejor entre las manos. Uno es el tacto de un plástico que se siente de calidad, con un acabado sedoso que no atrapa excesivamente las huellas y la grasilla de las manos con tanta facilidad como el modelo premium.

También es una consola más grande que cualquier Switch anterior gracias al aumento de la diagonal de la pantalla, pero mantiene el grosor de la máquina y el peso es de 401 gramos, 534 gramos si anclamos los Joy-Con. En la parte inferior tenemos las rejillas de entrada de aire y uno de los dos USB-C.

En la superior, encontramos la salida de aire del ventilador, el otro USB-C para carga o accesorios, el jack de 3,5 mm para auriculares, los botones de volumen y encendido y la ranura de las tarjetas de juego. Esa ranura se siente más sólida que las anteriores, pero lo que sigue sin convencerme es el recorrido de los botones de volumen. Están algo duros y son cortos, por lo que la sensación de pulsación no es precisamente la mejor.

El acabado del dock se siente menos premium en general. Las huellas se quedan fácil y es sencillo moverlo al insertar/sacar la Switch

En la trasera, tenemos el soporte para el modo ‘Sobremesa’. Esto sí es un salto sideral respecto a la pata de cabra de la Switch original (el modelo OLED arregló esto), y no sólo es de metal (el único elemento metálico del cuerpo), sino que permite una gran variedad de ángulos para colocar la consola como queramos. Y no, no se resbala porque en la parte inferior hay dos patillas de goma.

De primeras, puede parecer que este soporte es endeble, pero estos días de pruebas intensivas no he tenido problemas y la sensación se queda, simplemente, en eso. Hay que ver cómo resiste el paso de los años, pero si se afloja, los tornillos están a la vista y siempre podríamos darles un apretón.

La patilla permite una gran amplitud de ángulos

Esa buena sensación al tacto se mantiene en unos Joy-Con que agradezco que también hayan aumentado de tamaño. Sostener ahora la Switch original es como agarrar un juguete tanto por la sensación de su plástico como por el tamaño, y la Switch 2 se siente mucho mejor para un rango de manos más grandes. Incluso personas con las manos más pequeñitas me han comentado que son más cómodos por un motivo: no tienen que arquear el pulgar para controlar el stick derecho.

La diferencia de tamaño entre los Joy-Con es considerable

Los botones son un poco más grandes, los bumpers y gatillos (digitales, no entiendo cómo Nintendo no ha introducido gatillos analógicos para juegos de carreras) también crecen y el tacto de todos ellos me parece bueno, pero tango algunas pegas con esos gatillos. La pulsación es placentera, pero el recorrido es corto y sensible. Muchas veces he pulsado sin querer. Cuestión de acostumbrarse, supongo.

La crucera sigue siendo cuatro botones separados, dispuestos así para poder sostener los Joy-Con como si fuera un mando normal -en horizontal-, y aparte de los botones ‘Home’, ‘Chat’ y ‘Capturas’, tenemos novedades en los laterales.

Los nuevos son mucho más cómodos en la mano

En lugar de por un riel, ahora los Joy-Con están imantados y se ‘pegan’ a la consola. Los botones SL y SR son metálicos y son los que se unen a los imanes que se encuentran en los laterales. Esto me genera dudas sobre la resistencia a la larga de estos botones, pero pulsando el gatillo que tenemos junto a los bumpers, activamos una palanquita que facilita el proceso de desacoplado de los Joy-Con.

Los botones SR y SL más grandes ofrecen una pulsación mejor. Cada Joy-Con, además, tiene un sensor óptico para usarlo en modo ratón

Ese gatillo facilita extraer los Joy-Con

Levanta esa patilla y hace palanca en la consola

Estos botones SL y SR son ahora mucho más grandes y cómodos de pulsar, y entre ambos, en los dos Joy-Con, tenemos un sensor óptico. Es la gran novedad tecnológica de esta generación porque es lo que permite que los Joy-Con funcionen como un ratón de ordenador. La configuración es facilísima y cada vez que los separemos y los coloquemos de costado, se activa ese ‘modo ratón’.

Tenemos un accesorio incluido que permite un mejor uso en modo ratón

Son precisos, funcionan en tejido como el de un sofá o unos pantalones (incluso sobre los muslos sin pantalón) y me gusta para algunos juegos. Lo que no me gusta tanto es que son, posiblemente, el ratón menos ergonómico que he probado. Incluido el Magic Mouse de Apple.

La superficie de contacto con la palma de la mano es escasa y los bumpers funcionan como los botones de un ratón, pero los juegos compatibles nos siguen pidiendo que realicemos acciones con los botones ABXY. Esto implica tener la mano siempre en una posición forzada. He probado a jugar muchas horas ‘Cyberpunk 2077’ con los ratones y, si bien es muy preciso, la mano termina doliendo.

No es lo óptimo, pero considero que es una novedad muchísimo mejor que el emisor IR de los Joy-Con de la primera Switch. Mientras ésta fue una característica infrautilizada, el modo ratón de los nuevos Joy-Con abre un mundo de posibilidades para que los desarrolladores de PC traigan a Switch juegos de estrategia en tiempo real.

En ambos Joy-Con

Por terminar con los Joy-Con, es imposible no hablar del drift. ¿Sufrirá este problema Nintendo Switch 2? Es complicado saberlo, pero aunque Nintendo no moviera un dedo para solucionar el drift de la primera consola (cuando entraba polvo en los sticks, los personajes o la cámara se movían solos de forma molesta), es posible que para esta generación sí hayan tomado nota.

Ya han desmontado los Joy-Con y es evidente que hay un trabajo de rediseño, pero a nivel exterior, lo que podemos ver son dos ‘montañitas’ en los sticks. Aparte de dar una pincelada de color a cada Joy-Con, es posible que estén ahí para dificultar la entrada de polvo. De nuevo, sólo el tiempo lo dirá, pero a 90 euros cada pareja, esperemos que el drift no sea tan recurrente como en la primera generación.

Resistencia del puerto de los Joy-Con

Una de las preguntas sobre Nintendo Switch 2 era si el conector de los Joy-Con sería lo suficientemente resistente. Hay dos elementos que entran en juego: los pines de contacto entre la pantalla y los Joy-Con y los propios imanes. Y el gran temor era que se soltaran fácilmente o que los pines se doblaran.

Hay varias cosas a tener en cuenta. Los pines no son rígidos. Se trata de un conector que tiene cierta holgura y esto, lejos de ser negativo, permite que haya ‘juego’ en los conectores, por lo que si la consola se cae y el Joy-Con se suelta, sea menos propenso a partirse.

Sobre los imanes: quitar el Joy-Con es sencillo con su gatillo correspondiente, pero también es posible quitarlos haciendo algo de fuerza, y sin forzar la consola, sin pulsar ese gatillo. Y esto también es positivo ante una caída. El YouTuber ‘Jerry Rig Everything’, conocido por destripar hardware, comenta esto mismo en su vídeo sobre Nintendo Switch 2, mostrando cómo ante situaciones extremas, que los Joy-Con se suelten es una medida para que la consola no se parta.

Puedes colocarlos así, pero no sé para qué. Lo que sí sé es que no me he pellizcado ni una vez al colocarlos

Periféricos USB y la cámara

Voy a utilizar varias veces el juego ‘Cyberpunk 2077’ como ejemplo porque me parece que es el que más y mejor partido saca a Nintendo Switch 2. Y más allá de por demostrar hasta dónde puede llegar en el lanzamiento el chip de Nvidia, me refiero a las posibilidades que nos da a la hora de jugar.

En el pack viene el soporte 'perro'. Este no es el que permite cargar los Joy-Con

Cuando hablé del modo ratón de los Joy-Con, comenté que se podían conectar ratones USB, pero que uno inalámbrico con ‘pincho’ de 2,4 GHz no me había funcionado. También dije que había que probarlo más y lo que pasó es que sí funcionaba, pero no mostraba un puntero en el menú de la consola, como sí muestra el modo ratón de los Joy-Con.

Si conectas un ratón tanto por cable como con un dongle de 2,4 GHz e intentas usarlo en un juego compatible, funciona sin problemas. Jugar a ‘Cyberpunk 2077’ con un ratón de verdad es una gozada porque se mueve genial y, si tienes la Switch 2 en un escritorio, es una alternativa muchísimo más ergonómica al modo ratón de los Joy-Con. Pero la sorpresa no se quedó ahí: si conectas un teclado (bien por cable o con otro receptor de 2,4 GHz, también funciona.

Al menos en el juego de CD Projekt, puedes jugar como en las otras consolas o en un PC. Esto me parece genial no tanto por un ‘Cyberpunk 2077’ que se juega bien con el mando, sino porque abre un mundo de posibilidades de cara a que los desarrolladores que se centran en PC puedan llevar sus juegos a una consola como Switch 2. Pienso en muchos títulos de estrategia a los que ahora se les abre un mercado nuevo.

Además, son compatibles los mandos de Switch 1 que ya eran compatibles con la anterior consola. Podemos emparejar los Joy-Con o el mando Pro y jugar sin problemas. Un alivio teniendo en cuenta el precio de 90 euros tanto de los nuevos Joy-Con como del nuevo mando Pro.

Y sí, en Switch 1 podíamos conectar un teclado USB y había dispositivos, de algunas marcas, como el GameSir VX2, que se conectaban a Switch 1 y permitían conectar un teclado y un ratón, emulando el comportamiento de un mando, pero no era una función tan ‘nativa’ como en Switch 2.

Por otro lado, tenemos la cámara. Se trata de una cámara con una resolución 1080p y un objetivo gran angular que está diseñada para ser colocada cerca de la consola. Tiene una calidad de imagen justita y no cuenta con micrófono, pero sí con un LED verde que nos indica cuándo está encendida y una rosca que nos permite tapar físicamente la lente para ganar privacidad.

Tiene cosas que me gustan y otras que no. Por 60 euros, la calidad de imagen, simplemente, cumple. Tiene mucho ruido porque creo que intenta subir la ISO para que la imagen esté lo más expuesta posible y que nos vean en cualquier situación de luz. Eso está bien, pero lo que no me gusta tanto es que la conexión a la consola es poco inteligente.

Siendo un accesorio que no querremos estar quitando y poniendo, que su conector sea USB-C a USB-C implica que, cada vez que pasamos del modo sobremesa a portátil, tentamos que desconectar la cámara del puerto superior de Switch y tener un cable colgando. Y viceversa. Habría sido más óptimo que el conector fuera USB-A para ir directamente al dock y que la cámara siempre estuviera conectada a la consola.

Pero bueno, no es obligatoria, cumple y algo interesante es que funciona de manera nativa con un ordenador. Probé a conectarla al Mac y automáticamente me la reconoció como ‘Cámara de Nintendo Switch’. La prueba que tienes sobre estas líneas está capturada en el Mac para que te hagas una idea de la calidad que ofrece la imagen.

Pantalla LCD que es el foco de la polémica

Desde el anuncio de la consola, uno de los elementos más discutidos de Nintendo Switch 2 ha sido la elección del panel. Viniendo de un panel OLED de gran calidad como el de Nintendo Switch OLED, regresar a un panel LCD se siente como un paso atrás. Y sí, pero no tanto como podría parecer si nos limitamos a la diferencia tecnológica entre ambos.

La pantalla de Switch 2 tiene una diagonal de 7,9 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y el LCD no tiene nada que ver con el utilizado en la Switch de lanzamiento o en la Switch Lite. Tenemos un panel con una buena profundidad de color y un contraste/saturación que viene genial, sobre todo, a los juegos de la propia Nintendo.

No tiene esa ‘pegada’ que sí tendría de ser OLED, pero la tecnología LCD no es mala per se y considero que Nintendo ha escogido un buen panel. De haber sido OLED, el precio no se habría mantenido por debajo de los 500 euros y la discusión habría sido otra. Más allá de la elección del panel, tiene tecnología VRR y refresco de 120 Hz, además de ser táctil (compatible con algunos juegos, como el desplazamiento por el mapa de ‘Cyberpunk 2077’) y compatible con HDR10.

Considero que el panel es adecuado, pero hay dos elementos a tener en cuenta: acabado y el mencionado HDR.

En juegos con colores saturados, la calidad del panel me parece muy buena

Volvemos a tener una pantalla con acabado brillante, lo que implica reflejos si jugamos junto a una fuente de luz y no nos ubicamos bien. En exteriores a pleno Sol, el brillo máximo no puede compensar esa iluminación general y ver la pantalla en condiciones se antoja complicado. Y luego está el asunto del HDR que ha generado controversia.

Han medido el pico de brillo de la pantalla y ronda los 450 nits, suficiente para ser considerado HDR, pero muy escaso para ser un buen HDR. También depende mucho de cómo esté programado el videojuego y de lo que nos permite hacer. ‘Cyberpunk 2077’ nos permite cambiar esos niveles de HDR de la pantalla de la consola, pero el resultado tampoco es que varíe demasiado entre el predeterminado y el ajustado.

El acabado es brillante y ver reflejos es sencillo

El panel es vistoso, pero por la saturación del mismo, no por el HDR. En el dock, el propio ‘Cyberpunk 2077’ es el que mejor aprovecha esa compatibilidad con HDR, pero otros como ‘Breath of the Wild’ se ven excesivamente lavados, con falta de contraste. Esto parece un fallo de programación por parte de Nintendo, ya que ‘Mario Kart World’, con los niveles de alto rango dinámico bien calibrados en el televisor, sí ofrece un resultado a la altura.

Es de esperar, y es necesario, un parche por parte de Nintendo para arreglar esa compatibilidad con HDR en algunos de sus juegos, pero lo más curioso es que, precisamente, sea ‘Breath of the Wild’, que tiene un parche de mejora para Switch 2, el que ofrezca los peores resultados con HDR.

Por mi parte, y sabiendo que una consola es un compromiso entre prestaciones/precio, no echo de menos un OLED porque no considero que tengamos un mal LCD entre manos, pero es evidente que una futura versión con ese panel OLED hará que todos los juegos ganen en contraste y profundidad.

El HDR en modo televisor funciona mucho mejor

Pero sí, una futura revisión que incluya un panel OLED permitirá contar con un contraste mayor y unos negros profundos. En el día a día, no es algo que moleste o se note demasiado, pero en títulos que sean muy oscuros, y si juegas en una habitación con las luces apagadas, es evidente que los negros no son negros: son grises.

La foto lo exagera un poco por las condiciones, pero sirve para hacerse una idea:

Arriba, brillo máximo. Abajo, mínimo

En la parte inferior de la pantalla tenemos la pareja de altavoces. Recomiendo jugar con auriculares por cable o Bluetooth, pero al menos no son tan pobres como los de la primera Switch.

El protector de plástico

Un elemento fundamental de la pantalla es uno que también ha despertado polémica: una lámina de plástico. Las pantallas de Nintendo Switch y Lite era de plástico y marcarlas era facilísimo, pero romperlas no tanto. Las de Switch OLED y Switch 2 son de cristal, pero encima tienen una película que, según Nintendo, no debes quitar.

El acabado del panel es brillante

En el manual, la compañía expone que es “una película diseñada para evitar que se desprendan fragmentos en caso de sufrir algún desperfecto”, con un “no la retires” como colofón. No estamos hablando de una parte de la pantalla, como sí podría ser el plástico de los primeros móviles plegables, sino un simple protector.

Es algo diseñado para que, en caso de que la pantalla estalle, no se desprendan fragmentos con los que te puedas cortar, pero si se retira, no se daña la máquina (otra cosa es, en caso de mandarla al servicio técnico, si Nintendo te la aceptaría). Tengo que decir que se marca con facilidad y nuestra unidad de análisis, simplemente metiéndola y sacándola del dock, ya se ha arañado.

'Breath of the Wild' en la pantalla de Switch se ve de forma correcta, pero en el televisor los colores son más planos

No son ‘rayones’ profundos, pero están ahí. Lo que se marca es el plástico, ojo, el cristal sigue intacto, y lo que he hecho en mi consola es comprar un cristal templado que he pegado encima de esa película plástica. También podría haber quitado el plástico y pegado el cristal sobre la pantalla, pero bueno.

Y esto tiene un nombre. Se trata de una película de butiral de polivinilo, o PVB, que es un elemento clave del vidrio laminado como el que vemos en televisores, parabrisas de coches o smartphones. Se sitúa entre dos láminas de cristal, como un sandwich, pero Nintendo lo ha colocado en la capa exterior de la pantalla.

Sistema continuista. Almacenamiento escaso

Vamos con el software de Switch 2. Aquí lo cierto es que tampoco hay mucho que contar más allá de los detalles interesantes que hay que destacar sobre la señal de vídeo y las tarjetas de memoria, pero lo abordaremos más adelante. Si vienes de una Nintendo Switch, el cambio a una Switch 2 es extremadamente natural.

El lenguaje de color es idéntico, el dock en la parte inferior del menú es calcado porque Switch 1 también se actualizó para mostrar los iconos de GameShare o de las tarjetas virtuales y los atajos, controles y ubicación de cada elemento está exactamente en el mismo lugar.

Hay algunas diferencias, eso sí. Cuando inicias Switch 2, te da la posibilidad de trasladar los datos de una Switch y, si eliges no hacerlo en ese momento, no podrás hacerlo más adelante. Tendrás que reiniciar la Switch 2 a los valores de fábrica para que te vuelva a dar la opción. Más allá de eso, en el proceso de configuración te pedirá actualizar para poder utilizar los juegos y… listo, ya estás dentro.

En el apartado de configuración, hay algunas opciones extra relacionadas con elementos nuevos de la consola, como alguna pestaña más en el apartado de ‘Energía’ o la posibilidad de cambiar rápidamente las funciones de los botones A y B. Esto en Switch 1 se puede hacer, pero hay que remapear los Joy-Con y no es tan inmediato.

Y hay cambios menores aquí y allá, como en el Álbum. En Switch 1, era engorroso pasar las capturas a un móvil porque tenías que estar escaneando un QR cada vez que querías hacerlo, pero si aquí tienes una cuenta de Nintendo Online asociada., ya aparece una barra lateral que permite sincronizar las imágenes que quieras con la app del smartphone.

No es nada revolucionario y el sistema sigue funcionando a la misma velocidad, pero son mejoras aquí y allá que ofrecen una mejor calidad de vida. Y es un sistema simple, sencillo y que no se complica con muchos submenús. Simplemente, funciona.

El nuevo dock, a diferencia del de la original, tiene un ventilador y puerto Ethernet

Ahora bien, hay elementos que, incomprensiblemente, no se han añadido. Puede que sean de mayor o menos importancia dependiendo de cada usuario, pero voy con ellos. El primero es que, teniendo dos USB-C, una de las cosas que probé fue el conectar el cargador a cada uno de ellos mientras, en el contrario, conectaba un cable USB-C a HDMI. ¿Para qué? Pues porque me parece muy útil para viajar y tener una consola de sobremesa sin tener que llevar el dock.

Aunque con el dock se añada ese extra que escala la imagen, habría estado genial poder ir con dos cables nada más, pero no: sin el dock, Switch 2 no ofrece señal HDMI. Al menos con los cables que he probado. Luego está el tema de una ausencia que llevamos años viendo en Xbox Series X y PS5: el inicio rápido de los juegos.

Puedes conectar el mando Pro de la primera Switch sin problema

Una de las mejores características de esas consolas es cómo congela el estado de los videojuegos. Podemos estar jugando a un título, cambiar a otro y volver al primero justo en el punto en el que lo dejamos la vez anterior. Incluso funciona apagando la consola en algunos títulos. Con la velocidad de memoria de Switch 2, esperaba ese reinicio rápido, pero no: si sales de un juego, toca volver a comerte todos los menús de nuevo. El reinicio rápido únicamente funciona si no cierras el título.

Y, hablando de memoria, ya es conocido que Nintendo Switch 2 sólo es compatible con las tarjetas microSD Express. Este tipo de tarjetas -más caras- son más rápidas y necesarias para el streaming de datos en los juegos nuevos o que descarguemos de la Store, pero esperaba que las anteriores fueran soportadas para instalar títulos de Switch 1, por ejemplo. Y no, no es así.

Cuando conectamos una tarjeta que no sea microSD Express, la consola nos avisa y esa tarjeta es… inútil. Y para esos juegos de Switch 1 habría venido genial, ya que pese a los 256 GB internos de Switch 2, el espacio no abunda.

El almacenamiento se queda muy escaso. El peso de los juegos es considerable

El problema es que los juegos ocupan mucho, los parches de mejora, como el de ‘Breath of the Wild’, también (unos 10 GB teniendo el juego en físico), y te vas a ver más de una vez gestionando el almacenamiento. Si la velocidad de descarga por Wi-Fi fuera más rápida, no estaría tan mal, pero la verdad es que los juegos tardan en descargar más de lo que deberían incluso con 1 GB de conexión. No puedo decir si es fallo de la consola o saturación de los servidores debido al éxito inicial de Switch 2, pero descarga más lento de lo que debería, también por cable.

Como digo, hay elementos más importantes que otros. Que no ofrezca señal al televisor sin el dock no me parece mal, pero que no tengamos el sistema de reanudado rápido, sí. Y que el almacenamiento se quede escaso debido al peso de los juegos en un sistema en el que tantos están apostando por el formato Game Key Card, también. Sobre esto, no podemos decir mucho, ya que no tenemos ningún juego en este formato que llega para dar algo más de versatilidad al clásico ‘Code in a Box’.

Detalle de los pines de conexión y del sensor óptico

Sobre el modo 'Discord' de la consola, con botón exclusivo para ello en el Joy-Con derecho y siendo una función de pago, no tengo mucho que contar. Podemos unirnos a un chat con amigos de manera muy fácil, hablar con ellos y ver su pantalla, pero esa pantalla se ve a una velocidad bajísima (¿unos 10 fps?) y, como digo, es de pago: el primer año es gratuito, pero sin Nintendo Switch Online, no funciona y tendremos un botón en el mando que no servirá para nada.

Chip Nvidia misterioso que confía mucho en DLSS

Hablar del hardware de Nintendo Switch 2 es complicado. Nintendo ha desgranado multitud de detalles de la consola, pero precisamente del SoC no ha dicho mucho más allá de que es un “procesador personalizado fabricado por Nvidia”. La propia Nvidia no ha dicho gran cosa de este chip al margen de que es una “maravilla tecnológica” o que tiene núcleos dedicados a la inteligencia artificial.

A falta de especificaciones, frecuencias y saber qué versión de DLSS utiliza, porque es evidente que emplea alguna técnica de escalado de imagen (y puede que hasta de generación de fotogramas), son los juegos de lanzamiento los que nos ‘hablan’ del poder del SoC.

‘Cyberpunk 2077’ no es sólo un ejemplo de lo bien que se puede aprovechar Switch 2 para tener un montón de formas de jugar, sino como ejemplo de lo que el chip de Nvidia puede ofrecer con un buen trabajo por parte de los desarrolladores. Este apartado va a ser muy visual.

Contextualizar la potencia de Switch 2 es complicado. Los rumores apuntaban a una máquina que iba a ser similar a una PS4 Pro, pero también había quien pensaba que sería inferior al poder de la anterior consola de Sony. Al final, Switch 2 es como una PS4 Pro de bolsillo, con algunos elementos superiores gracias, sobre todo, al DLSS de Nvidia.

Es lo que permite escalar a imágenes 1080p en modo portátil y 4K en modo dock manteniendo una muy buena nitidez, pero partiendo de una resolución baja que permite subir apartados visuales sin lastrar el rendimiento.

En algunas comparativas ya se ha demostrado que este juego presenta incluso mejores elementos, como algunas texturas, en Switch 2 frente a la versión de Xbox One S, lo que habla muy bien de un sistema que consume apenas 19 W en los juegos más exigentes y en modo dock.

‘Cyberpunk 2077’, además, cuenta con dos modos visuales tanto en dock como en modo portátil. Tenemos ‘Calidad’ (1080p tanto en portátil como sobremesa a 30 fps) y ‘Rendimiento’ (1080p en dock, 720p en portátil a 40 fps), y aunque en la pantalla de la máquina se disimule algo más la resolución debido a que hay una mayor cantidad de píxeles, jugando en un televisor 4K, el modo rendimiento es claramente borroso.

Es un juego que en ‘Calidad’ se disfruta muy bien porque el rendimiento a 30 fps es bastante estable y, siendo un título tan ligado al apartado visual, es como más se disfruta.

Pasando a otros como ‘Hogwarts Legacy’, tenemos un salto generacional respecto a la versión de Nintendo Switch. Todos los elementos, incluido el rendimiento, han mejorado en la versión para la nueva consola y el nivel visual es similar al de PS4 Pro. Es un juego muy pesado que no es el mejor optimizado, por lo que es un logro en este sistema.

En este título, sin embargo, vemos algunas carencias de Switch 2 como es la velocidad de memoria. El juego, en formato digital instalado en la memoria interna, tiene tiempos de carga más cortos que los del HDD de PS4 Pro, pero más lentos que los de Xbox Series S.

Además, las puertas del castillo esconden la carga de nuevas zonas y, mientras en Series S la apertura es automática en cuanto nos acercamos, en Switch hay una pequeña carga de unos dos segundos entre zona y zona.

No se para el juego, pero sí aparece un circulito que muestra que está cargando. Pese a esto, se juega muy bien tanto en modo portátil como en sobremesa.

Esta calidad visual va a depender mucho del juego, la optimización y el motor gráfico. Por ejemplo, ‘Street Fighter 6’ se ve de maravilla, similar a una Xbox Series S y títulos como ‘No Man’s Sky’ o ‘Fortnite’ suponen otro salto generacional comparado con la versión de la Switch original.

Hay potencia en el nuevo chip, sí, pero sobre todo se nota la mano del DLSS. En juegos como ‘Cyberpunk 2077’ en modo rendimiento, si movemos rápidamente la cámara, vemos ‘sombras’ en los elementos que se mueven que denotan que la inteligencia artificial está trabajando para escalar la imagen. Será cuestión de ir puliendo las herramientas y, también, de ver hasta qué versión de DLSS actualiza Nvidia este chip.

La base es buena y no hay motivo para que muchos juegos que están llegando a Xbox Series y PS5 no aterricen en la nueva consola de Nintendo.

Ahora bien, ¿y los juegos de Nintendo? La compañía japonesa es la que hace magia con su hardware y es algo que ha demostrado en cada generación. Aquí no es distinto y el mayor exponente es ‘Mario Kart World’. Comparando lado a lado con la versión anterior, ‘Mario Kart 8 Deluxe’ en Switch 2, el salto puede no parecer muy grande si vemos las imágenes en una pantalla pequeña, pero a la resolución original, el texturizado, las sombras y otros elementos visuales ganan enteros.

Tanto en dock como en portátil se mueve a 60 frames por segundo, la distancia de dibujado es buena y tiene un LOD muy cercano, pero a la velocidad que vamos, es complicado de percibir. Es un juego que se ve genial en ambos modos y saca mucho partido a los colores vivos del panel LCD.

Por otro lado, tenemos los juegos de Switch 1 que reciben una mejora en Switch 2. Es algo que va de la mano de un pago de 9,99 euros en el caso de los dos ‘The Legend of Zelda’, entre otros, pero depende totalmente de los desarrolladores (el de ‘No Man’s Sky’ es gratuito, por ejemplo).

Y el cambio más notable que hemos percibido tomando ‘Breath of the Wild’ como ejemplo es el aumento de resolución general, rendimiento a 60 fps muy sólidos y mayor resolución en texturas y sombras.

No hace que el juego de un salto brutal, pero sí es una mejora significativa en ambos modos respecto al título de Switch. Por otro lado, y para contextualizar un poco más, una comparativa de una de las escenas iniciales de 'Cyberpunk 2077' en Steam Deck vs Switch.

La calidad en la consola de Nintendo me parece superior, pero sobre todo se aprecia una diferencia en cuanto a decisión artística sobre la iluminación:

Retrocompatibilidad

Las mejoras en juegos de Switch 1 no se limitan a los parches de pago. En la Store, hay ciertos títulos que se anuncian con mejoras para la nueva consola vía parche gratuito.

No son tan profundas como en el ‘Zelda’, pero por ejemplo tenemos ‘Super Mario Odyssey’, ‘New Super Mario Bros. U Deluxe’, ‘The Legend of Zelda: Links Awakening’ y otros cuantos más de Nintendo con parches que mejoran resolución, añaden HDR en algunos casos y compatibilidad con la función GameShare en otros.

¿Hasta qué punto se nota ese aumento de resolución? Pues, básicamente, los juegos pasan de estar borrosos a ser completamente nítidos. Parece mentira como títulos con tanto tiempo a sus espaldas como ‘Super Mario Odyssey’ se mantienen tan bien con un simple aumento de resolución.

Pero la mejor noticia es que el rendimiento también mejora en juegos que no tienen ningún tipo de parche. Ya hablé de esto hace unos días, sobre cómo la retrocompatibilidad de Switch 2 es una de sus mejores noticias, y lo que se consigue con el chip de la nueva máquina es que, todo aquel juego que tuviera el frame-rate desbloqueado en Switch y se arrastraba en aquella consola, ahora va como la seda.

El mejor ejemplo es ‘Batman Arkham Knight’. En la primera Switch, el rendimiento era bochornoso, haciendo que el juego fuera injugable, sobre todo, en las fases de conducción. Ahora, va simplemente como debe ir. Pasa con todos los juegos que he probado de Switch que no llegaban a los 30 fps, siendo ahora perfectamente disfrutables.

Y, si bien en rendimiento hay una mejora evidente, en calidad visual ocurre al contrario: los juegos que antes tenían una resolución baja en Switch, se siguen viendo borrosos en Switch 2, sobre todo en modo portátil.

Cuando tenemos un título que funciona a resoluciones tan bajas como 360p -el caso de ‘Xenoblade Chronicles 2’-, una pantalla a 720p puede disimular la baja resolución. En el caso de Switch 2, con un panel más grande y con más resolución, la cosa cambia y esos píxeles ‘grandes’ se ven aún más grandes’.

No son tantos los juegos que estaban en ese límite tan inferior de resolución, pero hay que mencionarlo. Con lo que me quedo es con que el rendimiento experimenta una evidente mejora en la nueva máquina.

Los juegos que se veían borrosos en Switch, se ven más borrosos aquí. Eso sí, se juegan mucho mejor por el aumento de rendimiento

Ventilador/temperatura

Algo esencial en un sistema como este es dotarlo de un chip que no se caliente demasiado para que no consuma más energía y para que el ventilador activo no drene la batería simplemente intentando bajar grados al chip.

Aquí tengo que decir que me parece un buen trabajo de Nvidia con un Tegra que, sin estar construido en una litografía puntera, mantiene a raya las temperaturas. Medidas de forma externa, en el punto en el que se encuentra el ventilador no se superan los 39º con ‘Cyberpunk 2077’ tanto en la pantalla como en la trasera.

Jugando en modo híbrido, el ventilador no se escucha en una habitación que ya ronda los 28º. En el dock, la cosa cambia. Con la habitación totalmente en silencio, es fácil escuchar el soplido del dock. Hablamos de que tanto el dock como la consola tienen un ventilador, pero con algo de murmullo, el ventilador no se escucha.

Cuando más lo vas a oír es si estás jugando de noche y tienes una pantalla de carga en un juego o si estás jugando en modo televisor y cambias al modo portátil. La consola tarda unos segundos en disipar el calor del SoC y estabilizarse en unas rpm bajas en el modo portátil.

Sobre el consumo, Nintendo asegura que, con Wi-Fi, resolución 4K y ‘Mario Kart World’, consume 19 W en el juego y 8 W en el menú de la consola. En mis pruebas, el consumo ha sido de 17,2 W y 8,72 W, respectivamente. 14 W con ‘Hogwarts Legacy’ y, con ‘Cyberpunk 2077’, 18,97 W. Muy en la línea de lo que estima Nintendo. En reposo, Nintendo Switch 2 consume apenas 3 W si no está cargando la consola, en cuyo caso consume unos 13 W.

Autonomía y el compromiso de la potencia

Si bien Nintendo no ha ofrecido dato alguno sobre el chip de Nvidia, sobre la batería sí han sido algo más generosos. También precisos, y no son buenas noticias. La compañía confirmó que la batería tiene una capacidad de 5.220 mAh. Según las estimaciones de Nintendo, esto da para entre dos horas y seis horas y media de juego y apunta que “depende de los títulos y las condiciones de uso”. Incluso con las estimaciones, que suelen ser generosas, es mucho menos que la generación anterior.

Nos hemos lanzado a probar varios juegos exigentes de Switch 2 durante una hora, así como un par pertenecientes a Nintendo Switch. Uno es ‘Mario Kart 8’ para ver cuánto más consume la nueva entrega frente a la anterior, el otro es un juego indie 2D como ‘Dead Cells’.

Los resultados, con Wi-Fi activado y modo de brillo automático alto, son los siguientes:

Aquí, podemos ver que los juegos de Nintendo Switch son los que mejor tratan la batería porque son los que menos recursos consumen, en especial los títulos con una menor carga por parte del procesador y GPU.

En el otro extremo están los juegos exclusivos de la nueva máquina. Tras una hora de juego, ‘Mario Kart World’ nos deja con un 64% de la batería, por lo que es fácil escalar a las tres horas de juego más o menos. ‘Hogwarts Legacy’ nos deja con un 69% restante y ‘Cyberpunk 2077’ es, de forma nada inesperada, el más tragón: nos queda un 52% de batería tras una hora de juego en modo ‘Calidad’.

En un viaje de dos horas con ‘Cyberpunk 2077’, te comes la batería, por lo que no es mala idea tener una power bank para esas situaciones. Esta prueba se ha hecho con el brillo casi al máximo, pero en modo "automático", que no es el máximo total de la consola y no son buenas cifras: la batería va a ser un compromiso importante en este sistema.

Sobre la carga, aunque Nintendo afirma que requiere unas tres horas para el 100%, por mis pruebas con el cargador de 60 W incluido en la caja, en dos horas tienes el 100%.

Es una carga muy lineal (recupera el 13% más o menos cada diez minutos) por cualquiera de sus dos USB-C (cargan a la misma velocidad) y es el último 10% el que estira más la carga.

Puede ser una cuestión de protección de la batería, aunque en el menú de configuración tenemos la posibilidad de limitar la carga hasta el 90% para tal fin. Recomiendo activarla, ya que es un dispositivo que va a estar en constante carga y, cuanto más mimemos la batería, mejor.

Nintendo Switch 2, la opinión de Xataka

Llegamos al final del análisis de Nintendo Switch 2 y la sensación que tengo desde que empecé a probar la consola es que no es una revolución, sino un relevo generacional. A esta máquina se le ha pedido que sea innovadora, pero con más de 152 millones de Switch vendidas, Switch 2 no necesitaba reinventar la rueda.

Aquí, Nintendo ha visto cuáles eran los puntos en los que la anterior consola se estaba quedando atrás no respecto a sus compañeras de generación, ya que Switch está en una competición totalmente diferente, sino respecto al segmento tecnológico, y los ha pulido con tecnología actual.

Eso implica compatibilidad con contenido HDR y VRR, resoluciones más altas tanto para el televisor como en la pantalla de la portátil, dispositivos con un acabado más premium y, sobre todo, con potencia suficiente como para marcar ese salto generacional. El sistema de generación escalado de imágenes de Nvidia se antoja como una característica técnica esencial.

Switch 2 es una máquina que se siente superior en casi todos sus apartados a las versiones anteriores, y es eso, una nueva generación que apuesta por la filosofía de PlayStation: nuevo número, más potencia y poco más. Incluso se han contenido a la hora de introducir elementos diferenciadores, como el sensor IR infrautilizado en la primera Switch.

No es perfecta, ojo, y la ausencia de un sistema de reanudado rápido de juegos como hemos visto en otras consolas, problemas en HDR en algunos juegos o la incompatibilidad con tarjetas microSD no Express incluso en juegos de la generación anterior que no necesitan tanta velocidad. Sumado al interés que hay por dejar a un lado el formato físico, puede hacer que más de un usuario arquee la ceja.

La autonomía tampoco es buena y títulos como 'Cyberpunk 2077' son un ejemplo perfecto de cómo esos juegos más exigentes van a drenar una batería que es mayor que la de la generación anterior, sí, pero que tiene que alimentar un sistema y, sobre todo, unos juegos más tragones que los de la pasada generación.

Sin embargo, como usuario de Switch desde el primer día, esperaba este cambio en materiales, dimensiones y, sobre todo, potencia. Eso sí, veremos cómo evoluciona con el tiempo y qué tipo de experiencias traerán los desarrolladores gracias al nuevo Tegra, ya que el campo de juego de Switch 2 es mucho más complejo que el de su antecesora: ahora el mercado de PC consolizados es enorme… y salvaje. Y no paran de sumarse contendientes.

Nintendo sigue teniendo en sus exclusivos la gran baza para atraer usuarios, pero desde luego, el camino no está tan despejado como lo estaba en 2017. Pese a esto, como pieza de hardware y nueva generación, Switch 2 es, justamente, lo que debía ser.

Cuestión aparte es si vale la pena cambiar de una Switch a una Switch 2. Si vienes de un modelo original u OLED, tengo claro que sí. Pero si eres un jugador más de portátil y tienes una Lite, me esperaría a una posible revisión más portátil o a esa versión OLED que, al menos en el primer modelo, llegó con una mejora importante en la autonomía.

