Qué es el 'Joy-Con Drift' y qué ofrece Nintendo para reparar este problema con los controles de la Switch

Desde hace meses, algunos usuarios de Nintendo Switch están teniendo problemas con sus Joy-Con. Es lo que se conoce como el 'Joy-Con Drift'. Toques accidentales, fallos de conexión..."tengo dos sticks sin usar porque hacen lo que les da la gana", nos comenta un usuario afectado. Esto es todo lo que ocurre con los Joy-Con de la Switch y la respuesta que ha dado Nintendo para solucionar el problema.

No se trata de un problema que afecte a todos los Joy-Con, aunque sí está bastante extendido y hay numerosos casos donde ocurre, desde hace al menos casi un año. Según describe TheVerge, ocurre más con los sticks izquierdos que con los derechos. Y es que pese a no tocar los controladores, a veces el juego se mueve solo.

"Tengo al personaje quieto por ejemplo y la cámara se va sola para los lados o se mueve el personaje aunque no toque los mandos. No es que ocurra constantemente pero sí lo suficiente para que resulte molesto", nos explican. Un problema realmente molesto y que interfiere directamente con el control del juego.

Nintendo admite las pulsaciones fantasma con los Joy-Con de la Switch

Ahora Nintendo ha reconocido el problema y promete una solución. Hasta la fecha, únicamente si estabas en garantía podías acudir a Nintendo y que te los cambiaran. Sin embargo, Nintendo ha emitido un comunicado donde explica que podemos contactar con el soporte técnico en caso que nos ocurra el 'Joy-Con Drift':

"En Nintendo, nos enorgullecemos de crear productos de calidad y estamos continuamente mejorándolos. Somos conscientes de informes recientes de que algunos controladores Joy-Con no responden correctamente. Queremos que nuestros consumidores se diviertan con Nintendo Switch, y si algo no cumple con este objetivo, siempre les recomendamos que visiten http://support.nintendo.com para que podamos ayudar".

Como informa Vice, Nintendo reparará gratis los Joy-Con con este problema e incluso no será necesario tener la garantía activa para la reparación. De hecho, en caso de que previamente se haya reparado un Joy-Con por este tema y se haya pagado, se podrá solicitar una devolución.

Se desconoce la causa, pero Nintendo ya ofrece soporte oficial

¿Cuál es la causa de este problema con los Joy-Con? Todavía no hay una explicación oficial, pero podría ser una combinación de varios factores. En primer lugar está el polvo, que podría introducirse en el interior del stick y generar los toques accidentales. Otras teorías son que los conectores podrían estar mal ensamblados.

Tampoco hay una solución clara, por lo que nuestra recomendación es seguir la información ofrecida por Nintendo y acudir al soporte de la compañía. Nintendo ya ha reconocido el problema y previsiblemente ofrezca una solución rápida y gratuita pese a que la garantía de la Switch ya haya pasado.

Pese a que enviar un accesorio a reparar no es muy gratificante, al menos ya tenemos la confirmación que Nintendo nos escuchará y admitirá que algo no ha funcionado como debería. Ahora solo queda esperar que la marca haya arreglado estos problemas en las nuevas Nintendo Switch 2019 y Lite, donde los controles no son extraíbles.

Desde Xataka hemos contactado con Nintendo España para conocer más detalles sobre su aplicación. Actualizaremos cuando obtengamos más información

