Nintendo anuncia una nueva Nintendo Switch con hasta 9 horas de autonomía

La semana pasada llegaba la Nintendo Switch Lite y ahora llega la nueva Nintendo Switch 2019. Una actualización del modelo original que no solo mejora la autonomía, sino que prácticamente la dobla. De las 2,5-6,5 horas del modelo original a las 4,5-9 horas de uso en el nuevo modelo. Es el principal cambio que vamos a encontrar entre ambos modelos, y en cierto sentido una confirmación de que no tendremos una Nintendo Switch Pro de momento.

Sin aparentes cambios aparte de la autonomía

No busques cambios, porque no los vas a encontrar más allá de la autonomía. Según ha indicado Nintendo, este nuevo modelo sólo se diferencia con respecto al anterior en la duración de la batería. Para poner los dos modelos en comparación, Nintendo explica que el modelo original podía variar su autonomía entre las cuatro horas y media y las nueve horas teóricas. En este caso la duración mínima será de cuatro horas y media y máxima de nueve horas.

Como siempre, dependerá del juego al que se esté jugando y los recursos que consuma. Ponen como ejemplo 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', juego que permitía una autonomía de tres horas en el modelo original y que en el nuevo modelo se extiende hasta las cinco horas y media.

Cómo ha conseguido Nintendo aumentar tanto la autonomía sigue siendo una incógnita. El tamaño de la consola no ha variado, por lo que o se han reducido los componentes internos de forma drástica para dejar espacio a la batería o se ha mejorado el procesador utilizado. Todo apunta a que es la segunda opción, falta por ver si este nuevo procesador simplemente mejora la eficiencia o también aporta algo más de potencia.

Nueva Nintendo Switch 2019 en sus dos colores disponibles.

Nintendo ya comentó que no veríamos nuevos sistemas aparte de la Nintendo Switch Lite este año. Esa rumoreada Nintendo Switch Pro parece ser que de momento no va a llegar. No significa eso que no se puedan actualizar consolas ya existentes, como ha sido el caso de la Nintendo Swtich.

Precio y disponibilidad de la nueva Nintendo Switch (2019)

El nuevo modelo de Nintendo Switch se lanzará a principios de septiembre de este año. No tenemos cambio en el precio tampoco, que se mantiene en los 314,95 euros oficiales. Para diferenciarse del modelo anterior su caja será de color rojo en vez del rojo-blanco que teníamos hasta ahora. Ante la duda, el modelo original tenía el código HAC-001, esta nueva Nintendo Switch con más batería tendrá el código HAC-001(-01). La Nintendo Switch (2019) está disponible con los Joy-Con azul/rojo o con los Joy-Con grises.

Nuevos Joy-Con en los nuevos colores disponibles.

Nintendo también ha aprovechado para lanzar una serie de Joy-Con nuevos. El cambio es simplemente estético. Los nuevos modelos están disponibles en color Azul/amarillo neon y en púrpura/naranja neon. Estos nuevos Joy-Con se podrán adquirir (al menos en Estados Unidos) por 79,99 dólares a partir de octubre.

Vía | @Nibellion