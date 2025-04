Nintendo no ha dicho si la Switch 2 utiliza IA para llegar a 4K UHD y 60 Hz. Esta es nuestra apuesta

La tecnología de reconstrucción de la imagen mediante inteligencia artificial (IA) ha llegado al mundo de los videojuegos para quedarse. La utilizan NVIDIA, Intel y AMD en sus tarjetas gráficas para PC. La usan Sony y Microsoft en sus consolas de sobremesa. Y, aunque Nintendo no ha oficializado nada, al menos aún, acerca de si Switch 2 también la utiliza, podemos estar seguros de que es así. El hardware de esta máquina híbrida lo requiere.

Antes de seguir adelante merece la pena que repasemos brevemente lo que sabemos acerca de las especificaciones de la nueva consola de Nintendo. Su pantalla recurre a un panel LCD de 7,9 pulgadas con resolución Full HD (1080p) capaz de trabajar con una frecuencia de refresco máxima de 120 Hz y compatible con contenidos HDR y refresco adaptativo (VRR). Ninguna sorpresa hasta aquí. No obstante, el siguiente componente en el que merece la pena que nos fijemos es su SoC.

La pregunta no es si Nintendo usa IA. Es qué calidad tiene la de Switch 2

Nintendo no es muy dada a hacer públicas las especificaciones detalladas de su hardware, pero sabemos que el SoC de Switch 2 ha sido diseñado por NVIDIA, y probablemente se trata de un chip derivado de uno de los últimos modelos de la familia Tegra conocido como T239. Presumiblemente este SoC aglutina 8 núcleos ARM A78C para la CPU, una GPU con una cantidad indeterminada de núcleos CUDA (posiblemente cuenta con unos 1.500 núcleos de este tipo) y una interfaz de memoria de 128 bits.

El hardware de Switch 2 no es suficiente para renderizar de forma nativa juegos de última hornada a 4K UHD (2160p) y 60 FPS

Estas especificaciones no son oficiales, pero son muy creíbles. Y, lo que es más importante, no están nada mal para una máquina como Switch 2. Sin embargo, y esto es lo realmente relevante, este hardware no es suficiente para renderizar de forma nativa juegos de última hornada a 4K UHD (2160p) con una cadencia sostenida de 60 FPS. Ni siquiera a 30 FPS. Durante su presentación los de Kioto nos han enseñado 'Metroid Prime 4: Beyond' corriendo a 60 FPS sólidos en una Switch 2. Y también hemos visto 'Cyberpunk 2077', 'Elden Ring' y otros títulos triple A ambiciosos con un acabado aparentemente muy digno.

Para que esta consola híbrida sea capaz de entregar a un televisor una señal de vídeo con resolución 2160p y 60 FPS, o bien para mostrar imágenes 1080p a 120 FPS en su propia pantalla, necesita recurrir a la reconstrucción de la imagen mediante IA. De esto no cabe la más mínima duda, aunque Nintendo no haya hablado de ello. Una opción era que llegase a un acuerdo con NVIDIA para implementar su tecnología DLSS (Deep Learning Super Sampling), pero es razonable aceptar que el SoC de Switch 2 difícilmente podrá lidiar con las últimas iteraciones de la tecnología de reconstrucción de la imagen que han puesto a punto los ingenieros de la compañía liderada por Jensen Huang.

Sí, Switch 2 utiliza IA para reconstruir las imágenes de los juegos. Podemos estar razonablemente seguros de esto. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora nos invita a concluir que no se trata de DLSS, sino posiblemente de una tecnología algo menos ambiciosa presumiblemente desarrollada por la propia Nintendo. Lo creen en Digital Foundry. Y nosotros también lo sospechamos. Sea como sea hasta que no tengamos la oportunidad de probar con calma esta consola y los juegos que he mencionado en este artículo no podremos valorar con precisión sus capacidades gráficas.

