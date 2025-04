La Nintendo Switch 2 ya no es un juguete, es lo más cercano actualmente a la consola híbrida definitiva

Nintendo ha presentado la Switch 2, una consola que respeta el concepto original, pero que dista bastante de lo que nos ofrecía la primera generación. A Nintendo nunca le ha importado que la Switch fuera un juguete que movía juegos en resolución 720p: sabía que iba a vender igual.

Pero 2025 no es un año para lanzar una consola de escasa potencia, y la fotografía ha cambiado por completo. La Switch 2 ya no es una consola cuyas especificaciones se puedan ridiculizar. Es una portátil con alma de sobremesa. Pero una sobremesa de verdad.

Un corazón de NVIDIA. La Nintendo Switch original tenía un procesador Tegra de NVIDIA, el mismo de la NVIDIA Shield. Esta generación repiten fabricante de procesador y, aunque no han trascendido detalles técnicos sobre el mismo, vuelve a contar con un Tegra.

Uno capaz de mover gráficos de hasta 1080 120 FPS en la consola, y de 4K 60 FPS en modo sobremesa. En otras palabras, la Switch por fin tiene una resolución digna para competir con los mejores. Las consolas de primer nivel como Series X y PS5 soportan 120 FPS pero, siendo realistas, el catálogo que soporta esta tasa de refresco es mínimo. 4K 60p es el estándar, y Switch por fin lo cumple.

Un catálogo de nivel. 'Star Wars: Outlaws', 'Cyberpunk' o 'The Duskblood' son solo algunos ejemplos de una nueva era para Switch. Una en la que la consola que en su día fue un juguete puede mover juegos triple A. Faltará comprobar cómo queda en las comparativas frente a PS5 y Xbox One X (será especialmente interesante compararla con One S), pero sin duda hay una clave aquí: por fin es hora de comparar la Switch con una consola de sobremesa.

A esto hay que sumarle tanto la retrocompatibilidad con juegos de Switch 1 como las capacidades de emulación a las que se suma ahora GameCube.

Precio triple A, para juegos y consola. 90 euros. Es el precio que tendrá 'Mario Kart World' para Nintendo Switch 2. El resto de juegos podemos esperarlos sobre los 80 euros, 20 euros más que los clásicos 59,99 euros a los que podíamos comprar juegos para la primera generación.

Con un precio de 469,99 euros sin juegos, Switch compite directamente en la liga de las consolas más top del mercado. ¿La clave? Nintendo no va directamente a por ese mercado, tiene el suyo propio, y ahora tiene más argumentos que nunca para convencer.

Para casi todos. Comprar Switch 1 era lanzar un mensaje claro: importa Nintendo, no la calidad gráfica. Nintendo Switch 2 acaba por completo con esto, convirtiéndose ahora en la híbrida por excelencia para jugar a algunas entregas triple A (el catálogo inicial es y apunta a seguir siendo reducido), pero también a lo que hace a Nintendo seguir siendo Nintendo: sus títulos propios.

Para jugar a este tipo de entregas en consola portátil el precio es alto: rivales como la ROG Ally X se van a los 799 euros. Más potentes, sí. Sin la versatilidad de Switch, también.

Solo el tiempo determinará el éxito de esta nueva Switch. Lo que queda claro es que Nintendo ha entendido que el hardware y el rendimiento importa y, por fin, tenemos esa Switch que merecíamos.

