La Nintendo Switch 2 va a romper otra frontera psicológica para los videojuegos: cerca de los 100 euros por título

Se lleva tanto hablando de que 'GTA VI' costará 100 dólares que ya casi nadie se sorprende por la cifra. Es normal: los lanzamientos de los grandes títulos del sector a menudo rondan los 70 u 80 euros, y aunque el debate sobre esa subida de precios sin freno prosigue, hay algo que no vimos venir: un Mario Kart a 90 euros.

'Mario Kart World' para ricos. La presentación de la nueva Nintendo Switch 2 ha dejado un montón de debates abiertos, pero uno de ellos gira alrededor del precio de sus videojuegos. El primero de sus títulos exclusivos es un prometedor 'Mario Kart World' en el que los gráficos y las opciones son más llamativas que nunca, pero hay un problema: la edición física costará 90 euros.

Un nuevo listón. Los responsables de Nintendo lo han indicado claramente en la tienda oficial de la empresa, que distingue entre la edición digital (79,99 euros) y la física (89,99 euros). El otro gran juego de Nintendo para este lanzamiento, 'Donkey Kong Bananza', costará 10 euros menos en ambos formatos, y el mensaje es claro y cristalino: los exclusivos de Nintendo no van a salir nada baratos.

Si quieres mejores gráficos, toca pagar. Lo mismo ocurrirá con las remasterizaciones de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y 'Tears of Kingdom', que regresan con versiones mejoradas que aprovechan el nuevo y prometedor hardware de las Nintendo Switch 2. Si embargo para disfrutarlos no servirán los juegos que ya teníamos: habrá que comprarlos otra vez.

Un gancho para comprar la Switch 2 en formato 'pack'. También hay que tener en cuenta que habrá dos versiones de la Nintendo Switch 2. La primera, sin el 'Mario Kart World', costará 469,99 euros. La segunda, que incluye ese juego, costará 509,99 euros. Eso supone una diferencia de 40 euros, aunque no queda claro si la versión incluida es digital o física. Sea como fuere, el ahorro en el precio del juego es de al menos el 50%, una oferta muy suculenta que puede disparar las ventas de ese primer título exclusivo.

Son lentejas. Poco pueden hacer los jugadores en este caso, y aquí Nintendo actúa como un monopolio de facto porque sus juegos son absolutamente exclusivos y te encierran en el ecosistema de la firma. En otros videojuegos existe la posibilidad de optar por versiones de otras plataformas (PC, Xbox, PS5), pero con los exclusivos como 'Mario Kart World' solo hay una opción. Algo así pasó con la subida de precios de Game Pass, muy criticada hasta por la FCC pero que se ha implementado de todos modos.

Sony ya hizo lo mismo con la PS5. La llegada de la PS5 también marcó un antes y un después en el precio de los videojuegos. En aquella ocasión la firma dejó claro que el precio de los juegos AAA pasaría a ser de 80 dólares en sus versiones estándar.

Pero amigos, hay que tener en cuenta la inflación. Sin embargo las subidas de precio son hasta cierto punto razonables cuando los ajustamos a estos tiempos. Como se puede ver en la imagen, el precio promedio ajustado a la inflación de aquel momento deja claro que los de la PlayStation 5 estaban entre los más caros de los últimos 20 años, pero hubo tiempos aún peores.

Y encima, aranceles. La guerra arancelaria iniciada por la Administración Trump probablemente agrave el problema. China y México tienen un peso importantísimo en la fabricación de juegos en formato físico, y las medidas impuestas por EEUU probablemente provoquen juegos físicos más caros que nunca. Puede que Nintendo simplemente se haya adaptado a esta nueva y cara realidad.

En Xataka | El gran enemigo de la Nintendo Switch 2 no son las consolas de Sony o de Microsoft. Es el PC