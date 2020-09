PS5 tendrá retrocompatibilidad "con un 99% de los juegos de PS4", algunos títulos subirán a 80 euros y otros detalles de la presentación de Sony

Ya conocemos el precio de PlayStation 5, la fecha de lanzamiento y muchos de los juegos que llegarán con la nueva consola de Sony. Pero el evento de Sony también ha servido para conocer algunos detalles adicionales sobre la retrocompatibilidad de PS5 y el nuevo precio de lanzamiento de algunos juegos.

Es una de las grandes dudas que hay alrededor de PS5. ¿Podremos jugar a los títulos de PS4 en la PS5? Sony no ha ofrecido todavía todos los detalles, pero sí hemos conocido que gran parte de los juegos de PS4 será retrocompatibles con PS5.

Retrocompatibilidad de PS5

Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, en una entrevista con The Washington Post ha confirmado que la nueva PlayStation 5 será retrocompatible con "un 99% de los juegos de PS4".

El CEO de PlayStation, Jim Ryan, ha confirmado en el Washington Post que habrá retrocompatibilidad de miles de juegos de PS4 en PS5, el "99 por ciento" de los juegos. De todas maneras, no ha dado más detalles ni si llegarán todos con mejoras ni nadahttps://t.co/Qa8cKXMo8F pic.twitter.com/mmZRlH15Hz — Garrus (@SrGarrus) September 17, 2020

Durante la entrevista hablan de miles de juegos de PS4 que podrán utilizarse en PS5, sin especificar si deberemos tener la copia física o digital. Tampoco se ha explicado si estos juegos recibirán algún tipo de mejora gráfica por el hecho de reproducirse en la nueva consola.

Complementando esta retrocompatibilidad, Sony lanzará una colección de 18 juegos de PS4 retrocompatibles con PS5 de lanzamiento a través de Playstation Plus Collection. No ha aclarado si estarán disponibles para todos los suscriptores de Plus o será un extra. Sí se sabe que estarán desde el día de lanzamiento (19 de noviembre en España) y que incluirá títulos como 'God of War', 'Fallout 4', 'Uncharted 4' o 'Persona 5'.

Algunos juegos de PS5 subirán a 80 euros

Junto al lanzamiento de PS5 también se han dado detalles sobre los precios de algunos accesorios y juegos. Por ejemplo, el nuevo 'DualSense Wireless Controller' llegará por 69,99 euros. Estos son los juegos que estarán disponibles el mismo día de lanzamiento.

'Astro's Playroom', preinstalado en PS5.

'Demon's Souls': 79,99 euros

'Destruction All Stars': 79,99 euros

'Marvel’s Spider-Man: Miles Morales': 59,99 euros / 79,99 euros (Ultimate Edition)

'Sackboy A Big Adventure': 69,99 euros

En algunos casos como el 'Demon's Souls' de Bluepoint Games, el coste inicial de venta subirá a un nuevo escalón respecto a lo que teníamos en PS4, con un coste de unos 80 euros sin marcarse como edición coleccionista.

Este rango de precios también se aplicará a los títulos de los Sony Worldwide Studios, que se situarán entre los 49,99$ (59,99€) y los 69,99$ (79,99€). Como se aprecia, el cambio de dólares a euros provoca un incremento de 10 unidades, sin tener en cuenta la aplicación de los distintos impuestos de cada región.

Los juegos de Sony y su llegada al PC

Durante la conferencia se ha dado a conocer que títulos como 'Harry Potter: Hogwarts Legacy' llegarán a PS5, así como a Xbox Series X y PC. Pero se trata de juegos multiplataforma. En el caso de títulos como 'Final Fantasy XVI' se anunció que también llegaría a PC, pero posteriormente Square ha rectificado, según informa IGN.

Un caso similar ocurre con 'Demon's Souls', del que se dijo que también llegaría a PC además de PS5. Un "error" según ha explicado un representante de Sony, por lo que el juego de Sony Japan será por el momento exclusivo de PS5.

