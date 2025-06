Si la pregunta es a qué puedes jugar en Nintendo Switch 2 desde el día uno, la respuesta es: a todo esto

El auténtico núcleo de la experiencia con una consola: los juegos. Ya tenemos una Switch 2 en nuestras manos y ya estamos empezando a catar su catálogo, pero hay mucho más en el horizonte. Y aunque lo gordo, el resto de las exclusivas anunciadas por Nintendo en su momento, están por venir, de momento ya tenemos a nuestro alcance una buena selección de títulos. Estos son todos los juegos con los que puedes echar las primeras horas a los mandos de Switch 2.

Mario Kart World

El indiscutible plato fuerte del lanzamiento, que quizás tengas si lo has adquirido en pack con la consola. Está por ver hasta qué punto cautiva a los jugadores la idea del mundo abierto, pero en nuestras pruebas en primicia la verdad es que todo nos pareció 'Mario Kart' a la enésima potencia: diversión, perrerías, gráficos soberbios y todo enfocado a la accesibilidad, la inmediatez y el jolgorio.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Una demo técnica sobre las posibilidades y secretos de la consola, un poco al estilo del 'Astro Bot' de Playstation 5, pero también con un punto controvertido: cuesta 10 euros. Aún así, junto con 'Mario Kart' y hasta el mes que viene, es el único exclusivo first party de la consola en su lanzamiento.

Los últimos Zelda, en edición Switch 2

Los mejores juegos de Nintendo en los últimos años, en versiones gráficamente mejoradas. 'Breath of the Wild' y 'Tears of the Kingdom' tendrán resolución 60fps, texturas mejoradas... y la companion app 'Zelda Notes', que permite desde cualquier smartphone recibir ayudas para solucionar los múltiples desafíos de los juegos. Si los tienes, es buena idea acceder a esta mejora, y si te falta alguno, ni lo pienses.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Uno de los juegos que promete exprimir las especificaciones técnicas de la Switch 2, en una edición que incluye el juego principal y la excelente expansión Ghost Liberty. Las primeras impresiones que estamos teniendo son altamente positivas, con una edición libre de bugs y superior a las de otros dispositivos portátiles, como la SteamDeck.

Yakuza 0 - Director's Cut

Una nueva versión de esta revisitación de los orígenes de la franquicia, lanzada originariamente en 2015: gráficos mejorados, nuevas escenas, modo multijugador inédito y traducción al español. Toda la locura y la infinidad de opciones de los juegos de la serie, en una oportuinidad perfecta de retomar la franquicia.

Hogwarts Legacy

El juego más vendido del año pasado, en una edición de Switch 2 que no trae novedades (salvo el inevitable lavado de cara visual con respecto a la primera Switch), pero que presenta una nueva oportunidad de adentrarse en el mágico mundo de Harry Potter. Si se te escapó en su momento, aquí lo tienes de nuevo, para que lleves a la academia de magos en el bolsillo.

Fortnite

Un imprescindible de esta primera tanda de juegos dada su gratuidad, que incluye todos los extras de rigor y que además, al parecer, tiene un acabado técnico muy notable, y que lo pone a la altura de las versiones de PS5 o Xbox Series, con efectos visuales muy notables. Sumémosle la resolución a 60 fps y la posibilidad de jugar con los mandos ratón exclusivos de la consola y tendremos la mejor opción para jugar a 'Fortnite' en formato portátil.

Arcade Archives 2 RIDGE RACER

No es el nuevo 'Mario Kart', pero eh: uno de sus abuelos más significativos, un auténtico clásico de los arcades de conducción que data de 1993. Entre las mejoras, modo Time Attack y gráficos mejorados. El arte de un buen derrape, aquí y ahora. Y qué decir del musicote: otra dimensión.

Juegos de GameCube: 'The Legend of Zelda: Wind Waker', 'Soul Calibur II' y 'F-Zero GX'

Tres clasicazos de GameCube estarán disponible para todos los usuarios suscritos a Nintendo Switch Online con el paquete de expansión. El adorable Link cel-shading, violencia con espadas, velocidad furiosa... estos tres clásicos de la consola cúbica de Nintendo vienen con juego online en el caso de 'Soul Calibur' y 'F-Zero', y todos tienen gráficos mejorados y personalización de controles.

Fast Fusion

Desde luego, si lo tuyo son los arcades de conducción, Switch 2 tiene un catálogo imponente: a los mencionados clásicos y, por supuesto, 'Mario Kart World', se suma Fast Fusion, un exclusivo de Switch 2 claramente conectado con F-Zero o, más específicamente, con Wipeout. Hasta 4 jugadores simultáneos con un solo juego, velocidades de infarto, conducción futurista agresiva y una novedad: la posibilidad de crear nuevas naves combinando otras.

Y además...

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster: El JRPG clásico de Nintendo 3DS con gráficos renovados, nuevos contenidos y rediseño de interfaz

El JRPG clásico de Nintendo 3DS con gráficos renovados, nuevos contenidos y rediseño de interfaz Deltarune Chapters 1, 2, 3 y 4: Los esperadísimos capítulos 3 y 4 del aclamado nuevo juego del creador de 'Undertale'. Con los dos primeros también disponibles, claro.

Los esperadísimos capítulos 3 y 4 del aclamado nuevo juego del creador de 'Undertale'. Con los dos primeros también disponibles, claro. Fantasy Life i: La pequeña ladrona del tiempo: Mezcla de JRPG y simulación a lo 'Animal Crossing', en una secuela del popularísimo título de Level 5 que llega a Switch 2 con mejores gráficos y tiempos de carga reducidos.

Mezcla de JRPG y simulación a lo 'Animal Crossing', en una secuela del popularísimo título de Level 5 que llega a Switch 2 con mejores gráficos y tiempos de carga reducidos. Hitman World of Assassination - Signature Edition: Las tres aventuras del Agente 47 lanzadas entre 2016 y 2021, que están lejos de estar muertas, porque el nuevo contenido no deja de llegar. Incluye todos los DLCs.

Las tres aventuras del Agente 47 lanzadas entre 2016 y 2021, que están lejos de estar muertas, porque el nuevo contenido no deja de llegar. Incluye todos los DLCs. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Esta mezcla de hack'n'slash y tower defense es uno de los juegos de corte indie (aunque viene firmado por Capcom) más arrebatadores del año pasado.

Esta mezcla de hack'n'slash y tower defense es uno de los juegos de corte indie (aunque viene firmado por Capcom) más arrebatadores del año pasado. Nobunaga's Ambition: Awakening: Reedición con todos los extras incluidos de la última entrega de la saga de estrategia ambientada en el Japón feudal.

Puyo Puyo Tetris 2S: Sonic himself hace una aparición en este juego que incluye múltiples opciones para el juego competitivo y que propone la fusión de dos de los puzles más conocidos (y adictivos) de la historia.

Sonic himself hace una aparición en este juego que incluye múltiples opciones para el juego competitivo y que propone la fusión de dos de los puzles más conocidos (y adictivos) de la historia. Rune Factory Guardians of Azuma: Gestión de granjas y acción: choque de géneros aparentemente incompatibles pero que se dan cita en este juego que también tiene elementos de aventura gráfica... y juego de citas.

Gestión de granjas y acción: choque de géneros aparentemente incompatibles pero que se dan cita en este juego que también tiene elementos de aventura gráfica... y juego de citas. Sid Meier's Civilization VII: Última entrega de la aclamada saga de estrategia, que aquí adquiere el punto extra de tantos juegos de esta lista: posibilidad de juego portátil, pero con ratón

Última entrega de la aclamada saga de estrategia, que aquí adquiere el punto extra de tantos juegos de esta lista: posibilidad de juego portátil, pero con ratón Sonic X Shadow Generations: La remasterización del fantástico 'Sonic Generations' llegó el año pasado con una aventura nueva de Shadow, breve pero intensa, y perfecta para acompañar a la tercera película.

La remasterización del fantástico 'Sonic Generations' llegó el año pasado con una aventura nueva de Shadow, breve pero intensa, y perfecta para acompañar a la tercera película. Split Fiction: Uno de los juegos más aclamados de los últimos meses, diseñado para jugar a dobles y que tendrá todo el sentido del mundo con las posibilidades de los Joy-Con

Uno de los juegos más aclamados de los últimos meses, diseñado para jugar a dobles y que tendrá todo el sentido del mundo con las posibilidades de los Joy-Con Street Fighter 6 - Official Years 1-2 Edition: La imbatible franquicia de lucha de Capcom, y uno de los juegos que más al límite pondrá al hardware de Nintendo. Llega con todos los extras posibles y alguna modalidad de juego especialmente pensada para la consola.

La imbatible franquicia de lucha de Capcom, y uno de los juegos que más al límite pondrá al hardware de Nintendo. Llega con todos los extras posibles y alguna modalidad de juego especialmente pensada para la consola. Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars: Las dos primeras entregas del legendario JRPG Suikoden, remasterizadas en un formato ideal para nostálgicos.

Gate Rune and Dunan Unification Wars: Las dos primeras entregas del legendario JRPG Suikoden, remasterizadas en un formato ideal para nostálgicos. Survival Kids: Recuperación de la mítica saga de supervivencia Lost in Blue que triunfó en las portátiles de Nintendo, pero esta vez con niños protagonistas, y con pruebas y tareas adaptadas para ese tipo de público.

