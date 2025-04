Ya hemos probado 'Cyberpunk 2077' en Nintendo Switch 2. También 'Metroid Prime 4', 'Mario Kart World' y los 'Zelda' mejorados

La esperadísima Switch 2 está aquí, y no solo nos hemos podido enterar de todos los detalles técnicos, al mismo tiempo que el resto del planeta. Como todo el mundo, nos hemos sorprendido con las novedades del catálogo, nos hemos hecho preguntas sobre las peculiaridades del hardware y hemos arqueado las cejas con los precios. Pero además, hemos tenido ocasión de probar los primeros juegos de la consola, unos cuantos exclusivos y algunos ports, y estas han sido las sensaciones.

Como vais a poder comprobar, no hemos llegado a catar todas las novedades presentadas en el Direct. Por ejemplo, quizás la mayor sorpresa, puede más que los exclusivos de Nintendo, ha sido 'The Duskbloods', el juego deFromSoftware que saldrá de forma exclusiva (al menos temporalmente) en Switch 2, pero no estaba disponible para ser jugado, como muchos de los otros third-parties anunciados. Pero la mayoría (y desde luego, todo los de Nintendo) estaban a nuestra disposición, así que tenemos opiniones de primera mano.

Mario Kart World

Aunque la propuesta más intrigante de este nuevo 'Mario Kart' son sus posibilidades como mundo abierto, no hemos podido explorarla más que puntualmente (antes de que todos los jugadores se sumaran a una carrera, hemos podido zascandilear campo a través, con el único resultado de despeñarnos por un precipicio). Pero sí hemos jugado otros modos: un Grand Prix en competitivo local, una carrera contra el juego y un divertido modo contra más de veinte jugadores online, con un sistema frenético y trotón de checkpoints cada vez más exigentes.

Pocas diferencias hay de aspecto superficial y mecánica con el ya legendario 'Mario Kart 8' que arrasó en la anterior encarnación de Switch, pero la subida de potencia de la nueva consola es patente: efectos atmosféricos, trayectos con impresionantes cambios de niveles, detalles puntuales como hacer slides sobre superficies alargadas o circular por otras en horizontal... por supuesto, la suavidad y velocidad del juego es impecable, y aunque no revoluciona nada una fórmula infalible, la nueva capacidad gráfica de la consola, que permite por ejemplo efectos de ray tracing, queda muy a la vista. ¿Vale 90 euros? Nos tememos que esa es una cuestión personalísima.

Donkey Kong Bananza

Veníamos con la secreta esperanza de toparnos con un 'Super Mario' en 3D, aunque fuera una secuela de 'Odyssey'. Pero 'Super Mario Bros. Wonder' está, quizás, demasiado cercano, así que este 'Bananza' no solo se convierte, de facto, en ese émulo de un mundo colorista y despreocupado que explorar y que vinculamos subconscientemente a Mario, sino también en una de las sorpresas de la jornada.

Todo en 'Donkey Kong Bananza' es destruíble, y con unos controles que emulan en la disposición de los botones las cuatro orientaciones hacia las que se pueden sacudir trompazos, tenemos un juego de exploración y demolición que es diversión pura. Visualmente delicioso y con fases 2D clásicas (que no hemos llegado a jugar), este 'Bananza' demuestra que Nintendo sigue siendo la mejor en su especialidad: juguetes digitales, sin más propósito que divertir e invitar al jugador a que experimente. Sin duda, el título que más esperamos de la tanda inicial de la consola.

Metroid Prime 4: Beyond

Uno de los juegos que más nos apetecía probar, no solo porque sea el regreso de Samus y por lo anticipadísima que estaba siendo esta entrega, sino por la posibilidad de usar los nuevos controles de tipo ratón de los Joycon. El experimento tiene sus peros (con manos grandes, el control es cualquier cosa menos ergonómico), pero sin duda añade una dimensión muy interesante al juego.

Lo contaremos con más detalle en un futuro artículo, pero lo realmente interesante del experimento es pasar sin pausas de modo ratón a modo Joycon tradicional, uno para la precisión en el apuntado en los combates, otro para explorar. La suma es interesante, al menos sobre el papel. ¿Y 'Metroid 4' qué tal? Pues como nunca: espectacularidad visual y combates más frenéticos, explosivos y espectaculares. Habrá que ver si el juego conserva ese equilibrio casi mágico entre deambulares silenciosos y meditabundos y tiroteos frenéticos contra los Piratas.

Drag x Drive

Reconozcámoslo: el juego es más simple que el mecanismo de un sonajero, pero nos hemos divertido como micos en esta especie de baloncesto paralímpico espacial en el que dos equipos de tres robots en sillas de ruedas se dan trompazos y se arrebatan la pelota para marcar en la cesta contraria. Lo divertido, obviamente, es que se controla con los dos Joycon como ratones, imitando con las manos el movimiento de impulsar las ruedas con las manos.

El resultado es fácil de entender pero difícil de dominar, y hasta que nos hemos acostumbrado a dar zarpazos a los Joycon contra la mesa, los seis contrincantes parecíamos ánades borrachos. Mucho ruido y mucha furia en un juego que se nos queda algo escaso como título independiente, pero que como descargable barato puede brindar más de una tarde de exhibición de brutos mecánicos.

Breath of Wild y Tears of Kingdom

El juego mejorado que más nos apetecía probar no posee mejoras tan evidentes como otros, con nuevos niveles o pruebas, porque las dos entregas de Zelda para Switch ya eran impresionantes en lo visual. Pero sí que se advierte una mayor fluidez, hay algún nivel que brilla gracias a las mejoras en la tasa de frames y el excelente manejo de la nueva consola bien merecerá un renovado paseo por Hyrule. Aunque no la hemos podido explorar a fondo, lo que hemos visto de las Zelda Notes para el móvil parece añadir una nueva e interesante dimensión al juego.

Super Mario Party Jamboree

Otro de los juegos mejorados procedentes del catálogo de Switch. En este caso, el impulso es evidente: nuevos minijuegos donde se usará la recién presentada cámara para videollamadas. No competiremos con personajes de la fauna de Mario, sino con nuestros propios avatares de cuerpo completo, y hemos participado en minijuegos, como siempre, ruidosos y demenciales, donde hay que gritar, agitar todo el cuerpo, hacer muecas frente a la cámara y, a ser posible, trampas a base de empujones.

Cyberpunk 2077

Hemos preferido no entretenernos más de la cuenta con los third parties, pero nos hemos querido asomar a 'Cyberpunk 2077', por ser un juego tan exigente en lo gráfico y que no habríamos imaginado en la primera Switch. ELl resultado: a primera vista, inferior en excesos y brilli-brilli a la versión de, por ejemplo, Playstation 5 o, por supuesto, un PC bien equipado. De nuevo la capacidad para gestión de ray tracing de Switch 2 permite un resultado más que notable, pero en términos generales lo hemos visto menos brillante que las consolas de sobremesa (como era de esperar, por otra parte).

