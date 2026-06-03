Auriculares, Stream Deck e incluso memoria RAM: estas son las mejores ofertas de Corsair hoy, 3 de junio

Los periféricos que usamos a diario o incluso el mismo PC suelen durar mucho tiempo si los cuidamos bien, pero llega un momento en el que toca renovar alguno de ellos. Puede ser un teclado, puede ser la caja de tu ordenador o incluso su fuente de alimentación, ya sea por necesidad (se rompe algo) o porque quieres mejorar lo que tienes. Si estás en ese escenario, ojo a estas ofertas de Corsair que hay hoy en Amazon.

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Esta marca y alguna de sus submarcas (como Elgato) tienen accesorios, periféricos y componentes muy interesantes, aunque es cierto que la gran mayoría tienen precios elevados. Por eso mismo, cualquier descuento que tengan, siempre es bienvenido. A continuación, os dejamos una selección de cinco que nos parecen interesantes:

Corsair K70 Pro TKL por 159,99 euros, un teclado en formato reducido con reposamuñecas.

por 159,99 euros, un teclado en formato reducido con reposamuñecas. Elgato Stream Deck MK.2 por 136,39 euros, un dispositivo muy interesante para mejorar tu productividad.

por 136,39 euros, un dispositivo muy interesante para mejorar tu productividad. Corsair Vengeance LPX 32 GB DDR4 por 191,96 euros, más asequible de lo que cuesta actualmente la memoria RAM DDR5.

por 191,96 euros, más asequible de lo que cuesta actualmente la memoria RAM DDR5. Corsair Nautilus 360 RS ARGB por 99,99 euros, una refrigeración líquida fácil de instalar y con tres ventiladores.

por 99,99 euros, una refrigeración líquida fácil de instalar y con tres ventiladores. Corsair Virtuoso RGB Wireless XT por 179,99 euros, auriculares inalámbricos con gran sonido y Dolby Atmos.

Corsair K70 Pro TKL

El Corsair K70 Pro TKL es una de las mejores opciones si buscas un teclado que no tenga teclado numérico (así se ahorra mucho espacio). Es ideal para jugar porque tiene un tiempo de respuesta muy rápido, aunque también puede ser una opción muy interesante si lo quieres para trabajar. Y cuenta con reposamuñecas, algo que te puede venir genial en sesiones largas. Sale por 159,99 euros, un precio interesante si tenemos en cuenta que lo podemos encontrar muchas veces rozando los 180 euros.

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Elgato Stream Deck MK.2

Aunque se han puesto de moda entre los streamers, los Stream Deck son dispositivos que nos pueden facilitar mucho la jornada de trabajo. Se pueden programar para que, por ejemplo, una sola tecla te abra todos los programas que usas para trabajar a la vez o para funciones concretas de herramientas como Photoshop. Esta versión, con 15 teclas, cuesta 136,39 euros.

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Corsair Vengeance LPX 32 GB DDR4

Sí, ya sabemos que la memoria RAM tiene los precios por las nubes. Es muy difícil encontrar memoria DDR5 a precios interesantes, pero no ocurre lo mismo con la DDR4. Esta sigue siendo una buena compra si tu PC tiene algunos años y no tienes pensado cambiar ni el procesador ni la CPU. En ese punto entra esta de Corsair: son 32 GB a 3.200 MHz que salen ahora mismo por 191,96 euros. En marzo tuvieron un pico de más de 280 euros, aunque ahora venían costando casi 200 euros.

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Corsair Nautilus 360 RS ARGB

Con el calor que hace, es clave que nuestro PC no sea un horno. Para el procesador, si queremos una refrigeración líquida en lugar de un disipador por aire, quizás nos encaje esta Corsair Nautilus. Tiene un radiador de 360 milímetros y tres ventiladores con iluminación ARGB. La puedes instalar tú mismo y, por norma general, suele hacer menos ruido que un disipador por aire (aunque no siempre). Sale ahora mismo por 99,99 euros.

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Corsair Virtuoso RGB Wireless XT

Y terminamos con unos auriculares muy versátiles como son los Corsair Virtuoso, disponibles por 179,99 euros. Son una opción con cuatro tipos de conectividad diferentes (wireless, Bluetooth, USB y jack de 3,5 mm), por lo que puedes usarlos con casi cualquier dispositivo. Además, su micrófono, que es desmontable, recoge la voz con mucha nitidez. A todo esto hay que sumarles que cuentan con un sonido sobresaliente.

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Imágenes | Corsair

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