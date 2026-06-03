El nuevo encargo de Renfe es también el más ambicioso: un puente de 4.500 millones sobre el Canal de Panamá

Panamá-David.

Ese es el nombre del proyecto ferroviario más importante del país centroamericano. Una ruta de 450 kilómetros de longitud que aspira a conectar el país por tren atravesándolo a lo ancho con velocidades de hasta 180 km/h. Una ruta que también contempla vías para el traslado de mercancías y que tiene un paso crítico sobre el canal más famoso del país. Y para comprobar que todo marcha correctamente, Panamá ha confiado en Renfe.

Panamá-David. Es "el proyecto insignia" del Gobierno panameño. Así, de hecho, es como define la propia web estatal a la línea ferroviaria Panamá-David. El proyecto aspira a conectar a todo el país atravesándolo a lo ancho con una línea de tren de alta velocidad que pueda circular a 180 km/h.

Esta línea ferroviaria que empleará a más de 50.000 panameños, según las informaciones oficiales, contará con 14 estaciones y la capacidad de transportar mercancías sobre raíles a un máximo de 100 km/h. Los planes pasaban por empezar las obras este mismo año y, para ello, Renfe será clave.

El visto bueno. Y es que Renfe será la encargada de dar el visto bueno a los informes técnicos que ya se han desarrollado por AECOM (Architecture, Engineering, Construction, Operations and Management), la empresa estadounidense a la que Panamá encargó en 2024 la evaluación del proyecto.

Ahora Renfe tendrá que certificar que el proyecto, según las bases diseñada por esta empresa, son viables. Se estudiará la viabilidad de las estaciones de tren y los talleres proyectados, entre otros aspectos pero es un puente lo que realmente preocupa. Un puente que cruzará el Canal de Panamá.

El Puente. En uno de los extremos de la línea se ha proyectado el quinto puente sobre el Canal de Panamá. Dicho puente será el encargado de llevar la línea hasta la frontera con Costa Rica, donde termina el proyecto. Se calcula que levantar este nuevo paso costaría unos 4.500 millones de dólares.

De lo poco que se sabe, se ha publicado que el puente sería paralelo al Puente Centenario, el segundo que se construyó en este enclave y que se proyectó para aliviar el tráfico del Puente de las Américas, el primero que se levantó sobre el Canal.

¿Por qué Renfe? Explican en el diario local La Prensa que el Gobierno panameño ha elegido a Renfe por el prestigio que la empresa tiene a la hora de evaluar proyectos técnicos ferroviarios. El encargo recae sobre Renfe Proyectos Internacionales, la división de la compañía que se encarga de ofrecer servicio o asesoramientos fuera de nuestras fronteras.

En Panamá destacan que Renfe será clave para entender si el informe preliminar es viable y si el puente se puede construir tal y como está planeado. La compañía también analizará las posibilidades futuras de ampliación y conceptos técnicos como los trabajos a elaborar bajo el agua o las vías de evacuación.

Todo ello permitirá, según la Sociedad Nacional del Ferrocarril (SNF) de Panamá, "reducir riesgos técnicos y operativos, y fortalecer la toma de decisiones informadas para garantizar la viabilidad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto ferroviario".

Otro encargo. Como decíamos, Renfe Proyectos Internacionales es la empresa encargada de llevar a cabo trabajos ferroviarios fuera de nuestras fronteras. El año pasado facturó 20 millones de euros (el proyecto panameño le reportará más de 300.000 dólares, según los medios locales) y su proyecto estrella es el AVE a la Meca.

Además, la compañía también está interesada en operar en la alta velocidad francesa y busca su sitio en Italia pero también está presente en Letonia, Estonia y República Checa.

Foto | André Marques y Paulo3082

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