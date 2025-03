España abrió obligada sus líneas a Ouigo. Francia está ahora haciendo todo lo posible por evitar la entrada de Renfe

Parecía inconcebible pero llevamos ya casi cuatro años conviviendo con ello. Sí, en las vías férreas españolas circulan trenes de Renfe. La orden llegó desde Europa y España cumplió con una directriz que ha abierto la puerta a Ouigo e Iryo. Una puerta que, para Renfe, parece estar atrancada en Francia.

¿Qué ha pasado para que Renfe esté estudiando su salida del país vecino?

Una liberalización. Llegó en 2021. Primero Renfe se tuvo que enfrentar a la competencia con Ouigo. Poco después fue Iryo. Y cuando hemos querido darnos cuenta, en las vías españolas están compitiendo estas tres compañías en la alta velocidad por unos clientes que, si sumamos AVLO, tienen cuatro opciones encima de la mesa.

La liberalización llegó ordenada desde la Unión Europea. Desde Bruselas se votó a favor de abrir los ferrocarriles y que cualquier compañía pudiera operar en las vías de todo el continente. Una liberalización que tiene sus particularidades porque las exigencias en materia de seguridad y las homologaciones para cumplir con los protocolos siguen en manos de las autoridades de cada país.

Por aquí no pasas. Esto último es especialmente importante y lo hemos visto en España. Por ejemplo, cuando Ouigo ha querido llegar a Andalucía ha tenido que adaptar sus trenes a los protocolos del sistema LZB, ya que no se asemejan con los del resto del continente. Cuando la línea Madrid-Sevilla se creó para la Expo de 1992, se decidió utilizar dicho sistema que luego caería en desuso y no consiguió imponerse al ERTS que sí vemos en el resto de Europa.

Ese tipo de regulaciones, además del pago de un canon por el mantenimiento de las vías y otros servicios a ADIF son los que han puesto en pie de guerra a Ouigo y el Gobierno. Los primeros al señalar que ADIF cobra unas tasas excesivas para el servicio que ofrecen. Los segundos porque aseguran que Ouigo tira los precios por debajo del mercado.

¿Qué tenemos? Una alta velocidad con cuatro operadores y los precios más bajos que nunca. Allí donde la competencia ha sido mayor, los precios han bajado. No han bajado donde la demanda es muy alta (como el corredor Madrid-Barcelona) pero sí en líneas donde hay que pelear más por atrapar a los clientes como en los corredores andaluces o en el Madrid-Alicante donde la oferta no se amplió hasta 2023.

En su último informe, la CNMC señalaba que el volumen de pasajeros no ha dejado de aumentar. Allí donde se han ido abriendo nuevas opciones han generado un mayor número de trayectos y una caída en los precios hasta alcanzar más de 10 millones de pasajeros en el tercer trimestre de 2024.

Un conflicto. En este contexto Renfe se ha propuesto abrir nuevas líneas en Francia. Aprovechando la liberalización, la compañía española ha querido hacer competencia a Ouigo en su propia casa. El movimiento empezó con polémica, con Renfe vendiendo billetes a nueve euros.

En España, Ouigo se defendió diciendo que estaban en una fase de lanzamiento y que esperan ser rentables este año. La promesa está por cumplirse mientras que SNCF, dueña de Ouigo, ya ha puesto sus condiciones para entrar a competir en el mercado de Cercanías y Media Distancia, la otra gran liberalización que tenemos por delante.

La pelea por lo realmente interesante. Ouigo en España está compitiendo en los grandes corredores para lamento de Óscar Puente, ministro de Transportes, que señalaba que éstas compañías pueden centrarse en la rentabilidad mientras Renfe también tiene que cumplir con su posición de servicio público. Ouigo sí compite en el Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla o Madrid-Alicante, por ejemplo.

Y en esas mismas condiciones quiere jugar Renfe en Francia. De momento, la compañía opera en los corredores de Lyon-Barcelona y Lyon-Marsella pero el gran anhelo sigue siendo llegar a París. La capital es especialmente jugosa porque la mayoría de las grandes líneas francesas salen desde allí y podrían llegar a unir Madrid y París en un solo corredor.

Y aquí está el gran conflicto.

Por aquí no pasas (2). Asegura Renfe a La Vanguardia que Francia está haciendo todo lo posible para torpedear la expansión de la compañía en su camino a París. La primera intención era alcanzar París antes de los Juegos Olímpicos del pasado verano pero no fue posible. Y el visto bueno técnico sigue sin llegar lo que está haciendo a la compañía replantearse si deben seguir adelante.

Explican que el problema se encuentra en la homologación técnica de los trenes. El visto bueno de los mismos suele llevar unos seis meses de trabajo pero en estos momentos ya van para tres años. Casualmente, el visto bueno para operar en el corredor Barcelona-Toulouse a partir de abril de 2025 sí está listo. Renfe está, de momento, asilada en la zona sur y sureste de Francia.

Y según la compañía, el proyecto no pinta bien. Hasta el punto de Paloma Baena, directora general de Estrategia Global de Renfe Operadora, exigía en el Senado francés hace unas semanas igualdad de condiciones en el trato y señalaba que no esperaban funcionar con normalidad hasta 2029 si todo seguía así.

La excusa. Lo que aseguran desde Francia es que los trenes que ha presentado Renfe para operar en las líneas que tienen a París como origen o destino son incompatibles con la tecnología de sus vías.

Primero se intentó con los trenes serie 100F de Alstom que son con los que se opera en el sur del país. Tras el rechazo se ha intentado con la serie 106 de Talgo con la que Renfe opera en España.

Y, además, François Durovray, ya exministro de Transportes en Francia, también señaló que quería obligar a las compañías que entraran en el país a operar en las líneas deficitarias. Exactamente el tipo de corredores donde Ouigo no opera en España y de lo que se lamentaba Óscar Puente meses atrás.

Foto | Xataka

