De los 10 hasta 40 kilos: Renfe cambia sus normas para viajar con perros grandes en el tren

Cuando hace 13 años me encontré a mi querida Lola, una braca francesa de 18 kg, acabé comprándome un coche de segunda mano porque viajar con ella en tren o autobús era sencillamente una misión imposible. Han pasado muchos años, Lola ya no está pero la dificultad de moverse con perro si no tienes vehículo propio sigue estando a la orden del día. Las opciones son escasas y caras.

Y ojo, que no es porque haya pocos perros: 7.562.893 ejemplares hay en el estado, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España. Pues bien, Renfe acaba de cambiar sus normas para hacer la vida más fácil a quienes tenemos perro y ya podrá sentarse contigo en el asiento de al lado del tren.

Lo que cambia. Desde el 21 de julio, los perros de hasta 40 kg podrán viajar junto con sus dueños por todo el estado en todos los trenes, esto es, los servicios comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) y los de Servicio Público (Avant y Media Distancia). Nota: en los cercanías ya se admitían mascotas sin límite de peso y sin billete. Con esta medida, Renfe se convertirá en el primer operador que permite el transporte de perros grandes.

A partir del martes, que es el día mundial del perro, tu mascota podrá viajar a tu lado. Como explica en un comunicado Renfe, "Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y el desembarque". Con la compra se entrega un kit de viaje compuesto por funda para el asiento y alfombrilla.

Por qué es importante. Porque la ampliación y generalización del servicio para perros a casi toda la red elimina una barrera de movilidad histórica para quienes tenemos perros medianos y grandes, hasta ahora limitados al coche o transportes especializados.

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Por otro lado, para Renfe este servicio constituye una nueva línea de negocio (ese recargo de 40 euros), llegando a nuevos potenciales usuarios y usuarias y además diferenciarse frente al resto de operadores ferroviarios que compiten en el mercado liberalizado español.

Contexto. La normativa habitual de traslado de animales de compañía de Renfe permitía los traslados de mascotas (pueden ser perros, gatos, hurones, etc.) de hasta 10 kg en transportín sin ocupar plaza y hasta 10 euros de coste extra.

Este servicio es la ampliación del "Proyecto Mascota Grande", limitado a corredores ferroviarios y algunos AVE de las líneas Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Alicante, Madrid-València, Madrid-Zaragoza, Madrid-Granada y Madrid-Sevilla trasladar perros grandes. Según Renfe, ya ha trasladado a más de 800 perros en sus trenes AVE. De acuerdo con datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España hay 15 millones de mascotas, de las cuales aproximadamente el 50% del total son perros.

En qué condiciones. El billete se puede adquirir en la web, la app de Renfe o en agencias presenciales y virtuales y al comprarlo, tendremos que añadir un complemento de perro de hasta 40 kilos y el sistema te asigna automáticamente dos asientos contiguos. Una novedad es que se puede acceder al tren con el perro desde cualquier parada intermedia y no solo desde el origen del trayecto.

Para personas a las que no les gustan los perros, les dan alergia o simplemente no desean compartir su espacio con animales, cabe recordar que cada tren dispone de un máximo de dos perros de hasta 40 kg, situados en el vagón "pet friendly" habilitado a tal efecto. Los dueños de las mascotas deben llevar y presentar la documentación oficial en regla y un kit de limpieza con toallitas, empapador, bolsas. En cualquier caso, 24 horas antes del viaje, Renfe enviará un correo con condiciones y recomendaciones.

Limitaciones. Además de los perros que excedan esos 40 kg de peso, quedan excluidos del servicio los cachorros de menos de un año, las razas potencialmente peligrosas o las perras en celo. Aunque tu perro cumpla con todos los requisitos, no se podrá hacer uso del servicio en trenes con enlace, en trenes con planes alternativos de transporte programados o plazas sinergiadas.









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Portada | Óscar Puente







