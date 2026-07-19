Las mejores ofertas de MediaMarkt en tecnología y entretenimiento, hoy domingo 19 de julio

MediaMarkt está celebrando su aniversario y ahora mismo tiene activas un buen surtido de campañas de ofertas. Por ello, en este artículo vamos a repasar las mejores ofertas en tecnología y entretenimiento que hemos encontrado hoy, domingo 19 de julio.

Xiaomi 17 por 799 euros, un móvil de gama alta con el mejor descuento que ha recibido hasta la fecha.

por 799 euros, un móvil de gama alta con el mejor descuento que ha recibido hasta la fecha. De'Longhi Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS por 39 euros, una cafetera que es perfecta para el café diario.

por 39 euros, una cafetera que es perfecta para el café diario. Nintendo Switch 2 por 479 euros, la consola con un videojuego.

por 479 euros, la consola con un videojuego. Google Pixel 10 por 549 euros, el móvil a precio mínimo histórico.

por 549 euros, el móvil a precio mínimo histórico. Western Digital WD My Passport por 199 euros, un disco duro portátil con mucha capacidad de almacenamiento.

Nintendo Switch 2 + Yoshi y el libro misterioso PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi 17

El Xiaomi 17 es un móvil excelente para aquellas personas que estén buscando un smartphone compacto a la par que potente, ya que incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas y viene con el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Además, su sistema de cámaras está firmado por Leica y su pantalla es una delicia. Su precio es de 799 euros, el mínimo histórico.

De'Longhi Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS

Si estás buscando una cafetera buena, bonita y barata, mucho ojo porque MediaMarkt ahora mismo tiene la De'Longhi Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS por 39 euros. Se trata de una cafetera perfecta para el café diario, funciona mediante cápsulas, ofrece una presión de 15 bares y es apta para bebidas frías y calientes.

Nintendo Switch 2

MediaMarkt ha lanzado un nuevo pack de la Nintendo Switch 2. Aunque esta vez no podemos elegir un videojuego entre varias opciones diferentes, por solo 10 euros más de lo que cuesta la consola (479 euros en total), tenemos la Switch 2 junto con el videojuego 'Yoshi y el libro misterioso', un título perfecto para los más peques de la casa, y para los no tan peques.

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Google Pixel 10

Si no te convence el móvil de Xiaomi y buscas una opción más asequible, MediaMarkt también tiene a precio mínimo histórico el Google Pixel 10, por 549 euros en este caso. Se trata de un smartphone de gama alta que cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas, su fotografía computacional es excelente y el software estará actualizado durante muchos años, por lo que no se quedará obsoleto en este sentido dentro de poco tiempo.

Western Digital WD My Passport

Si notas que te vas quedando sin almacenamiento en el ordenador y buscas un buen disco duro, atento a esta oferta que tiene MediaMarkt: el Western Digital WD My Passport ha bajado hasta los 199 euros. Se trata de un disco duro portátil, por lo que puedes llevártelo a donde quieras. Además, viene con 6 TB de almacenamiento para que puedas guardar muchísimas fotos, vídeos y archivos.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Xiaomi, De'Longhi, Nintendo, Google, Western Digital

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