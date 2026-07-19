"Lanzamos nuestro primer robot hace 20 años y seguimos intentando perfeccionarlo": Will Kerr, VP de nuevos productos de Dyson

¿Cómo se gestiona una de las empresas de hardware más innovadoras del mundo?

En un mercado tan feroz como el de los aspiradores por la saturación de marcas, competencia y guerra de precios, la multinacional británica Dyson ha comenzado una profunda reestructuración estratégica para tratar de esquivar los males que acechan al sector tecnológico: la dependencia de un solo producto, la pérdida de agilidad operativa y la dosificación de lanzamientos. Viajamos a su sede central de Singapur para adentrarnos en sus laboratorios y hablar con Will Kerr, vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Productos, sobre su clara apuesta por la diversificación, el pasado y la ambiciosa visión de futuro de la marca.

Dónde está Dyson ahora

En el viejo continente (geográficamente hablando) escasean las empresas tecnológicas que son referencia en el sector, pero Dyson es una de ellas. De hecho, es grande en prestigio tecnológico y en facturación: en 2025 ingresó 6.130 millones de libras, con un EBITDA de 1.110 millones (subió un 18%) y lanzó 13 productos nuevos, más que nunca en un único año. Sin embargo, si hablamos de plantilla y estructura, sigue siendo relativamente pequeña para el dinero que mueve: su plantilla mundial la conforman solo 14.000 personas. No obstante, su punto fuerte es el I+D propio.

Eso sí, la Dyson que fundó James Dyson en 1991 no tiene nada que ver con la actual: su sede fiscal se trasladó a Singapur en 2019 y si bien su I+D principal todavía sigue en el Reino Unido, en el país asiático se cuecen, prueban y desarrollan sus productos más icónicos. Y el escenario también ha cambiado: en 2024 sus beneficios se desplomaron un 49% pese a batir un récord de ventas de productos. El año pasado la compañía recuperó parte de su músculo operativo, pero su facturación todavía no es la de 2023. Dyson no es un conglomerado diversificado, sino una empresa de nicho de pequeño electrodoméstico premium.

I+D a dos velocidades y nuevo modelo operativo

Para Dyson, el I+D es un área esencial y allí no escatiman en gastos. Sin ir más lejos, de esos 6.130 millones de libras de ingresos totales en 2025, invirtieron en I+D más de 400 millones de libras. La cuestión es: ¿dónde invertir cuando los resultados pueden tardar años en llegar o incluso no llegar nunca, como el coche eléctrico que quedó en el limbo tras más de 500 millones de libras de inversión?

El alucinante coche eléctrico de Dyson

Para Kerr, el dilema está en "encontrar el equilibrio de cuándo algo es suficientemente bueno". Tienen un equipo en el Reino Unido para aportar perspectivas e investigaciones a largo plazo, clientes que señalan problemas y potenciales mejoras, desarrollan tecnologías clave en motores y baterías que tienen aplicación general en su cartera. Y pone un ejemplo claro: desarrollar el próximo secador de pelo podría costarles cinco años y ser increíble, pero hay usuarios que les piden uno que sea más silencioso, algo que quizás requiera solo seis meses de trabajo. En el equilibrio está la virtud.

En cualquier caso, el proceso es siempre el mismo. Internamente, a este proceso lo conocen como "marco de creación de productos" y la idea es garantizar que se cumplan unos estándares que jamás pueden rebajarse. Tienen hitos de control periódicos a lo largo del camino. En cada máquina, James Dyson está muy involucrado en el día a día: "Hace dos semanas, estuvimos siete horas seguidas en Malasia sin parar. Tiene un entusiasmo insaciable por esto. Y digo esto porque él interactúa directamente con el producto, detecta detalles y aporta su experiencia de todo lo que ha hecho".

El directivo de Dyson cuenta que siempre intentan asegurarse de que, "incluso cuando hacemos algo por primera vez, los estándares se fijen de manera uniforme en todas las categorías". Aun así, desde la dirección técnica admiten con naturalidad que no siempre son infalibles: "Está claro que nunca lo hacemos perfecto a la primera".

Sin la presión (de los competidores), tal vez no estaríamos en el excelente estado de forma en el que nos encontramos

Para que esta enorme inversión no asfixie la viabilidad comercial de la empresa, Dyson ha separado estructuralmente sus operaciones en dos fases independientes: "descubrimiento" (discovery) y "ejecución" (delivery). Antaño, su equipo de ingeniería trabajaba simultáneamente en las ideas y el desarrollo, lo que obligaba a apostar demasiado a que los nuevos conceptos funcionarían. Si un proyecto fallaba, la firma se enfrentaba a periodos de uno o dos años sin novedades en las tiendas.

Kerr explica de forma muy clara el porqué de esta nueva organización: "Si esos nuevos conceptos no funcionan, de repente estás decepcionando a los clientes durante un año o dos porque no tienes un lanzamiento. Por eso hemos separado ambos bloques". Ahora, el equipo de ejecución asegura un flujo constante de innovación al mercado, mientras que el de descubrimiento trabaja libre de la urgencia comercial buscando ideas disruptivas.

El espejo de iRobot y la batalla de la robótica

La reciente quiebra de iRobot, pionera de la robótica de consumo que vendió 50 millones de unidades antes de acabar adquirida por competidores asiáticos, hace inevitable pensar en la frase: Cuando veas las barbas del vecino cortar... o dicho en otras palabras, la necesidad de diversificar el catálogo se hace evidente al observar el entorno competitivo internacional. A los hechos nos remitimos: un vistazo al mercado en diferentes formatos de aspiración (puedes ver nuestras guías de compra de robots aspiradores y aspiradores verticales) deja claro que el segmento habla chino. Mientras tanto, Dyson lleva años expandiéndose hacia otras áreas como el cuidado del cabello o los wearables.

Desde Dyson aseguran que la presión del mercado es un estímulo bienvenido: "Vemos que el sector se mueve rápido. Nos presiona, pero nos incentiva a hacer las cosas con más agilidad, a buscar nuevos socios, nuevas formas de trabajar y nuevas oportunidades en la cadena de suministro. Sin esa presión, tal vez no estaríamos en el excelente estado de forma en el que nos encontramos".

Creemos que la robótica es, si no el futuro, sin duda un futuro sumamente importante

Además, la firma prefiere ignorar el ruido diario del mercado para centrarse en sus propios objetivos: "Si nos levantáramos cada día preocupados por esos competidores, no sería muy divertido. Intentamos venir a trabajar y centrarnos simplemente en diseñar los productos adecuados para los consumidores idóneos, con tecnología e innovación totalmente nuevas", apunta Kerr.

Esta filosofía, paradójicamente, también explica por qué Dyson sigue apostando fuertemente por las aspiradoras de mano frente a la automatización total por la que optan otros fabricantes. Aunque la industria avanza inexorablemente hacia el robot aspirador, la realidad del mercado es muy diversa y además en ese segmento son fuertes.

Podríamos pensar que los aspiradores con cable son el pasado, pero Will Kerr nos da un dato: "En EEUU, por ejemplo, en torno al 30% de los hogares sigue prefiriendo las aspiradoras verticales con cable tradicionales". De hecho, Dyson sigue renovando su mítico aspirador de trineo, un clásico que es un auténtico seguro para limpieza a fondo a la vieja usanza.

"Es un mercado enorme. Por lo tanto, en algunos mercados la limpieza robótica está muy extendida y es crucial, pero también hay mercados donde apenas han oído hablar de ella. Por eso tenemos que asegurarnos de ser relevantes para todo el mundo en todo momento".

No obstante, para Dyson la robótica también es relevante: "Creemos que la robótica es, si no el futuro, sin duda un futuro sumamente importante. Llevamos mucho tiempo en este campo. Lanzamos nuestro primer robot aspirador hace casi 15 o 20 años, creo (nota: el DC06 data de 2003) y seguimos intentando perfeccionarlo. Creo que muchos competidores también siguen en ese proceso de perfeccionamiento. Estamos muy entusiasmados con lo que han logrado los modelos anteriores, pero también reconocemos que esto es solo el principio. Nos queda mucho margen de mejora y estamos innovando intensamente en este ámbito".

Y se nota: servidora ha podido probar sus tres últimos robots aspiradores, el Dyson 360 Heurist de 2020, el Dyson 360 Vis Nav de 2024 y el Dyson Spot+Scrub AI de 206 y la mejora es más que evidente: este año verdaderamente sí que tienen un modelo con el que competir a mejor robot aspirador del año. Al margen de mejoras evidentes en la navegación que ha experimentado, da la sensación que lo de querer diferenciarse tanto y buscar su propio camino a veces ha jugado en su contra.

DC06 robot vacuum, el primer (y poco conocido) robot aspirador Dyson

De obsolescencia programada y durabilidad

La Oficina Europea de Medio Ambiente ha señalado que los electrodomésticos de limpieza se desechan prematuramente debido a pérdidas de rendimiento y Dyson recoge el guante: "No consideramos que la durabilidad y la innovación estén reñidas. De hecho, se refuerzan mutuamente. Nuestra prioridad es construir máquinas que ofrezcan un rendimiento óptimo de manera constante a lo largo del tiempo."

Y al César lo que es del César: Dyson sigue teniendo a la venta aspiradores de hace 10 años como su V8 en la gama de entrada, puedes seguir encontrando recambios y piezas y fue pionera en hacer las baterías extraíbles para sustituirlas fácilmente. No son aspiradores baratos, pero como usuaria y alguien que ha probado muchos aspiradores puedo decir que están diseñadas para durar.

Lograr el equilibrio entre durabilidad e innovación es la piedra angular de nuestra filosofía

Su estrategia contra la obsolescencia programada pasa por la ingeniería modular de componentes clave como baterías, filtros o cepillos, que pueden sustituirse de forma independiente sin tener que cambiar el producto. Además, cuentan con un programa "Never Without Your Dyson" de soporte de reparación y mantenimiento. En cuanto a la pérdida de rendimiento, Kerr detalla que "invertimos de forma masiva en tecnologías diseñadas para preservar la potencia de succión y la eficiencia durante toda la vida útil de la máquina."

La apuesta por la durabilidad frente a nuevos lanzamientos puede desembocar en un conflicto de intereses, a lo que Kerr explica que "nuestro objetivo no es forzar la sustitución mediante la obsolescencia programada, sino ofrecer a los clientes razones de peso para elegir la siguiente generación de tecnología Dyson cuando esta les aporte un valor verdaderamente significativo.", es decir, que las nuevas tecnologías implementadas ofrezcan ventajas claras y tangibles que mejoren la experiencia. Lo sintetiza en una frase: Lograr el equilibrio entre estos dos aspectos es la piedra angular de nuestra filosofía.

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