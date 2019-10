Dyson se rinde y abandona su proyecto de coche eléctrico: “no es comercialmente viable”

Tras apenas tres años de desarrollo y más de 250 millones de dólares de inversión, Dyson acaba de anunciar que abandonan su ambicioso proyecto de fabricar desde cero un coche eléctrico.

De acuerdo a un correo filtrado enviando a los empleados de Dyson, obtenido por BBC, Sir James Dyson, fundador de la compañía, mencionó que aunque su equipo de desarrollo había creado un "fantástico" vehículo eléctrico, el proyecto a día de hoy no es "comercialmente viable”.

Dyson ya confirmó la noticia añadiendo que esto también significa que cerrarán sus instalaciones de vehículos eléctricos en Reino Unido y Singapur.

Los actuales empleados de la división de coche eléctrico de Dyson, que se estima que son al menos 600, serán reubicados después de "encontrar nuevos roles para ellos", mientras que aquellos que decidan abandonar la compañía, se les "apoyará de manera justa y con el respeto que se merecen", mencionó la compañía en un comunicado.

