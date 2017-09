Dyson no quiere vivir sólo de aspiradoras: ya han comenzado a trabajar en un coche eléctrico que llegará en 2020

Los coches eléctricos están cerca de dejar de ser "moda" para convertirse en el estándar del sector y el esperado salto y evolución hacia una adopción de energías renovables. El ejemplo de esto es que cada vez más fabricantes están apostando por fuertes inversiones en este segmento, pero no sólo fabricantes de coches, sino también fabricantes de electrodomésticos como el caso de Dyson.

Hoy Dyson, compañía británica famosa por sus aspiradoras, ha soltado una declaración que pocos esperaban, ya que confirmó que han empezado a trabajar en el desarrollo de un coche eléctrico que busca ser comercializado en 2020. Dicho desarrollo parte de desde cero, ya que desde el diseño, los componentes, motores y baterías serán fabricados por Dyson.

Por un medio de una carta hacia sus empleados, la cual se publicó también en Twitter, James Dyson, fundador y CEO de Dyson, confirmó que actualmente hay un equipo de 400 personas trabajando en la fabricación de este coche eléctrico, el cual será "radicalmente diferente" a otros vehículos en el mercado.

Según Dyson, buscan aprovechar su experiencia en el desarrollo de baterías y motores eléctricos, por lo que invertirán 2.600 millones de dólares en llevar todo esto a un coche eléctrico. A pesar de que no han dado detalles del posible precio, sí han adelantado que se tratará de un modelo costoso.

James Dyson just announced to @Dyson employees that we’ve begun work on a battery electric vehicle, due to launch in 2020. pic.twitter.com/yUZNvIsYIi