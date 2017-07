Cuándo tengo que comprarme un coche eléctrico: éstas son las promesas de futuro de las marcas

A finales de 2010 en España se vendían oficialmente en España tan solo seis coches eléctricos: Nissan LEAF, Mitsubishi i-MiEV (y sus hermanos mellizos Peugeot iOn y Citroën C-Zero), Think City y Reva-i. Estos dos últimos no eran muy conocidos, ni muy fáciles de adquirir por un particular. Si lo buscabas de importación podías además añadir a la lista un séptimo modelo, el Tesla Roadster.

En 2017 hay ya 44 modelos y versiones de coches eléctricos que te puedes comprar. La situación ha cambiado bastante, pero además las promesas de los fabricantes nos conducen a que dentro de unos pocos años vamos a ver todavía más modelos, y además con mejoras importantes.

El primer Renault ZOE tenía 210 km de autonomía homologada NEDC en 2013. Hoy ya hay una versión con 403 km de autonomía homologada

El coche eléctrico avanza, pero despacio

En estos casi siete años el coche eléctrico ha avanzado despacio, en lo tecnológico y en implantación en el mercado. Véase el caso de algunos países como España, donde algunos llegaron a creer que llegar al primer millón de vehículos eléctricos iba a ser muy fácil, pero la realidad resultó mucho más dura y apenas contamos con algunos miles de unidades. Que los coches eléctricos se vendieran poco tampoco ayudó a su vez a que todos los fabricantes se animaran a desarrollar uno.

Hay tres aspectos clave que condicionan las ventas de los coches 100% eléctricos:

La variedad de modelos entre los que elegir: pues a más opciones, tipos de carrocería, tamaños y diseños, más clientes pueden optar por un coche eléctrico que encaje en sus necesidades y gustos, y más unidades se venden (y viceversa).

Su autonomía : ya que la mayoría de conductores tienen cierto miedo a un coche eléctrico con una autonomía pequeña, y prevalece la idea de cuanto más, mejor, sobre todo para poder viajar.

El precio de compra: puesto que al compararlo con el de un coche convencional, sobre todo si no hay ayudas a la compra, el precio suele ser en general más alto, y aunque planificándose bien se puede ahorrar por consumo, mantenimiento y otras ventajas, el precio inicial echa para atrás a muchos compradores.

A finales de 2010, con tan solo seis modelos, y encima varios de ellos poco atractivos, autonomías homologadas NEDC tan solo entre 150 y 200 km, y precios de compra por encima de los 30.000 euros, a nadie debería extrañarle que se vendieran muy pocos coches eléctricos.

Aumentar la variedad de modelos disponibles de coches eléctricos y aumentar su autonomía, está resultando menos complicado que bajar su precio y poner a la venta un coche eléctrico que aúne autonomía digna y precio asequible

Hoy, casi siete años después, estos tres aspectos han mejorado, aunque todavía tienen que mejorar más. Como hemos visto hay más modelos donde elegir. En los últimos años han mejorado bastante las baterías, resultando en coches con mayor autonomía, de entre 300 y 520 km homologados NEDC. Y, aunque todavía sean altos, se empiezan a ver precios de coches, según tarifa oficial del faricante, sin descuentos ni ayudas a la compra, por debajo de 24.000 euros (todavía alto, pero en cuanto hay ayudas a la compra por parte del Estado, el precio final resulta más razonable... sin ayudas se resienten las ventas mucho).

No hace falta ser un ser Tesla, ni superar los 80.000 euros, para tener una autonomía decente: el Chevrolet Bolt EV (en Europa existe su hermano mellizo de nombre Opel Ampera-e) tiene 520 km de autonomía homologada NEDC (y por la mitad de precio)

No se debe olvidar tampoco que habría un cuarto aspecto clave que afecta a las ventas de coches eléctricos: la infraestructura de recarga. Sin embargo este condicionante en principio sería relativo, pues muchos de los actuales usuarios de coches eléctricos se apañan para utilizar a diario su coche, simplemente con un punto de recarga en su casa, sea un enchufe convencional doméstico, o sea un punto de recarga mural. Esto no es demasiado complicado de conseguir si se dispone de una plaza de aparcamiento.

De hecho estos pioneros de los coches eléctricos, después de planificar muy bien la compra y de echar cuentas detalladas, están tan felices de la vida con su coche eléctrico. Y no solo eso, también ahorran dinero: por ejemplo los taxistas en España vienen a ahorrar unos 5.000 euros cada 50.000 km.

Para el año 2020 debería haber una mínima infraestructura de recarga rápida en las autopistas y autovías españolas, al menos suficiente para poder realizar viajes en coches eléctricos

Otro asunto algo más complejo, y donde todavía hay que progresar mucho, es el relativo a la infraestructura de recarga rápida y super-rápida de uso público, dispuesta a distancias estratégicas en torno a las grandes autopistas y autovías, para poder recargar a mitad de viaje.

Ya ha comenzado al menos el proyecto CIRVE de corredores ibéricos de recarga, aunque se alargará en el tiempo hasta el año 2020, y será necesario que más gestores de recarga se animen a invertir en estaciones de recarga rápida en autopistas y autovías. Pero no basta con quedarse ahí, la recarga rápida (alrededor de 50 kW) tiene que evolucionar hacia la recarga super-rápida (hasta 150 kW) y la ultra-rápida (hasta 350 kW).

Estos son los coches eléctricos que van a venir

Aston Martin Rapide (es el modelo actual que será sustituido por el futuro RapidE, atentos al juego de letras)

Aunque el coche eléctrico haya avanzado despacio, cada día está más claro que ya no hay vuelta atrás. Cada vez son más los fabricantes de automóviles que invierten miles de millones de euros en desarrollar nuevos modelos de coches eléctricos que irán llegando los próximos años, sobre todo motivados por la cada vez mayor dificultad para reducir consumos y emisiones contaminantes de los modelos tradicionales con motor de combustión interna.

Pero también cada vez son más los fabricantes de electrónica que deciden invertir en la fabricación de baterías de alta tecnología para vehículos eléctricos (como LG Chem, Panasonic, Samsung, Sony, Bosch, etc). La producción mundial de baterías para coches eléctricos ha aumentando un 66 % en 2016, y poco a poco será un negocio cada vez más grande y atractivo.

Entre 2018 y 2021 el mercado de los coches eléctricos se va a poner todavía mucho más interesante (al menos en cuanto a modelos y autonomías)

Vamos a ver qué coches eléctricos nos prometen los fabricantes de automóviles para los próximos años.

Aston Martin, la mítica marca británica de automóviles deportivos de lujo que tanto gusta a James Bond, famosa por motores enormes de combustión interna V12, ha anunciado que se pasará a lo eléctrico: en 2018 llegará el Aston Martin RapidE, una berlina deportiva de alrededor de 5 metros de longitud, con mucha potencia (se rumorea más de 800 CV) y una autonomía de unos 500 km.

Audi e-tron quattro (concept), para 2018

Audi, marca premium de Grupo Volkswagen, promete no uno sino dos coches completamente eléctricos para dentro de muy poco. Por un lado tenemos el Audi e-tron quattro, un SUV grande de 4,88 m de largo, tres motores eléctricos con 435 CV en total (320 kW), batería de iones de litio de 95 kWh de capacidad, recarga super-rápida a 150 kW, y "más de 500 km" de autonomía homologada en ciclo NEDC (el nuevo ciclo de homologación WLTP, que comenzará a utilizarse en septiembre de este año, dará autonomías menores). Llegará en 2018.

Un año después, en 2019, llegará su segundo modelo, el Audi e-tron Sportback, que comparte lo técnico con el primero, y en pocas palabras viene a ser algo así como una versión coupé de aquel.

Ahora mismo existe un BMW Serie 3 híbrido enchufable... se rumorea que dentro de unos años podría haber uno 100 % eléctrico

BMW ya tiene un coche eléctrico, el pequeño BMW i3, de 3,99 m de largo y 300 km de autonomía homologada NEDC, además tiene varios híbridos enchufables. Por ahora, de manera oficial, no hay más coches eléctricos en el horizonte, aunque sí bastantes rumores y posibles para un futuro no muy lejano, sin concretar apenas datos: parece que están trabajando en un BMW X3 eléctrico, para entre 2019 y 2020, y se rumorea que también podría llegar un BMW serie 3, y que incluso podría llegar a existir el BMW i5. Se habla de una autonomía alrededor de los 400 km en todos los casos.

Ya veremos si el Faraday Future FF91 llega a buen puerto y comienza a venderse

Faraday Future es una nueva marca de automóviles que nace con la intención de fabricar coches eléctricos de lujo (Tesla lo ha hecho y parece que no le va muy mal, así que otros quieren comer también una parte del pastel). Por ahora nos promete el Faraday Future FF91 para 2018, una berlina grande con nada más y nada menos que 1.065 CV y una autonomía homologada en ciclo NEDC de más de 600 km, gracias a una enorme batería de 130 kWh. Eso sí, la marca ahora mismo no se libra de cierta incertidumbre, y algunos signos apuntan a dificultades bastante serias para poder llegar a comercializar finalmente el coche.

Fisker es otra marca de automóviles de lujo con muy pocos años a sus espaldas que se asoma a la movilidad eléctrica. Primero lo intentó con el Fisker Karma, una berlina híbrida enchufable que no tuvo mucho éxito. Ahora lo intentará con un coche exclusivamente eléctrico, el Fisker EMotion, con unos 640 km de autonomía homologada para el año 2019.

Ford ya vende en algunos países un coche 100 % eléctrico, el Ford Focus eléctrico, modelo que no está teniendo mucho éxito, todo sea dicho de paso. También vende con mejor fortuna varios modelos híbridos enchufables. Sin concretar demasiado, la marca norteamericana sí ha comentado su intención de ir electrificando su gama, sobre todo con híbridos enchufables, dentro de una planificación a medio plazo. Parece ser que para 2020 podría llegar un SUV eléctrico con unos 480 km de autonomía.

Este es el Hyundai Kona. Es un modelo con múltiples versiones. A finales de 2017 llegarán las que tienen motor de combustión interna y para finales de 2018 la versión eléctrica

Hyundai es otro de los fabricantes que ya venden coches eléctricos, aunque por ahora sea un solo modelo, el Hyundai Ioniq. Para otoño de 2018 pretenden poner a la venta el nuevo Hyundai Kona eléctrico, un SUV pequeño de 4,17 m de largo, batería de 50 kWh de capacidad, una autonomía homologada en ciclo NEDC de más de 400 km y un precio alrededor de los 35.000 euros.

Jaguar, otra marca británica emblemática por sus deportivos, también se pasa a los coches eléctricos, y como sucede en otras marcas, con un SUV (o todocamino) de 4,60 m de longitud. Para 2018 debería salir al mercado la versión de serie del Jaguar I-PACE, con 394 CV y una batería de 90 kWh de capacidad, que le deberían permitir tener una autonomía homologada NEDC de unos 500 km. La pega es que su sistema de recarga es simplemente rápida a 50 kW de potencia, por lo que no lo es tanto como debería dado el tamaño de la batería. Para estas capacidades hay que optar por sistemas de recarga super-rápida de más de 100 kW, si no se quiere superar la hora de tiempo de recarga: en este Jaguar se necesitan casi dos.

Kia Stonic, primo del Hyundai Kona, también tendrá una versión eléctrica para finales de 2018

Kia y Hyundai son marcas surcoreanas que pertenecen al mismo grupo. Ya hemos visto que Hyundai vende un coche eléctrico y que promete para el próximo año otro modelo con más autonomía, y en Kia sucede lo mismo. Kia empezó a vender el Kia Soul eléctrico un poco antes que el modelo de Hyundai. También para 2018, como Hyundai, se espera comience a venderse el Kia Stonic EV, que por cierto también es un SUV pequeño, y aprovechará las sinergias del grupo. La autonomía debería ser muy similar a la del Hyundai, algo más de 400 km homologados NEDC.

Aunque no se habla mucho de ello, Mercedes-Benz es también otro fabricantes de automóviles que ya vende coches eléctricos: hablamos del Mercedes-Benz Clase B 250e. Si no vuelve a haber cambios, para el año 2022 pretende tener una submarca específica de coches eléctricos llamada EQ.

Para empezar habrá un SUV (sí, se han puesto de moda) potente y rápido, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 5 s, con unos 500 km de autonomía, y que teóricamente podría disfrutar de recarga ultra-rápida a 300 kW de potencia. Poco a poco irán lanzando más modelos, hasta completar una lista de 10 coches completamente eléctricos allá para el año 2025, incluyendo 3 modelos de smart, que forma parte del mismo grupo que Mercedes-Benz (Daimler). Para 2025 se rumorea que incluso podría haber algún modelo con unos 700 km de autonomía homologada NEDC (con mucho dinero se consigue casi todo).

Mercedes-Benz EQ, el primer modelo será un SUV 'premium'

500 km de autonomía homologada es la cifra 'mágica'

Ya hubo un MINI eléctrico, el MINI E, aunque solo fue un prototipo del grupo BMW para pruebas. También hay un MINI híbrido enchufable, pero lo más interesante llegará dentro de unos años: entre 2019 y 2020 llegará el nuevo MINI eléctrico (aunque nada se ha contado todavía sobre su autonomía u otros datos técnicos).

Mitsubishi vende todavía el ya veterano Mitsubishi i-MiEV, un pequeño utilitario eléctrico de modesta autonomía, que además es hermano mellizo del Citroën C-Zero y del Peugeot iOn. Esta marca japonesa promete que allá por el año 2019 podría ponerse a la venta el Mitsubishi eX concept, un SUV completamente eléctrico con una autonomía de alrededor de 400 km.

Puesto que Mitsubishi forma ahora parte de la Alianza Renault-Nissan, y la alianza está completamente decidida por los vehículos eléctricos desde hace varios años, es muy razonable pensar que Mitsubishi verá reforzada sus posibilidades de poner a la venta vehículos 100 % eléctricos en un futuro cercano, por una cuestión de sinergias industriales.

Bueno, ¿qué? ¿te gusta el faro del nuevo Nissan LEAF que se presentará en septiembre de este año?

Nissan tiene uno de los coches eléctricos más populares, el Nissan LEAF, que comenzó a venderse a finales de 2010. Lo ha actualizado varias veces (LEAF 1.1 con 175 km, LEAF 1.2 con 199 km y LEAF 1.3 con 250 km) y en septiembre de este año va a llegar una actualización muy importante, la que se considera la segunda generación del Nissan LEAF, aunque por las primeras imágenes espía que se han podido ver, se podría catalogar como restyling profundo. Conociendo cómo funciona la marca nipona, lo más probable es que hasta primavera de 2018 no se entreguen las primeras unidades.

Seguro que va a tener más autonomía, aunque no está claro todavía cuánta. Se rumorea que podría venderse en dos versiones, una con batería de 40 kWh y otra con batería de 60 kWh, por lo que la autonomía homologada NEDC podría oscilar entre unos 370 y 520 km, según la batería. Podría también incluir sistema de recarga super-rápida a 150 kW de potencia. Dentro de muy poco lo sabremos.

Si quieres un SUV eléctrico (o sea, un todocamino o un "todoterreno light"), espérate al año 2020, van a llegar unos cuantos modelos diferentes

Opel ya vende en algunos países europeos el Opel Ampera-e, primo del Chevrolet Bolt EV. Es un monovolumen pequeño de 4,17 m de largo, con toques de crossover, que en su aspecto discreto esconde nada más y nada menos que 204 CV de potencia y 520 km de autonomía homologada NEDC, gracias a una batería de iones de litio de 60 kWh de capacidad. Aunque es ya una realidad, puesto que en España todavía no se vende, pero quizás con suerte pueda llegar aquí el próximo año, vamos a incluirlo también en esta lista de promesas de futuro.

DS E-tense coupé (por ahora tan solo un 'concept car')

El Grupo PSA alberga a varias marcas de automóviles francesas, como Citroën, DS y Peugeot. Además recientemente el grupo francés ha comprado a Opel. Hoy en día ya venden diferentes vehículos eléctricos, como los utilitarios Citroën C-Zero y Peugeot iOn, o las furgonetas Citroën Berlingo y Peugeot Partner eléctricas, todos ellos con autonomías muy discretas.

Aparte del Opel Ampera-e que hemos comentado antes, y que además es un proyecto previo del Grupo General Motors, el Grupo PSA ha prometido 4 coches eléctricos para 2021, repartidos entre sus diferentes marcas, además de unos cuantos híbridos enchufables más. A destacar el DS E-tense coupé, deportivo de 402 CV, que en principio solo es un prototipo conceptual, pero a falta de pan, nos puede dar alguna idea de por dónde pueden ir los tiros.

Porsche Mission E: la silueta de perfil es quizás una de las más bellas que se pueden ver hoy en día

Porsche prevé comercializar el Porsche Mission E en el año 2020. Se trata de una berlina deportiva de gran tamaño y bella silueta con 600 CV de potencia y unos 500 km de autonomía homologada NEDC. Contará también con recarga ultra-rápida a 800 V y conducción autónoma de nivel 5.

Seat no está ahora mismo en la guerra de los coches eléctricos, aunque circule por ahí algún que otro Seat e-Mii a modo de pruebas. En este momento los coches eléctricos se van de precio para encajar en Seat, y ya hay otras marcas del Grupo Volkswagen, más caras, donde sí los hay. Lo que sabemos por ahora es que entre el año 2019 y el año 2020 planean sacar un coche eléctrico asequible y con autonomía suficiente para poder ser el único coche de la familia (que viene a traducirse en una autonomía homologada NEDC de unos 500 km).

Škoda, marca checa también del Grupo Volkswagen, ha anunciado que para el año 2020 va a lanzar un SUV (oh, sorpresa, sorpresa) eléctrico de casi 4,65 m de largo, con unos 500 km de autonomía homologada NEDC Skoda Vision E.

Subaru primero lanzará un híbrido enchufable y unos años después, en el 2021, lanzará un modelo 100 % eléctrico. Aunque no ha especificado oficialmente cuál será, los rumores apuntan a que se tratará de un crossover (y ya que los SUV están de moda, parece lo más probable).

Tesla Model 3: el coche eléctrico que miles de personas se han lanzado a comprar casi sin saber cómo es en verdad

Tesla no puede faltar en esta lista, aunque lo que promete para el futuro esté a punto de llegar (como pasa por ejemplo con el Opel Ampera-e): el Tesla Model 3 de producción teóricamente se comienza a fabricar este mes de julio y se irán entregando las primeras unidades antes de que termine el verano, aunque van a comenzar muy des-pa-cito. Tanto el Tesla Model S como el Model X se retrasaron un poco también en su momento, sin mayores consecuencias, así que ese riesgo no se puede descartar del todo.

Lo más curioso de este modelo, que por cierto tiene ya cientos de miles de reservas, es que no se conocen aún las especificaciones definitivas exactas: simplemente se sabe que promete 345 km de autonomía (no sabemos en qué ciclo de homologación, pero parece ser en el ciclo norteamericano EPA, que da menos autonomía que el ciclo europeo NEDC, en el que rondaría algo más de 500 km), es compatible con recarga super-rápida, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 6 segundos, puede tener conducción autónoma y tiene un precio de partida de 35.000 dólares (sí, dólares, ni siquiera hay precio en euros).

Para finales de 2019 podría llegar el Tesla Model Y, un todocamino de tamaño medio con una autonomía similar de alrededor de 500 km homologados NEDC. Este SUV sería más pequeño que el Model X (sí, sí, otro todocamino, no perdáis la cuenta, que ya van muchos).

Volkswagen I.D. es un 'concept car' de lo que podría ser un Golf de dentro de unos años, 100 % eléctrico y con conducción autónoma

Volkswagen ya vende hoy en día dos coches eléctricos, el Volkswagen e-Up!, pequeño utilitario con 160 km y el Volkswagen e-Golf, berlina compacta con 300 km de autonomía homologada NEDC. Más tarde que otros fabricantes como Nissan o Tesla, Volkswagen tendrá en 2018 su propia factoría de baterías, con la intención de cubrir sin problemas la producción de nuevos modelos eléctricos que llegarán a partir de 2020.

El Volkswagen I.D., una berlina compacta eléctrica con conducción autónoma, de unos 170 CV de potencia y entre 400 y 600 km de autonomía, para 2020. El Volkswagen I.D. Crozz, un SUV eléctrico con tracción a las cuatro ruedas, para 2020. Y el Volkswagen I.D. Buzz, un monovolumen grande de 4,94 m de longitud, 374 CV y hasta 600 km de autonomía homologada NEDC, para 2022. Para 2025 Volkswagen pretende vender un millón de coches eléctricos al año, veremos qué sucede realmente al final.

Volkswagen I.D. Buzz

Volvo cierra este repaso a las promesas de futuro de coches eléctricos. El fabricante sueco pretende lanzar un coche eléctrico en 2019, con la nueva plataforma que permite alojar baterías de hasta 100 kWh, capacidad suficiente para dar una autonomía homologada NEDC de entre 500 y 600 km (sin que sepamos aún qué tipo de coche sería, aunque podríamos apostar a un SUV), y hasta 2021 otros cuatro coches eléctricos más, repartidos entre Volvo y su nueva marca deportiva Polestar.

Para 2020 la autonomía homologada NEDC de casi todos los coches eléctricos prometidos rondará los 500 km (y si son de lujo, incluso más), algo así como el triple de la autonomía que tenían los coches eléctricos de 2010

Por cierto, después de tanto hablar de autonomías, conviene recordar para ir terminando, que para cuando se pongan a la venta todos estos futuros coches eléctricos, habrá que medir la autonomía bajo otra norma de homologación: NEDC desaparecerá y será sustituida por WLTP. En este nuevo ciclo de homologación las autonomías serán en general menores (dependerá de cada modelo, pero aproximadamente entre un 20 y un 25 % menos).

Entre 2018 y 2021 la oferta de coches eléctricos crecerá notablemente

Mitsubishi eX concept, otro SUV eléctrico más de los prometidos para dentro de pocos años

Por lo que hemos visto al repasar todas las marcas de automóviles que han prometido lanzar algún coche eléctrico en un futuro no muy lejano (de las aproximadamente 67 que están a la venta en España), parece que la oferta de coches eléctricos se hará tanto más interesante entre 2018 y 2021: habrá más modelos y con más autonomía, aproximadamente 3 veces la que tenía un coche eléctrico en 2010 (y cuando el precio del coche no es una limitación, incluso algo más).

Sin embargo no parece que para esa fecha se consiga además ofrecer esos coches a un precio asequible para todo el mundo, siendo unas cuantas de las promesas que hemos visto coches eléctricos de tipo premium o de lujo.

Si para esas fechas no hay ayudas para la compra por parte del Estado, y las cuentas no cuadran (es decir, que lo que pagas de más caro en el precio de compra, lo compenses con lo que te ahorrarás después poco a poco), no quedará otro remedio que esperar a que la tecnología vea bajar su precio. Lo hará, pero se necesitará un poco más de tiempo, probablemente del orden de unos 5 años más, hacia 2025... al menos.

