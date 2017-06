Fisker EMotion pasa de promesa eléctrica a prototipo real: deportividad y lujo que ya se pueden reservar

Fisker hace coches espectaculares, tecnológicamente muy avanzados como pudimos comprobar de primera mano con Karma, que de alguna forma sigue vivo con el desarrollo de un híbrido enchufable llamado Revero. Lo próximo que tiene que venir se llama EMotion, y hasta ahora solo habíamos visto imágenes promocionales.

Dejamos atrás el episodio de las recreaciones para conocer por primera vez a un prototipo funcional de un vehículo que juega en una liga parecida a Tesla: eléctrico, con un importante toque deportivo pero sin olvidar de las cinco puertas.

