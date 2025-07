Tengo cinco gatos, cuatro aspiradoras y un plan de contingencia anti-pelos: así mantengo limpia la casa

El otro día una amiga me preguntaba cómo era posible que tuviera la casa tan limpia teniendo cinco gatos, y además en época de muda de pelo. Ella tiene dos y me confesaba que el suelo de su casa parecía un western, con bolas de pelo rodando de aquí para allá. No es magia y no, tampoco me paso el día limpiando, pero tengo cuatro aspiradoras y un plan perfectamente trazado para que mi casa no sea el paraíso de los pelos.

Las aspiradoras

Seguramente te estés preguntando ¿para qué cuatro aspiradoras? Quizás en la época en la que todas las aspiradoras eran casi iguales no tendría mucho sentido, pero si cada aspiradora cumple una función, la cosa cambia. Esta es mi alineación ganadora:

Roborock Qrevo Curv

Mi última adquisición es la Roborock Qrevo Curv y no puedo estar más contenta con ella. Aspira y friega, y además lo hace muy bien. Tiene dos mopas rotatorias y una de ellas se alarga para llegar a las esquinas. El cepillo que recoge el polvo también "se estira" para recoger más suciedad. Además es silenciosa, se limpia sola y hasta puedo controlarla con la voz. Mis gatos la odian, pero la culpa es suya por soltar tanto pelo.

Antes tuve otro robot aspirador que no me funcionó nada bien. Fue el iRobot Roomba J7+. Éste no tenía opción de fregado, pero es que el aspirado tampoco era nada del otro mundo; no dejaba elegir la potencia, llegaba mal a las esquinas y la navegación dejaba bastante que desear.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Si tuviera que quedarme con una, sería ésta. Es la más versátil y con los accesorios que incluye puedo aspirar todo tipo de superficies y hasta tejidos. Sé que hay modelos más nuevos con mejores prestaciones, pero aunque la compré en 2021, sigue funcionando como la seda y sólo la cambiaré cuando note que pierde potencia. Por buscarle un punto negativo: si la pongo en modo turbo, la batería dura unos 10 minutos.

Antes de la Dyson tuve este aspirador de escoba de Bosch que bueno, tampoco iba mal, pero era mucho más aparatoso y no tenía tanta potencia.

Hoover Ultravortex

Antes de tener la Dyson, me compré esta Hoover para aspirar las tapicerías y colchones. Cuando vi que la Dyson tenía un cepillo especial para tapicerías, pensé que dejaría de usarla, pero la verdad es que no tiene rival. Mejor no pongo foto de lo que sacó del sofá la primera vez. No sólo quita los pelos que hay en la superficie, aspira polvo y ácaros, lo que la hace muy interesante si tienes alguna alergia. También la uso en colchones y alfombras.

Blisell SpotClean Pet Pro

Además de soltar pelo, a veces alguno de mis gatos vomita y no han sido pocas las veces que ha elegido el sofá para ello. Una aspiradora de agua era lo que faltaba en mi arsenal. Afortunadamente la he tenido que usar poco. Lo que hace es mojar el sofá con un jabón especial y después absorbe el agua. Tampoco os pondré foto del tanque de agua sucia después de pasarla por el sofá y la alfombra, sólo diré una cosa: marrón oscuro casi negro.

Tiene una potencia de locos y limpia manchas incrustadas de las que parece que jamás se irán, pero tiene un punto negativo y es que hace muchísimo ruido. En serio, un ruido infernal.

Otros gadgets anti-pelos

Por si no ha quedado claro ya, me obsesiona bastante que todo esté lleno de pelos. Además de las aspiradoras para el trabajo más exigente, también tengo unos cuantos artilugios que voy usando sobre la marcha. Son estos:

También he comprado otros artilugios que han sido una completa decepción como este rastrillo de silicona o estas bolas atrapa-pelos para la lavadora que compré en Temu. No recogieron ni un sólo pelo, pero a mis gatos les gusta jugar con ellas. Algo es algo, supongo.

Mi plan de limpieza

Ya os he contado todas las armas que tengo contra los pelos, que no son pocas, y ahora toca explicar cómo y cuándo las uso. Puede parecer que dedique muchísimo tiempo a la limpieza, pero con los años me he dado cuenta de que es infinitamente mejor dedicar un poquito cada día, que dejar que se acumulen los pelos y pegarte la paliza un día. Poder automatizar la limpieza del suelo con el robot aspirador también me ha dado mucha ventaja a la hora de ahorrar tiempo.

El cabezal de tapicerías de Dyson

Suelos (Dyson)

La uso una vez a la semana para aspirar toda la casa, dos veces cuando es época de muda y hay más pelos. Tardo unos 15 minutos en total.

También una vez por semana pongo el cabezal de tapicerías para aspirar las camas de los gatos.

Suelos (Roborock)

Normalmente tengo un programa que aspira la casa entera cada dos días, pero en verano lo cambio para que aspire a diario ya que suelen estar las ventanas abiertas y entra más suciedad.

Una vez a la semana pongo el programa de aspirado+fregado.

Tapicerías

Hoover : la paso todas las semanas en el sofá y los cojines. Una vez al mes, la paso también por el colchón.

: la paso todas las semanas en el sofá y los cojines. Una vez al mes, la paso también por el colchón. Blisell: suelo limpiar el sofá dos veces al año (evitando el invierno porque tarda mucho en secarse). También la uso de forma puntual si se mancha el sofá.

Gatos

Pulgui disfrutando de una necesaria sesión de cepillado.

Que no cunda el pánico, no aspiro a mis gatos, pero no he hablado de lo más importante: cepillarlos. En época de muda trato de hacerlo a diario, aunque no siempre puedo (ni se dejan). Cuando lo consigo, se nota muchísimo en la limpieza. Normalmente uso este cepillo que compré en Temu y cuando empiezan a mudar el pelo uso este de Furminator.

