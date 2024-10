Roborock Qrevo Curv, análisis: el robot aspirador que no te echa una mano, te echa dos brazos

Que los robots aspiradores alivian la carga de mantener la casa limpia es una realidad desde hace años, pero tenía letra pequeña: las esquinas y zonas de difícil acceso se les atragantan, las alfombras no quedan tan bien como aspirar a la vieja usanza y llamarle fregado a lo que hacen quizás sea mucho decir. Eso, suponiendo que navegan tan bien como para no perderse. Pues bien, la gama alta se ha puesto las pilas para solucionar estas asignaturas pendientes y Roborock es uno de los alumnos más adelantados de la clase.

La marca china ya nos dejó un gran sabor de boca con el anterior Roborock S8 MaxV Ultra que rozaba el sobresaliente y este Roborock Qrevo Curv continúa el buen hacer de su antecesor con el objetivo de convertirse en el mejor robot aspirador del mercado. De momento ya te adelantamos algo: es uno de los más caros. Hemos probado el Roborock Qrevo Curv a fondo y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Roborock Qrevo Curv



Roborock Qrevo Curv DIMENSIONES Robot: 353 x 350 x 103 mm Base de carga: 440 x 400 x 400 mm POTENCIA 18.500 Pa Limpieza Cepillo Duodivide y cepillo lateral en arco FlexiArm NAVEGACIÓN LiDAR y cámara RGB Reactive AI Adaptilift (1 cm, obstáculos hasta 4 cm) FREGADO 200 RPM Fregado a 75ºC CAPACIDAD Polvo: 2,5 litros Agua limpia: 4 litros Agua sucia: 3 litros Batería Hasta 4 horas Compatibilidad WiFi 802.11 b/g/n Android / iOS OTROS Reconocimiento de mascotas Asistente de voz Rocky PRECIO 1.499 euros

Diseño: con brazos y una base que confunde

El diseño del Roborock Qrevo Curv es el habitual de la casa y de otros tantos robots, así que no nos detendremos demasiado en lo mismo de siempre y sí en sus diferencias y sí en sus rasgos diferenciales, que pueden resumirse en cuatro: el chasis inclinable, su brazo, sus cepillos y su base.

Así pues, lo más interesante de este robot aspirador en el apartado de diseño está en los bajos. Cuando un aspirador se enfrenta al desnivel puede hacer dos cosas: o evitarlo o intentar sobrepasarlo, quedando atrapado en el intento alguna vez. Lo de esquivarlo tiene sentido frente a escaleras, pero si lo que tenemos es un pequeño desnivel entre habitaciones o una alfombra, es una faena.

Según el fabricante, cuenta con un chasis que se adapta moderadamente bien al cambio de altura, elevándose un centímetro y llegando hasta a los cuatro. En mi casa esto lo ha sufrido mínimanmente entre el salón y el pasillo (con escasos milímetros de diferencia), la alfombra del perro y varias alfombras gruesas. Me ha sorprendido gratamente lo bien que lidia con esos pequeños desniveles donde otros modelos se quedan atascados, en este caso parecía que iba a quedarse ahí, pero no: de hecho solo le ha pasado con una alfombra doblada.

Lo más interesante es la configuración de cepillos y de mopas. Consta de un cepillo lateral ligeramente contorneado para empujar mejor la suciedad hacia la zona central y un rodillo de goma dividido en dos. Me explico: no son dos cepillos dispuestos en paralelo para que con una pasada trague el doble, sino que en el espacio donde normalmente el rodillo, hay dos minirodillos la mitad de largos con dibujos contrarios, de modo que es más eficiente para atrapar la suciedad que uno estándar.

Eso sí, teniendo en cuenta lo avanzado y exigencias esperables en un modelo así, sería más interesante la primera opción: dos rodillos de tamaño estándar pero con dibujo contrapuesto, algo que por cierto ya hacen otros robots aspiradores.

Para fregar cuenta con dos discos al estilo lijadora radial, pero en este caso con mopa peluda para aumentar la fricción. El punto flaco de un aspirador cilíndrico son las esquinas, pero gracias a un bracito que tiene en una de ellas, lo que posibilita llegar a las esquinas.

Terminamos con el otro gran elemento estrella: la base de este robot autovaciable (y 'autolimpiable'). Como sus antecesores, tiene tres compartimentos, pero esta vez es bastante más discreto y compacto. Eso sí, entre ese acabado blanco brillante y esa forma curva de huevo, parece un WC de diseño. En cualquier caso, se agradece que ocupe menos y además lo hace ofreciendo un buen desempeño en el mantenimiento.

Navegación: te reto a que lo pierdas

Los dos principales responsables de la navegación de este aspirador es el visor láser LiDAR y la cámara RGB, una combinación ambiciosa ya que el primero se orienta moderadamente bien pero sufre con objetos pequeños a ras de suelo o con acabados espejados. Como la cámara está en el frontal, teóricamente puede ver esas cosas potencialmente atropellables e incluso reconocerlas gracias al sistema Reactive AI.

No solo no se atasca, es que no atropella nada y es capaz de recorrerlo absolutamente todo rápido y bien

Aunque lo ideal para optimizar resultados y evitar disgustos es despejar la casa antes de limpiarla, luego el día a día es otra historia y es fácil que quede por ahí un cable, un calcetín extraviado y similares. Pues bien, en estas semanas de prueba rara es la vez que se ha atascado. Digo más: no solo no se atasca, es que no atropella nada y es capaz de recorrerlo absolutamente todo rápido y bien. Solo una vez he tenido que acudir al rescate: debajo de la cama de mis padres, a oscuras y rodeada por dos alfombras gordas dobladas.

La casa familiar ronda los 100 metros cuadrados y recorrerla al completo para limpiarla le lleva normalmente (con una pasada) unos 70 minutos. La limpieza sigue un orden lógico, primero trazando un perímetro de las habitaciones y luego en zigzag, moviéndose sorprendentemente bien en zonas difíciles, como por ejemplo bajo la mesa y sillas del comedor. Es más, hasta mide bastante bien dónde cabe y dónde no para meterse a limpiar.

¿Cómo sé qué ruta sigue? Porque puedo verlo en el mapa trazado en la aplicación. Merece la pena echarle un vistazo (si se pierde, así lo localizas) tanto por curiosidad para comprobar la ruta seguida como para visualizar qué obstáculos se ha encontrado. Así, dice qué cree que ha visto y su posición. Además en general lo hace con bastante acierto, algo que a lo que también ayuda un simple LED integrado en el frontal para arrojar luz en escenarios oscuros donde puede confundirse.

En otros casos, se limita a poner 'obstáculo'. Si esto pasa, basta con fijarse en qué hay y darle la orden de ignorarlo o no. Me explico con un ejemplo: algo que hace muy bien es ver a Pitu, el cocker anciano de mis padres que prácticamente se dedica a seguir al aspirador. El algoritmo está diseñado para esquivar y no molestar mascotas (viene activado de seire), pero a lo mejor lo que el robot interpreta como un obstáculo a esquivar, resulta que es algo que puede intentar atravesar. Esto puede configurarse también desde la app, cambiando el modo de menor colisión activado por defecto.

En definitiva: recorre todo el espacio rápido, ordenadamente, bien y vas a tener que esforzarte para ponerle trampas para que se atasque, porque interpreta el entorno con bastante exactitud.

Limpieza: me he olvidado de dónde está la escoba y la fregona

Que tenga una navegación tan buena significa algo: que es capaz de recorrer prácticamente todo el área sin perderse y por ende, limpiarla. Buena señal. A partir de aquí le toca a sus cepillos y mopas con brazos y a sus 18.500 Pascales de capacidad de succión máxima encargarse del resto. Antes de nada, permitidme un apunte: sobre el papel es uno de los aspiradores más potentes que he probado, pero el sonido es tan amortiguado que no resulta especialmente molesto ni aunque lo tengas en tu habitación trabajando a tope mientras escribes. Doy fe.

Aunque esa capacidad de succión es elevadísima, en la práctica podremos elegir entre varios niveles de aspiración y de dosificación de agua para fregado . El aspirador lo he probado en un piso con mascota que, aunque ya no sale por el campo, se le cae el pelo. Para mis pruebas lo he puesto al máximo y al mínimo, pero al final lo mejor es usar el Smartplan y dejar que sea el robot el que elija qué potencia de aspiración y fregado usar. Así te olvidas y se optimiza el funcionamiento y la batería.

Lo mínimo es suficiente. La buena noticia es que incluso poniéndolo al mínimo se ha llevado pelitos, restos de migas y arenilla de las pistas de pádel. ¿Que se te han caído migas gordas? Entonces mejor subir de nivel o poner directamente el Smartplan, porque es capaz de tragarse copos de avena sin problema. El fregado más de lo mismo: me parece increíblemente decente a la hora de eliminar manchas secas y a esto ayuda tanto el diseño y desempeño de las mopas como que limpie con agua caliente. Estaría genial poder añadir líquido limpiador para que desinfectara y diera buen olor, pero solo con eso esta semana no hemos fregado el suelo.

Otra grata sorpresa han sido los bracitos. Como verdaderamente queríamos ahorrarnos el barrer y fregar estos días, hemos subido las sillas del comedor encima de la mesa para que entre bien, pero de las esquinas y otros rincones esos bracitos han dado buena cuenta. No sé cómo aguantarán el paso del tiempo y el uso continuado, pero en estos días iniciales resultan una solución de lo más efectiva para zonas de difícil acceso.

Quiero detenerme en las alfombras. Aunque alguna que otra alfombra gruesa de mi casa se le ha atragantado a la hora de bajarse de ella en cierta ocasión, en general sube bien y al detectarla, cambia automáticamente para subir la potencia de aspiración al Turbo. ¿Cómo la deja? Bastante decente, pero todavía no está a la altura de sacudirla y pasarle nuestro aspirador de trineo a mano. Lo bueno es que con esta aspiración con hacerlo muy de vez en cuando es suficiente.

Pero este robot aspira y friega, motivo por el cual podemos elegir cómo queremos que se comporte delante de una alfombra: esquivándola, evitándola, atravesándola para que aspire y friegue o con elevación dinámica de las mopas para que solo la aspire. Aquí de nuevo gratas noticias: mientras que el felpudo de la salida al patio y de la cocina los aspira y friega, las alfombras gruesas las aspira sin mojarlas. Y ojo porque hay opciones para aburrir: existe otro modo de limpieza profunda y la posibilidad de seleccionar la limpieza de la alfombra antes que el resto.

La autonomía no va a ser un problema

La ficha técnica de este robot aspirador nos devuelve una autonomía teórica de cuatro horas, pero es fundamental tener en cuenta que se trata de un dato del fabricante bastante ventajoso, en tanto en cuanto se consideran las condiciones más favorables tanto de navegación como de limpieza.

Teniendo en cuenta que algunos robots solo aspiran y que otros aspiran y friegan, nuestra prueba para homogeneizar la duración de la batería es solo aspirar a máxima potencia. En ese escenario he conseguido casi 100 minutos de aspiración a tope, 74 minutos para limpiar la casa de mis padres consumiendo un 66% de batería y luego una limpieza parcial de 23 minutos hasta que retornó a la base.

Eso sí, quedarse sin batería no es problema: una vez se ha recuperado, retorna la limpieza justo donde lo había dejado. Normalmente la combinación de limpieza que más he usado ha sido aspiración normal y fregado con nivel de agua bajo y en ese caso ha rondado los 150 minutos de funcionamiento, superando dos limpiezas completas de la casa.

Teniendo en cuenta que el área del inmueble utilizado para el análisis es de aproximadamente 100 metros cuadrados, que será raro en el día a día ponerlo solo a aspirar y que además esté al máxima, pensamos que este es un buen aspirador para casas de tamaño grande.

Robot avanzado, app avanzada

Dentro de la configuración inicial de este robot está la descarga e instalación de la app de Roborock (disponible gratis en Google Play Store y en App Store), para que el móvil y el aspirador se entiendan gracias a la conectividad a 2.4 GHz. De este modo, además de usarlo a distancia, podremos beneficiarnos de todas sus opciones smart y programas de limpieza, porque tiene muchísimos.

Este es un robot aspirador para personas tecnológicas por dos motivos: precisamente por la cantidad de funciones que tiene y porque para sacarle partido hace falta desenvolverse bien. Si le instalase la app a mi madre, me limitaría a dejarle el Smartplan y a decirle que le diera al play, porque se haría un lío. De hecho, estaría genial que tuviera una versión simplificada para reducirlo a lo básico: ni solo el play, pero tampoco todo lo demás.

Porque el Roborock Qrevo Curve es un aspirador avanzado y su app no se queda atrás. Tiene un diseño colorido y claro, pero aún así hay que dedicarle tiempo a leer todo lo que ofrece: niveles de aspiración y fregados, recuento de obstáculos y qué hacer con ellos, rutinas, ajustes de limpieza de suelo y de la base, el historial, gestión de alfombras, visión en remoto, asistente de voz, mantimiento, mapas...un gustazo si te gusta trastear y quieres personalizar la experiencia al detalle.

Mantenimiento: paradójicamente frecuente, pero cómoda

Tanto en el manual (en papel o en la web) con en la aplicación vas a encontrar los procedimientos para mantener el robot aspirador en buenas condiciones, con frecuencias de limpieza y sustitución, así que no nos detendremos en ello ni en estas operaciones comunes como retirar el cepillo central para retirar los pelos. Lo más interesante y diferencial es su base y todo lo que puede hacer.

Esta base tiene un depósito (el del fondo) donde se acumula la suciedad sólida aspirada, otro depósito (delante, derecha) para el agua limpia que le sirve para el fregado y limpiar el propio robot aspirador y un tercero (delante, izquierda) donde se deposita el agua sucia. Así pues, no tendremos que preocuparnos por vaciar el depósito de suciedad o el de fregar del robot antes y después de cada limpieza. La primera ventaja es clara: la comodidad, en todos los sentidos.

Porque el esfuerzo es menor abriendo la puerta de la base para extraer cada depósito y llevarlo a la basura o bajo el grifo, pero también hay que hacerlo con menos frecuencia. Aunque esto depende de cuánto y cómo lo uses, los depósitos de líquidos al menos he tenido que ocuparme de ellos una vez a la semana porque traga que da gusto para limpiar.

Si has tenido un robot aspirador fregador antes, sabrás que como se te olvide retirar la mopa para lavarla, pasados unos días huele a agua estancada. Pues bien, gracias a este sistema no hay malos olores porque la limpia bastante bien y a fondo, con agua caliente y secado posterior.

Finalmente es cuestión también de salud: si tienes problemas de alergia al polvo, tener que ocuparte de vaciar el depósito de suciedad en la basura implica la exposición directa a tu alérgeno, algo que ahora mismo se reduce a lo mínimo indispensable. Así como con el fregado me ha tocado vaciar y llenar una vez a la semana, este depósito según mi experiencia puede durar meses.

Roborock Qrevo Curv, la opinión de Xataka

Termino esta review con mi madre convencida: no le gustan los robots aspiradores porque hacen mucho ruido, dan muchas vueltas y al final siempre queda algo de suciedad, pero con este ha quedado satisfecha por lo silencioso que es, lo bien que se mueve y lo limpio que deja el suelo hasta fregando. Eso sí, no sabe lo que cuesta y ella no ha usado la app. Y no va desencaminada: el Roborock Qrevo Curv es de lo mejor que hay.

En honor a la verdad, hay muchos robots que aspiran bien para mantener limpio el suelo y las alfombras, pero cuesta encontrar rivales que se muevan tan bien y frieguen de forma tan convincente. Aquí la firma china se ha esmerado y se nota. No sé si los bracitos pasarán de ser una innovación propia a la norma ni cómo envejecerán, pero de momento resultan y ciñéndonos a la limpieza, cumplen su objetivo de llegar a los rincones de difícil acceso.

Si además tenemos en cuenta lo exhaustivo de su aplicación, estamos ante un modelo para una experiencia de limpieza personalizada y ambiciosa. Por supuesto que se nota la diferencia con los modelos que cuestan 300 euros e incluso los que valen la mitad, pero en este último caso es más cuestión de detalles como esos bracitos, el agua caliente para limpiar, los algoritmos de limpieza personalizados o su pericia moviéndose. ¿Merece la pena? Es una cuestión personal, pero si le vas a sacar partido, es una inversión elevada que ofrece un alto rendimiento.

