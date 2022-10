Mejores robots aspiradores con base autovaciable: cuál comprar y siete modelos recomendados desde 199 euros

En el marco de un día a día frenético, los robots aspiradores se han hecho un hueco en nuestros hogares porque si bien toadvía no limpian tan bien como un aspirador combinado con nuestro esfuerzo, sí que resuelven la papeleta de mantener la casa limpia con el mínimo esfuerzo. Cepillos especiales para mascotas, gran potencia de succión, navegación inteligente con reconocimiento de objetos... una de las últimas tecnologías implantadas en estos dispositivos son las bases autovaciables, que vacían el depósito del aspirador de forma automática, una forma de minimizar el mantenimiento y de paso, la exposición al polvo.

Inicialmente presente en los modelos más premium, esta feature se ha ido democratizando y ya es posible encontrarlos en las propuestas de diferentes gamas y fabricantes. Si buscas un robot aspirador con base autovaciable, en esta guía de compra te ayudamos a encontrar tu modelo ideal y te recomendamos siete modelos de lo más interesantes.

Por qué una base autovaciable

Aunque la recomendación general de los fabricantes es vaciar el depósito tras cada limpieza (y retirar asimismo el accesorio fregador, si lo tuviera, para lavarlo), la realidad es que es fácil olvidarse o simplemente dejarlo pasar.

El problema es que no será la primera vez que mando al robot a una misión de limpieza para descubrir poco después que tiene el depósito lleno y por tanto, no puede retener la suciedad que aspira. Vamos, que está trabajando de balde. Y es que por un lado, nos hemos olvidado de vaciar el depósito y por otro, son bastantes los modelos que no disponen de una función de aviso de depósito lleno.

Por tanto, el primer objetivo de contar con una base autovaciable es minimizar esta periódica y, por qué no decirlo, engorrosa tarea de mantenimiento.

Por otro está la cuestión de la salud. Si tienes problemas de alergias al polvo, pelos de mascotas, etc., con una base de autovaciable no tendrás que exponerte al alérgeno de forma tan directa y frecuente.

Básicamente, cuando el robot termina de limpiar, acude a la base y allí esta succiona el contenido de su depósito en un más o menos ruidoso procedimiento que afortunadamente dura pocos segundos. La suciedad succionada queda confinada en una bolsa, que en cuestión de semanas se llenará y tendremos que sustituir por otra.

Esta es la función estándar de una base autovaciable, aunque también hay modelos con bases más ambiciosas (y voluminosas) como el Roborock S7 Pro Ultra, que tanmbién rellena el depósito de agua para fregar y limpia las mopas para reducir todavía más las operaciones de mantenimiento.

En qué fijarse en las bases autovaciables

Elijas el robot aspirador con base autovaciable que elijas, descubrirás que ocupa mucho más que los modelos con bases simples, un factor a tener en cuenta si vives en un piso pequeño. Con esto en cuenta, considera:

Si se limita a vaciar el depósito de sólidos o hace algo más .

. La duración aproximada de una bolsa , si bien según mi experiencia aguantan bastante más que lo sugerido por el fabricante.

, si bien según mi experiencia aguantan bastante más que lo sugerido por el fabricante. El precio de las bolsas y si existen bolsas compatibles, un punto en el que ayuda lo asentada de la tecnología en la firma y su popularidad. La Roomba i7 de iRobot fue el modelo pionero, y desde entonces la firma americana ha apostado por estas bases, implantándolas en más modelos y lo mejor, haciendo que todas las bolsas de todos los modelos de la casa sean idénticas y por tanto, compatibles.

Cómo elegir un buen robot aspirador

A partir de este punto, los criterios son los mismos que a la hora de comprar un robot aspirador, tenga la base que tenga:

Diseño . Reinan los modelos con forma de cilindro achatado, aunque también los hay con forma de D. Lo importante es que ofrezcan un equilibrio entre ser lo suficientemente grandes como para lidiar con obstáculos como alfombras (porque tendrán ruedas más grandes) y pequeños, para que puedan colarse por debajo de la cama o el sofá.

Composición y materiales de los cepillos . De un simple rodillo de cerdas a dos cepillos centrales de goma pasando por los cepillos laterales, encargados de atraer la suciedad a la zona de succión. Nuestra recomendación si tienes mascotas es optar por modelos con cepillos de goma, más efectivos y resistentes ante enredones de pelo.

Capacidad de limpieza, un combo entre la succión y el tipo de filtro empleado. Aunque interesa que ofrezcan cuanta mayor fuerza por unidad de superficie, mejor, la realidad es que lo de contar con una cifra altísima de Pascales ya es más marketing que otra cosa. Es decir, que hay modelos con 2.000 Pa que limpian muy bien. Y si lo que quieres es que la suciedad no vuelva al ambiente, mejor que cuente con un filtro de alta eficiencia, idealmente que sea HEPA. Lo de High Efficiency Particulate Air​ implica que debe atrapar todas las partículas iguales o superiores a 0.3 micras de diámetro con el 99.97% de efectividad de acuerdo con estándares establecidos.

Navegación "inteligente" y detección de obstáculos . Los sistemas de navegación "smart" mediante láser o cámara están plenamente consolidados y ya presentes incluso en modelos de 200 euros, por lo que os recomendamos encarecidamente que apostáis por ellos para minimizar que el robot se pierda, deje (más) espacios sin limpiar y por otros pase 30 veces. Con todo, es relativamente común que aún así tengan problemas con cables y otros pequeños objetos que estén en el suelo. En este sentido, los modelos que combinan láser y cámara frontal con algoritmos de reconocimiento ofrecen el extra de "reconocer" obstáculos y actuar en consecuencia.

Sí a la conectividad . Otra característica totalmente implantada es la de la conectividad, un extra que resulta de lo más útil para mandar al robot a limpiar cuando no estamos en casa para ahorrarnos el ruido o incluso para controlarlo mediante órdenes de voz. Si combinamos la navegación inteligente con la aplicación, podremos beneficiarnos de limpiezas parciales localizadas, por ejemplo limpiar el baño después de darnos una ducha y todo el despliegue que conlleva.

La autonomía. Lo ideal es que tu futuro robot aspirador tenga suficiente batería como para que pueda limpiar tu casa sobradamente (ten en cuenta que se degradan con el paso del tiempo) en su modo más ambicioso. No te dejes llevar por los datos del fabricante, ya que suelen ser en condiciones de aspiración ligeras. Si tu robot no tuviera navegación smart, mejor que vaya sobrado de batería.

Modelos recomendados

Si tienes un presupuesto ajustado y quieres un robot con base autovaciable, este Conga 2290 Ultra con la base Conga Home 2.000(188 euros) es una buena opción. Eso sí, con su bajo precio toca hacer concesiones: su navegación es aleatoria, aunque va equipado con bastante sensórica para depurar la experiencia.

Este modelo de Cecotec cuenta con conectividad y mando a distancia para los usuarios menos techies, dos cepillos centrales intercambiables (uno de ellos, de goma), 160 minutos de autonomía máxima y 2100 Pa de succión.

La bolsa tiene 2 litros de capacidad y evitan el contacto directo con polvo y suciedad. Vienen dos unidades, después podrás comprarlas por 4,90 euros el pack de tres. Ojo porque en Cecotec las bolsas son diferentes en función del modelo.

Otra opción moderadamente asequible dentro de los modelos con base autovaciable se encuentra este Roomba i3+ (519 euros), un robot interesante para hogares con mascotas gracias a sus cepillos de goma, con un diseño premium y una app cuidada y que funciona muy bien.

En "el debe", el Roomba i3+ cuenta con navegación aleatoria, si bien los algoritmos de iRobot ofrecen una experiencia bastante depurada.

En la caja vienen dos bolsas (para almacenar unos 30 depósitos de suciedad) y si vas a comprar recambios originales, cuesta 16,99 euros el pack de 3 unidades.

Robot Aspirador iRobot Roomba i3+ - Autovaciado de Suciedad - Ideal para Mascotas - Sugerencias Personalizadas - Compatible con tu Asistente de Voz - Color Gris Azulado Hoy en Amazon por 519,00€ PVP en Worten 729€

El Midea S8+ (494 euros) es uno de los últimos en llegar al sector y a esta tipología con base autovaciable y de qué manera: es uno de los robots aspiradores con mejor relación calidad precio de esta selección. Lo tiene (casi todo): navegación inteligente, conectividad, 4.000 Pa de succión, accesorio para fregar con vibración y una batería de 5.200 mAh.

Eso sí, habida cuenta del poco tiempo que lleva en el mercado, tendrás que encontrar bolsas compatibles en AliExpress, a 11,76 euros el pack de 10 unidades.

MIDEA-Robot aspirador S8 +, con estación de recolección de polvo automática, LDS, 4000Pa, limpiador de mopa inalámbrico, compatible con Control de Google y Alexa PVP en AliExpress 494€

Otro candidato que se postula a dar guerra en calidad precio es el Roborock Q7 Max+ (579 euros), un aspirador con una base que se limita a vaciar el depósito, unos solventes 4000 Pa de succión, tres horas de autonomía y navegación láser como principales bazas.

La bolsa destaca por ser más grande de lo normal, de 2,5 litros, lo que según el fabricante nos permitirá olvidarnos de sustituirla por 7 semanas. Hazte con un pack de ocho recambios compatibles por 21,89 euros

roborock Q7 MAX+ Robot Aspirador y trapeador con Base de Vaciado automático Puro, Limpieza Manos Libres hasta 7 semanas, succión de 4200 Pa, Tiempo de Funcionamiento de 180 Minutos (Blanco) Hoy en Amazon por 579,00€

Esta feature también ha llegado a Xiaomi con su Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra (549 euros), un aspirador bastante similar al anterior: con navegación inteligente mediante visor láser, la robusta app del ecosistema Xiaomi, 4000 Pa de succión y una gran batería de 5200 mAh.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, con Sistema Láser (LDS), Succión de 4000 Pa, Tecnología 3D, 5200 mAh, Base de Autovaciado, App Mi Home, Alexa & Google Assistant, Negro PVP en Xiaomi 549€ Hoy en Amazon por 799,98€

El Roomba i7+ (599 euros) es un robot con varios años en el mercado, pero una espléndida opción si buscas un modelo que funciona bien y ofrezca una buena experiencia con el plus de estar más barato respecto a su PVP. Con navegación inteligente mediante cámara, una aplicación cuidada con compatibilidad con asistentes de voz y cepillos de goma especial para mascotas.

Como en el i3+, viene con dos bolsas en la caja (cada una para unos 30 depósitos compleots) y los recambios originales cuestan 16,99 euros el pack de 3 unidades.

Terminamos con el modelo con la base más ambiciosa del momento, el Roborock S7 Pro Ultra (1050 euros con cupón) y su colosal base que aspira el depósito de sólidos, limpia la mopa del robot y rellena el depósito para fregar.

Pero no se queda aquí: cuenta con una navegación inteligente que combina LiDAR + doble cámara RGB + reactive AI para reconocer objetos, 5.100 Pa de succión, filtro E11 y autonomía de hasta tres horas. De lo más completo del mercado, con y sin base.

La bolsa es la misma que la del Q7 Max+, de 2,5 litros para una 7 semanas y cuyo precio de los recambios es de 21,89 euros ocho unidades.

Roborock S7 Pro Ultra Robot Aspirador y Fregasuelos 5100 Pa con Estación de Vaciado Autovaciado/Rellenado/Limpieza de La Fregona, Aspirador Robot Conectado a Alexa/App (Actualización del Roborock S7) Hoy en Amazon por 1.199,00€

