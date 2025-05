El resurgir del todo-terreno español empezará en Jaén: China ha rescatado a Santana de su ocaso

Al igual que Lamborghini, la historia de Santana es la de un fabricante agrícola evolucionado a productor de automóviles. Un gigante que vivió su época dorada en colaboración con marcas como Land Rover y Suzuki, y que acabó cerrando en 2011.

Pero los conglomerados chinos tienen un plan para las marcas españolas. Chery resucitó a Ebro. Y Zhengzhou Nissan Automobile, junto a Anhui Coronet, serán los responsables de devolver a la vida a Santana.

Made in Jaen. Santana Motors ha cerrado una alianza con Zhengzhou Nissan Automobile, joint venture formada por Dongfeng Motor y Nissan, y Anhui Coronet. Sobre los nombres profundizaremos pronto, pero la clave en el resurgir de Santana está en la vuelta a sus orígenes: Jaén. Los nuevos coches de Santana se fabricarán en la ciudad andaluza, con una inversión inicial de cinco millones de euros y la promesa de crear hasta 200 puestos de trabajo.

Los fabricantes chinos empiezan a ver en España un buen destino en el que establecerse para evitar los aranceles a las importaciones de vehículos, y la estrategia de rescatar marcas tradicionales empieza a ser una tendencia.

Un breve repaso histórico. Santana nace en 1956 como Metalúrgica Santa Ana, inicialmente enfocada en fabricar tractores y maquinaria agrícola. Años después, en 1961, cerró una importante alianza con Land Rover para producir vehículos bajo su licencia, dando origen al mítico Land Rover Santana. Tras su incursión en el mundo del automóvil, Santana cambia su nombre a Santana Motor, y empieza a fabricar vehículos propios derivados de Land Rover.

Entrados los 80, cierran una nueva alianza con Suzuki, para producir modelos tan populares como el Samurai y crear modelos propios como el Santana 3000, con la base del clásico Suzuki Vitara. Tras el declive de Land Rover en los 2000, el fin de la alianza con Suzuki en 2009 y la falta de éxito comercial en sus vehículos propios, Santana se acabó declarando en quiebra en 2011.

El baile de nombres chinos. En 1993, Nissan Motor (la clásica Nissan que conoces) y las compañías chinas Zhengzhou Light Vehicle Co. y CITIC Group crearon una empresa conjunta: Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (ZNA). Nissan necesitaba una alianza local para poder fabricar, vender y expandirse por China, y la acabó encontrando.

En 2017, otro gigante chino, Dongfeng (uno de los grandes fabricantes en China junto a BYD, SAIC Motor y Chery), adquirió participación mayoritaria en ZNA. El resumen de este baile de nombres es que Nissan tiene una forma de fabricar y lanzar producto en China gracias al respaldo de grupos chinos, con eléctricos como su reciente N7.

Qué fabricará Santana. Aunque esté en nuevas manos, Santana va a mantener su esencia. Una en la que el vehículo robusto 4x4 era su principal pilar. Jaén producirá coches híbridos enchufables (PHEV) y versiones diésel, sin trascender más detalles concretos sobre posibles modelos.

Los equipos de Santana Motors, Zhengzhou Nissan Automobile y Anhui Coronet harán resurgir el todo-terreno español, con el objetivo de venderlo en Europa, África y América.

Siguiendo los pasos de Ebro. El resurgir de Santana recuerda, y mucho, al del fabricante español Ebro. Chery Motor ha devuelto a la vida a una compañía que fabricará en las plantas que Nissan abandonará en Barcelona. Una que nacía en 1954, tuvo su época dorada en los 70, y acabó quebrando a finales de los 80.

China presionó para que España no apoyase el castigo arancelario a China por parte de Europa, y el país está empezando a recompensar trayendo parte de su producción local a nuestro territorio.

Imagen | Jwvein

En Xataka | EBRO S700, primeras impresiones: EBRO renace con un coche sencillo (y chino) repleto de equipamiento para pelear por precio