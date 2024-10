Dyson 360 Vis Nav, análisis: este es el robot aspirador que me compraría si tuviera mascotas en casa

La fama de Dyson en la aspiración es tal que roza la metonimia en el formato de aspirador sin cables, pero en robots aspiradores es otra historia. Tras su desembarco en el segmento con el Dyson 360 Eye en 2014 y su regreso en 2020 con el Heurist, tres años después pudimos ver en sus laboratorios su tercera incursión, llamada Dyson 360 Vis Nav .

La marca suele cuidar aspectos como la potencia y el filtrado y este modelo no es una excepción, con un motor que gira a 110.000 revoluciones por minuto y un HEPA, pero ojo porque su nombre es un spoiler de su función estrella: visión en 360 grados y navegación. La receta pinta bien, pero una cosa es la ficha técnica y otra la práctica: hemos probado el Dyson 360 Vis Nav y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Dyson 360 Vis Nav



Dyson 360 Vis Nav DIMENSIONES Robot: 330 x 320 x 99 mm Peso: 4,5 kg POTENCIA 65 AW Limpieza Barra de cepillos de triple acción NAVEGACIÓN SLAM cámara panorámica de 360 Filtro HEPA (de por vida) DEpósito Polvo: 0,5 litros Batería Hasta 65 minutos Tiempo de carga: 2 horas 45 minutos Compatibilidad Android / iOS OTROS Compatible con Alexa y Google Assistant PRECIO 1.299 euros

Dyson Robot aspirador 360 Vis NAV con cámara de 360°, robot aspirador sin bolsa, inalámbrico, control de aplicación, aspiradora de suelo, pelo animal, aspiradora de batería PVP en Dyson — 1.299,00 € Amazon — 1.559,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Tablets, móviles, videoconsolas, portátiles... En Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada, encontrarás todo tipo de dispositivos con un descuento de hasta el 60%. Todo renovado por expertos, con 30 días de prueba y 2 años de garantía. Consejo ofrecido por la marca





Un diseño diferente marca de la casa

Aunque Dyson es conocida por otros formatos de aspirador, este robot destila el estilo de la firma británica por los cuatro costados. Estéticamente su carcasa está hecha de plástico gris oscuro con detalles en morado y rojo tan característicos de la marca. Mientras que lo habitual es que los robots aspiradores sean cilindros achatados, este tiene forma de D.

Gracias a esa forma puede llegar mejor a las esquinas sin dejar huecos sin aspirar y como además es menos ancho de lo normal (suelen rondar los 35 cm), cabe mejor por pequeños espacios, tanto a lo ancho como a lo alto. Habrá que ver cómo le afecta ser algo más pequeño de lo normal con los obstáculos.

Pero no solo es cuestión estética, también dispone de elementos clave diferentes a la norma. Por ejemplo, carece de cepillo lateral (aunque ya veremos que lo sustituye por otra cosa), dejando toda la labor de aspiración a un rodillo central que ocupa prácticamente todo el ancho, de modo que por donde pasa, aspira sin dejar rendijas.

Este rodillo está hecho de tres materiales: nylon suave, cerdas duras y filamentos de carbono. Según el fabricante, los filamentos de fibra de carbono extrae el polvo de suelos duros y grietas, las cerdas rígidas de nailon se encargan de la suciedad incrustada y pelos y las suaves lidian con la suciedad de gran tamaño. Una combinación para todo tipo de suelos y a prueba de mascotas.

Un detalle interesante es que dispone de un conducto lateral con una especie de lengüeta a un lado del rodillo. Cuando detecta una esquina o un objeto grande, sale para funcionar de forma similar a una espátula de silicona con las esquinas, es decir, rebañándolas para atraer la suciedad.

En la parte superior encontramos varios elementos diferenciales e importantes. Los más llamativos son una cámara que parece una mirilla rodeada con un anillo de LEDs y una pequeña pantalla táctil a color donde poder ver el estado y ejecutar acciones como ponerlo en marcha, pararlo o ver el tiempo de limpieza transcurrido. Asimismo, hay una tapa para acceder al filtro y el cubo del depósito en la parte trasera, con un asa para extraerla y transportarla fácilmente.

Se han puesto de moda las bases autovaciables voluminosas, pero no es el caso: la base del Dyson es discretísima y compacta, por lo que cabe en cualquier sitio que ofrezca aproximadamente medio metro de radio. Tiene un tamaño y forma similares a un brick de leche, limitándose a cargar el aspirador valiéndose de dos pletinas metálicas de fácil contacto que se pegan a otras dos pletinas situadas en la zona recta del lateral del aspirador. Por cierto, este es un robot aspirador que "solo" aspira, así que ni sistemas de fregado, ni mopas ni nada.

Navegación: prepara la casa antes

El elemento más destacable responsable de la navegación del Dyson 360 Vis Nav es una lente hemisférica de 360 grados con ojo de pez situada en la zona superior. No obstante, le acompañan otras seis cámaras direccionales para triangular la posición y evitar el choque contra obstáculos y en total cuenta con 26 sensores diferentes capaces de analizar hasta 10.000 datos por segundo, según la marca.

El objetivo de esta visión inteligente es cubrir el entorno para analizarlo, saber dónde tiene que limpiar y recordar dónde ha estado, así como de trazar un plano. Respecto a la gestión de las imágenes tomadas, el robot solo registra las formas y el contraste y de acuerdo con la firma británica 'nunca grabará ni enviará ninguna imagen' (para más información aquí tienes su política de privacidad ).

La primera excursión del robot sirve para trazar el mapa, que veremos en la aplicación, teniendo que editarlo para configurar la distribución de habitaciones y sus límites, para lo que es importante tener la casa despejada. Después, he puesto el aspirador sin preocuparme demasiado por cables, el comedero del suelo y otros obstáculos. Aquí buenas y malas noticias: con el suelo recogido suele volver a la base habiendo completado su misión de limpieza, pero en caso contrario es frecuente que se atasque o pierda.

Así, a lo largo de mis pruebas se ha tragado algún cable y prenda en el suelo (ese típico calcetín extraviado) porque sufre con objetos pequeños a ras de suelo, pero más preocupante es que se haya quedado desorientado al meterse debajo de la cama pasando a través de un edredón que roza el suelo. Si algo le tapa la cámara, mal. Eso sí, que haya poca luz no es problema, ya que al detectarlo activa los anillos LED para iluminar el perímetro. Por otro lado, encaramarse a las alfombras gordas también se le atraganta, pero de eso estamos avisados: puede subir hasta 21 milímetros.

Si te tomas la molestia de dejar el suelo recogido y te preocupas también de subir esos edredones o cortinas largas, navega rápido, bien y sorprende lo ágil que se mueve en zonas por donde otros modelos se atragantan, como por ejemplo entre las patas de las sillas de la cocina. Sigue una trayectoria lógica que le permite optimizar las pasadas, calculando bastante bien por donde cabe y por donde no (esos mílímetros de menos le sientan de maravilla para colarse por espacios).

En resumen: si dedicas unos minutos a preparar la casa para la aspiración, recorre todo el área por donde cabe de forma eficiente, metódica y optimizada. Merece la pena: no quieres tener que agacharte para rescatarlo de debajo de una cama.

Limpieza: es una Dyson y se nota

El punto anterior nos da la clave de algo: para que el Dyson 360 Vis Nav limpie bien, es necesario que el espacio esté despejado (para que no se atasque ni pierda). Partiendo de esa premisa, estamos ante un modelo con una potencia de succión de 65 vatios de aire con tecnología ciclónica.

Según la marca, es seis veces más potente que cualquier otro robot aspirador, pero esto no podemos comprobarlo así que nos ceñiremos a los resultados cualitativos y sensaciones. En los últimos meses hemos probado robots aspiradores potentes como el Roborock Qrevo Curv, el Roborock S8 MaxV Ultra o el Dreame L10s Pro Ultra Heat y la sensación por un lado es que el Dyson puesto al máximo es más ruidoso, pero también que aspira más. Aunque también hay una realidad: a partir de cierto punto de potencia (que todos ellos superan), es tan importante o más el diseño y el material del cepillo (o cepillos) y aquí el de la firma británica también sale mejor parado atrapando suciedad.

Al ponerlo en marcha tanto desde la app como desde la pequeña pantalla táctil de su superficie nos encontramos con cuatro programas: silencioso, rápido, Boost y automático. Mientras que el primero optimiza la autonomía, el segundo sirve para limpiezas de mantenimiento, el Boost se pone a máxima potencia y finalmente está el más interesante si buscamos aunar autonomía y limpieza: que sea el propio aspirador que regule la potencia. Esto lo hace gracias a la acción de un sensor piezoeléctrico.

Lo he probado con todos los modos, destacando el modo silencioso el rápido para adecentar la casa cuanto antes y el Boost para lidiar con suelos y alfombras verdaderamente sucios, pero mi preferido es el automático. Me explico: normalmente no voy a tener la casa tan sucia como para que funcione al máximo todo el tiempo, pero a veces hay más suciedad de lo que piensas en algunos sitios inesperados, así que dejar que sea el robot el que aumente o disminuya la aspiración es una buena idea.

No obstante, el modo boost es una barbaridad: es ruidoso y capaz de tragarse hasta copos de cereales a la primera. Eso sí, en 12 minutos ha fundido la batería, pero ya hablaremos de eso.

En cualquier caso, quiero destacar la buena labor de la potencia combinada con ese diseño en forma de D, el cepillo central y la lengüeta, ya que llega muy bien a las esquinas y espacios más o menos estrechos y se lleva tanto suciedad voluminosa como polvo, migas o cabellos. Si tienes un hogar con mascotas, este es un buen candidato tanto por su capacidad para atrapar pelo como por lo bien que lo soporta el rodillo, no deformándose ni enredándose como pasa con los de cerdas. Algo que me ha llamado la atención es que aunque visualmente parece que el suelo está limpio, lo pones y al echar un vistazo al depósito para encontrar suciedad, aunque sea pequeñísima.

Asimismo no está de más recordar que este aspirador sí que tiene filtro HEPA, por lo que además de llevarse suciedad más o menos grande, la práctica totalidad de partículas de polvo y otros alérgenos quedan atrapados en el filtro (retiene el 99,99 % de las partículas de un tamaño microscópico de 0,1 micras). Esto es un punto especialmente interesante para personas alérgicas, ya que además de quedar el suelo más limpio, se reduce considerablemente la concentración de alérgenos en el ambiente.

No me olvido de las alfombra: está diseñado para subirse sobre las que son finas, pero si se monta, la verdad es que las deja sorprendentemente bien para ser un robot aspirador. De hecho, tiene poco que envidiar a los resultados conseguidos con nuestro viejo aspirador de trineo, atrapando una cantidad de pelo y polvo inesperado.

Autonomía: suficiente para el modo automático

Según el fabricante la autonomía máxima del Dyson 360 Vis Nav es de 65 minutos y se trata de una cifra bastante precisa si lo ponemos en el modo silencioso. Con este nivel de potencia es capaz de limpiar completamente el hogar de mis padres, de unos 100 metros cuadrados con una sola carga de batería.

En el otro lado de la balanza, si lo pones en modo Boost dura poco más de 10 minutos y tiene que limpiar por etapas: cuando lo probé así le hizo falta tres paradas para completar todo el área. Lo bueno es que paraba en un punto, retornaba a la base a cargarse y lo retomaba en ese mismo punto. Lo no tan bueno es que hay que armarse de paciencia. No obstante, para cargarse totalmente el Dyson 360 Vis Nav necesita algo menos de tres horas.

Pero como explicaba en la sección de limpieza, lo normal y más recomendable es usar el modo automático y que sea el aspirador el que ajuste la aspiración en función de la suciedad detectada. En este escenario, para una casa de aproximadamente 100 metros cuadrados, con mascota y bastante arenilla (hay obras cerca y yo juego a padel y retorno con mis zapatillas manchadas), lo hemos puesto a diario y con una carga ha aspirado todo en modo automático.

Una aplicación tan intuitiva como completa

Aunque para elegir programa, ponerlo en marcha o pausarlo puede usarse la pequeña pantalla del robot, merece la pena tener instalada la app MyDyson en el móvil. Esta app está disponible gratis en App Store para iPhone y en Google Play Store para Android. Tras semanas probándolo, tengo claro que es una de las mejores aplicaciones de aspiradores que he usado. El diseño está cuidado, los mensajes se entienden fácil y las rutas son intuitivas para un manejo sin complicaciones, te guste la tecnología o no.

Así, en la pantalla principal encontramos el aspirador y su estado, la configuración de programas para ponerlo en marcha, la programación y un interesantísimo botón donde además de ver por dónde ha limpiado el robot en el mapa de casa, aparece una especie de mapa de calor de suciedad. Esto es importante porque nos da una idea de cómo funciona el modo automático, que sube la potencia cuando lo estima necesario al apreciar suciedad. No obstante, podremos elegir qué potencia usar por habitaciones o elegir una para toda la casa.

Entrando al engranaje de la esquina superior derecha, llegaremos a los ajustes, donde podemos editar los mapas o trazar zonas prohibidas, establecer normas y rutinas (por ejemplo, apagar el motor del cepillo en zonas silenciosas) configurar el control por voz, acceder a manuales y tutoriales, resolver problemas y hasta comprar recambios. En definitiva, lo normal será quedarse en la pantalla principal, pero Dyson ha simplificado al máximo la experiencia de la app para hacerla accesible y funcional para cualquiera.

Mantenimiento fácil y rápido

Desde hace unos años se han puesto de moda los robots aspiradores con base autovaciable (e incluso, con funciones de llenado de depósito para fregar y de limpieza con agua) y aunque resulta un recurso práctico, cómodo y útil para personas con alergias, ocupan lo suyo y en el caso del fregado, sí que te hacen tener que estar atenta porque gastan bastante agua. Con este Dyson 360 Vis Nav, la firma británica ha apostado por una base a la vieja usanza y no es mala noticia.

Habida cuenta que no tiene función de fregado, nos olvidamos de esos extras y su mantenimiento asociado, pero lo que sí que tendremos que hacer es vaciar el depósito de forma manual pero higiénica. ¿Cómo y cuándo hacerlo? Pues muy fácil: o bien cuando lo indique el aspirador o simplemente cuando miremos el depósito (que tiene paredes transparentes) y lo veamos lleno.

Y aquí poca historia: tocar sobre el botón rojo para extraerlo, ponerlo debajo de la basura y desplazar el control deslizante también rojo que está en el asa. En ese momento se abre el fondo y cae la suciedad. Si lo haces evitando que esta "vuele", la exposición es mínima, no tocas la suciedad y se hace en menos de un minuto.

Por lo demás, tanto en los manuales o en la aplicación puedes encontrar las instrucciones de mantenimiento para tareas como la limpieza y sustitución de consumibles. Un dato importante: tanto el cepillo como el filtro son lavables, lo que permiten una limpieza a fondo tras su extracción. Nuevamente, fácil de hacer incluso sin mirar la documentación, ya que hay una pestaña roja para liberar el cepillo y basta con tocar sobre el compartimento plateado del filtro para que salga.

Dyson 360 Vis Nav, la opinión de Xataka

En un momento en el que los robots aspiradores cada vez hacen más cosas, el retorno de Dyson al formato supone una vuelta a la esencia del dispositivo, un soplo de aire fresco para quien solamente quiere un aspirador que aspire bien.

Porque si el suelo está preparado para su limpieza, aspira que da gusto: el diseño es un acierto tanto por forma como por tamaño para llegar bien a espacios difíciles, la lengüeta cumple su misión de forma más precisa que un cepillo lateral (que tienden a remover la suciedad) y mención especial merecen potencia y el desempeño del rodillo central.

Valorar lo bien que aspira un robot es una tarea compleja en tanto en cuanto no podemos recurrir a lo cuantitativo, pero de forma cualitativa deja visualmente limpio los suelos y hasta las alfombras finas a un nivel a la altura de lo manual. Y esto es mucho decir. Ya no es que te mantenga el suelo y las alfombras limpias, es que prácticamente puedes olvidarte de aspirar las que son finas a mano.

Donde parece que ya está todo limpio, pasas este Dyson y saca suciedad. Si además tenemos en cuenta que integra un filtro que verdaderamente es HEPA, tenemos un robot aspirador ideal para aspirar bien todo tipo de suelos, hogares con mascotas y personas alérgicas.

Dicho esto, dista mucho de ser perfecto. La visión 360 funciona bien en suelos preparados para la aspiración, pero no es tan buena como la de modelos que cuentan con una cámara en el frontal y reconocimiento de objetos. Por otro lado y teniendo en cuenta lo que cuesta, habrá quien compare con otros robots aspiradores, que por esos precios también friegan y se limpian solos. Puede que este Dyson 360 Vis Nav haga menos, pero lo que hace (aspirar), lo hace de sobresaliente.

Dyson Robot aspirador 360 Vis NAV con cámara de 360°, robot aspirador sin bolsa, inalámbrico, control de aplicación, aspiradora de suelo, pelo animal, aspiradora de batería PVP en Dyson — 1.299,00 € Amazon — 1.559,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión