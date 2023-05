Dyson ha presentado tres nuevos aspiradores. Incluyendo uno para liderar la categoría que todavía no ha podido dominar

Dyson está de estreno. El fabricante británico, recién trasladado a Singapur, ha anunciado sus tres nuevos aspiradores: dos de ellos en el formato inalámbrico y de pie que ha construido su identidad; el otro, para conquistar la categoría de mercado que no ha conseguido dominar, el robot aspirador. Dyson tiene una cuota de mercado del 20% en toda la industria, pero en esa categoría no está ni el top 5. Algo que ahora quiere cambiar.

En los tres modelos se han enfocado en reforzar los puntos donde tenían margen de mejora, o bien para desmarcarse de sus competidores, como en el caso del robot; o bien tomando elementos de modelos superiores y aumentando la potencia de sus motores, al ritmo que lo va permitiendo la progresiva miniaturización que han logrado.

Dyson 360 Vis Nav

Imagen: Dyson.

El nombre de este aspirador es un spoiler de su función estrella: visión y navegación en 360 grados mejorada respecto a la que vimos en el modelo anterior. Usa la tecnología de mapeo de Dyson, SLAM, para entender su entorno y recordar dónde ha estado, identificar dónde ha de limpiar y ajustar la potencia en cada tramo en función de la cantidad de suciedad que detecte.

El 360 Vis Nav es el sucesor del Heurist y busca posicionar a la marca en un mercado que no ha liderado todavía como el de las aspiradoras de pie

Esto es algo que pudimos ver en demostraciones de producto: el aspirador circulaba a baja potencia para aumentarla justo antes de llegar a una zona con cereales. Y al absorber todos, volver a reducirla.

Para ello hace uso de su cámara de 360 grados con lente ojo de pez y de 25 sensores adicionales, que luego traduce a funciones útiles para el propietario, com0 poder crear un mapa de calor con la suciedad de la casa.

De esa forma, se puede ver si hay algún rincón insospechado donde el polvo u otro tipo de suciedad suela acumularse más. También funciona en condiciones de baja luz gracias al anillo de ocho luces LED que rodea la lente. Detecta ciertas áreas de la casa para usarlas como referencia en su navegación.

La Dyson 360 Vis Nav en acción, absorbiendo partículas complicadas como polvos de talco. Imagen: Xataka.

El mapeo de la casa puede usarse vía app para activar o programar el aspirado de ciertas zonas. Gracias a la función del mapa de calor con las zonas que acumulan más suciedad se puede programar una limpieza más frecuente para ellas, y menos recurrente para otras. La pantalla es táctil y sirve para cambiar de modos, algo que se puede hacer desde el smartphone pero que también queda aquí ofrecida como un respaldo.

Introducir en casa un aspirador con una lente 360º es algo delicado desde el punto de vista de la privacidad. Sobre esta cuestión preguntamos a portavoces de Dyson, quienes nos aseguraron que el sistema no efectúa ningún tipo de grabación, sino que solo ve la imagen durante el tiempo de uso, en blanco y negro, con las guías para el procesado en tres dimensiones. Incluso ciertas funciones se hacen a partir de otros sensores, como el acústico.

Durante su presentación, Dyson insistió en lo avanzado de su sistema de reconocimiento y procesado de imágenes sin la necesidad de agregar más hardware, algo por lo que pudimos preguntar a Asaph Ooi, Senior Design Manager de la división Floor Care. Nos explicó que este enfoque puede ser incluso más útil que en la industria del automóvil (Tesla tiene un enfoque muy similar, centrado en el procesamiento de imágenes), ya que el suelo de una casa tiende a ser más aleatorio y desordenado que las carreteras.

También nos explicó que algunos de los avances de Dyson en materia de Inteligencia Artificial o aprendizaje automático van orientados a hacer sus robots aspiradores más inteligentes y que puedan anticiparse a las necesidades del usuario poniendo como ejemplo el caso del iPhone, que aprende de los hábitos de su dueño para optimizar la carga de la batería.

Un problema habitual de este tipo de aspiradores es que su forma redonda no se lleva bien con ciertas esquinas o bordes. Este aspirador, que no tiene forma circular, sino de 'D', tiene un accionador lateral que salta como un resorte cuando detecta estas zonas para que esa suciedad también pueda ser succionada, sustituyendo al clásico cepillo giratorio. El dispositivo no puede ser controlado de forma detallada, como si usáramos un joystick, pero sí pedirle que acuda a limpiar zonas concretas o restringirle otras.

Un ingeniero de Dyson sostiene el 360 Vis Nav sin la carcasa de policarbonato, mostrando una parte de su circuitería. Imagen: Xataka.

De la succión sacó pecho Dyson en su presentación, comentando que las 110.000 revoluciones por minuto a las que gira su motor dejan a este robot aspirador como el que ofrece más succión del mercado, combinando esa potencia con la barra de cepillos de tres materiales para adaptase a distintas superficies: nylon suave para los grandes residuos en suelos duros, nylon rígido para para las alfombras y filamentos de fibra de carbono para el polvo fino de suelos duros. Su antecesor, el Heurist, con un diseño algo más tosco en comparación a este, se quedaba en 78.000 revoluciones por minuto.

Las medidas donde encaja este aspirador son muebles de hasta 9,9 centímetros de altura. Para zonas donde sea necesario que se eleve, como alfombras o pletinas, se puede elevar hasta 2,1 centímetros. Su autonomía es de hasta 50 minutos en marcha. Si necesita más tiempo para limpiar toda la casa, acudirá a la base a cargarse antes de continuar.

Este avance es uno de los frutos de los esfuerzos de la empresa en la investigación de robótica. En Singapur, donde trasladó sus oficinas centrales en 2022, abrieron también un laboratorio específico para este campo. Aunque su investigación a largo plazo va encaminada a robots ayudantes de diversas tareas domésticas, este es quizás el producto del catálogo actual que más representa esta ambición.

Este aspirador será puesto a la venta próximamente por Dyson, que todavía no ha confirmado su precio ni su fecha de disponibilidad concreta en España.

Dyson Gen5detect

Imagen: Dyson.

El aspirador de pie, el formato más tradicional de Dyson, se renueva en este modelo tope de gama con filtración HEPA capaz de capturar partículas de hasta 0,1 micras. Este aspirador incorpora el cabezal de limpieza Fluffy Optic, que emite un haz de luz verde para revelar el polvo que no se ve a simple vista.

Otra de sus peculiaridades es la pantalla LCD que informa en tiempo real del tamaño de las partículas que vamos aspirando, mediante un gráfico de barras dinámico. Un sensor piezoeléctrico se encarga de analizar los tamaños en función del sonido que hacen durante la absorción, una curiosidad que el fabricante quiere dotar de utilidad como una forma de saber cuándo hay que dedicar más tiempo a la limpieza. Se une al satisfactorio efecto háptico que sacude el aspirador cuando succionamos partículas gruesas.

Imagen: Dyson.

Imagen: Xataka.

El gatillo habitual ahora pasa a ser un botón de control, para poder cambiar la aspiradora de mano sin que el aspirador se detenga. La batería dura hasta 70 minutos de succión, el aspirador pesa 3,5 kilos y 0,77 litros caben en su depósito.

El vaciado del cubo sigue teniendo el mecanismo de cierre giratorio para poder hacerse de forma sencilla y sin herramientas. Este modelo también será puesto a la venta próximamente en España, sin que la fecha concreta o el precio hayan sido revelados todavía.

Dyson V15s Detect Submarine

Imagen: Dyson.

La joya de la corona del catálogo de la marca se renueva con nuevas tecnologías para desenredar el pelo, iluminar el polvo y fregar. "Sin humedecer en exceso", dicen desde la marca: su depósito de 300 ml, suficiente según el fabricante para casas de hasta 110 metros cuadrados, suelta ocho chorros de agua a lo largo de su rodilla (18 mililitros por minuto) para dejar el acabado de suelo limpio tras el aspirado.

En ese aspirado funciona el rodillo de microfibra habitual, alimentado por el motor Hyperdymium de Dyson, que gira hasta a 125.000 revoluciones por minuto para llegar a una succión de 240 vatios.

Imagen: Dyson.

También se incluye un minicepillo motorizado específico para desenredar el pelo largo y el de las mascotas: su diseño está pensado para evitar que el cabello se enrolle alrededor del cepillo y siempre acabe cayendo hacia el cubo; pero también funciona en zonas donde el polvo es de difícil acceso o invisible a la vista, como en sofás y colchones.

Al igual que con los otros dos modelos, el precio y la fecha de disponibilidad están todavía por revelar.

Imagen destacada | Dyson.

En Xataka | Hemos dado un vistazo al coche eléctrico de Dyson que jamás será vendido. Es una idea tan alucinante como inviable.