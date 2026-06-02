En la batalla por la alta velocidad en Italia, alguien le ha pasado por la derecha a Renfe. Un alguien llamado Francia

SNCF competirá por la alta velocidad italiana desde septiembre de 2027. La compañía francesa tiene, desde hace algunas semanas, el visto bueno para operar en la red italiana y plantar cara a la empresa estatal Trenitalia y la privada Italo. Con este movimiento, Francia vuelve a adelantarse a Renfe. Aunque no todo son malas noticias.

¿Qué sabemos? La compañía SCNF, la entidad pública ferroviaria en Francia, competirá por la alta velocidad en suelo italiano desde septiembre de 2027. Al menos, esos son los plazos según su último anuncio en el que se especifica que cuentan que ya han sido asignados los corredores que podrán utilizar.

En su comunicado, SCNF explica que que sus trenes ofrecerán hasta 13 servicios de ida y vuelta en los corredores Turín - Nápoles y Turín - Venecia. La compañía presume de que esta nueva actividad en las líneas repercutirá en la creación de 4.000 empleos con la suma de trabajadores directos e indirectos.

¿Qué ofrece? Con su propuesta, la empresa francesa asegura que las vías férreas italianas tendrán disponibles 15 trenes TGV M. Son trenes de Alstom que la compañía todavía no ha podido poner a prueba porque las entregas se han retrasado en los últimos meses. Esperan tenerlos en funcionamiento primero en Francia a partir del próximo mes de julio en la línea París-Lyon-Marsella. Los trenes han tenido que ser modificados ligeramente ya que buena parte de la alta velocidad italiana no permite circular a más de 200 km/h.

La compañía ofrecerá cuatro viajes de ida y vuelta en el Turín-Venecia y nueve en el Turín-Nápoles. Este último corredor es clave porque pasa por ciudades como Milán, Florencia y Roma, lo que sin duda es un pastel muy jugoso para una compañía que pretende ganar volumen en los próximos años.

Una dura batalla. El desembarco de SCNF llega después de una batalla en lso tribunales. Explican en los medios franceses que Italia ha tratado de torpedear los intentos de la compañía de competir con Trenitalia e Italo. Según estos medios, la filial italiana de la compañía mantiene una batalla abierta desde 2021 con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) que gestiona las vías italianas, sería la Adif italiana.

Después de numerosos desencuentros, la filial italiana de la empresa francesa terminó por denunciar a RFI a AGCM, el organismo encargado de velar por la libre competencia en el país transalpino. Finalmente, este organismo ha dado el visto bueno a que SCNF pueda competir con las empresas locales en sus vías.

Para competir, la compañía francesa apostará una vez más por ofrecer precios más bajos y aseguran que el objetivo a medio plazo es hacerse con el 15% de cuota de mercado. En los medios franceses, de hecho, se señala a España como el ejemplo de modelo que SCNF quiere implantar en el país italiano, intentando maximizar los viajes en rutas ya consolidadas.

¿Y Renfe? Renfe también tiene sus propios planes en Italia y aunque no se han confirmado oficialmente que se quiera dar el salto a la alta velocidad, lo cierto es que la compañía española sí ha ido tomando posiciones que nos da una idea de hasta qué punto ansía ofrecer este servicio.

Y es que Renfe compró en 2024 un 33% de Arenaways, empresa italiana que presta servicios ferroviarios. Del resto del accionariado, la española Serena Industrial Partners también cuenta con un 33% por lo que la mayor parte de la misma es española.

Esta compra ha permitido a Renfe operar desde 2025 la línea regional Cuneo-Saluzzo-Savigliano y hará lo propio con la línea Ceva-Ormea cuando se terminen las obras. Pero, además, en Expansión ya señalaban entonces que la empresa tiene certificaciones para operar en toda la red italiana, lo que debería facilitar la llegada de Renfe a los corredores de alta velocidad.

España-Francia-Italia. El triángulo formado por España, Italia y Francia nos está dejando una intensa batalla por los servicios europeos de alta velocidad. En nuestro país, las vías se han abierto a Ouigo (SCNF) e Iryo (Trenitalia) y la batalla ha llegado incluso al uso de los talleres.

En Italia se ha intentado torpedear la entrada de SCNF pero después de cuatro años peleando, la compañía francesa ha terminado por recibir el visto bueno para llevar sus trenes a competir en las vías rápidas italianas. Renfe, de momento, no ha confirmado planes de dar este paso y solo opera en trenes regionales.

En Francia, Renfe se ha quejado de que el país vecino le está poniendo innumerables trabas para llegar a París, objetivo clave a la hora de ofrecer un servicio de alta velocidad rentable al norte de los Pirineos. Trenitalia, sin embargo, sí ha conseguido operar en Francia conectando París con sus grandes ciudades locales.

Sin prisa. Con todo, hay que tener en cuenta que las incursiones de Renfe en el extranjero no están cosechando malos resultados en lo que a sus cuentas se refiere. El año pasado consiguió facturar 20 millones de euros con el AVE de la Meca, donde movió a 10 millones de pasajeros, como principal impulsor de Renfe Proyectos Internacionales.

Allí, Renfe tiene en marcha servicios de alta velocidad pero sus proyectos fuera de nuestras fronteras son variados. Opera, por ejemplo, en la red de trenes regionales de República Checa y en Rail Baltica (Letonia y Estonia) y también forma parte del conocido como Tren Maya.

Foto | Fernando Meloni y Phil Richards

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